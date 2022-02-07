Чем заняться в Петербурге с 7 по 13 февраля

Выставка «Азбуки художников»

Собрать азбуки художников века ХХ и ХХI в одной экспозиции в KGallery придумали несколько лет назад. И вот, наконец, выставка-блокбастер стартует в эту пятницу. Свои азбуки создавали Александр Бенуа, Мстислав Добужинский, Елизавета Бем, Владимира Маяковский, Александр Самохвалов, Алиса Порет и многие другие. Покажут не только сами издания, но и графику к ним. В том числе работы авторов вполне современных: от Ильи Кабакова и Анатолия Белкина до Никиты Алексеева. Подробнее здесь.

С 11 февраля по 10 апреля

Фестиваль современной британской фотографии

На это неделе в «Росфото» стартует фестиваль современного фотоискусства, организованный музеем совместно с культовым фотоагентством Magnum. Основных событий два. Во-первых, выставка современного классика Марка Пауэра «Картинки из дома», которая открывается на этой неделе. Во-вторых, экспозиция работ актуальных британских фотографов (ее можно будет увидеть с 17 февраля). Например, это фантазии на тему сказок и мифов UK и снимки в духе поп-арта. Подробнее здесь.

С 11 февраля по 10 апреля

Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», БДТ им. Товстоногова

19:00

Блокбакстер-долгострой художественного руководителя БДТ Андрея Могучего покажут на родной основной сцене. В третьей части, имеющей подзаголовок «Эпизод 7. Учитель», неизменные Гаспар и Тибул из Царства мертвых попадают в таинственное пространство, похожее то ли на пустыню, то ли на заброшенный пляж, то ли на гигантскую песочницу. Интуиция, обширный культурный багаж и опыт подсказывают героям, что ничего хорошего здесь случиться не может. А вскоре появится и учитель Туб (Сергей Дрейден). Показ спектакля будут 11 и 12 февраля.

Спектакль «Байка. Мавра. Поцелуй феи», Мариинский–2

19:30

Мультижанровый спектакль лауреата «Золотой маски» Максима Петрова на музыку Стравинского объединяет балет, оперу и концерт (в общем-то все ипостаси перфомансов в Мариинском театре). Удивительные красоты костюмы для «Байка. Мавра. Поцелуй феи» создала Юлдус Бахтиозина, за свет отвечает Константин Бинкин. За пультом — маэстро Валерий Гергиев. Это фестивальный показ спектакля — в честь его номинации на «Золотую маску».

Спектакль «Юдифь», Дом радио

20:00

В Доме радио вновь покажут спектакль Бориса Павловича по пьесе драматурга КЛИМа на украинского языке. Это настоящий бенефис актрисы Екатерины Таран, играющей заглавную роль. Ей аккомпанирует композитор Алексей Востриков. Спектакль выдвинут на «Золотую маску».

Концерт «Все симфонии Брамса. Вечер первый»

20:00

К 140-летию оркестра филармонии в ней же стартует первый концерт из серии «Все симфонии Брамса». Начнут с первой и третьей. Дирижировать в пятницу будет ученик Оливье Мессиана и Нади Буланже Элиаху Инбала.

Концерт musicAeterna4

20:00

Вокальный ансамбль musicAeterna4 был создан десять лет назад. Все его участницы — артистки хора musicAeterna Теодора Курентзиса. На Новой сцене Александринского театра они исполнят прозвучит редко звучащую музыку Средневековья и Ренессанса: светские и духовные сочинения Гийома де Машо, Хильдегарды Бингенской, Туано Арбо, Томаса Таллиса, Джона Доуленда и других.

Концерт Artemiev

20:00

Группа Павла Артемьева вновь даст концерт в Петербурге — с нашим городом и музыканта особенно нежные отношения. В прошлом году у Artemiev вышел альбом «+(плюс)», но будут песни не только с него, но и любимые поклонниками «Виды» и «Держи меня». Встречаемся в «Космонавте»!

Премьерный показ фильма «Камон Камон»

Черно-белая мелодрама с Хоакином Фениксом, виртуозно снятая оператором «Брачной истории» Робби Райаном и режиссером Майком Миллсом («Женщины ХХ века») выходит в прокат с 17 февраля. Это трогательная история про роуд-трип радиожурналиста и его маленького племянника через всю Америку. А в пятницу «Камон Камон» можно увидеть за неделю до релиза — на премьерном для Петербурга показе в «Авроре». Фильм представит главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.

Сериал «Изобретая Анну»

Создатели «Бриджертонов» Шонда Раймс и Том Верика экранизировали реальную историю мошенницы Анны Сорокиной. В нулевые она с семьей эмигрировала в Германию из России, а в 2010-х переехала в США. Там под псевдонимом Анна Делви она выдавала себя за богатую наследницу, дружила со звездами и не платила по счетам в отелях и ресторанах. За незаконное присвоение услуг она и была в итоге осуждена в 2019 году и до сих пор отбывает срок. Протагонистку играет Джулия Гарнер из «Ассистентки» и «Озарка», встречавшаяся с реальной Анной в тюрьме, чтобы лучше вжиться в образ.

С 11 февраля, Netflix

Сериал «Предшественница»

Параноидальный психологический триллер — экранизация бестселлера Дж. П. Делани, в котором один из равноправных героев минималистичный дом в серых тонах, похожий то ли на убежище, то ли на тюрьму. Спроектированное архитектором Эдвардом (Дэвид Ойелоуо) жилье снимает одинокая женщина Джейн (Гугу Эмбата-Ро). Она узнает, что с предыдущим арендатором, похожей на нее Эммой (Джессика Пламмер), тут произошло несчастье. Все эпизоды, что сейчас редкость, сняла Лиза Брюльманн, поставившая несколько серий «Убивая Еву» и «Дома с прислугой».

С 11 февраля, HBO Max, «Амедиатека»

Сериал «Индекс страха»

Триллер с Джошем Хартнеттом основан на одноименном романе Роберта Харриса, сценариста фильмов «Призрак» и «Офицер и шпион» Романа Полански. Это история айти-гения Алекса, который изобретает новую систему, основанную на искусственном интеллекте. Та изучает на фондовом рынке страхи игроков и помогает тем самым зарабатывать. В день запуска программы на него нападают, и машинное сознание выходит из-под его контроля.

С 11 февраля, Sky, «Амедиатека»

Фильм «The Beatles: Get Back – Концерт на крыше»

Автор «Властелина колец» Питер Джексон рассказывает об всем, что касается The Beatles: от атмосферы, царившей во время записи альбома «Let It Be», до последнего живого концерта на крыше дома на лондонской улице Сэвил Роу.

С 11 февраля