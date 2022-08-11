Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 августа

Выставка «Брейгели. Продолжение династии. Фламандская живопись из собрания Валерии и Константина Мауергауз»

Эта эрмитажная выставка сравнительно небольшая — в ней всего 28 полотен, но увидеть их — шанс по-настоящему редкий: все картины находятся в частном собрании (успейте до конца месяца!). Экспозицию можно было бы назвать семейной — для фамилии Брейгелей. Тут знаменитый отец Питер Брейгель Старший будто отступает на второй план, чтобы похвастать своими успехами в штудиях и живописи смогли его наследники по прямой и продолжатели традиции: сыновья Питер Брейгель Младший («Адский») и Ян Брейгель Старший («Бархатный»), внук Ян Брейгель Младший и правнук Ян ван Кессель Старший. И доказать, что на детях (и последующих поколениях) природа не всегда отдыхает.

До 28 августа, Дворец Меншикова

Выставка «Акцио абстракцио»

В Центре современного искусства Сергея Курехина открывается выставка нефигуративной живописи современных художников — о природы абстракции, беспредметности и общего между ними. В экспозиции — работы Владимира Загорова, Антонины Фатхуллиной, Анатолия Белкина, Максима Свищева, Андрея Белле, Виталия Пушницкого, Аси Маракулиной, Владислава Гуцевича, Геннадия Зубкова, Максима Имы, Семена Мотолянца, Стаса Багса и многих других. В честь «Акцио абстракцио» обещают также концерты Алексея Вишни и ансамбля Tabula Rasa. Подробнее здесь.

С 11 августа по 17 сентября, ЦСИ им.Курехина

Лекция «Из чего состоит город? Идеи проектировщиков и восприятие горожан»

19:00

В «Севкабель Порту» градопланировщик, урбанист международного проектного бюро MLA+ Даниил Веретенников расскажет про исследование Кевина Линча «Образ города». Оно о том, что жители ждут от той среды, в которой находятся и как ее менять. Вход свободный, но по регистрации.

«Севкабель Порт»

Спецпоказ фильма «Марта Купер: История о граффити»

19:30

На этой неделе в Новой Голландии в рамках проекта «Кино в парке» на экране главной сцены показывают кино из программ фестиваля Beat Film Festival разных лет. В четверг это будет картина о фотографе Марте Купер, снимавшей зарождение культуры граффити в Нью-Йорке. Места возле экрана лучше занимать заранее — желающих всегда много. Вход свободный.

Фильм «Русалка и дочь короля» / The King's Daughter

Снятый еще в 2014 году (в том числе в интерьерах Версаля!) фильм не только в России выпустили лишь в 2022-м. Это фэнтези со звездой «Молокососов» Каей Скоделарио в главной роли. Она играет дочь Людовика XIV, от которой скрывали, что она принцесса, воспитывая ее в монастыре. Девушку возвращают ко двору «короля-солнце», где она встречает настоящую русалку. Из-за долгого пути на экраны многие спецэффекты картины смотрятся наивно. Зато в касте тут — Пирс Броснан и даже Джули Эндрюс (голос рассказчицы).

С 11 августа в кинотеатрах

Фильм «К черту на рога» / Quo vado? (2015)

Хит итальянского проката семилетней давности возвращают в повторный прокат. Несмотря на библейское название в оригинале (Quo vado — это то самое «Камо грядеши», то есть «Куда ты идешь»), это на самом деле комедия положений с Кекко Дзалоне. Чиновника-бездельника пытаются выгнать с работы, а чтобы он согласился уйти сам — отправляют в самые невероятные командировки.

С 11 августа в кинотеатрах

Фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1967)

К 85-летию Андрея Кончаловского в повторный прокат выходит его фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». Это история про созависимые отношения поварихи Аси и шофера Степана: она ждет от него ребенка, а он относится к ней, как к мимолетному увлечению. Фильм снимался в селе Кадницы Горьковской области, в большинстве ролей заняты его жители. Хотя главную героиню Асю и сыграла профессиональная актриса — Ия Саввина.

С 11 августа в кинотеатрах

Фильм «Счастье быть одной» / Assolo (2016)

Феминистское кино о гармонии и поисках себя итальянки Лауры Моранте с ней же в главной роли. Патологически неуверенная в себе Флавия начинает ходить к веселому психоаналитику, доктору Грюневальд, которая придумывает для нее необычную терапию. Для начала Флавии нужно научиться быть одной, а не в отношениях с кем-то.

С 11 августа в кинотеатрах

Фильм «Великий «Юнайтед»» / The United Way (2021)

Документальный фильм про успех в английской премьер-лиге ФК «Манчестер Юнайтед». Главный рассказчик тут Эрик Кантона — легендарный бомбардир, чьи черты в том числе есть у Роя Кента, героя самого оптимистичного сериала про футбол «Тед Лассо». Другие звездные спортсмены разных поколений тоже появятся. Спойлер: да, и Дэвид Бекхэм тоже!

С 11 августа в кинотеатрах

Фильм «История кино: Новое поколение» / The Story of Film: A New Generation

Документальный фильм Марка Казинса показывали в прошлом году на Каннском кинофестивале. В нем режиссер, популяризатор и историк кино дает прогнозы, что же ждет киноиндустрию всего мира после пандемии и бума стриминговых сервисов. А также предполагает, как поменяется при этом само кино как искусство.

С 11 августа в кинотеатрах