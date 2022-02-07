Чем заняться в Петербурге с 7 по 13 февраля

«Собака.ru» составила насыщенную культурную программу, что смотреть дома и куда пойти на этой неделе. Выставка «Азбуки художников» с графикой Бенуа и Самохвалова в KGallery, фестиваль современной британской фотографии в «Росфото», концерты Artemiev и «Кирпичей», а также детектив «Смерть на Ниле» в прокате и сериал «Изобретая Анну» про мошенницу Анну Дельви на Netflix.
Понедельник, 7 февраля
Сериал «Номинация»
Снятая Надеждой Михалковой драма о кинодинастии, в которой она же играет главную роль — дочери известного в СССР и ныне покойного драматурга. Она пытается поставить его не экранизированный сценарий, работая на площадке со старшей сестрой — популярной актрисой (Анна Михалкова). Как говорится, все совпадения с реальной жизнью случайны и не случайны. В «Номинации» также можно будет увидеть Людмилу Максакову, Владимира Мишукова и Михаила Барышникова, а еще главреда Esquire Сергея Минаева и журналистку Екатерину Гордееву в роли самих себя.
С 7 февраля, Окко
Александр Сокуров
Вторник, 8 февраля
Спецпоказ фильма «Одинокий голос человека»
Ретроспектива Александра Сокурова на «Ленфильме» продолжится во вторник показом его дебюта в художественном кино — картины «Одинокой голос человека». Представит ее киновед и автор журнала «Сеанс» Олег Ковалов.
Никита Кобелев
Среда, 9 февраля
Спектакль «Тварь», Новая сцена Александринского театра
19:00
Московский режиссер Никита Кобелев, активно ставящий в театре имени Маяковского, однажды уже работал в нашем городе — в ТЮЗе вышла его «Повесть о господине Зоммере». Теперь у нас появилась еще одна возможность оценить по достоинству постановщика, которого давно уже знают в столице. Для дебюта на Новой сцене Александринки Кобелев выбрал роман Федора Сологуба «Мелкий бес» — про учителя Ардальона Передонова, прозябающего в провинции и страдающего от непризнанности его гения, которому видится странное существо по прозванию недотыкомка. Пьесу «Тварь» по мотивам сологубовского произведения написал драматург Валерий Семеновский. Показы будут 9 и 10 февраля.
Фильм «Смерть на Ниле»
Четверг, 10 февраля
Фестиваль «Поехали!» «Хронотопа»
«Хронотоп» — театральная компания друзей, базирующаяся в столичном Центре им. Мейерхольда (хотя почти все участники из Петербурга). Поводом к ее появлению стала пандемия. С 2021-го объединение гастролирует по России. И, наконец, «Хронотоп» добрался и до нас. В программе их трехдневного фестиваля «Ад это я» и «Guilty Pleasure» по пьесам Аси Волошиной, «Вселенная неформат» по поэзии Юрия Смирнова и «Дуб Майкла Крейг Мартина» в постановке Ильи Мощицкого. Все спектакли можно увидеть на площадке «Скороход». Подробности здесь.
С 10 по 12 февраля
Трансляция концерта «Страдивари-ансамбля»
19:00
В онлайне на Mariinsky.tv в четверг можно послушать «Страдивари-ансамбль» — камерный оркестр Мариинского театра под руководством скрипача Лоренца Настурики-Гершовичи. Музыканты тут играют на инструментах мастеров XVII и XVIII веков: Николо Амати, Антонио Страдивари, Джузеппе Гварнери, Джованни Баттиста Гваданини и Матео Гоффриллера. В программе концерта — сюита «Из времен Хольберга» Грига, Симфония для струнного оркестра № 9 Мендельсона и Серенада для струнных Йозефа Сука.
Концерт группы «ПилОт»
20:00
В честь своего 25-летия группа Ильи Черта даст два концерта — 10 и 11 февраля, оба в «А2». Программа будет обыгрывать внушительную цифру «25» — все же это четверть века. В сет-листе обещают 25 песен, каких именно — пока не раскрывается, чтобы фанаты могли строить свои догадки.
Фильм «Мама, я дома»
Второй фильм Владимира Битокова — выпускника мастерской Александра Сокурова в Нальчике, которую оканчивали Кира Коваленко и Кантемир Балагов — рассказывает о водителе автобуса Тоне (Ксения Раппопорт), чей сын уехал воевать по контракту с ЧВК в Сирию. Ей сообщают, что тот погиб в боях, но внезапно на пороге ее дома оказывается молодой человек (Юра Борисов), утверждающий, что он и есть ее ребенок. Оператором картины стала Ксения Середа, а одним из продюсеров — Александр Роднянский.
С 10 февраля
Фильм «Анчартед: На картах не значится»
Экранизация приключенческой видеоигры «Uncharted» с Томом Холландом, Марком Уолбергом и Антонио Бандерасом. Подрабатывающего барменом Нейтана Дрейка новый знакомый приглашает отправиться на поиски сокровищ и его пропавшего брата. Вскоре оказывается, что на те же артефакты претендует банда головорезов. Режиссером проекта стал Рубен Фляйшер («Веном», «Добро пожаловать в Zомбилэнд»).
С 10 февраля
Фильм «Смерть на Ниле»
Актер и режиссер Кеннет Брана продолжает снимать свои версии экранизаций романов Агаты Кристи. В 2017 году он выпустил «Убийство в Восточном экспрессе» с невероятно звездным составом от Пенелопы Крус до Джуди Денч и Джонни Деппа. На этот раз каст не менее блестящий: это и Галь Гадот с Эммой Маккей, и Роуз Лесли с «отмененным» Амри Хаммером. Кто убийца мы, конечно, все помним, но тут это, пожалуй, не так важно.
С 10 февраля
Фильм «Первый встречный»
Еще один ромком, претендующий на бокс-офис Дня святого Валентина. Правда, американский и от настоящих ветеранов жанра — главные роли в картине играют Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон. Сюжетная завязка, как и всегда в таких картинах, самая невероятная, но их и смотрят не с точки зрения художественной достоверности. Поп-дива прямо на своей свадьбе, за которой следят миллионы ее фанатов, узнает, что жених ей изменил. Тогда она компульсивно выходит замуж за первого человека, с которым встретилась глазами — простого школьного учителя.
С 10 февраля
Самохвалов Александр Николаевич, буквы Ж и З. Эскиз для неосуществленного издания "Азбука". 1920
Пятница, 11 февраля
Выставка «Азбуки художников»
Собрать азбуки художников века ХХ и ХХI в одной экспозиции в KGallery придумали несколько лет назад. И вот, наконец, выставка-блокбастер стартует в эту пятницу. Свои азбуки создавали Александр Бенуа, Мстислав Добужинский, Елизавета Бем, Владимира Маяковский, Александр Самохвалов, Алиса Порет и многие другие. Покажут не только сами издания, но и графику к ним. В том числе работы авторов вполне современных: от Ильи Кабакова и Анатолия Белкина до Никиты Алексеева. Подробнее здесь.
С 11 февраля по 10 апреля
Фестиваль современной британской фотографии
На это неделе в «Росфото» стартует фестиваль современного фотоискусства, организованный музеем совместно с культовым фотоагентством Magnum. Основных событий два. Во-первых, выставка современного классика Марка Пауэра «Картинки из дома», которая открывается на этой неделе. Во-вторых, экспозиция работ актуальных британских фотографов (ее можно будет увидеть с 17 февраля). Например, это фантазии на тему сказок и мифов UK и снимки в духе поп-арта. Подробнее здесь.
С 11 февраля по 10 апреля
Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», БДТ им. Товстоногова
19:00
Блокбакстер-долгострой художественного руководителя БДТ Андрея Могучего покажут на родной основной сцене. В третьей части, имеющей подзаголовок «Эпизод 7. Учитель», неизменные Гаспар и Тибул из Царства мертвых попадают в таинственное пространство, похожее то ли на пустыню, то ли на заброшенный пляж, то ли на гигантскую песочницу. Интуиция, обширный культурный багаж и опыт подсказывают героям, что ничего хорошего здесь случиться не может. А вскоре появится и учитель Туб (Сергей Дрейден). Показ спектакля будут 11 и 12 февраля.
Спектакль «Байка. Мавра. Поцелуй феи», Мариинский–2
19:30
Мультижанровый спектакль лауреата «Золотой маски» Максима Петрова на музыку Стравинского объединяет балет, оперу и концерт (в общем-то все ипостаси перфомансов в Мариинском театре). Удивительные красоты костюмы для «Байка. Мавра. Поцелуй феи» создала Юлдус Бахтиозина, за свет отвечает Константин Бинкин. За пультом — маэстро Валерий Гергиев. Это фестивальный показ спектакля — в честь его номинации на «Золотую маску».
Спектакль «Юдифь», Дом радио
20:00
В Доме радио вновь покажут спектакль Бориса Павловича по пьесе драматурга КЛИМа на украинского языке. Это настоящий бенефис актрисы Екатерины Таран, играющей заглавную роль. Ей аккомпанирует композитор Алексей Востриков. Спектакль выдвинут на «Золотую маску».
Концерт «Все симфонии Брамса. Вечер первый»
20:00
К 140-летию оркестра филармонии в ней же стартует первый концерт из серии «Все симфонии Брамса». Начнут с первой и третьей. Дирижировать в пятницу будет ученик Оливье Мессиана и Нади Буланже Элиаху Инбала.
Концерт musicAeterna4
20:00
Вокальный ансамбль musicAeterna4 был создан десять лет назад. Все его участницы — артистки хора musicAeterna Теодора Курентзиса. На Новой сцене Александринского театра они исполнят прозвучит редко звучащую музыку Средневековья и Ренессанса: светские и духовные сочинения Гийома де Машо, Хильдегарды Бингенской, Туано Арбо, Томаса Таллиса, Джона Доуленда и других.
Концерт Artemiev
20:00
Группа Павла Артемьева вновь даст концерт в Петербурге — с нашим городом и музыканта особенно нежные отношения. В прошлом году у Artemiev вышел альбом «+(плюс)», но будут песни не только с него, но и любимые поклонниками «Виды» и «Держи меня». Встречаемся в «Космонавте»!
Премьерный показ фильма «Камон Камон»
Черно-белая мелодрама с Хоакином Фениксом, виртуозно снятая оператором «Брачной истории» Робби Райаном и режиссером Майком Миллсом («Женщины ХХ века») выходит в прокат с 17 февраля. Это трогательная история про роуд-трип радиожурналиста и его маленького племянника через всю Америку. А в пятницу «Камон Камон» можно увидеть за неделю до релиза — на премьерном для Петербурга показе в «Авроре». Фильм представит главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.
Сериал «Изобретая Анну»
Создатели «Бриджертонов» Шонда Раймс и Том Верика экранизировали реальную историю мошенницы Анны Сорокиной. В нулевые она с семьей эмигрировала в Германию из России, а в 2010-х переехала в США. Там под псевдонимом Анна Делви она выдавала себя за богатую наследницу, дружила со звездами и не платила по счетам в отелях и ресторанах. За незаконное присвоение услуг она и была в итоге осуждена в 2019 году и до сих пор отбывает срок. Протагонистку играет Джулия Гарнер из «Ассистентки» и «Озарка», встречавшаяся с реальной Анной в тюрьме, чтобы лучше вжиться в образ.
С 11 февраля, Netflix
Сериал «Предшественница»
Параноидальный психологический триллер — экранизация бестселлера Дж. П. Делани, в котором один из равноправных героев минималистичный дом в серых тонах, похожий то ли на убежище, то ли на тюрьму. Спроектированное архитектором Эдвардом (Дэвид Ойелоуо) жилье снимает одинокая женщина Джейн (Гугу Эмбата-Ро). Она узнает, что с предыдущим арендатором, похожей на нее Эммой (Джессика Пламмер), тут произошло несчастье. Все эпизоды, что сейчас редкость, сняла Лиза Брюльманн, поставившая несколько серий «Убивая Еву» и «Дома с прислугой».
С 11 февраля, HBO Max, «Амедиатека»
Сериал «Индекс страха»
Триллер с Джошем Хартнеттом основан на одноименном романе Роберта Харриса, сценариста фильмов «Призрак» и «Офицер и шпион» Романа Полански. Это история айти-гения Алекса, который изобретает новую систему, основанную на искусственном интеллекте. Та изучает на фондовом рынке страхи игроков и помогает тем самым зарабатывать. В день запуска программы на него нападают, и машинное сознание выходит из-под его контроля.
С 11 февраля, Sky, «Амедиатека»
Фильм «The Beatles: Get Back – Концерт на крыше»
Автор «Властелина колец» Питер Джексон рассказывает об всем, что касается The Beatles: от атмосферы, царившей во время записи альбома «Let It Be», до последнего живого концерта на крыше дома на лондонской улице Сэвил Роу.
С 11 февраля
Выставка Ивана Горшкова «Кристалл чистейшей крезы»
Суббота, 12 февраля
Выставка Ивана Горшкова «Кристалл чистейшей крезы»
«Художник года» на ярмарке Cosmoscow-2017, лауреат «Инновации»-2020 и номинант премии имени Кандинского-2021 Иван Горшков открывает персональную выставку в Marina Gisich Gallery. Вынесенный в название «кристалл чистейшей крезы» — концепт, что арт рождается и из обыденного (не путать с кристаллом-первопричиной первоначал из трека 2HСompany). Будут фирменные ироничные реди-мейды, скульптуры и коллажная серия. Подробнее здесь.
С 12 февраля по 2 апреля
Выставка «Осколки Стеклянного городка»
Градозащитница и блогер Ника Артемьева исследует прошлое Петербурга по осколкам, которые находит на берегах рек (для такого поиска есть специальный термин «мадларкинг»). В ее коллекции сотни фрагментов дореволюционной посуды и других предметов, зафиксированные в проекте «Стеклянный городок». Они и стал основой выставки, которая открывается в «Невской заставе». Их дополнят вещами из фондов музея, созданными на Стеклянном заводе до 1890 года, фотографиями и документами. Подробнее здесь.
С 12 февраля по 15 мая
Выставка «Память материала. Фарфор Сергея Русакова»
Выставка Сергея Русакова в Генеральном штабе посвящена сотрудничеству Эрмитажа и ИФЗ. Тут будет, например, скульптурная группы в честь Дмитрия Виноградова, создателя русского фарфора. А еще — панно и инсталляции, доказывающие, что фарфор — это не обязательно посуда и что-то утилитарное.
С 12 февраля по 26 мая
Спецпоказ фильма «Ночь на Земле»
18:20
Волна ре-релизов в России докатались и до Джима Джармуша — на большом экране в кино покажут его киноальманах под музыку Тома Уэйтса «Ночь на Земле». Это пять разговорных историй, что якобы случились в такси в Нью-Йорке, Хельсинки, Риме, Париже и Лос-Анджелесе одной ночью. Каст более, чем впечатляющий: от Вайноны Райдер и Беатрис Даль до Джины Роулендс и Роберто Бениньи. Спецпоказ будет в субботу в «Авроре» — фильм представит исследовательница кино Дарина Поликарпова.
Спектакль «Место, которого еще не было»
19:30
На Новой сцене Александринского театра лауреатка «Золотой маски», хореограф Ксения Михеева 12 и 13 февраля покажет премьеру своего танцевального спектакля «Место, которого еще не было». Это исследование силы слова, которая способна стать разрушительной. Исполнители — Никита Маркелов, Станислав Пономарев, Ярослав Дидин, Александр Челидзе.
Концерт группы «Кирпичи»
20:00
В субботу петербургский рок-синдикат «Кирпичи», отметивший в прошлом году 25-летие, выступит в камерном клубе «Мачте». Музыканты обещают сделать концертную программу не только из хитов и классических номеров, но и показать альтернативный взгляд на весь материал. Тем более, что небольшой размер самой площадки располагает к задушевной дружеской беседе.
Концерт группы «Слот»
20:00
Альтернативные рокеры «Слот» во главе с неизменной Дарьей Ставрович (она же Нуки) выступят в «Морзе» с большим юбилейным концертом. Группе — 20 лет. Обещают яркое визуальное шоу со всеми хиты — а им есть, из чего выбрать: у «Слота» выходили за эти годы девять лонгплеев и два мини-альбома.
Концерт группы «Танцы минус»
20:00
Петербургская группа «Танцы минус» во главе со своим бессменным вокалистом Вячеславом Петкуном после нескольких переносов концерта, кажется, все же выступит в субботу в «Космонавте», чтобы снова спеть на бис песни про город-сказку и мечту.
Международный кинофестиваль жанрового кино SPIFF
С субботу в «Родине» стартует Кинофестиваль SPIFF (Saint-Petersburg International Film Festival), отмечающий в этом году пятилетие. В программе — участники «Санденса» и шорт-листа «Оскара». Подробная программа здесь.
С 12 по 14 февраля
Сериал «Бель-Эйр»
Воскресенье, 13 февраля
Концерт «Фортепианный марафон из сочинений Скрябина»
19:00
К 150-летия со дня рождения Скрябина в филармонии пройдет фестиваль с участием пианистов Бориса Березовского, Юрия Фаворина, Варвары Мягковой, Льва Бакирова и гобоиста Павла Соколова. Они исполняет сочинения композитора для фортепиано.
Концерт Максима Леонидова
19:00
В воскресенье музыкант Максим Леонидов отпразднует 60-летие большим сольным концертом в БКЗ «Октябрьский». Поздравят его — со сцены, разумеется — экс-согруппник по «Секрету» Николай Фоменко, Андрея Макаревича, Алексея Кортнев «Необарды» и многие другие.
Концерт группы «Моральный Кодекс»
20:00
Довольно редко выступающая в Петербурге группа в воскресенье все-таки приедет в наш город. По словам фронтмена «Морального кодекса» Сергея Мазаева, чаще всего на концертах музыканты импровизируют, отталкиваясь от настроения аудитории. Но без хитов про актрису по жизни и прогулки по весеннему Арбату точно не обойдется.
Спецпоказ фильма «Сопричастие»
На Новой сцене Александринки в воскресенье пройдет петербургская премьера фильма «Сопричастие». Это картина о двух девушках Анне и Аглае. Одна — дирижер, выбравшая уединение в лесу. Другая — хористка, пытающаяся вернуть подругу к ее предназначению. Их играют петербургские красавицы-актрисы Алина Король и Елизавета Шакира. Фильм выиграл Гран-при итальянского кинофестиваля Asolo Art Film Festival.
Сериал «Бель-Эйр»
Ребут ситкома 1990-х «Принц из Беверли-Хиллз», в котором главную роль играл Уилл Смит. В новой версии действие будет происходить в современности, а комедийную интонацию сменит драматическая. Хотя это по-прежнему история про подростка Уилла (Джабари Бэнкс), который скрывается от преступника из его родного города у богатых родственников в Беверли-Хиллз.
С 13 февраля, Peacock
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