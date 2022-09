Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 сентября

Выставка Георгия Гурьянова «Куда ж нам плыть?..»

Эти выходные — последний шанс увидеть выставку (но будем надеяться, что ее все же продлят!). Как известно, многие участники «Кино» были не только про музыку, но и про арт. Но именно барабанщику группы Георгию Гурьянову больше других подходит нейминг «живописец». По крайней мере, на таком (абсолютно справедливом) определении настаивает куратор выставки в KGallery Аркадий Ипполитов: «Современность настолько расширила свое понимание деятельности художника, что, в общем-то, умение рисовать в ней отнюдь не обязательно. Для Георгия Гурьянова рисунок и работа кистью и красками на холсте и бумаге, как и для тех, кто сейчас именуется «старыми мастерами», была главным способом самовыражения. В художественном проекте Тимура Новикова, названного «Новая Академия», Гурьянов занял особое и очень важное место: он был признан самым стильным неоакадемистом».

До 4 сентября, KGallery

Фильм «Место под соснами» / The Place Beyond the Pines (2012)

Вышедшая 10 лет назад криминальная картина Дерека Сиенфрэнса помогла наряду с «Драйвом» и «Валентинкой» доказать всем скептикам, что Райн Гослинг не только подросшая звезда «Клуба Микки Мауса» и романтический герой девичьих грез из «Дневника памяти», но и серьезный драматический артист. В России можно вновь увидеть на большом экране историю мотокаскадера Люка, который готов преступить закон, чтобы обеспечить своего маленького сына.

С 1 сентября, кинотеатры города

Фильм «Субурбикон» / Suburbicon (2017)

Еще один ре-релиз этой недели. Со сценарием шестой полнометражной картины в амплуа режиссера Джорджу Клуни помогали братья Коэн. Вернее, он взял их старую историю про тихий городок (как Фарго, но Субурбикон) и добавил несколько новых сюжетный линий. Гарднер Лодж (Мэтт Дэймон) вместе с прикованной к инвалидной коляске женой Роуз (Джулианна Мур) и сыном Ники живут в Субурбиконе. Однажды ночью в их дом врываются два странных грабителя.

С 1 сентября, кинотеатры города

Фильм «Преступления будущего» / Crimes of the Future

Фантастический триллер Дэвида Кроненберга с Вигго Мортенсеном, Леа Сейду и Кристен Стюарт, чья премьера была на Каннском кинофестивале этого года, выходит в российский прокат. Это первая картина режиссера за семь лет — физиологичная история в духе его ранних работ (кстати, точно также называется его второй фильм, но это не ремейк и сюжетно они не связаны). Перфомансист устраивает шоу из удаления новообразований его собственного тела — те появляются в будущем у людей из-за «синдрома ускоренной эволюции». Но такая его деятельность не слишком нравится правительству.

С 1 сентября, кинотеатры города

Фильм «Календарь ма(й)я»

Экранизация киностудией им. Горького популярного у детей и подростков романа Виктории Ледерман. 13-летний Глеб пишет актуальную дату на загадочном древнем камне — и время начинает течь для него и еще двух его одноклассников вспять. Тинейджеры пытаются попасть из прошлого «назад в будущее», пока они не исчезли совсем. Помимо юных актеров Данилы Уютова, Миланы Копничевой и Руслана Паньшина, в фильме играют Федор Добронравов, Анна Уколова, Равшана Куркова и Сергей Горошко.

С 1 сентября, кинотеатры города