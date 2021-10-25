Чем заняться в Петербурге с 25 по 31 октября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на это неделе (с поправкой на локдаун!). Премьеры спектаклей «Черная скрипочка» и «Так возможно, так близко», выставка фотографий Родченко в Доме радио, концерт OQJAV на Новой сцене Александринского театра, а также премьерный показ фильма «На близком расстоянии» Григория Добрыгина с Ксенией Раппопорт в главной роли.
Александр Родченко. Поэт Владимир Маяковский. 1924
Предоставлено Фондом Still Art
Понедельник, 25 октября
Выставка «Родченко. Фотографии. Из коллекции Still Art Foundation»
В Доме радио показывают сразу 58 работ авангардиста Александра Родченко. Это как хрестоматийные портреты Владимира Маяковского, Осипа Брика и Лили Брик, так и архитектурные съемки и фоторепортажи — его опыты с1920-х до конца 1930-х. К выставке обещают провести лекции и кинопоказы. Подробнее здесь.
До 9 января
Спектакль «Интервью В»
19:00
В Александринке запустилась программа «7 ярус» — на Малой сцене с конца октября показывают спектакли негосударственных театров города. Так, в понедельник свою версию биографии Вертинского покажет лауреат премии «Прорыв» Роман Каганович. «Интервью В» — это вольная интерпретация в формате моноспектакля книги «Дорогой длинной». В главной (и единственной) роли — Сергей Азеев.
Лекция «Охта, Лахта и новая сцена Мариинки: как и почему меняется облик Петербурга»
19:30
В понедельник в Новой Голландии выпускница Шанинки Лиза Должанская расскажет о самых громких архитектурных спорах Петербурга последних лет: примеры — от Охтинского мыса, «Лахта-центра» и Конюшенного ведомства до второй сцены Мариинского театра и нового корпуса музея Достоевского. Вход свободный по регистрации.
Концерт MACAN
20:00
По данным клуба «А2», 19-летний рэпер MACAN все же выступит у них 25 и 26 октября. Автор хитового «Веселящего газа» и прочих грустных и не очень тинейджерских треков про отношения. Он представит новый альбом «2002+18». Как несложно догадаться, 2002-ый — год его рождения.
Сериал «Белая ворона»
Финальный сезон обаятельной драмеди с Иссой Рэй про приключения чернокожей девушки, постоянно попадающей в неловкие и комедийные ситуация. Раз настало время прощания со зрителями, ей предстоит окончательно определить с жизненными выборами — от романтических отношений до дружеских. Для фанатов о съемках последнего сезона выйдет еще и документальный фильм.
С 25 октября, HBO, «Амедиатека»
Сериал «4400»
Вторник, 26 октября
Экспозиция в Музее христианской культуры
В не так давно открывшемся Музее христианской культуры в переулке Лодыгина, 5 заработали новые залы, в том числе с подлинниками Квентина Массейса, Якоба де Баккера, Питера Рубенса и Харменса ван Рейна Рембрандта. Они дополняют постоянную экспозицию — коллекции икон XVI — начала ХХ века и другие религиозные артефакты.
Спецпоказ фильма «Кошмар на улице Вязов»
19:00
В преддверии Хэллоуина компания «Иноекино» выпускает в российский прокат хоррор Уэса Крэйвена про Фредди Крюгера. На премьерном спецпоказе во вторник перед фильмом покажут специальный видеоматериал, подготовленный с участием кинокритика Никиты Смирнова. Сеанс будет на английском языке с русскими субтитрами.
Лекция «Bioart: уровни организации. От атома за границы биосферы»
19:30
Лекция художника Ипполита Маркелова, участника science-art-группы 18 apples, в Новой Голландии посвящена арт-практикам работы с живой материей на различных уровнях ее организации: от атомов до биосферы. Вход свободный по регистрации.
Сериал «4400»
Ребут детективно-фантастического сериала 2004 года рассказывает о 4400 людях, которые исчезли в ХХ веке при странных обстоятельствах. И вот они все возвращаются — одномоментно и в штат Мичиган, не постарев и не помня, что же с ними произошло. Разбираются со сверхъестественными «беженцами» социальный работник (Джозеф Дэвид-Джонс) и сотрудник исправительных учреждений (Ирен Роуч).
С 26 октября, CBS, «Амедиатека»
Среда, 27 октября
Концерт Светланы Крючковой
19:00
Во «Дворце искусств Ленинградской области» актриса Светлана Крючкова представит новую музыкально-поэтическую программа «Карнавал юбиляров». Аккомпанировать Светлане Николаевне будут лауреаты Международных конкурсов Сергей Годовалов (баян) и Александр Крючков (гитара).
Лекция «Плейлист начинающего филармониста, или Как и с чего начать слушать классику»
19:30
Музыковед Марина Монахова расскажет в лектории Новой Голландии, какие есть лайфхаки, чтобы полюбить классику и с чего лучше начинать — сочинений Баха, Моцарта или Шостаковича. Вход свободный по регистрации.
Спецпоказ фильма «На близком расстоянии»
20:30
Как и многие другие, второй фильм Григория Добрыгина из-за локдауна сменил дату кинотеатрального проката (он должен был выйти 28 октября). Но премьерный спецпоказ, по крайней мере пока, все еще стоит в афише «Авроры», картину должен представить лично режиссер вместе с исполнительницей главной роли Ксения Раппопорт.
«Ленфильм-клуб»
С 27 октября на киностудии возобновляются заседания ее киноклуба. Начнут с показа и обсуждения фильма «5 недель» Александра Андреева. На недавно прошедшем кинофестивале «Амурская осень» он получил призы «За лучшую режиссуру» и «Лучшую женскую роль». Далее в планах — сеансы картин «Райцентр», «Агнец», «Человек-амфибия» и «Я свободен». Вход по регистрации. Подробнее здесь.
Юбилей Игоря Масленникова
На «Ленфильме» отмечают 90-летие автора советской экранизации Шерлока Холмса. В публичной программе (она с 27 октября, хотя сам юбилей — 26-го) — показы фильмов учеников Игоря Масленникова и его любимой собственной картины «Письма к Эльзе». Подробности здесь.
Сериал «Струны»
Четверг, 28 октября
Концерт ETHNO – CLASSIC – XXI
19:00
На Новой сцене Александринского театра пройдет концерт из программы фестиваля «Международная неделя консерваторий». Академический музыканты на нем сыграют сочинения современных композиторов, написанные для ансамблей из народных (от балалайки до гуслей) и классических инструментов. Ликбез для слушателей проведут также профессор Наталья Шкребко и популяризатор классики Анна Виленская. Подробности здесь.
Концерт Jane Air
20:00
Фронтмена Jane Air Антона Лиссова сейчас чаще можно услышать и увидеть в рамках проекта Little Big. Но если концерт в «Космонавте» не отменят в последний момент, то культовый коллектив с ним во главе все же споет про джанки и джаз-панк. Пока клуб обещает вернуться с новостями в ближайшее время.
Сериал «Струны»
Драматический сериал о конкурентном мире классической музыки рассказывает историю четверых молодых виолончелистов — студентов Академии Гнесиных. Ролик с их игрой становится популярен в сети, поэтому они решают начать выступать квартетом. У них появляется новый преподаватель-перфекционист Константин Багрицкий (Артем Ткаченко). Тот был знаменитым музыкантом, но со скандалом ушел из из Нью-Йоркского симфонического оркестра и вернулся в Москву.
C 28 октября, «КиноПоиск HD»
Фильм «Кошмар на улице Вязов»
Перед Хэллоуином в повторный прокат в России выпускают главную страшилку детей из 1990-х (наряду с «Твин Пиксом») — фильм мастера слэшеров Уэса Крэйвена про Фредди Крюгера. Картина примечательна не только тем, что стала началом большой франшизы, но и дебютом в полнометражном кино для Джонни Деппа.
С 28 октября
Фильм «Дурное воспитание»
Еще один фильм Педро Альмодовара, который выпускают в России в повторный прокат — история про совращение католическим священником-педофилом ребенка и то, как и спустя годы, травмы из детства приводят к трагедии. Главную роль здесь играет мексиканец Гаэль Гарсиа Берналь, который даже выучил кастильский испанский акцент.
С 28 октября
Александра Гарт
Пятница, 29 октября
Кинофестиваль «Послание к человеку»
Международный фестиваль категории «А» из-за коронавирусных ограничений пройдет в смешанном формате: в офлайне будет лишь его открытие, остальная часть переместится в онлайн. Как именно будет выглядеть программа, организаторы обещают сообщить в ближайшее время.
С 29 октября по 4 ноября
Концерт «Пилота»
20:00
Формально группа Ильи Черта успевает «проскочить» до локдауна и выступить в клубе «Морзе» в эту пятницу. Но согласуют ли все же концерт, станет известно лишь в последний момент. Если да, то рок-музыканты обещают программу «с зашкаливающим числом хитов и нетленок».
Выставка Александры Гарт «Сопротивление бесполезно»
В «Стыде» открылась выставка Александры Гарт — одной из основательниц арт-проекта индивидуального опыта. Описание звучит, как всегда, интригующе и без спойлеров — «Мертвое дерево вторит земле. Корни растекаются черной плотью. Тень паутин перекрывает пути. Блуждающие огни, подобно змеиным глазам, ведут в пасть пустоты». Подробности здесь.
Вадик Королев
Суббота, 30 октября
Спектакль «Черная скрипочка», Вторая сцена БДТ — Каменоостровский театр
19:00
«Фантазии Фарятьева» Фамила Джавадова, показанные в рамках проекта «Курсовая», были лишены примет унылого советского быта, а режиссер сосредотачивался на ситуациях и характерах героев. Для новой постановки Джавадов выбрал сказку для детей. Хотя определение это сейчас размытое — где дети, там и взрослые. Улафа Старка, чей текст и будет инсценирован, называют наследником сразу двух литературных традиций — Астрид Линдгрен и Ханса Кристиана Андерсена. Учитывая, что молодой режиссер — ученик Андрея Могучего, то возникновение на сцене фантазийного мира, в котором легко сосуществуют актеры и куклы, совершенно закономерно.
Спектакль «Так возможно, так близко», «ЦЕХъ»
В спектакле с поэтическим названием режиссерский тандем Виктора Бугакова и Александры Мамкаевой соберет четыре чеховских рассказа: «Дом с мезонином», «Шуточка», «О любви» и «Рассказ госпожи NN». Три из них ведутся от лица героя и один — героини. Четыре разные истории любви и расставания разыграют девять актеров, но страдать и мучиться, переживать тоску и боль утраты все будут по-чеховски схоже. Премьерные показы — 30 и 31 октября.
Концерт OQJAV
19:30
В субботу в программе «Живой звук» на Новой сцене Александринского театра выступит группа Вадика Королева OQJAV. И это тот счастливый случай, когда выбор площадки практически гарантирует, что отмена концерта маловероятна. А значит вживую (и как раз с отличным звуком!) мы услышим и «Кромешна» с «Листиками», и «Линду» с «Джеком».
Концерт «АукцЫон»
20:00
Вероятность, что субботний концерт в «Космонавте» согласуют, мала. Но если встреча все же состоится, тем радостней будет подпевать Федорову и подтанцовывать Гаркуше. К тому же выступления «АукцЫон» — сами по себе всегда сюрприз: окажутся ли они на этот раз лирическими, эксцентричными или хулиганскими.
«Продление жизни»
Воскресенье, 31 октября
Спецпоказ фильма «Продление жизни»
16:00
В киноклубе журнала «Сеанс» в Новой Голландии свой фильм «Продление жизни», победивший в этом году на фестивале «Окно в Европу» в Выборге, покажет режиссер Дмитрий Фалькович. В кинематограф он пришел будучи топ-менеджером и IT-предпринимателем. Вход свободный по регистрации.
Концерт Кароля Моссаковского
20:00
В Мариинском театре завершается органный фестиваль — выступлением обладателя Гран-конкурса в Шартре Кароля Моссаковского. В его программе — шесть сонат Феликса Мендельсона, которые достаточно редко исполняют в одном концерте.
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