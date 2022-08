Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 августа

Видеоинсталляция Джонатана Монагана Out of the Abyss

В эти выходные — последний шанс увидеть трехканальную видеоинсталляцию Джонатана Монагана Out of the Abyss («Из бездны») в Павильоне Новой Голландии. Работа визуализирует страхи человечества перед цифровым будущим, в котором все мы так или иначе «загружены в матрицу». Вход свободный. Подробнее здесь.

До 14 августа

Выставка «Русское лоскутное шитье»

Пэчворк время от времени врывается на подиумы в коллекциях Vetements, Marni и Etro (держа в уме и «мондриановские» платья Сен-Лорана). На выставке в Русском музее лоскутное шитье представлено в его народной версии: от крестьянских костюмов XIX века, где чередуются кружевные и тканые проставки с шелковыми лентами и позументом из металлических нитей, до искусных панно со сложными фрактальными узорами.

До 13 сентября, Строгановский дворец

Концерт Найка Борзова

20:00

Еще одним событием фестиваля «По дворам» с местом действие во дворе Новой сцены Александринского театра станет концерт Найка Борзова. Автор хитов про седлание звезд и лошадок выступит вместе с Владимир Корниенко (гитары) и Евгением Соколовским (рояль) в камерном формате. Обещают не только редкие треки, но и песни с нового альбома Борзова.

Двор Новой сцены Александринского театра

Концерт рок-хитов

20:00

В воскресенье пианист Станислав Чигадаев выступит на открытой сцене в «Севкабель Порту». Репертуар на этот раз далек от классики: это фортепианные версии музыки Queen, Linkin Park, Aerosmith, Nirvana и других. Подробнее здесь.

«Севкабель Порт»

Инсталляция «A.R.R.C 2.0»

Для любителей медиаарта в «Севкабель Порту» работает тотальная мультимедийная инсталляция «A.R.R.C 2.0» в четырех частях. Ее версия 1.0 (то есть первая) была подготовлена для фестиваля SIGNAL. В переосмысленном варианте зрители могут сами выбрать сценарий, в каком порядке проходить зоны. Опыт в результате, по словам организаторов, получается индивидуальным, но зависит от желания рефлексировать и принимать свои внутренние изменения. Инсталляцию создала студия dreamlaser в сотрудничестве с куратором Ксюшей Чеховской и музыкантом Anny Ly. Эти выходные должны были стать последним шансом увидеть «A.R.R.C 2.0», но ее продлили до 11 сентября.

До 11 сентября, «Кабельный цех» «Севкабель Порта»