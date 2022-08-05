«Эта выставка для нас является, по сути, исследованием на тему того, что такое абстракция, что такое беспредметность и что же есть между ними общего. При отборе участников нам был важен фокус именно на схожести этих терминов», — объясняет куратор проекта Ксения Макаренко. «Название "Акцио абстракцио" — это наше приглашение зрителю принять участие в исследовании выставки и разобраться в нем, как в какой-нибудь игре или книжном приключении», — рассказывает художественный руководитель центра Анастасия Курехина.

Выставка «Акцио абстракцио» будет открыта в Центре современного искусства Сергея Курехина с 11 августа по 17 сентября 2022 года.