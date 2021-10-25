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Чем заняться в Петербурге с 25 по 31 октября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на это неделе (с поправкой на локдаун!). Премьеры спектаклей «Черная скрипочка» и «Так возможно, так близко», выставка фотографий Родченко в Доме радио, концерт OQJAV на Новой сцене Александринского театра, а также премьерный показ фильма «На близком расстоянии» Григория Добрыгина с Ксенией Раппопорт в главной роли.

 

Пн 25 октября Вт 26 октября Ср 27 октября Чт 28 октября Пт 29 октября Сб 30 октября Вс 31 октября

Александр Родченко. Поэт Владимир Маяковский. 1924

Предоставлено Фондом Still Art

 

 

Понедельник, 25 октября

Выставка «Родченко. Фотографии. Из коллекции Still Art Foundation»

В Доме радио показывают сразу 58 работ авангардиста Александра Родченко. Это как хрестоматийные портреты Владимира Маяковского, Осипа Брика и Лили Брик, так и архитектурные съемки и фоторепортажи — его опыты с1920-х до конца 1930-х. К выставке обещают провести лекции и кинопоказы. Подробнее здесь.

До 9 января

Спектакль «Интервью В»

19:00

В Александринке запустилась программа «7 ярус» — на Малой сцене с конца октября показывают спектакли негосударственных театров города. Так, в понедельник свою версию биографии Вертинского покажет лауреат премии «Прорыв» Роман Каганович. «Интервью В» — это вольная интерпретация в формате моноспектакля книги «Дорогой длинной». В главной (и единственной) роли — Сергей Азеев.

Лекция «Охта, Лахта и новая сцена Мариинки: как и почему меняется облик Петербурга»

19:30

В понедельник в Новой Голландии выпускница Шанинки Лиза Должанская расскажет о самых громких архитектурных спорах Петербурга последних лет: примеры — от Охтинского мыса, «Лахта-центра» и Конюшенного ведомства до второй сцены Мариинского театра и нового корпуса музея Достоевского. Вход свободный по регистрации.

Концерт MACAN

20:00

По данным клуба «А2», 19-летний рэпер MACAN все же выступит у них 25 и 26 октября. Автор хитового «Веселящего газа» и прочих грустных и не очень тинейджерских треков про отношения. Он представит новый альбом «2002+18». Как несложно догадаться, 2002-ый — год его рождения.

Сериал «Белая ворона»

Финальный сезон обаятельной драмеди с Иссой Рэй про приключения чернокожей девушки, постоянно попадающей в неловкие и комедийные ситуация. Раз настало время прощания со зрителями, ей предстоит окончательно определить с жизненными выборами — от романтических отношений до дружеских. Для фанатов о съемках последнего сезона выйдет еще и документальный фильм.

С 25 октября, HBO, «Амедиатека»

Сериал «4400»

Вторник, 26 октября

Экспозиция в Музее христианской культуры

В не так давно открывшемся Музее христианской культуры в переулке Лодыгина, 5 заработали новые залы, в том числе с подлинниками Квентина Массейса, Якоба де Баккера, Питера Рубенса и Харменса ван Рейна Рембрандта. Они дополняют постоянную экспозицию — коллекции икон XVI — начала ХХ века и другие религиозные артефакты.

Спецпоказ фильма «Кошмар на улице Вязов»

19:00

В преддверии Хэллоуина компания «Иноекино» выпускает в российский прокат хоррор Уэса Крэйвена про Фредди Крюгера. На премьерном спецпоказе во вторник перед фильмом покажут специальный видеоматериал, подготовленный с участием кинокритика Никиты Смирнова. Сеанс будет на английском языке с русскими субтитрами.

Лекция «Bioart: уровни организации. От атома за границы биосферы»

19:30

Лекция художника Ипполита Маркелова, участника science-art-группы 18 apples, в Новой Голландии посвящена арт-практикам работы с живой материей на различных уровнях ее организации: от атомов до биосферы. Вход свободный по регистрации.

Сериал «4400»

Ребут детективно-фантастического сериала 2004 года рассказывает о 4400 людях, которые исчезли в ХХ веке при странных обстоятельствах. И вот они все возвращаются — одномоментно и в штат Мичиган, не постарев и не помня, что же с ними произошло. Разбираются со сверхъестественными «беженцами» социальный работник (Джозеф Дэвид-Джонс) и сотрудник исправительных учреждений (Ирен Роуч).

С 26 октября, CBS, «Амедиатека»

Среда, 27 октября

Концерт Светланы Крючковой

19:00

Во «Дворце искусств Ленинградской области» актриса Светлана Крючкова представит новую музыкально-поэтическую программа «Карнавал юбиляров». Аккомпанировать Светлане Николаевне будут лауреаты Международных конкурсов Сергей Годовалов (баян) и Александр Крючков (гитара).

Лекция «Плейлист начинающего филармониста, или Как и с чего начать слушать классику»

19:30

Музыковед Марина Монахова расскажет в лектории Новой Голландии, какие есть лайфхаки, чтобы полюбить классику и с чего лучше начинать — сочинений Баха, Моцарта или Шостаковича. Вход свободный по регистрации.

Спецпоказ фильма «На близком расстоянии»

20:30

Как и многие другие, второй фильм Григория Добрыгина из-за локдауна сменил дату кинотеатрального проката (он должен был выйти 28 октября). Но премьерный спецпоказ, по крайней мере пока, все еще стоит в афише «Авроры», картину должен представить лично режиссер вместе с исполнительницей главной роли Ксения Раппопорт.

«Ленфильм-клуб»

С 27 октября на киностудии возобновляются заседания ее киноклуба. Начнут с показа и обсуждения фильма «5 недель» Александра Андреева. На недавно прошедшем кинофестивале «Амурская осень» он получил призы «За лучшую режиссуру» и «Лучшую женскую роль». Далее в планах — сеансы картин «Райцентр», «Агнец», «Человек-амфибия» и «Я свободен». Вход по регистрации. Подробнее здесь

Юбилей Игоря Масленникова

На «Ленфильме» отмечают 90-летие автора советской экранизации Шерлока Холмса. В публичной программе (она с 27 октября, хотя сам юбилей — 26-го) — показы фильмов учеников Игоря Масленникова и его любимой собственной картины «Письма к Эльзе». Подробности здесь.

Сериал «Струны»

Четверг, 28 октября

Концерт ETHNO – CLASSIC – XXI

19:00

На Новой сцене Александринского театра пройдет концерт из программы фестиваля «Международная неделя консерваторий». Академический музыканты на нем сыграют сочинения современных композиторов, написанные для ансамблей из народных (от балалайки до гуслей) и классических инструментов. Ликбез для слушателей проведут также профессор Наталья Шкребко и популяризатор классики Анна Виленская. Подробности здесь.

Концерт Jane Air

20:00

Фронтмена Jane Air Антона Лиссова сейчас чаще можно услышать и увидеть в рамках проекта Little Big. Но если концерт в «Космонавте» не отменят в последний момент, то культовый коллектив с ним во главе все же споет про джанки и джаз-панк. Пока клуб обещает вернуться с новостями в ближайшее время.

Сериал «Струны»

Драматический сериал о конкурентном мире классической музыки рассказывает историю четверых молодых виолончелистов — студентов Академии Гнесиных. Ролик с их игрой становится популярен в сети, поэтому они решают начать выступать квартетом. У них появляется новый преподаватель-перфекционист Константин Багрицкий (Артем Ткаченко). Тот был знаменитым музыкантом, но со скандалом ушел из из Нью-Йоркского симфонического оркестра и вернулся в Москву.

C 28 октября, «КиноПоиск HD»

Фильм «Кошмар на улице Вязов»

Перед Хэллоуином в повторный прокат в России выпускают главную страшилку детей из 1990-х (наряду с «Твин Пиксом») — фильм мастера слэшеров Уэса Крэйвена про Фредди Крюгера. Картина примечательна не только тем, что стала началом большой франшизы, но и дебютом в полнометражном кино для Джонни Деппа.

С 28 октября

Фильм «Дурное воспитание»

Еще один фильм Педро Альмодовара, который выпускают в России в повторный прокат — история про совращение католическим священником-педофилом ребенка и то, как и спустя годы, травмы из детства приводят к трагедии. Главную роль здесь играет мексиканец Гаэль Гарсиа Берналь, который даже выучил кастильский испанский акцент.

С 28 октября

Александра Гарт

Пятница, 29 октября

Кинофестиваль «Послание к человеку»

Международный фестиваль категории «А» из-за коронавирусных ограничений пройдет в смешанном формате: в офлайне будет лишь его открытие, остальная часть переместится в онлайн. Как именно будет выглядеть программа, организаторы обещают сообщить в ближайшее время.

С 29 октября по 4 ноября

Концерт «Пилота»

20:00

Формально группа Ильи Черта успевает «проскочить» до локдауна и выступить в клубе «Морзе» в эту пятницу. Но согласуют ли все же концерт, станет известно лишь в последний момент. Если да, то рок-музыканты обещают программу «с зашкаливающим числом хитов и нетленок».

Выставка Александры Гарт «Сопротивление бесполезно»

В «Стыде» открылась выставка Александры Гарт — одной из основательниц арт-проекта индивидуального опыта. Описание звучит, как всегда, интригующе и без спойлеров — «Мертвое дерево вторит земле. Корни растекаются черной плотью. Тень паутин перекрывает пути. Блуждающие огни, подобно змеиным глазам, ведут в пасть пустоты». Подробности здесь.

Вадик Королев

Суббота, 30 октября

Спектакль «Черная скрипочка», Вторая сцена БДТ — Каменоостровский театр

19:00

«Фантазии Фарятьева» Фамила Джавадова, показанные в рамках проекта «Курсовая», были лишены примет унылого советского быта, а режиссер сосредотачивался на ситуациях и характерах героев. Для новой постановки Джавадов выбрал сказку для детей. Хотя определение это сейчас размытое — где дети, там и взрослые. Улафа Старка, чей текст и будет инсценирован, называют наследником сразу двух литературных традиций — Астрид Линдгрен и Ханса Кристиана Андерсена. Учитывая, что молодой режиссер — ученик Андрея Могучего, то возникновение на сцене фантазийного мира, в котором легко сосуществуют актеры и куклы, совершенно закономерно.

Спектакль «Так возможно, так близко», «ЦЕХъ»

В спектакле с поэтическим названием режиссерский тандем Виктора Бугакова и Александры Мамкаевой соберет четыре чеховских рассказа: «Дом с мезонином», «Шуточка», «О любви» и «Рассказ госпожи NN». Три из них ведутся от лица героя и один — героини. Четыре разные истории любви и расставания разыграют девять актеров, но страдать и мучиться, переживать тоску и боль утраты все будут по-чеховски схоже. Премьерные показы — 30 и 31 октября.

Концерт OQJAV

19:30

В субботу в программе «Живой звук» на Новой сцене Александринского театра выступит группа Вадика Королева OQJAV. И это тот счастливый случай, когда выбор площадки практически гарантирует, что отмена концерта маловероятна. А значит вживую (и как раз с отличным звуком!) мы услышим и «Кромешна» с «Листиками», и «Линду» с «Джеком».

Концерт «АукцЫон»

20:00

Вероятность, что субботний концерт в «Космонавте» согласуют, мала. Но если встреча все же состоится, тем радостней будет подпевать Федорову и подтанцовывать Гаркуше. К тому же выступления «АукцЫон» — сами по себе всегда сюрприз: окажутся ли они на этот раз лирическими, эксцентричными или хулиганскими.

«Продление жизни»

Воскресенье, 31 октября

Спецпоказ фильма «Продление жизни»

16:00

В киноклубе журнала «Сеанс» в Новой Голландии свой фильм «Продление жизни», победивший в этом году на фестивале «Окно в Европу» в Выборге, покажет режиссер Дмитрий Фалькович. В кинематограф он пришел будучи топ-менеджером и IT-предпринимателем. Вход свободный по регистрации.

Концерт Кароля Моссаковского

20:00

В Мариинском театре завершается органный фестиваль — выступлением обладателя Гран-конкурса в Шартре Кароля Моссаковского. В его программе — шесть сонат Феликса Мендельсона, которые достаточно редко исполняют в одном концерте.

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Люди:
Вадик Королев, Григорий Добрыгин

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