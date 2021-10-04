Чем заняться в Петербурге с 4 по 10 октября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на это неделе. Только маст-хэвы: юбилейный гала-концерт Анны Нетребко в Мариинском театре, старт Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии и театрального смотра «Балтийский дом», а также фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» в прокате.
Спектакль «Pasionaria», фото Alex Font
Понедельник, 4 октября
Лекция «Инклюзия в современном искусстве: вызовы и крайности “новой этики”»
19:30
В лектории музея «Гараж» в Новой Голландии художник и куратор Антон Рьянов расскажет, как идет включение различных социальных групп как аудитории и акторов искусства и почему изначально инициатором этого процесса была художественная элита. Вход свободный, но по регистрации.
Спектакль «Pasionaria»
20:00
Команда фестиваля Context Дианы Вишневой уже привозила испанскую компанию «La Veronal»: в 2019 году они поместили свою работу в музейные пространства. На этот раз труппа хореографа Маркоса Морау остается в традиционном сценическом контексте, но консерваторами их все равно не назовешь. Футуристический спектакль «Pasionaria» – это антиутопия в духе Азимова и Тарковского. На фирменном ломанном языке Kova нам расскажут, как будут обстоять дела после торжества прогресса. Спойлер: так себе. Спектакль покажут на сцене «Балтийского дома».
Выставка арт-группы Recycle «New Nature»
Персональная выставка арт-группы Recycle в «Манеже» работает последнюю неделю — успевайте ее увидеть. К тому же часы работы в пятницу, субботу и воскресенье продлят до 21.00. Подробнее о художниках и экспозиции мы рассказывали здесь.
До 10 октября
Анна Нетребко
Вторник, 5 октября
Концерт Даниила Трифонова и Валерия Гергиева (концертный зал Мариинского театра)
18:00
На прошлой неделе лауреат конкурса имени Чайковского Даниил Трифонов исполнил в Петербурге Второй концерт Бетховен, на этой он продолжит праздновать 250-летие композитора исполнением Четвертого концерта для фортепиано с оркестром. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
Спектакль «Утровечер»
19:00
Московский «Современник» привезет на гастроли в Петербург недавнюю премьеру — спектакль «Утровечер» с актрисой Чулпан Хаматовой и хореографом Владимиром Варнавой. Им аккомпанирует пианистка Катя Сканави, играющая музыку Баха, Шопена, Сати, Пярта и Гласса. Покажут «Утровечер» на сцене Театра им. В. Ф. Комиссаржевской.
Лекция «Герои-ансамбли»
19:30
В лектории журнала «Проект Балтия» в Новой Голландии архитектор-художник Константин Семенов расскажет об особенностях знаменитых парковых ансамбляей в окрестностях Петербурга. Вход свободный, но по регистрации.
Гала-концерт Анны Нетребко (Мариинский-2)
20:00
Оперная дива номер один в мире Анна Нетребко отметит юбилей (18 сентября певице исполнилось 50 лет) масштабным гала-концертом в Мариинском театре. В программе вечера не парад арий, а целые сцены — Анна споет Мюзетту из «Богемы», Адину из «Любовного напитка», Леонору из «Трубадура», Джильду из «Риголетто» и Адриану Лекуврер. Дирижировать в этот вечер будет Валерий Гергиев. В концерте также принимают участие Владислав Сулимский, Евгений Акимов, Михаил Петренко, Ирина Чурилова, Алексей Марков.
«Открытая грибная выставка №1»
В Invalid House на Рижском проспекте, 8 стартовала выставка о грибах (им посвящен и наш октябрьский номер!). Ее куратором выступил один из идеологов арт-пространства Константин Ставров. Показывают все возможные арт-вариации по теме — от вышивок Юлии Алешичевой до работ Андрея Хлобыстина, Федор Хиросигэ, Кирилла Кто и многих других. Все подробности здесь. https://www.instagram.com/invalid.house/
До 17 октября
Сериал «Пингвины моей мамы»
Среда, 6 октября
Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии
В юбилейном для Новой Голландии сезоне Международный фестиваль дебютного кино пройдет, как и задумывался — в офлайне и не только на самом острове (в актовом зале «Дома 12»), но и в киноцентре «Родина». Покажут полнометражных участников Основного конкурса, конкурс же, но короткого метра, премьерные сеансы участников других смотров (например, «Мама, я дома» Владимира Битокова с Юрой Борисовым и «Сувенир. Часть 2» Джоанны Хогг с Тильдой Суинтон и ее дочерью), линейку экспериментальных картин «Сделано в России», документальные ленты в серии «Как жить вместе» и инди-хорроры в программе «Фильмы из зловещей долины», а также картины членов жюри. Вся программа и подробности здесь.
С 6 по 13 октября
Фестиваль «Балтийский дом»
Традиционный для осеннего Петербурга фестиваль «Балтийского дом» проходит уже в 31 раз. Программа, как и всегда, насыщенная и отличная. Это, например, спектакль «Двое» Дмитрия Крымова про Чаплина и Михоэлса с Розой Хайруллиной, Максимом Виторганом, Максимом Сухановым и Евгением Стычкиным, «Сад» Дениса Азарова по пьесе Алексея Шипенко с Юлией Ауг в роли Инес де Кастро, а также «Деревня и я» Дмитрия Крестьянкина. Все подробности — в нашем гиде и на сайте фестиваля.
C 6 по 21 октября
Международный фестиваль EARLYMUSIC
Ежегодный фестиваль барочной и редкой музыки Андрея Решетина проходит уже в 24-ый раз. Программа растянется до начала ноября. На этой неделе, например, выступят «Солисты Екатерины Великой» и «Санкт-Петербургский барочный балет Анджолини». В программе — мелодрама Георга Бенды «Ариадна на Наксосе» 1775 года в постановке Андрея Пенюгина. Костюмы для проекта создала Лилия Кисиленко.
С 6 октября по 4 ноября
Ретроспектива кино северных стран
В кинотеатре «Аврора» в рамках Недели северных стран покажут кино. Например, документальную ленту о глобальном потеплении «Как убить облака», байопик художницы Хелене Шерфбек, названный по ее имени, а также триллер «Ты видишь луну, Даниэль».
С 6 по 10 октября
Сериал «Пингвины моей мамы»
Сериал Наталии Мещаниновой рассказывает о 15-летнем школьнике Гоше (дебютант Макар Хлебников). Пока его мать и отец (Александра Урсуляк и Алексей Агранович) заняты усыновлением четвертого ребенка, он чувствует себя ненужным и решает получить немного любви на сцене, став стендапером. Судя по ее же «Красным браслетам», мир тинейджеров Мещанинова умеет показывать по-настоящему нежно, бережно и трогательно.
С 6 сентября, Kion
Фильм «Не время умирать»
Четверг, 7 октября
Онлайн-лекция Бориса Гройса «Зрители vs. фоловеры: два режима современного имиджа»
19:00
На встрече в онлайне Борис Гройс, философ, арт-теоретик и куратор, расскажет о различиях между дигитальным и традиционным офлайн-имиджем. Событие пройдет в формате zoom-конференции. Участие бесплатное, но по регистрации.
Фильм «Не время умирать»
Релиз фильма из франшизы о Джеймсе Бонде с названием-девизом 2020 и 2021 года уже переносили столько раз, что даже не верится, что в начале октября он все же выйдет. Главное — не умереть до этого от любопытства, какой же получилась последняя часть, где агента 007 играет все еще Дэниэл Крейг, а саундтрек создала Билли Айлиш с братом Финнеасом. Ведь это настоящий вызов — вписать классического токсично-маскулинного героя в изменившуюся реальность.
С 7 октября
Фильм «Иван Грозный» (1944)
Эпохальный двухсерийный шедевр Сергея Эйзенштейна выходит в повторный прокат — при поддержке журнала «Искусство кино» и «Мосфильма» и в отреставрированной версии. Вообще драму с Николаем Черкасовым в заглавной роли режиссер планировал сделать в трех частях, но финал истории (хотя тот и всем известен со времен школьной программы), увы, так и не был снят.
С 7 октября
Фильм «Суперзвезда»
Автор скандальных «29 пальм», режиссер-интеллектуал с философским бэкграундом Брюно Дюмон отметился в основном конкурсе Канн в этом году эксцентричной драмеди с Леа Сейду в роли бойкой журналистки с говорящим именем Франс де Мер (Мертвая Франция). Картина осталась без наград, но как едкое высказывание о временах и нравах смотрится вполне бодро.
С 7 октября
Фильм «Нас других не будет»
Немного старомодный, но бесконечно ностальгический документальный фильм киноведа Петра Шепотинника о Сергее Бодрове-младшем открывал в этом году фестиваль «Кинотавр». В нем об актере и режиссере рассказывают его друзья и соратники: от Надежды Васильевой до Сергея Сельянова. Их воспоминания перемежаются с редкими архивными кадрами с самим Бодровым-младшим и Алексеем Балабановым.
С 7 октября
Ник Визи. Гангстеры в «Понтиаке» 1930-х годов, 2016
Пятница, 8 октября
Балет «Push Comes to Shove. Дивертисмент» (Мариинский театр)
19:30
В пятницу в Мариинском театре покажут постановку Твайлы Тарп 1976 года, ставшую звездной для Михаила Барышинкова. Два года назад хореограф сама приезжала в Петербург, чтобы разучить «Push Comes to Shove» с артистами балетной труппы. В один вечер с этой работой покажут дивертисмент, составленный из па-де-де и адажио балетов от «Спящей красавицы» и «Дон Кихота» до «Золушки» и «Спартака».
Выставка «Ник Визи. X-Ray Men»
В Эрарте стартует выставка британского фотографа Ника Визи, тот использует в своих работах рентгеновские снимки. И тем самым он показывает внутреннюю жизнь вещей и предметного мира — буквально. Все гуманно — «портретную» съемку художник проводит не с живыми добровольцами, а со скелетами: так как для получения идеального снимка требуется высокая доза облучения.
С 8 октября по 6 февраля
Концерт Саши Алмазовой и «Non Cadenza»
В пятницу в «Космонавте» должна выступить (если ничего не отменится) фанк и соул-дива Саша Алмазова со своим бэндом Non Cadenza, а значит сережки будут петь от ветра, а все зрители вместе с ней. Особенно, «Барышень Северной столицы» — неофициальный гимн всех петербурженок.
Спектакль «Любовные письма»
Удивительно, что раньше никто не додумался сделать такой аудиперформанс — в основу которого положена любовная корреспонденция знаменитостей ХIХ и ХХ столетий: от Ивана Тургенева с Полиной Виардо до Леонида Андреева с Алисой Коонен. Теперь благодаря продюсеру Анастасии Ким и режиссеру Семену Александровскому на Петербург удастся посмотреть глазами этих выдающихся людей в любое удобное время (спектакль создан на базе бесплатного мобильного приложения), а в наушниках в это время будут звучать голоса Варвары Шмыковой, Дмитрия Лысенкова, Ксении Раппопорт, Федора Федотова, Полины Маликовой (Толстун), Карины Разумовской, хореографа Лилии Бурдинской и даже основателя фонда «Не напрасно» Ильи Фоминцева. После запуска проекта его команда продолжит работу, пополняя уже имеющееся собрание личными историями петербуржцев. Первый показ — 8 октября.
Спектакль «Антигона», ТЮЗ им. А. А. Брянцева
В этом сезоне следовать своим принципам и совершать фатальный выбор героиня древнегреческого мифа будет на большой тюзовской сцене. Только в этом случае в спектакле соединят софокловский текст с ануевским. В каких пропорциях — известно лишь режиссеру Александру Морфову. В прошлом сезоне он поставил здесь же «Ромео и Джульетту», поместив действие на заброшенный школьный стадион (художник – Семен Пастух), где герои готовились к драке под Radiohead, а сама стычка смахивала на игру в американский футбол. Где будет разыгрываться сюжет древнегреческого мифа пока держат в секрете, но обещают, что эта версия станет «настоящим манифестом женской силы и веры в справедливость».
Выставка Хаима Сокола
Суббота, 9 октября
Выставка Хаима Сокола «Превращение как форма сопротивления»
Проект Хаима Сокола о трансмутациях и пограничных состояниях будет проходить на двух площадках — в галерее Anna Nova и «Третьем месте». Это объекты и живопись, где превращение рассматривается больше в философском смысле и переносном значении. Вход по билетам.
С 9 октября по 20 ноября
Мини-фестиваль в честь возвращения библиотеки им. Маяковского
12:00
Библиотека им. В.В. Маяковского возвращается на Фонтанку, 44. Событие отмечают масштабно — лекциями про урбанистику, комиксы, музыку романа Булгакова «Мастер и Маргарита» и фото как механизм коллективной памяти. Вход свободный, но по регистрации. Все подробности здесь.
Концерт «АлоэВера»
20:00
Уральская команда (перебравшаяся, впрочем, в Москву) играет электропоп на русском языке с ироничными текстами, энергичными ритмами и нежным девичьим вокалом солистки Верой Мусаелян. Если ковидные ограничения нас не разлучат, то их песни мы услышим уже в эту субботу в «Морзе».
Выставка «Ускользающая красота»
Воскресенье, 10 октября
Концерт группы «Свидание»
20:00
Лиричная инди-поп группа «Свидание» в воскресенье выступит в клубе «Морзе». Ожидаются минималистичное звучание, романтика и танцы под треки про твоего кота (если, конечно, власти города согласуют концерт).
Выставка «Ускользающая красота»
В «Третьем месте» стартовала digital-выставка «Ускользающая красота». Она стала результатом коллаборации сети iPort — Apple Premium Reseller и городских активистов и посвящена архитектурному наследию. В течение полутора месяцев участники снимали на iPhone фрагменты разрушенных дворцов и особняков — от лепнины до витражей. В команду жюри, отбиравшего лучшие работы, вошли краеведы ячейки «Гэнгъ» Максим Косьмин и Алексей Шишкин, петербургский историк и журналист Лев Лурье, сотрудник Академии Штиглица, фотограф Никита Мурузин. Вход на выставку свободный.
До 13 октября
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