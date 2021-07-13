Микс оперы с балетом и царевны Юлдус Бахтиозиной: 5 причин увидеть спектакль «Байка. Мавра. Поцелуй феи» в Мариинке

Главная балетная премьера сезона

На излете фестиваля «Звезды белых ночей», который традиционно венчает сезон Мариинского театра, Петербургу показали премьеру со всеми задатками будущего блокбастера. Полномасштабной балетной новинки на Театральной площади не было давно: последней стала «Ярославна. Затмение» Владимира Варнавы в 2017-м.

Мы ждали не один год, и оно того стоило: хореограф (а в этот раз — и режиссер!) Максим Петров приготовил трехактный спектакль на музыку Игоря Стравинского, в котором переосмысляет русский фольклор, классический балет и миксует свою деконструкцию с национальными культурными кодами и цифровым XXI веком.