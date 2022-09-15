Чем заняться в Петербурге с 15 по 18 сентября

Прощальная вечеринка проекта «К-30» на Васильевском острове, мемориальные выставки Семена Манделя и Владимира Кобрина, спектакль по «Зверскому детективу» Анны Старобинец, а также фильм Бориса Акопова «Кэт» в прокате — рассказываем о главных событиях выходных в Петербурге.
Работа Семена Манделя
Четверг, 15 сентября
Выставка «Семен Мандель: от кино до мюзикла»
В Театральном музее покажут живопись, плакаты, костюмы и бутафорию, созданные Семеном Манделем. Он не только работал над фильмами «Девушка спешит на свидание», «Музыкальная история», «Антон Иванович сердится», «Укротительница тигров», но и был главным художником в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (театр-фестиваль «Балтийский дом») и Большом драматическом театре (БДТ им. Г.А. Товстоногова). В последнем он вместе с Георгием Товстоноговым создавал визуальные образы постановок «Океан», «Иркутская история», «Безымянная звезда», «Вестсайдская история», а в его костюмах выступали Николай Симонов, Сергей Юрский, Владислав Стржельчик, Алиса Фрейндлих и Нина Ургант. Все эти этапы творчества Семена Манделя отражены в экспозиции. А через две недели уже в KGallery (с 29 сентября) откроется параллельная мини-выставка — киноплакатов художника.
С 15 сентября по 30 января
Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний»
Ежегодный фестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов вновь пройдет в Петербурге. Программа, как и всегда, обширная. В ней, например, премьера сериала «Мир комнатных растений» прямо в Таврическом саду, показ так называемых «полнокупольных картин» в планетарии на Обводном канале, а также кинолекторий в Доме кино и Новой Голландии. Все подробности и регистрация здесь.
С 14 по 18 сентября
Выставка «Абсолютно из ничего: киноавангард Владимира Кобрина»
Строго говоря, экспозиция на «Ленфильме» приурочена к фестивалю «Мир знаний», но также вписывается и в линейку мемориальных выставок киностудии, посвященных ее акторам. К 80-летию «пионера компьютерной анимации» и позднесоветского авангардиста Владимира Кобрина в фойе покажут стену-таймлайн, которая рассказывает о его фильмах, а в самом музейном пространстве воссоздали его кабинет. Здесь также есть небольшой кинозал, а еще — шесть интерактивных столов-натюрмортов. Подробности здесь.
С 15 сентября по 9 октября
Фестиваль Театра.DOC «Re: док»
В Петербурге стартовал фестиваль документального театра «Re: док». В программе — спектакли московского Театра.Doc, читки пьес, лекции, дискуссии и мастер-классы. Так, в четверг тут покажут «Медуницы» Капитолины Орловой о людях, которым не хватает дофаммина, в пятницу — ситком «Урод» режиссера Антона Ильина по пьесе Мариуса фон Майенбурга, в субботу — «24+» Михаила Угарова, а в воскресенье — постановку по пьесе Дмитрия Данилова и в его же режиссуре «Что вы делали вчера вечером?».
До 18 сентября, на сцене театра «Особняк»
Фильм «Джиперс Криперс: Возрожденный» / Jeepers Creepers: Reborn
Воскрешение франшизы «Джиперс Криперс», названной по песне, которую слушает демон (он же главный злодей хоррора), вырезая глаза своим жертвам. На этот раз тревожные предчувствия начнут мучить Лейн, которую ее бойфренд уговаривает поехать на Horror Hound Festival. Девушка уверена, что скоро ужасы станут реальными.
С 15 сентября, кинотеатры города
Фильм «Пробуждение» / Awaken (2018)
Спродюсированный среди прочих Терренсом Маликом завораживающий документальный фильм-визуальное путешествие (или даже замена поездок). Картину с саундтреком от М83 о том, как прекрасен этот мир, режиссер Том Лоу снимал в 35 странах, а нарратив в нем зачитывает актриса Лив Трайлер.
С 15 сентября, кинотеатры города
Фильм «Лебединое озеро»
Эксцентричный фильм Антона Бильжо («Амбивалентность») о постановке особенного для российской истории балета. Губернатор, желая выиграть выборы, просит свою жену сделать новую версию «Лебединого озера». При подготовке спектакля она вырывается за границы привычного ей мира (и буквально тоже). Картину снимали в окрестностях Петербурга. Поместьем семьи губернатора стала усадьба Строгановых-Голицыных Марьино, театром — заброшенная кирха.
С 15 сентября, кинотеатры города
Фильм «Тибра»
Триллер с дочерью Юлии Пересильд Анной в главной роли. Она играет замкнутого подростка-альбиноса по прозвищу Мука. Девочка — единственная свидетельница загадочного исчезновения своей сверстницы, но влюбленность в главного подозреваемого влияет на ее показания. В касте фильма также Виктория Исакова, Артем Быстров и Марина Васильева.
С 15 сентября, кинотеатры города
Фильм «Флай» / Fly
Немецкий фильм про колонию, в которой танцуют все. 20-летняя Бека проходит курс реабилитации, чтобы впредь не совершать правонарушений. Та заключается в посещении уроков танцевальной группы, которые ведет харизматичный тренер Аве, обучающий их выражать свои эмоции в движениях.
С 15 сентября, кинотеатры города
Фильм «Кто там?»
Под названием, как у передачи Вадима Верника по каналу «Культура», скрывается триллер с Владимиром Машковым, Александрой Бортич, Кириллом Кяро, Марьяной Спивак и Тихоном Жизневским. В фильме исследуется страх перед тем, чтобы открыть дверь незнакомцу. Все новеллы картины сняты одним кадром.
С 15 сентября, кинотеатры города
Фильм «Брат и сестра» / Frère et soeur
Драма Арно Деплешена участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в этом году. Брат Луи (Мельвиль Пупо) и сестра Алис (Марион Котийяр) не общались более 20 лет. Но смерть родителей заставляет их вновь встретиться и попробовать преодолеть свои многочисленные разногласия по поводу окружающего мира и друг друга.
С 15 сентября, кинотеатры города
Фильм «Кэт»
Второй фильм Бориса Акопова, чей дебютный «Бык» в 2019 году получил главный приз «Кинотавра» (и открыл всем Юру Борисова), на этот раз представляет широкому зрителю актрису Анастасию Кувшинову, которой прочат большое кинобудущее. Она играет эскортницу, которая становится матерью и решает внутренний конфликт, как обеспечить ребенку достойную жизнь, но при этом завязать с секс-работой.
С 15 сентября, кинотеатры города
Фильм «Я буду жить»
Режиссер Эдуард Бордуков («На острие») снял комедию по сценарию Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор»). Алла (Евгения Дмитриева), словно король Лир, страдает от неблагодарности своих детей. А еще — бывших мужей. Однажды на общем ужине все даже не замечают, что она подавилась и чуть не умерла. Тогда Алла выдумывает, что у нее неизлечимая болезнь, чтобы получить хоть немного внимания родных.
С 15 сентября, кинотеатры города
Кадр из фильма «Брат»
Пятница, 16 сентября
Выставка «Леонид Колибаба. Скульптура, графика»
Русский музей отметит 70-летие петербургского скульптора и графика, участника творческого объединения «Озерки — Деревня художников» Леонида Колибабы выставкой его работ. В залах, а также во дворе Строгановского дворца покажут скульптуры, акварели и монотипии, вдохновленные библейскими мотивами, путешествиями и литературными героями (например, Дон Кихотом). Подробности здесь.
С 16 сентября по 15 ноября
Презентация комикса к 25-летию фильма «Брат»
19:00
В пятницу в «Буквоеде» на Невском, 46 презентуют книгу комиксов «Брат. 25 лет», посвященную юбилею фильма Алексея Балабанова. Это не раскадровка, превращенная в графический роман, а попытка создать новые истории с персонажами оригинальной картины. Книгу представят кураторы проекта Роман Котков и Алексей Замский, колористка Анастасия Троицкая, художник Евгений Борняков, художница Юлия Казанина, сценарист Алексей Хромогин, колористка Дарья Кислюк и креативный продюсер кинокомпании «СТВ» и куратор проекта Андрей Полосухин.
Выставка «Акцио абстракцио»
В Центре современного искусства Сергея Курехина закрывается выставка нефигуративной живописи современных художников о природе абстракции, беспредметности и общего между ними. Эта суббота — последний шанс ее увидеть. В экспозиции — работы Владимира Загорова, Антонины Фатхуллиной, Анатолия Белкина, Максима Свищева, Андрея Белле, Виталия Пушницкого, Аси Маракулиной, Владислава Гуцевича, Геннадия Зубкова, Максима Имы, Семена Мотолянца, Стаса Багса и многих других.
До 17 сентября
«Севкабель Порт»
Суббота, 17 сентября
Международный фестиваль «Александринский»
Фестиваль стартовал мощной премьерой — спектаклем «Один восемь восемь один» Валерия Фокина — и продолжится на этой неделе. Так, из Пскова приедет «Смерть Тарелкина» Хуго Эрикссена, уже успевшая наделать шуму постановка. Показы — 17 и 18 сентября на Новой сцене Александринского театра.
До 2 октября, Александринский театр
Спектакль «Лицом к стене»
Режиссер Лиза Дороничева для постановки в БДТ (в экспозиционном пространстве) выбрала пьесу одного из самых востребованных британских авторов — Мартина Кримпа, который работал, например, с Кэти Митчелл. В пьесе «Сокращение чрезвычайных ситуаций» (таково оригинальное название) Кримп исследует природу человеческой жестокости и безжалостности, а также способы их контролировать. Квартет героев (Яна Савицкая, Елена Шварева, Виктор Бугаков, Иван Кандинов) будет разбираться с тем, почему в счастливых условиях множатся несчастья, откуда в идеальных семьях берутся монстры и как себя вести перед лицом внезапной смертельной опасности.
БДТ (экспозиционное пространство)
Спектакль «Про-Сказки»
Рецепт приготовления нового спектакля Романа Муромцева выглядит так: собрать все прочитанные сказки, перемешать, взболтать, подкинуть персонажей масскульта — и получатся новые герои с новыми же сюжетами. Дебютировав на Малой сцене БалтДома хоррором «Шатуны» по роману Юрия Мамлеева, в этот раз режиссер создает там же этакий палимпсест — сочиняет собственную волшебную историю на основе несметного количества предыдущих.
«Балтийский дом» (малая сцена)
Спектакль «Зверский детектив»
Детская книжная серия «Зверский детектив» стала популярной моментально, как только вышли первые ее части. И с тех пор ничего не изменилось. В театре Karlsson Haus спектакль по текстам «королевы хорроров» Анны Старобинец ставит Екатерина Ложкина-Белевич, в чьей биографии уже были работы про представителей фауны («Долгожданный Новый год. История Ежика, Ослика и Медвежонка» (2014), «Цыпленок» (2017)).
Главный герой «Детектива» — энергичный полицейский новобранец Барсукот, мечтающий о подвигах, доблести и славе. Дело, за которое возьмется герой, непростое и очень запутанное: заяц исчез, улики тоже, нет даже малейшей зацепки, но зверская логика поможет все распутать и свести концы с концами.
17 и 18 сентября, Karlsson Haus (основная сцена на наб. Фонтанки, 50)
Фестиваль «День Дома»
На этих выходных (и следующих — 24 и 25 сентября) в Петербурге в восьмой раз пройдет фестиваль «День Дома». В программе — лекции, квесты и выставки. Так, библиотека им. Маяковского проведет экскурсию по своем главному зданию, в библиотеке «Охта-8» расскажут о развитии джаза и рока, в «Бронницкой» —о забытых петербургских профессиях, а в «Семеновской» организуют детективно-музыкальный маршрут к 60-летию Виктора Цоя. Подробности здесь.
С 17 по 18 сентября, с 24 по 25 сентября
Фестиваль «День резидента»
В «Севкабель Порту» пройдет двухдневный фестиваль, объединяющий его резидентов. В программе — маркет, бесплатные экскурсии и мастер-классы, а также специальные маршруты, за прохождение которых обещают призы. Например, Crispy Pizza будет выпекать «Севкабель-пиццу», «Мачты» — готовить коктейль «Тина Морская», «Мидийные личности» — варить финскую уху на открытом воздухе, OnTap предложит продегустировать новые сорта пива, а Port Kebab — крафтовые настойки. Подробности здесь.
С 17 по 18 сентября
Премьера фильма и выставки «Осколки: человек-команда»
В арт-пространстве Invalid House в «Вавилов Лофте» (Кадетская линия, 5) покажут фильм «Осколки: человек-команда» Павла Мачихина. Параллельно там же открывается выставка кадров и анимаций из архива режиссера — картину о граффити, коммунальных службах и городском арте он готовил пять лет: с 2016 по 2021 годы. Строгой привязки сеансов ко времени нет — показ фильма зациклен. Подробности здесь.
С 17 сентября по 2 октября
Прощальная вечеринка «К-30»
23:00
Команда Roots United закрывает пространство «К-30» на Васильевском острове. Задуманный в 2020 году как поп-ап-проект клуб просуществовал два года. В лайн-апе прощальной вечеринки — Dj Booking Fee, Dj Dizzy, Ddos, EL, Hoopa, Jax, Lay Far, Xan, Nastya Tkacheva, Orange, Primitive, Rwanda, Shutta и Tolya Klepalov. Подробности здесь.
«Добрая сказка»
Воскресенье, 18 сентября
Концерт «Три дня дождя»
19:00
Рок-проект во главе с Глебом Викторовым («Три дня дождя» — его псевдоним) рискнет выступить на крыше Roof Place с видом на Финский залив, несмотря на официальное окончание сезона опенэйров. Впрочем, название уже намекает, что поклонников музыканта не испугать погодными условиями.
«Добрая сказка»
«Лаборатория новых медиа» Александринского театра продолжает показы эксперимента «Добрая сказка». Это история, написанная нейросетью GPT2, обученной на основе множества сюжетов сказок командой проекта. При этом это интерактивный проект: зрители также могут влиять на нарратив в режиме реального времени. «Добрая сказка» подходит для семейного просмотра — для юных и не только зрителей с шести лет. Подробности и билеты здесь.
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