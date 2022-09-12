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Искусство

В Invalid House покажут фильм-процесс и выставку «Осколки: человек-команда»

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В арт-пространстве Invalid House от команды-лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» покажут фильм «Осколки: человек-команда». Сопроводит серию показов выставка кадров и анимаций из архива режиссера.

В трейлере фильма можно услышать диалог сотрудников коммунальный служб, в чьи обязанности входит «окраска граффити»: «Мы занимаемся всем. В наши обязанности входит окраска граффити. Вы сами видите, какое количество граффити — их постоянно рисуют. Это такая война, которую просто не победить».

Из аннотации к фильму «Осколки: человек-команда»

Фильм-процесс или игровое кино. В фильме должен быть сюжет, но граффити никому ничего не должно. Белые ночи, черные дни. Петербург декоративный, парадный и маргинальный, многолюдный и пустой. Крыши и чердаки, Апраксин двор и чайхана, психоневрологический диспансер и бомбоубежище

Жизнь — это прогулка с баллончиком. Или большой палкой. Или садовой поливалкой. Осколки — граффити-паразит. Городские грибы.

Режиссером фильма «Осколки: человек-команда» выступил Павел Мачихин. В основе ленты видеоматериалы, снятые с 2016 по 2021 год. На выставке, которая сопроводит серию показов фильма, будут представлены кадры и анимации из архива режиссера. Проект реализован кинокомпанией Chromometrage в рамках грантовой программы фонда Ruarts и творческого объединения «Артмоссфера».

Премьера фильма и выставка «Осколки: человек-команда» пройдут в арт-пространстве Invalid House в «Вавилов Лофте» на Кадетской линии, 5 с 17 сентября по 2 октября. Арт-пространство работает каждый день, кроме понедельника и вторника, с 16:00 до 21:00. Строгой привязки сеансов ко времени нет — показ фильма зациклен. Подробности и билеты можно найти здесь.

Как в Петербурге появилось инклюзивное арт-пространство Invalid House — с собственным издательством и выставками нейроотличных

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