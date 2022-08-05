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Искусство

Работы Имы, Новикова, Фатхуллиной и других покажут на выставке-исследовании абстракции и беспредметности в Центре Курехина

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В Центре современного искусства Сергея Курехина открывается выставка «Акцио абстракцио». Экспозиция, демонстрирующая нефигуративные художественные произведения современных художников, станет исследованием природы абстракции, беспредметности и общего между ними.

Вова Перкин, "Бродячий ламповый квинтет", 2017

Владимир Загоров, "Пространство", 1989

Максим Свищев, "Какафония ума или украшательство мозга", 2017

На выставке, которая открывается в центре 11 августа, будут представлены как абстрактные и беспредметные художественные произведения, так и нефигуративные работы, находящиеся на стыке двух терминов. В программе событий выставки также пройдут концерты Алексея Вишни (легенда!) и ансамбля классической и contemporary музыки Tabula Rasa, читки театральных пьес, объединенных темой абсурда, вечера современной поэзии, встречи киноклуба, экскурсии и медиации.

Антонина Фатхуллина, "Esse", 2015

В экспозицию вошли работы Владимира Загорова, Антонины Фатхуллиной, Анатолия Белкина, Максима Свищева, Андрея Белле, Виталия Пушницкого, Аси Маракулиной, Владислава Гуцевича, Геннадия Зубкова, Максима Имы, Семена Мотолянца, Стаса Багса, Дмитрия и Елены Каварга, Елены Губановой и Ивана Говоркова, Юрия Петроченкова, Владимира Макарова, Марины Волковой, Вовы Перкина, Людмилы Беловой, Мице Янкуловски, Xeme, Даши Фурсей, Аси Маракулиной, Виктора Тузова, Вадима Григорьева-Башуна, Светланы Цвиркуновой, Андрея Горбунова, Александра Подобеда, Платона Петрова и Тимура Новикова.

Ася Маракулина, "Смешанные чувства", 2018

Xeme, серия рисунков, 2015

«Эта выставка для нас является, по сути, исследованием на тему того, что такое абстракция, что такое беспредметность и что же есть между ними общего. При отборе участников нам был важен фокус именно на схожести этих терминов», — объясняет куратор проекта Ксения Макаренко. «Название "Акцио абстракцио" — это наше приглашение зрителю принять участие в исследовании выставки и разобраться в нем, как в какой-нибудь игре или книжном приключении», — рассказывает художественный руководитель центра Анастасия Курехина.

Выставка «Акцио абстракцио» будет открыта в Центре современного искусства Сергея Курехина с 11 августа по 17 сентября 2022 года. 

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