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Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 августа

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Концерты Zoloto, «Сансары», Найка Борзова и Вячеслава Бутусова, фестиваль «Музыки мира», последний шанс увидеть видеоинсталляцию Джонатана Монагана Out of the Abyss в Новой Голландии и фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» в повторном прокате. «Собака.ru» составила подробный гид, чем заняться в городе в эти выходные!

Чт 11 августа Пт 12 августа Сб 13 августа Вс 14 августа
предоставлено ЦСИ им. Курехина

Максим Свищев, "Какафония ума или украшательство мозга", 2017

Четверг, 11 августа

Выставка «Брейгели. Продолжение династии. Фламандская живопись из собрания Валерии и Константина Мауергауз»

Эта эрмитажная выставка сравнительно небольшая — в ней всего 28 полотен, но увидеть их — шанс по-настоящему редкий: все картины находятся в частном собрании (успейте до конца месяца!). Экспозицию можно было бы назвать семейной — для фамилии Брейгелей. Тут знаменитый отец Питер Брейгель Старший будто отступает на второй план, чтобы похвастать своими успехами в штудиях и живописи смогли его наследники по прямой и продолжатели традиции: сыновья Питер Брейгель Младший («Адский») и Ян Брейгель Старший («Бархатный»), внук Ян Брейгель Младший и правнук Ян ван Кессель Старший. И доказать, что на детях (и последующих поколениях) природа не всегда отдыхает.

До 28 августа, Дворец Меншикова

Выставка «Акцио абстракцио»

В Центре современного искусства Сергея Курехина открывается выставка нефигуративной живописи современных художников — о природы абстракции, беспредметности и общего между ними. В экспозиции — работы Владимира Загорова, Антонины Фатхуллиной, Анатолия Белкина, Максима Свищева, Андрея Белле, Виталия Пушницкого, Аси Маракулиной, Владислава Гуцевича, Геннадия Зубкова, Максима Имы, Семена Мотолянца, Стаса Багса и многих других. В честь «Акцио абстракцио» обещают также концерты Алексея Вишни и ансамбля Tabula Rasa. Подробнее здесь.

С 11 августа по 17 сентября, ЦСИ им.Курехина

Лекция «Из чего состоит город? Идеи проектировщиков и восприятие горожан»

19:00

В «Севкабель Порту» градопланировщик, урбанист международного проектного бюро MLA+ Даниил Веретенников расскажет про исследование Кевина Линча «Образ города». Оно о том, что жители ждут от той среды, в которой находятся и как ее менять. Вход свободный, но по регистрации.

«Севкабель Порт»

Спецпоказ фильма «Марта Купер: История о граффити»

19:30

На этой неделе в Новой Голландии в рамках проекта «Кино в парке» на экране главной сцены показывают кино из программ фестиваля Beat Film Festival разных лет. В четверг это будет картина о фотографе Марте Купер, снимавшей зарождение культуры граффити в Нью-Йорке. Места возле экрана лучше занимать заранее — желающих всегда много. Вход свободный.

Фильм «Русалка и дочь короля» / The King's Daughter

Снятый еще в 2014 году (в том числе в интерьерах Версаля!) фильм не только в России выпустили лишь в 2022-м. Это фэнтези со звездой «Молокососов» Каей Скоделарио в главной роли. Она играет дочь Людовика XIV, от которой скрывали, что она принцесса, воспитывая ее в монастыре. Девушку возвращают ко двору «короля-солнце», где она встречает настоящую русалку. Из-за долгого пути на экраны многие спецэффекты картины смотрятся наивно. Зато в касте тут — Пирс Броснан и даже Джули Эндрюс (голос рассказчицы).

С 11 августа в кинотеатрах

Фильм «К черту на рога» / Quo vado? (2015)

Хит итальянского проката семилетней давности возвращают в повторный прокат. Несмотря на библейское название в оригинале (Quo vado — это то самое «Камо грядеши», то есть «Куда ты идешь»), это на самом деле комедия положений с Кекко Дзалоне. Чиновника-бездельника пытаются выгнать с работы, а чтобы он согласился уйти сам — отправляют в самые невероятные командировки.

С 11 августа в кинотеатрах

Фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1967)

К 85-летию Андрея Кончаловского в повторный прокат выходит его фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». Это история про созависимые отношения поварихи Аси и шофера Степана: она ждет от него ребенка, а он относится к ней, как к мимолетному увлечению. Фильм снимался в селе Кадницы Горьковской области, в большинстве ролей заняты его жители. Хотя главную героиню Асю и сыграла профессиональная актриса — Ия Саввина.

С 11 августа в кинотеатрах

Фильм «Счастье быть одной» / Assolo (2016)

Феминистское кино о гармонии и поисках себя итальянки Лауры Моранте с ней же в главной роли. Патологически неуверенная в себе Флавия начинает ходить к веселому психоаналитику, доктору Грюневальд, которая придумывает для нее необычную терапию. Для начала Флавии нужно научиться быть одной, а не в отношениях с кем-то.

С 11 августа в кинотеатрах

Фильм «Великий «Юнайтед»» / The United Way (2021)

Документальный фильм про успех в английской премьер-лиге ФК «Манчестер Юнайтед». Главный рассказчик тут Эрик Кантона — легендарный бомбардир, чьи черты в том числе есть у Роя Кента, героя самого оптимистичного сериала про футбол «Тед Лассо». Другие звездные спортсмены разных поколений тоже появятся. Спойлер: да, и Дэвид Бекхэм тоже!

С 11 августа в кинотеатрах

Фильм «История кино: Новое поколение» / The Story of Film: A New Generation

Документальный фильм Марка Казинса показывали в прошлом году на Каннском кинофестивале. В нем режиссер, популяризатор и историк кино дает прогнозы, что же ждет киноиндустрию всего мира после пандемии и бума стриминговых сервисов. А также предполагает, как поменяется при этом само кино как искусство.

С 11 августа в кинотеатрах

предоставлено KGallery

Георгий Гурьянов. «Портрет Станислава Макарова». 1997. Холст, акрил. 150 × 120. Частная коллекция

Пятница, 12 августа

Выставка «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения»

В Москве попасть на выставку Михаила Врубеля было настоящим челленджем. Все, кто не успел увидеть сказочных царевен и демонов в Третьяковской галерее, может сделать это в Русском музее. Правда, столичных масштабов ожидать не стоит. Например, как раз «встречи трех демонов» — «Демона сидящего», «Демона летящего» и «Демона поверженного». Последнего из-за плохой сохранности решили не подвергать петербургским гастролям. Но все другие хайлайты — в экспозиции из более 200 работ (да, и «Царевна-Лебедь» тоже!). И даже есть небольшие бонусы вроде гипсовой головы демона, которую на выставку в столице не отдавали.

До 15 октября, Корпус Бенуа Русского музея

Выставка Георгия Гурьянова «Куда ж нам плыть?..»

Как известно, многие участники «Кино» были не только про музыку, но и про арт. Но именно барабанщику группы Георгию Гурьянову больше других подходит нейминг «живописец». По крайней мере, на таком (абсолютно справедливом) определении настаивает куратор выставки в KGallery Аркадий Ипполитов: «Современность настолько расширила свое понимание деятельности художника, что, в общем-то, умение рисовать в ней отнюдь не обязательно. Для Георгия Гурьянова рисунок и работа кистью и красками на холсте и бумаге, как и для тех, кто сейчас именуется «старыми мастерами», была главным способом самовыражения. В художественном проекте Тимура Новикова, названного «Новая Академия», Гурьянов занял особое и очень важное место: он был признан самым стильным неоакадемистом».

До 4 сентября, KGallery

Тренировки Backyard Boxing & Workout

11:00

Для любителей спортивных активностей на свежем воздухе в Новой Голландии по пятницам проходят Функциональные тренировки на понтоне от студии Backyard Boxing & Workout. Регистрация не требуется, занятия проводятся за добровольное пожертвование. Участникам необходимо принести свои коврики.

Новая Голландия

Концерт Zoloto

20:00

Фронтмен Zoloto Владимир Золотухин пишет трогательные треки с цепляющими текстами про то, как чувствуешь все, что написано на вкладышах «Love is», и обещаниями, что «улицы ждали именно нас». Все это слушаем в пятницу на крыше Roof Place с видом на Финский залив — в рамках проекта Summer Sound Festival от концертного агентства Northern Sound. Подробнее здесь. https://summersound.ru/

Roof Place

предоставлено Новой сценой Александринского театра

Суббота, 13 августа

Фестиваль «Музыки мира»

В выходные парадный двор Шереметевского дворца станет сценой для этно-опенэйра. Среди хедлайнеров — группа NAMGAR, проект Тины Кузнецовой Zventa Zventana и гуру балканских мотивов Balkanimans Band. Но тут интересны и менее прославленные участники, которые будут миксовать рок, джаз и электронику с фолком. Подробнее здесь. https://muzfest.spb.ru/

С 13 по 14 августа

Концерт Вячеслава Бутусова

19:00

В субботу на фестивале Roof Fest выступит Вячеслав Бутусов. Хотя теперь он фронтмен группы «Орден Славы», песни как периода Nautilus Pompilius, так и «Ю-Питера» тоже будут. А еще — треки из нового альбома «Аллилуия».

Roof Place

Концерт «Сансары»

20:00

Фестиваль «По дворам» на этот раз примет особенный двор — Новой сцены Александринского театра. В субботу тут обо всех облаках, что этим лето были особенно хороши, челках и любви к Боуи споют уральские романтики «Сансара». Специально для выступления лидер группы Саша Гагарин подготовил акустическую программу вместе с мультиинструменталистом Антоном Макаровым и виолончелистом Искандеором Ханнановым.

Двор Новой сцены Александринского театра

Фото: Алексей Костромин

Воскресенье, 14 августа

Видеоинсталляция Джонатана Монагана Out of the Abyss

В эти выходные — последний шанс увидеть трехканальную видеоинсталляцию Джонатана Монагана Out of the Abyss («Из бездны») в Павильоне Новой Голландии. Работа визуализирует страхи человечества перед цифровым будущим, в котором все мы так или иначе «загружены в матрицу». Вход свободный. Подробнее здесь.

До 14 августа

Выставка «Русское лоскутное шитье»

Пэчворк время от времени врывается на подиумы в коллекциях Vetements, Marni и Etro (держа в уме и «мондриановские» платья Сен-Лорана). На выставке в Русском музее лоскутное шитье представлено в его народной версии: от крестьянских костюмов XIX века, где чередуются кружевные и тканые проставки с шелковыми лентами и позументом из металлических нитей, до искусных панно со сложными фрактальными узорами.

До 13 сентября, Строгановский дворец

Концерт Найка Борзова

20:00

Еще одним событием фестиваля «По дворам» с местом действие во дворе Новой сцены Александринского театра станет концерт Найка Борзова. Автор хитов про седлание звезд и лошадок выступит вместе с Владимир Корниенко (гитары) и Евгением Соколовским (рояль) в камерном формате. Обещают не только редкие треки, но и песни с нового альбома Борзова.

Двор Новой сцены Александринского театра

Концерт рок-хитов

20:00

В воскресенье пианист Станислав Чигадаев выступит на открытой сцене в «Севкабель Порту». Репертуар на этот раз далек от классики: это фортепианные версии музыки Queen, Linkin Park, Aerosmith, Nirvana и других. Подробнее здесь.

«Севкабель Порт»

Инсталляция «A.R.R.C 2.0»

Для любителей медиаарта в «Севкабель Порту» работает тотальная мультимедийная инсталляция «A.R.R.C 2.0» в четырех частях. Ее версия 1.0 (то есть первая) была подготовлена для фестиваля SIGNAL. В переосмысленном варианте зрители могут сами выбрать сценарий, в каком порядке проходить зоны. Опыт в результате, по словам организаторов, получается индивидуальным, но зависит от желания рефлексировать и принимать свои внутренние изменения. Инсталляцию создала студия dreamlaser в сотрудничестве с куратором Ксюшей Чеховской и музыкантом Anny Ly. Эти выходные должны были стать последним шансом увидеть «A.R.R.C 2.0», но ее продлили до 11 сентября.

До 11 сентября, «Кабельный цех» «Севкабель Порта»

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