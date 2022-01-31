Чем заняться в Петербурге с 31 января по 6 февраля

Концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna

В капелле во вторник дирижер Теодор Курентзис и его хор и оркестр musicAeterna представят первую программу в новом году. Она состоит из Реквиема Габриеля Форе и сюиты «Пеллеас и Мелизанда» Яна Сибелиуса. Концерт отчасти приурочен и к юбилею Теодора Курентзиса — 24 февраля ему исполнится 50 лет.

Спектакль «Электровоз ВЛ 10»

Пока в театрах нельзя бывать детям, «Karlsson Haus» показывает во вторник и среду взрослую премьеру — инсценировку новой пьесы Дмитрия Данилова, автора «Человека из Подольска». Его электровоз ВЛ 10 — аналог гоголевской птицы-тройки, то есть символ России, что мчится куда-то. Режиссером постановки стала Марина Солопченко, она же играет главную роль в спектакле вместе с Ренатом Шавалиевым, который тут ответственен еще и за музыку. Художник «Электровоза ВЛ 10» — Эмиль Капелюш. Подробнее здесь.

Спецпоказ фильма «Молох»

На «Ленфильме» продлили до 1 марта выставку-оммаж Александру Сокурову — в прошлом году режиссеру исполнилось 70 лет. Также с 1 февраля возобновляется ретроспектива его картин (пауза была несколько месяцев). Так, во вторник в кинотеатре студии покажут его фильм «Молох», который представит зрителям Любовь Аркус.

Концерт «Зимняя перезагрузка»

Творческое объединение «Меломаны» во главе с Алексеем Васильевым отпразднует старт последнего зимнего месяца специальным концертом. Костяк ТО появился еще в конце 1980-х — тогда его создали в шутку, чтобы играть то, что им хочется, одноклассники из музыкальной школы-десятилетки при Ленинградской консерватории. Сейчас в составе не только участники оригинальных «Меломанов», но и те, кто присоединился позже. Например, виртуоз джазового и классического фортепиано Станислав Чигадаев, ударник Дмитрий Сташкевич, а также гитаристы Владимир Гладких и Владислав Аверьянов.

Сериал «Пять комнат»

Продолжение (уже третий сезон!) неглупой австралийской комедии про сложности общего быта — напомним, по сюжету в целях экономии главные герои вскладчину купили дом с пятью отдельными спальнями. Помимо новых скандалов и примирений, в сюжете также обещают первую для сериала свадьба.

С 1 февраля, «Амедиатека»