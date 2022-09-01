Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 сентября

Презентация книги Аркадия Ипполитова о Георгии Гурьянове, фестивали «Ленинградские мосты», Present Perfect, «День Д» и «Рокштадт», фильм Дэвида Кроненберга с Вигго Мортенсеном, Леа Сейду и Кристен Стюарт «Преступления будущего» в кино, а также концерт оркестра musicAeterna Теодора Курентзиса — рассказываем, чем заняться в первые выходные осени в Петербурге (чтобы не грустить из-за ее наступления, конечно!).
«Место под соснами»
Четверг, 1 сентября
Выставка Георгия Гурьянова «Куда ж нам плыть?..»
Эти выходные — последний шанс увидеть выставку (но будем надеяться, что ее все же продлят!). Как известно, многие участники «Кино» были не только про музыку, но и про арт. Но именно барабанщику группы Георгию Гурьянову больше других подходит нейминг «живописец». По крайней мере, на таком (абсолютно справедливом) определении настаивает куратор выставки в KGallery Аркадий Ипполитов: «Современность настолько расширила свое понимание деятельности художника, что, в общем-то, умение рисовать в ней отнюдь не обязательно. Для Георгия Гурьянова рисунок и работа кистью и красками на холсте и бумаге, как и для тех, кто сейчас именуется «старыми мастерами», была главным способом самовыражения. В художественном проекте Тимура Новикова, названного «Новая Академия», Гурьянов занял особое и очень важное место: он был признан самым стильным неоакадемистом».
До 4 сентября, KGallery
Фильм «Место под соснами» / The Place Beyond the Pines (2012)
Вышедшая 10 лет назад криминальная картина Дерека Сиенфрэнса помогла наряду с «Драйвом» и «Валентинкой» доказать всем скептикам, что Райн Гослинг не только подросшая звезда «Клуба Микки Мауса» и романтический герой девичьих грез из «Дневника памяти», но и серьезный драматический артист. В России можно вновь увидеть на большом экране историю мотокаскадера Люка, который готов преступить закон, чтобы обеспечить своего маленького сына.
С 1 сентября, кинотеатры города
Фильм «Субурбикон» / Suburbicon (2017)
Еще один ре-релиз этой недели. Со сценарием шестой полнометражной картины в амплуа режиссера Джорджу Клуни помогали братья Коэн. Вернее, он взял их старую историю про тихий городок (как Фарго, но Субурбикон) и добавил несколько новых сюжетный линий. Гарднер Лодж (Мэтт Дэймон) вместе с прикованной к инвалидной коляске женой Роуз (Джулианна Мур) и сыном Ники живут в Субурбиконе. Однажды ночью в их дом врываются два странных грабителя.
С 1 сентября, кинотеатры города
Фильм «Преступления будущего» / Crimes of the Future
Фантастический триллер Дэвида Кроненберга с Вигго Мортенсеном, Леа Сейду и Кристен Стюарт, чья премьера была на Каннском кинофестивале этого года, выходит в российский прокат. Это первая картина режиссера за семь лет — физиологичная история в духе его ранних работ (кстати, точно также называется его второй фильм, но это не ремейк и сюжетно они не связаны). Перфомансист устраивает шоу из удаления новообразований его собственного тела — те появляются в будущем у людей из-за «синдрома ускоренной эволюции». Но такая его деятельность не слишком нравится правительству.
С 1 сентября, кинотеатры города
Фильм «Календарь ма(й)я»
Экранизация киностудией им. Горького популярного у детей и подростков романа Виктории Ледерман. 13-летний Глеб пишет актуальную дату на загадочном древнем камне — и время начинает течь для него и еще двух его одноклассников вспять. Тинейджеры пытаются попасть из прошлого «назад в будущее», пока они не исчезли совсем. Помимо юных актеров Данилы Уютова, Миланы Копничевой и Руслана Паньшина, в фильме играют Федор Добронравов, Анна Уколова, Равшана Куркова и Сергей Горошко.
С 1 сентября, кинотеатры города
Пятница, 2 сентября
Фестиваль «Ленинградские мосты»
Музыкальный опенэйр на Банковском, Итальянском и Мало-Конюшенном мостах (а в этом году еще и во «Дворе Гостинки»), придуманный фронтменом ВИА «Пролетарское танго» Дмитрием Караневским, традиционно скрашивает грусть от того, что вот и лето прошло, словно и не бывало. Этой осенью — в компании ZOLOTO, Тоси Чайкиной, «Буерака» и многих других. Подробнее здесь.
Со 2 по 4 сентября
Present Perfect Festival
Фестиваль электронной музыки и медиаискусства сменил в этом году время проведения с лета на осень, чтобы тщательно продумать лайн-ап и перфомансы. Так, хореограф Мариинского театра Владимир Варнава создал завораживающий номер на музыку Алексея Nocow, продюсер Кирилл Сергеев устроит AV-концерт-презентацию «Yet Another Kito Jempere Album», а организаторы, команда Roots United, докажут в своих сетах, что не случайно выбрали мотто «Не "если бы", а быть». Читайте наш гид по основным артистам фестиваля!
Со 2 по 4 сентября, «Севкабель Порт», «К-30»
Концерт оркестра musicAeterna Теодора Курентзиса
20:00
В пятницу в петербургской капелле прозвучит программа оркестра musicAeterna дирижера Теодора Курентзиса, посвященная образу Италии у Чайковского. Они исполнят симфоническую фантазию по Данте «Франческа да Римини», Итальянское каприччио и увертюру «Ромео и Джульетта». Подробности здесь.
Концерт IOWA
20:00
Выступление Кати IOWA и ее группы на крыше Roof place закроет летний фестиваль концертов Roof Fest. Как и всегда, на перфомансе Кати Иванчиковой, Леонида Терещенко, Александра Гаврилова и Василия Буланова будет диско, танцы, бит и радость, чтобы мы все начали улыбаться.
Благотворительный фестиваль «Остаемся помогать»
Для всех, кто хочет помогать другим, но не знает, с чего начать, в «Севкабель Порту» продолжается фестиваль, который знакомит с проверенным фондам города. Каждый день посвящен отдельной проблеме и способам ее решения. На этой неделе это экология, здоровье и системная благотворительность. Подробности и расписание здесь.
До 5 сентября
Концерт проекта «Ennio Morricone. Professional»
Во «Дворе Гостинки» в пятницу 50 петербургских музыкантов соберутся, чтобы сыграть музыку двух культовых итальянских — Эннио Морриконе и Нино Рота. Прозвучат саундтреки из «Профессионала», «Спрута», «Однажды в Америке», «Крестного отца», «Ромео и Джульетты», «8 ½» и других картин. Проект «Ennio Morricone. Professional» придумали пианист Станислав Чигадаев, камерный оркестр Северной филармонии под управлением дирижера Максима Алексеева и хор Festino под руководством Александры Макаровой.
Мюзикл «Дама пик»
Мюзикл-приквел Пушкинской «Пиковой дамы» показывали в прошлом году в ЛДМ, теперь он переместился на сцену ДК «Выборгский». Это история о юности графини, о которой вскользь рассказывается в оригинале — с парижскими балами и карточными страстями, видеоартом и 3D-элементами. Поставила спектакль Софья Стрейзанд («Мастер и Маргарита», «Оскар и Розовая Дама», «Онегин»). Партии в «Даме пик» исполняют Анастасия Вишневская, Антон Авдеев, Ростислав Колпаков, Виктория Жукова, Иван Васильев, Анжелика Рева и другие. Костюмы — дизайнера Ларисы Погорецкой.
Лев Лурье
Суббота, 3 сентября
Фестиваль «День Д»
Команда фестиваля-оммажа Довлатову во главе с его идеологом, петербургтрегером Львом Лурье, уже шестой год подряд находит свою оптику для представления творчества Сергея Донатовича. На этот раз через ленинградскую непарадную культуру — ведь без оазисов свободы вроде самиздата, Юрского в роли Чацкого в БДТ или моды на джинсы вместо изделий фабрики им. Володарского писатель не смог бы существовать, будучи фактически исключенным из официоза. Об этом напомнят через множество событий: спецпоказы кино 1970-х на «Ленфильме» (так, 3 сентября «Не болит голова у дятла» Динары Асановой представит оператор фильма Дмитрий Долинин!), уличные спектакли о Довлатове учеников Геннадия Тростянецкого, дефиле в винтажных платьях и, конечно, лекции. Подробная программа здесь.
С 3 по 4 сентября
Фестиваль «Рокштадт»
Как легко догадаться по названию, музыкальный фестиваль пройдет в Кронштадте (в парке «Остров фортов») и сосредоточится на всевозможных подвидах рок-музыки. В лайн-апе тут «Пикник», «Калинов мост», Animal ДжаZ, «Гарин и Гиперболоиды», Pep-See и другие. Ведущим станет Олег Гаркуша из «АукцЫона». Вход свободный, но по предварительной регистрации.
Фестиваль «ЭтоЭтно»
Опенэйр для любителей этники вновь пройдет в Александровском парке — рядом с «Мюзик-Холлом». В этом году слушаем тут балканского трубача Марко Марковича с его коллективом Big Brass Band (арт-директор фестиваля — президент сербской диаспоры в Петербурге и продюсер Мирко Раденович), гитариста-виртуоза ДиДюлю, группы Dobranotch и Markscheider Kunst, а также многих-многих других. Весь лайн-ап здесь. Вход свободный.
С 3 по 4 сентября
Аркадий Ипполитов
Воскресенье, 4 сентября
Презентация монографии о Георгии Гурьянове
13:00
В воскресенье в KGallery искусствовед и куратор Аркадий Ипполитов представит свою книгу о Георгии Гурьянове, приуроченную к выставке «Куда ж нам плыть?..» (подробнее о ней читайте в нашем интервью с Аркадием Викторовичем!). Во встрече также примут участие заведующий Отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский, владелица галереи Кристина Березовская и сокуратор выставки Ксения Ремезова. Приглашенные гости — гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян и художница Ирена Куксенайте. Вход свободный по регистрации и билету на выставку.
Выставка Ульяны Подкорытовой «Быстрая жизнь — медленный мир»
То, что время нашей жизни быстротечно, трюизм. Главный же трагизм заключается, по крайней мере по мнению художницы Ульяны Подкорытовой, в его несовпадении с темпом всего мира. Замедляться и заземляться она предлагает с мифами и сказками, где равно есть место и скульптуре подвешенного за ноги, словно на картах таро, Буратино, и зооморфным существам, стоящим на своих же косах.
До 19 октября, галерея MYTH
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