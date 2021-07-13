Микс оперы с балетом и царевны Юлдус Бахтиозиной: 5 причин увидеть спектакль «Байка. Мавра. Поцелуй феи» в Мариинке

В Мариинском театре выпустили мультижанровую премьеру «Байка. Мавра. Поцелуй феи» на музыку Игоря Стравинского от петербургской команды мечты: хореограф — обладатель «Золотой маски» Максим Петров, художник по костюмам — наша муза, лауреат премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга» и кавер-герл июльского номера «Собак.ru» Юлдус Бахтиозина, световые инсталляции – Константина Бинкина. Рассказываем, почему нельзя пропускать показ спектакля 14 июля.
Главная балетная премьера сезона
На излете фестиваля «Звезды белых ночей», который традиционно венчает сезон Мариинского театра, Петербургу показали премьеру со всеми задатками будущего блокбастера. Полномасштабной балетной новинки на Театральной площади не было давно: последней стала «Ярославна. Затмение» Владимира Варнавы в 2017-м.
Мы ждали не один год, и оно того стоило: хореограф (а в этот раз — и режиссер!) Максим Петров приготовил трехактный спектакль на музыку Игоря Стравинского, в котором переосмысляет русский фольклор, классический балет и миксует свою деконструкцию с национальными культурными кодами и цифровым XXI веком.
Мультижанровость (опера, балет и мультфильм!)
В начале была опера — «Мавра». Валерий Гергиев предложил Максиму Петрову поставить одноактное сочинение Игоря Стравинского, написанное по мотивам пушкинского «Домика в Коломне». По задумке худрука Мариинского танец должен был подчеркнуть ритм партитуры. В процессе работы к этому прибавилась «Байка про лису, петуха, кота да барана» — «веселое представление с пением и музыкой» (это атрибуция самого композитора»), а в финале было решено дополнить спектакль еще и «Поцелуем феи» — любимейшим наименованием мирового балетного театра. Все в 1920-х впервые поставила Бронислава Нижинская — один из ключевых персонажей эпохи великого импресарио Сергея Дягилева. Мультижанровость заявлена не только в программе, но и в режиссуре: так, в «Байке» визуал сопровождает мультфильм от Сергея Рылко с лисами, петухами, котами, Стравинским и самим Дягилевым в главных ролях.
Тренд: локальность и русская сказка
Чтобы разобрать как пазл (а потом снова собрать!) русский фольклор, Максим Петров пригласил главную царевну отечественной арт-сцены Юлдус Бахтиозину. В своем балетном дебюте она переосмыслила русский костюм, балетные пачки и одела артистов в огромные маски зверей из родных сказок. На сцене то и дело кружит лиса в сафьяновых сапогах и короткой шубе шугай с гжельскими мотивами. В костюмах тоже не обошлось без смешения стилей: рядом с балеринами — танцовщики в спортивных мастерках, спорт-шик декорирован кокошниками, пластику в первых двух «оперных» отделениях диктуют не пуанты, а кроссовки.
Суперкаст
Состав подобран из восходящих звезд и уже состоявшихся имен. Возглавляют список сопрано Елена Стихина и прима-балерина Екатерина Кондаурова, недавно отметившая 20-летие в Мариинском театре. В сольных партиях танцуют первые солистки Рената Шакирова и Надежда Батоева, главную роль Юноши в «Поцелуе феи» исполняют любимцы публики Филипп Степин и Александр Сергеев. Среди танцовщиков значатся и молодые Максим Зенин с Артемом Келлерманом, а в рядах царевен замечена контемпорари-дива Злата Ялинич.
Игорь Стравинский
Худрук Мариинского Валерий Гергиев – известный поклонник музыкального наследия Игоря Стравинского. Именно культовая «Весна священная» стала первой премьерой на сцене Мариинского-2. В этом году в театре прошли Дни Стравинского к памятной дате — 50 лет со дня смерти композитора. Тогда же состоялся и прямой эфир с праправнучатой племянницей композитора Анастасией Казаченко-Стравинской, отвечающей за семейные архивы, а в фойе Мариинского-2 была развернута экспозиция: кабинет баса императорской оперы Федора Игнатьевича Стравинского, отца Игоря Стравинского. К слову, окна фойе как раз выходят на дом, где жила семья Стравинских — номер 6 по Крюкову каналу. Экспозиция открыта до конца июля. Посмотреть ее можно в антракте после дегустации именного же коктейля «Стравинский» — с игристым и гранатовым соком.
Текст: Ольга Угарова
Фото премьеры: Александр Нефф
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