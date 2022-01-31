Чем заняться в Петербурге с 31 января по 6 февраля

«Собака.ru» составила программу, что смотреть дома и куда пойти на этой неделе. Концерты Теодора Курентзиса с musicAeterna и Ганса Графа, выставка киберкукол сестер-близнецов Поповых в «Эрарте», премьера спектакля «Электровоз ВЛ 10» по пьесе Дмитрия Данилова, а также новый фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери» в прокате.
Понедельник, 31 января
Выставка Павла Михайлова «Открытый слой»
Галерея на Итальянской улице показывает работы Павла Михайлова, соединяющего машинное и живое, ручное и репродуцированное: фото и абстрактную живопись. Они слоями замешиваются на каждом проекте, делая его уникальным, хотя метод создания тут полиграфический, то есть изначально подразумевает серийность. Подробнее здесь.
До 13 февраля, Arts Square Gallery
Сериал «Девушки с Макаровым»
Ситком с Павлом Майковым про архаичный патриархальный уклад в российской правоохранительной системе — майор Макаров не верит в профессионализм своих новых подопечных: четырех недавних выпускниц Школы полиции — возвращается с продолжением. Во втором сезоне вновь снялись Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Влада Ермолаева и Елена Полянская.
С 31 января, ТНТ
Вторник, 1 февраля
Концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna
В капелле во вторник дирижер Теодор Курентзис и его хор и оркестр musicAeterna представят первую программу в новом году. Она состоит из Реквиема Габриеля Форе и сюиты «Пеллеас и Мелизанда» Яна Сибелиуса. Концерт отчасти приурочен и к юбилею Теодора Курентзиса — 24 февраля ему исполнится 50 лет.
Спектакль «Электровоз ВЛ 10»
Пока в театрах нельзя бывать детям, «Karlsson Haus» показывает во вторник и среду взрослую премьеру — инсценировку новой пьесы Дмитрия Данилова, автора «Человека из Подольска». Его электровоз ВЛ 10 — аналог гоголевской птицы-тройки, то есть символ России, что мчится куда-то. Режиссером постановки стала Марина Солопченко, она же играет главную роль в спектакле вместе с Ренатом Шавалиевым, который тут ответственен еще и за музыку. Художник «Электровоза ВЛ 10» — Эмиль Капелюш. Подробнее здесь.
Спецпоказ фильма «Молох»
На «Ленфильме» продлили до 1 марта выставку-оммаж Александру Сокурову — в прошлом году режиссеру исполнилось 70 лет. Также с 1 февраля возобновляется ретроспектива его картин (пауза была несколько месяцев). Так, во вторник в кинотеатре студии покажут его фильм «Молох», который представит зрителям Любовь Аркус.
Концерт «Зимняя перезагрузка»
Творческое объединение «Меломаны» во главе с Алексеем Васильевым отпразднует старт последнего зимнего месяца специальным концертом. Костяк ТО появился еще в конце 1980-х — тогда его создали в шутку, чтобы играть то, что им хочется, одноклассники из музыкальной школы-десятилетки при Ленинградской консерватории. Сейчас в составе не только участники оригинальных «Меломанов», но и те, кто присоединился позже. Например, виртуоз джазового и классического фортепиано Станислав Чигадаев, ударник Дмитрий Сташкевич, а также гитаристы Владимир Гладких и Владислав Аверьянов.
Сериал «Пять комнат»
Продолжение (уже третий сезон!) неглупой австралийской комедии про сложности общего быта — напомним, по сюжету в целях экономии главные герои вскладчину купили дом с пятью отдельными спальнями. Помимо новых скандалов и примирений, в сюжете также обещают первую для сериала свадьба.
С 1 февраля, «Амедиатека»
Фильм «Бабий Яр. Контекст»
Среда, 2 февраля
Выставка «Mind-Building / Конструируя сознание»
Под двуязычным названием скрывается выставка, которую Финляндия показывала четыре года назад на архитектурной биеннале в Венеции. Это экспозиция о 17 зданиях библиотек страны. Старейшая тут библиотека Рикхардинкату, построенная Теодором Хейером в 1881 году. Самый новый проект — Центральная библиотека Хельсинки Oodi от архитектурного бюро ALA, открывшаяся в декабре 2018 года. Вход на выставку свободный — разместили ее в читальном зале. Подробнее здесь.
Со 2 февраля по 10 апреля, библиотеки Алвара Аалто в Выборге
Фильм «Бабий Яр. Контекст»
19:00
Документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы выходит в прокат в России. Правда, увидеть его можно будет не во всех кинотеатрах. Поймать сеанс удастся, например, в среду на «Лендоке». «Бабий Яр. Контекст» смонтирован из фрагментов киевской хроники 1941 года, снятой во время массовых убийств евреев. Картина участвовал в Каннском кинофестивале в 2021-м.
Четверг, 3 февраля
Выставка «Сестры Поповы. Non-Human»
Футуристические куклы близнецов Екатерины и Елены Поповых — феномен модной индустрии и современного искусства. За ними охотятся коллекционеры по всему миру от дизайнера Жана-Поля Готье до фотографа Ника Найта. И важно: даже если Поповы дают кукле лицо певицы Fka Twigs (с ее согласия, конечно), все равно в нем угадывается что-то от самих сестер. Вероятно, пермская магия, которую не рассеял переезд в секретную мастерскую под Петербургом. На выставке в Эрарте их киберкукол можно будет рассмотреть во всех мельчайших подробностях.
С 3 февраля по 10 мая, Эрарта
Спектакль «20Илиада20», «Театральный дом» (на площадке театра «Цехъ»)
Амбассадор инклюзивных проектов и документального театра Дмитрий Крестьянкин часто работает с подростками. Например, осенью на фестиваль «Балтийский дом» привозили его трогательную постановку «Деревня и я» столичного РАМТ. Там реальные монологи тинейджеров озвучивали актеры Нелли Уварова и Сергей Печенкин. В «20Илиада20» подростки играют сами. Это подопечные фонда «Подари мне крылья», который помогает воспитанникам и выпускникам детских домов. Все вырученные средства пойдут в его пользу. Подробнее здесь.
Фильм «Параллельные матери»
В своем ярком и красочном фильме Педро Альмодовар возвращается к любимой эстетике, в которой за сюжетом в духе мыльной оперы или бульварного романа скрывается нежное высказывание о родной Испании и связи поколений. За роль в «Параллельных матерях» Пенелопа Крус получила на Венецианском фестивале приз как лучшая актриса.
С 3 февраля
Фильм «Самый пьяный округ в мире»
В повторный прокат выпускают фильм 2012 года про бутлегеров во время сухого закона в Америке, снятый по мотивам романа Мэтта Бондуранта «Самое мокрое место в мире». В касте картины — Шайа ЛаБаф, Гай Пирс, Том Харди, Джессика Честейн и многие другие. Один из композиторов «Самого пьяного округа в мире» — Ник Кейв.
С 3 февраля
Фильм «Седьмая печать»
Экзистенциальная притча Ингмара Бергмана выходит в повторный прокат в России. Фильм про рыцаря Антониуса Блока и его оруженосца, которые возвращаются после десяти лет крестовых походов в родную Швецию, одна из тех картин, которую хотя бы раз в жизни должен увидеть каждый.
С 3 февраля
Пятница, 4 февраля
Концерт Ганса Графа
К 225-летию со дня рождения Франца Шуберта в петербургской филармонии будет цикл концертов. Старт планируется мощный — выступлением с ее оркестром австралийского дирижера Ганса Графа, обладателя Grammy 2018 года за запись оперы «Воццек». В программе — не только Девятая симфония Шуберта, но и Фортепианный концерт Шумана и увертюра «Эгмонт» Бетховена.
Спектакль «Морфий», Театр им. Ленсовета
Задолго до «Эйфории» историю зависимости в самом широком контексте исследовал Михаил Булгаков. Премьера на малой сцене театра им. Ленсовета как раз адаптация его «Записок юного врача» и «Морфия». Режиссер Евгения Богинская в октябре прошлого года делала читку будущего спектакля. И вот 4 и 5 февраля представит его законченный вариант. В «Морфии» грают Владислав Пащенко и Иван Шевченко.
Спецпоказ фильма «Мой сосед Тоторо»
19:00
Трогательный мультфильм Хаяо Миядзаки про девочку Мэй, ее сестру Сацуки, Котобус и доброго лесного духа Тоторо выходил в повторный прокат в прошлом году. Если тогда вы не успели его увидеть на большом экране, есть шанс это исправить в пятницу на «Лендоке».
Концерт Дмитрия «Фео» Порубова
В пятницу бессменный лидер «Психеи» Дмитрий «Фео» Порубов исполнит на малой сцене клуба «Ласточка» в Транспортном переулке последний альбом группы в акустической версии. Помимо «Видений», будут каверы и редкие номера — из обширной дискографии ему есть, что выбрать.
Сериал «Воспитанные волками»
Фантастическая драма Ридли Скотта для HBO Max — это первый его сериал в США, в котором он выступил именно режиссером. По сюжету андроиды Мама и Папа после уничтожения Земли на другой планете пытаются воспитать ребенка (человеческого). Шоураннер проекта — Аарон Гузиковский (сценарист «Мотылька» и «Пленницы»). Во втором сезоне герои присоединятся атеистической колонии в загадочной тропической зоне.
С 4 февраля, HBO Max, «Амедиатека»
Сериал «Под подозрением»
Триллер с Умой Турман в главной роли рассказывает, как у американской бизнес-леди похищают прямо из отеля в Нью-Йорке сына. Подозреваемых — четверо постояльцев, и сюжет вращается вокруг интриги, кто же из них замешан в преступлении. В касте проекта, помимо Турман, Кунал Найар («Теория большого взрыва»), Ноа Эммерих («Американцы»), Джорджина Кэмпбелл («Черное зеркало»), Элиес Габел («Скорпион»), Элизабет Хенстридж («Агенты Щ.И.Т.») и Энджел Колби («Танцы на грани»).
С 4 февраля, Apple TV+
фильм «Франкофония»
Суббота, 5 февраля
Спецпоказ фильма «Франкофония»
В субботу ретроспектива Александра Сокурова на «Ленфильме» продолжится его относительно недавней картиной «Франкофония». Она вышла в 2015-м. Фильм представит искусствовед и культуролог Иван Чечот.
Онлайн-лекция «Микробиота — мозг. Как кишечная микробиота управляет нашим поведением»
19:00
В субботу профессор Руанского университета Сергей Фетисов прочтет в онлайне лекцию, как кишечные бактерии влияют на наше пищевое поведение и можно ли «победить» их желания волевым усилием. Встреча проходит в рамках программы лаборатории технологического искусства «Биостанция» при поддержке Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, Техно-Арт-Центра и Фонда президентских грантов. Подробности здесь.
Концерт Jampol
20:00
Нью-вейв-группа Евгения Ямпольского Jampol в субботу выступит на камерной сцене клуба «Мачты» в «Севкабель Порту». Обещают также диджей-сеты от друзей музыкантов — Пети Снопа и дуэта Girls on probation.
Кружок художественной самодеятельности завода Красный треугольник. Репетиция концерта к XХ-летию ВЛКСМ. 1938 г.
Воскресенье, 6 февраля
Концерт «∞ seasons»
Музыканты оркестра musicAeterna в синергии с виолончелистом-импровизатором и электронщиком Искандеором Ханнановым (аkа Iskandeor) переосмыслили звучание знакомого всем с детства цикла «Времена года» Вивальди. Особенно ждем нервную и трагично-катарсическую «Зиму». Первая скрипка — Дмитрий Бородин.
Спектакль «Вадик поет свою музыку», СХТ
В воскресенье на камерной сцене Социально-художественного театра будет один из премьерных показов постановки по пьесе петербургского драматурга Полины Коротыч. В ней играет непрофессиональная актриса-подросток, которой помогают артисты СХТ. Это саунд-драма, в которой преобладают желтые тона и изобретательность режиссера Тани Ра. Подробнее здесь.
Выставка «Фабрика народных талантов»
Новая фотовыставка в Музее политической истории посвящена кружкам художественной самодеятельности — с 1920-х по 1980-е. А это и любительские театры при колхозах и фабриках, и конкурсы клубов самодеятельной песни при строительстве БАМ. Примечательны тут с исторической точки зрения не только сами события, но и авторы снимков. Это работы Карла, Александра и Виктора Буллы, Якова Халипа, Эммануила Евзерихина, Василия Федосеева, Владимира Савостьянова, Георгия Лугового, а также фотографов-любителей. Подробнее здесь.
До 28 апреля, Музей политической истории
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