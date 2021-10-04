Чем заняться в Петербурге с 4 по 10 октября

Балет «Push Comes to Shove. Дивертисмент» (Мариинский театр)

19:30

В пятницу в Мариинском театре покажут постановку Твайлы Тарп 1976 года, ставшую звездной для Михаила Барышинкова. Два года назад хореограф сама приезжала в Петербург, чтобы разучить «Push Comes to Shove» с артистами балетной труппы. В один вечер с этой работой покажут дивертисмент, составленный из па-де-де и адажио балетов от «Спящей красавицы» и «Дон Кихота» до «Золушки» и «Спартака».

Выставка «Ник Визи. X-Ray Men»

В Эрарте стартует выставка британского фотографа Ника Визи, тот использует в своих работах рентгеновские снимки. И тем самым он показывает внутреннюю жизнь вещей и предметного мира — буквально. Все гуманно — «портретную» съемку художник проводит не с живыми добровольцами, а со скелетами: так как для получения идеального снимка требуется высокая доза облучения.

С 8 октября по 6 февраля

Концерт Саши Алмазовой и «Non Cadenza»

В пятницу в «Космонавте» должна выступить (если ничего не отменится) фанк и соул-дива Саша Алмазова со своим бэндом Non Cadenza, а значит сережки будут петь от ветра, а все зрители вместе с ней. Особенно, «Барышень Северной столицы» — неофициальный гимн всех петербурженок.

Спектакль «Любовные письма»

Удивительно, что раньше никто не додумался сделать такой аудиперформанс — в основу которого положена любовная корреспонденция знаменитостей ХIХ и ХХ столетий: от Ивана Тургенева с Полиной Виардо до Леонида Андреева с Алисой Коонен. Теперь благодаря продюсеру Анастасии Ким и режиссеру Семену Александровскому на Петербург удастся посмотреть глазами этих выдающихся людей в любое удобное время (спектакль создан на базе бесплатного мобильного приложения), а в наушниках в это время будут звучать голоса Варвары Шмыковой, Дмитрия Лысенкова, Ксении Раппопорт, Федора Федотова, Полины Маликовой (Толстун), Карины Разумовской, хореографа Лилии Бурдинской и даже основателя фонда «Не напрасно» Ильи Фоминцева. После запуска проекта его команда продолжит работу, пополняя уже имеющееся собрание личными историями петербуржцев. Первый показ — 8 октября.

Спектакль «Антигона», ТЮЗ им. А. А. Брянцева

В этом сезоне следовать своим принципам и совершать фатальный выбор героиня древнегреческого мифа будет на большой тюзовской сцене. Только в этом случае в спектакле соединят софокловский текст с ануевским. В каких пропорциях — известно лишь режиссеру Александру Морфову. В прошлом сезоне он поставил здесь же «Ромео и Джульетту», поместив действие на заброшенный школьный стадион (художник – Семен Пастух), где герои готовились к драке под Radiohead, а сама стычка смахивала на игру в американский футбол. Где будет разыгрываться сюжет древнегреческого мифа пока держат в секрете, но обещают, что эта версия станет «настоящим манифестом женской силы и веры в справедливость».