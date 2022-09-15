Чем заняться в Петербурге с 15 по 18 сентября

Выставка «Семен Мандель: от кино до мюзикла»

В Театральном музее покажут живопись, плакаты, костюмы и бутафорию, созданные Семеном Манделем. Он не только работал над фильмами «Девушка спешит на свидание», «Музыкальная история», «Антон Иванович сердится», «Укротительница тигров», но и был главным художником в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (театр-фестиваль «Балтийский дом») и Большом драматическом театре (БДТ им. Г.А. Товстоногова). В последнем он вместе с Георгием Товстоноговым создавал визуальные образы постановок «Океан», «Иркутская история», «Безымянная звезда», «Вестсайдская история», а в его костюмах выступали Николай Симонов, Сергей Юрский, Владислав Стржельчик, Алиса Фрейндлих и Нина Ургант. Все эти этапы творчества Семена Манделя отражены в экспозиции. А через две недели уже в KGallery (с 29 сентября) откроется параллельная мини-выставка — киноплакатов художника.

С 15 сентября по 30 января

Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний»

Ежегодный фестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов вновь пройдет в Петербурге. Программа, как и всегда, обширная. В ней, например, премьера сериала «Мир комнатных растений» прямо в Таврическом саду, показ так называемых «полнокупольных картин» в планетарии на Обводном канале, а также кинолекторий в Доме кино и Новой Голландии. Все подробности и регистрация здесь.

С 14 по 18 сентября

Выставка «Абсолютно из ничего: киноавангард Владимира Кобрина»

Строго говоря, экспозиция на «Ленфильме» приурочена к фестивалю «Мир знаний», но также вписывается и в линейку мемориальных выставок киностудии, посвященных ее акторам. К 80-летию «пионера компьютерной анимации» и позднесоветского авангардиста Владимира Кобрина в фойе покажут стену-таймлайн, которая рассказывает о его фильмах, а в самом музейном пространстве воссоздали его кабинет. Здесь также есть небольшой кинозал, а еще — шесть интерактивных столов-натюрмортов. Подробности здесь.

С 15 сентября по 9 октября

Фестиваль Театра.DOC «Re: док»

В Петербурге стартовал фестиваль документального театра «Re: док». В программе — спектакли московского Театра.Doc, читки пьес, лекции, дискуссии и мастер-классы. Так, в четверг тут покажут «Медуницы» Капитолины Орловой о людях, которым не хватает дофаммина, в пятницу — ситком «Урод» режиссера Антона Ильина по пьесе Мариуса фон Майенбурга, в субботу — «24+» Михаила Угарова, а в воскресенье — постановку по пьесе Дмитрия Данилова и в его же режиссуре «Что вы делали вчера вечером?».

До 18 сентября, на сцене театра «Особняк»

Фильм «Джиперс Криперс: Возрожденный» / Jeepers Creepers: Reborn

Воскрешение франшизы «Джиперс Криперс», названной по песне, которую слушает демон (он же главный злодей хоррора), вырезая глаза своим жертвам. На этот раз тревожные предчувствия начнут мучить Лейн, которую ее бойфренд уговаривает поехать на Horror Hound Festival. Девушка уверена, что скоро ужасы станут реальными.

С 15 сентября, кинотеатры города

Фильм «Пробуждение» / Awaken (2018)

Спродюсированный среди прочих Терренсом Маликом завораживающий документальный фильм-визуальное путешествие (или даже замена поездок). Картину с саундтреком от М83 о том, как прекрасен этот мир, режиссер Том Лоу снимал в 35 странах, а нарратив в нем зачитывает актриса Лив Трайлер.

С 15 сентября, кинотеатры города

Фильм «Лебединое озеро»

Эксцентричный фильм Антона Бильжо («Амбивалентность») о постановке особенного для российской истории балета. Губернатор, желая выиграть выборы, просит свою жену сделать новую версию «Лебединого озера». При подготовке спектакля она вырывается за границы привычного ей мира (и буквально тоже). Картину снимали в окрестностях Петербурга. Поместьем семьи губернатора стала усадьба Строгановых-Голицыных Марьино, театром — заброшенная кирха.

С 15 сентября, кинотеатры города

Фильм «Тибра»

Триллер с дочерью Юлии Пересильд Анной в главной роли. Она играет замкнутого подростка-альбиноса по прозвищу Мука. Девочка — единственная свидетельница загадочного исчезновения своей сверстницы, но влюбленность в главного подозреваемого влияет на ее показания. В касте фильма также Виктория Исакова, Артем Быстров и Марина Васильева.

С 15 сентября, кинотеатры города

Фильм «Флай» / Fly

Немецкий фильм про колонию, в которой танцуют все. 20-летняя Бека проходит курс реабилитации, чтобы впредь не совершать правонарушений. Та заключается в посещении уроков танцевальной группы, которые ведет харизматичный тренер Аве, обучающий их выражать свои эмоции в движениях.

С 15 сентября, кинотеатры города

Фильм «Кто там?»

Под названием, как у передачи Вадима Верника по каналу «Культура», скрывается триллер с Владимиром Машковым, Александрой Бортич, Кириллом Кяро, Марьяной Спивак и Тихоном Жизневским. В фильме исследуется страх перед тем, чтобы открыть дверь незнакомцу. Все новеллы картины сняты одним кадром.

С 15 сентября, кинотеатры города

Фильм «Брат и сестра» / Frère et soeur

Драма Арно Деплешена участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в этом году. Брат Луи (Мельвиль Пупо) и сестра Алис (Марион Котийяр) не общались более 20 лет. Но смерть родителей заставляет их вновь встретиться и попробовать преодолеть свои многочисленные разногласия по поводу окружающего мира и друг друга.

С 15 сентября, кинотеатры города

Фильм «Кэт»

Второй фильм Бориса Акопова, чей дебютный «Бык» в 2019 году получил главный приз «Кинотавра» (и открыл всем Юру Борисова), на этот раз представляет широкому зрителю актрису Анастасию Кувшинову, которой прочат большое кинобудущее. Она играет эскортницу, которая становится матерью и решает внутренний конфликт, как обеспечить ребенку достойную жизнь, но при этом завязать с секс-работой.

С 15 сентября, кинотеатры города

Фильм «Я буду жить»

Режиссер Эдуард Бордуков («На острие») снял комедию по сценарию Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор»). Алла (Евгения Дмитриева), словно король Лир, страдает от неблагодарности своих детей. А еще — бывших мужей. Однажды на общем ужине все даже не замечают, что она подавилась и чуть не умерла. Тогда Алла выдумывает, что у нее неизлечимая болезнь, чтобы получить хоть немного внимания родных.

С 15 сентября, кинотеатры города