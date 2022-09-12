В Invalid House покажут фильм-процесс и выставку «Осколки: человек-команда»

Из аннотации к фильму «Осколки: человек-команда»

Фильм-процесс или игровое кино. В фильме должен быть сюжет, но граффити никому ничего не должно. Белые ночи, черные дни. Петербург декоративный, парадный и маргинальный, многолюдный и пустой. Крыши и чердаки, Апраксин двор и чайхана, психоневрологический диспансер и бомбоубежище

Жизнь — это прогулка с баллончиком. Или большой палкой. Или садовой поливалкой. Осколки — граффити-паразит. Городские грибы.