Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 августа

Концерты Zoloto, «Сансары», Найка Борзова и Вячеслава Бутусова, фестиваль «Музыки мира», последний шанс увидеть видеоинсталляцию Джонатана Монагана Out of the Abyss в Новой Голландии и фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» в повторном прокате. «Собака.ru» составила подробный гид, чем заняться в городе в эти выходные!
Максим Свищев, "Какафония ума или украшательство мозга", 2017
Четверг, 11 августа
Выставка «Брейгели. Продолжение династии. Фламандская живопись из собрания Валерии и Константина Мауергауз»
Эта эрмитажная выставка сравнительно небольшая — в ней всего 28 полотен, но увидеть их — шанс по-настоящему редкий: все картины находятся в частном собрании (успейте до конца месяца!). Экспозицию можно было бы назвать семейной — для фамилии Брейгелей. Тут знаменитый отец Питер Брейгель Старший будто отступает на второй план, чтобы похвастать своими успехами в штудиях и живописи смогли его наследники по прямой и продолжатели традиции: сыновья Питер Брейгель Младший («Адский») и Ян Брейгель Старший («Бархатный»), внук Ян Брейгель Младший и правнук Ян ван Кессель Старший. И доказать, что на детях (и последующих поколениях) природа не всегда отдыхает.
До 28 августа, Дворец Меншикова
Выставка «Акцио абстракцио»
В Центре современного искусства Сергея Курехина открывается выставка нефигуративной живописи современных художников — о природы абстракции, беспредметности и общего между ними. В экспозиции — работы Владимира Загорова, Антонины Фатхуллиной, Анатолия Белкина, Максима Свищева, Андрея Белле, Виталия Пушницкого, Аси Маракулиной, Владислава Гуцевича, Геннадия Зубкова, Максима Имы, Семена Мотолянца, Стаса Багса и многих других. В честь «Акцио абстракцио» обещают также концерты Алексея Вишни и ансамбля Tabula Rasa. Подробнее здесь.
С 11 августа по 17 сентября, ЦСИ им.Курехина
Лекция «Из чего состоит город? Идеи проектировщиков и восприятие горожан»
19:00
В «Севкабель Порту» градопланировщик, урбанист международного проектного бюро MLA+ Даниил Веретенников расскажет про исследование Кевина Линча «Образ города». Оно о том, что жители ждут от той среды, в которой находятся и как ее менять. Вход свободный, но по регистрации.
«Севкабель Порт»
Спецпоказ фильма «Марта Купер: История о граффити»
19:30
На этой неделе в Новой Голландии в рамках проекта «Кино в парке» на экране главной сцены показывают кино из программ фестиваля Beat Film Festival разных лет. В четверг это будет картина о фотографе Марте Купер, снимавшей зарождение культуры граффити в Нью-Йорке. Места возле экрана лучше занимать заранее — желающих всегда много. Вход свободный.
Фильм «Русалка и дочь короля» / The King's Daughter
Снятый еще в 2014 году (в том числе в интерьерах Версаля!) фильм не только в России выпустили лишь в 2022-м. Это фэнтези со звездой «Молокососов» Каей Скоделарио в главной роли. Она играет дочь Людовика XIV, от которой скрывали, что она принцесса, воспитывая ее в монастыре. Девушку возвращают ко двору «короля-солнце», где она встречает настоящую русалку. Из-за долгого пути на экраны многие спецэффекты картины смотрятся наивно. Зато в касте тут — Пирс Броснан и даже Джули Эндрюс (голос рассказчицы).
С 11 августа в кинотеатрах
Фильм «К черту на рога» / Quo vado? (2015)
Хит итальянского проката семилетней давности возвращают в повторный прокат. Несмотря на библейское название в оригинале (Quo vado — это то самое «Камо грядеши», то есть «Куда ты идешь»), это на самом деле комедия положений с Кекко Дзалоне. Чиновника-бездельника пытаются выгнать с работы, а чтобы он согласился уйти сам — отправляют в самые невероятные командировки.
С 11 августа в кинотеатрах
Фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1967)
К 85-летию Андрея Кончаловского в повторный прокат выходит его фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». Это история про созависимые отношения поварихи Аси и шофера Степана: она ждет от него ребенка, а он относится к ней, как к мимолетному увлечению. Фильм снимался в селе Кадницы Горьковской области, в большинстве ролей заняты его жители. Хотя главную героиню Асю и сыграла профессиональная актриса — Ия Саввина.
С 11 августа в кинотеатрах
Фильм «Счастье быть одной» / Assolo (2016)
Феминистское кино о гармонии и поисках себя итальянки Лауры Моранте с ней же в главной роли. Патологически неуверенная в себе Флавия начинает ходить к веселому психоаналитику, доктору Грюневальд, которая придумывает для нее необычную терапию. Для начала Флавии нужно научиться быть одной, а не в отношениях с кем-то.
С 11 августа в кинотеатрах
Фильм «Великий «Юнайтед»» / The United Way (2021)
Документальный фильм про успех в английской премьер-лиге ФК «Манчестер Юнайтед». Главный рассказчик тут Эрик Кантона — легендарный бомбардир, чьи черты в том числе есть у Роя Кента, героя самого оптимистичного сериала про футбол «Тед Лассо». Другие звездные спортсмены разных поколений тоже появятся. Спойлер: да, и Дэвид Бекхэм тоже!
С 11 августа в кинотеатрах
Фильм «История кино: Новое поколение» / The Story of Film: A New Generation
Документальный фильм Марка Казинса показывали в прошлом году на Каннском кинофестивале. В нем режиссер, популяризатор и историк кино дает прогнозы, что же ждет киноиндустрию всего мира после пандемии и бума стриминговых сервисов. А также предполагает, как поменяется при этом само кино как искусство.
С 11 августа в кинотеатрах
Георгий Гурьянов. «Портрет Станислава Макарова». 1997. Холст, акрил. 150 × 120. Частная коллекция
Пятница, 12 августа
Выставка «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения»
В Москве попасть на выставку Михаила Врубеля было настоящим челленджем. Все, кто не успел увидеть сказочных царевен и демонов в Третьяковской галерее, может сделать это в Русском музее. Правда, столичных масштабов ожидать не стоит. Например, как раз «встречи трех демонов» — «Демона сидящего», «Демона летящего» и «Демона поверженного». Последнего из-за плохой сохранности решили не подвергать петербургским гастролям. Но все другие хайлайты — в экспозиции из более 200 работ (да, и «Царевна-Лебедь» тоже!). И даже есть небольшие бонусы вроде гипсовой головы демона, которую на выставку в столице не отдавали.
До 15 октября, Корпус Бенуа Русского музея
Выставка Георгия Гурьянова «Куда ж нам плыть?..»
Как известно, многие участники «Кино» были не только про музыку, но и про арт. Но именно барабанщику группы Георгию Гурьянову больше других подходит нейминг «живописец». По крайней мере, на таком (абсолютно справедливом) определении настаивает куратор выставки в KGallery Аркадий Ипполитов: «Современность настолько расширила свое понимание деятельности художника, что, в общем-то, умение рисовать в ней отнюдь не обязательно. Для Георгия Гурьянова рисунок и работа кистью и красками на холсте и бумаге, как и для тех, кто сейчас именуется «старыми мастерами», была главным способом самовыражения. В художественном проекте Тимура Новикова, названного «Новая Академия», Гурьянов занял особое и очень важное место: он был признан самым стильным неоакадемистом».
До 4 сентября, KGallery
Тренировки Backyard Boxing & Workout
11:00
Для любителей спортивных активностей на свежем воздухе в Новой Голландии по пятницам проходят Функциональные тренировки на понтоне от студии Backyard Boxing & Workout. Регистрация не требуется, занятия проводятся за добровольное пожертвование. Участникам необходимо принести свои коврики.
Новая Голландия
Концерт Zoloto
20:00
Фронтмен Zoloto Владимир Золотухин пишет трогательные треки с цепляющими текстами про то, как чувствуешь все, что написано на вкладышах «Love is», и обещаниями, что «улицы ждали именно нас». Все это слушаем в пятницу на крыше Roof Place с видом на Финский залив — в рамках проекта Summer Sound Festival от концертного агентства Northern Sound. Подробнее здесь. https://summersound.ru/
Roof Place
Суббота, 13 августа
Фестиваль «Музыки мира»
В выходные парадный двор Шереметевского дворца станет сценой для этно-опенэйра. Среди хедлайнеров — группа NAMGAR, проект Тины Кузнецовой Zventa Zventana и гуру балканских мотивов Balkanimans Band. Но тут интересны и менее прославленные участники, которые будут миксовать рок, джаз и электронику с фолком. Подробнее здесь. https://muzfest.spb.ru/
С 13 по 14 августа
Концерт Вячеслава Бутусова
19:00
В субботу на фестивале Roof Fest выступит Вячеслав Бутусов. Хотя теперь он фронтмен группы «Орден Славы», песни как периода Nautilus Pompilius, так и «Ю-Питера» тоже будут. А еще — треки из нового альбома «Аллилуия».
Roof Place
Концерт «Сансары»
20:00
Фестиваль «По дворам» на этот раз примет особенный двор — Новой сцены Александринского театра. В субботу тут обо всех облаках, что этим лето были особенно хороши, челках и любви к Боуи споют уральские романтики «Сансара». Специально для выступления лидер группы Саша Гагарин подготовил акустическую программу вместе с мультиинструменталистом Антоном Макаровым и виолончелистом Искандеором Ханнановым.
Двор Новой сцены Александринского театра
Воскресенье, 14 августа
Видеоинсталляция Джонатана Монагана Out of the Abyss
В эти выходные — последний шанс увидеть трехканальную видеоинсталляцию Джонатана Монагана Out of the Abyss («Из бездны») в Павильоне Новой Голландии. Работа визуализирует страхи человечества перед цифровым будущим, в котором все мы так или иначе «загружены в матрицу». Вход свободный. Подробнее здесь.
До 14 августа
Выставка «Русское лоскутное шитье»
Пэчворк время от времени врывается на подиумы в коллекциях Vetements, Marni и Etro (держа в уме и «мондриановские» платья Сен-Лорана). На выставке в Русском музее лоскутное шитье представлено в его народной версии: от крестьянских костюмов XIX века, где чередуются кружевные и тканые проставки с шелковыми лентами и позументом из металлических нитей, до искусных панно со сложными фрактальными узорами.
До 13 сентября, Строгановский дворец
Концерт Найка Борзова
20:00
Еще одним событием фестиваля «По дворам» с местом действие во дворе Новой сцены Александринского театра станет концерт Найка Борзова. Автор хитов про седлание звезд и лошадок выступит вместе с Владимир Корниенко (гитары) и Евгением Соколовским (рояль) в камерном формате. Обещают не только редкие треки, но и песни с нового альбома Борзова.
Двор Новой сцены Александринского театра
Концерт рок-хитов
20:00
В воскресенье пианист Станислав Чигадаев выступит на открытой сцене в «Севкабель Порту». Репертуар на этот раз далек от классики: это фортепианные версии музыки Queen, Linkin Park, Aerosmith, Nirvana и других. Подробнее здесь.
«Севкабель Порт»
Инсталляция «A.R.R.C 2.0»
Для любителей медиаарта в «Севкабель Порту» работает тотальная мультимедийная инсталляция «A.R.R.C 2.0» в четырех частях. Ее версия 1.0 (то есть первая) была подготовлена для фестиваля SIGNAL. В переосмысленном варианте зрители могут сами выбрать сценарий, в каком порядке проходить зоны. Опыт в результате, по словам организаторов, получается индивидуальным, но зависит от желания рефлексировать и принимать свои внутренние изменения. Инсталляцию создала студия dreamlaser в сотрудничестве с куратором Ксюшей Чеховской и музыкантом Anny Ly. Эти выходные должны были стать последним шансом увидеть «A.R.R.C 2.0», но ее продлили до 11 сентября.
До 11 сентября, «Кабельный цех» «Севкабель Порта»
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