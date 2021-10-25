Чем заняться в Петербурге с 25 по 31 октября

Выставка «Родченко. Фотографии. Из коллекции Still Art Foundation»

В Доме радио показывают сразу 58 работ авангардиста Александра Родченко. Это как хрестоматийные портреты Владимира Маяковского, Осипа Брика и Лили Брик, так и архитектурные съемки и фоторепортажи — его опыты с1920-х до конца 1930-х. К выставке обещают провести лекции и кинопоказы. Подробнее здесь.

До 9 января

Спектакль «Интервью В»

19:00

В Александринке запустилась программа «7 ярус» — на Малой сцене с конца октября показывают спектакли негосударственных театров города. Так, в понедельник свою версию биографии Вертинского покажет лауреат премии «Прорыв» Роман Каганович. «Интервью В» — это вольная интерпретация в формате моноспектакля книги «Дорогой длинной». В главной (и единственной) роли — Сергей Азеев.

Лекция «Охта, Лахта и новая сцена Мариинки: как и почему меняется облик Петербурга»

19:30

В понедельник в Новой Голландии выпускница Шанинки Лиза Должанская расскажет о самых громких архитектурных спорах Петербурга последних лет: примеры — от Охтинского мыса, «Лахта-центра» и Конюшенного ведомства до второй сцены Мариинского театра и нового корпуса музея Достоевского. Вход свободный по регистрации.

Концерт MACAN

20:00

По данным клуба «А2», 19-летний рэпер MACAN все же выступит у них 25 и 26 октября. Автор хитового «Веселящего газа» и прочих грустных и не очень тинейджерских треков про отношения. Он представит новый альбом «2002+18». Как несложно догадаться, 2002-ый — год его рождения.

Сериал «Белая ворона»

Финальный сезон обаятельной драмеди с Иссой Рэй про приключения чернокожей девушки, постоянно попадающей в неловкие и комедийные ситуация. Раз настало время прощания со зрителями, ей предстоит окончательно определить с жизненными выборами — от романтических отношений до дружеских. Для фанатов о съемках последнего сезона выйдет еще и документальный фильм.

С 25 октября, HBO, «Амедиатека»