Крымов, Коршуновас и Гинкас: 9 главных спектаклей фестиваля «Балтийский дом»

С 6 октября в Петербурге стартует ХХХI Международной театральный фестиваль «Балтийский дом», в программе которого почти полтора десятка спектаклей из Италии, Беларуси, Литвы и России. «Собака.ru» рассказывает о главных из них — от истории Инес де Кастро, которую играет Юлия Ауг, до встречи Чаплина и Михоэлса в версии Дмитрия Крымова с Розой Хайруллиной и Максимом Виторганом.
«Сад» (18+), «Электротеатр Станиславский»
Фестиваль откроется «Садом» Дениса Азарова, поставленным в «Электротеатре Станиславский». В основе спектакля — пьеса драматурга-мифотворца Алексея Шипенко об Инес де Кастро, несчастной фаворитке португальского короля Педру I. По легенде ее казнили через усекновение головы. Но по восшествии на престол Педру потребовал возлюбленную из могилы вынуть, приодеть и воздать ей королевские почести, включая целование подола платья. Хронику XIV века о венценосной любви, смерти и «воскрешении» Шипенко с Аазаровым превращают в дневник современной женщины. В роли эксгумированной королевы — великолепная Юлия Ауг.
6 октября, 19:00, Большая сцена театра «Балтийский дом»
«Петерс» (16+), «Старый дом»
В прошлом сезоне спектакль «Идиот» главного режиссера новосибирского театра «Старый дом» Андрея Прикотенко был одним из самых обсуждаемых в профессиональной среде. В новом —про постановки Прикотенко, кажется, будут говорить уже все и везде. В августе прошла премьера на сцене «БалтДома», в декабре запланирован выпуск «Серотонина» в «Приюте комедианта». А в октябре на фестиваль привозят его «Петерса», в основе которого рассказ Татьяны Толстой, — печальную история об одиноком неудачнике, не способном совершить самые банальные действия (например, свернуть язык трубочкой) и тоскующем по настоящей жизни, но не готовым к столкновению с реальностью.
Исполняющий заглавную роль Анатолий Григорьев за все два часа и 45 минут произносит минимум реплик, остальное же время безмолвствует, но делает это так впечатляюще, что смотреть получается только на него.
10 октября, 19:00, Большая сцена театра «Балтийский дом»
«Бешеный хворост» (18+), «Школа современной пьесы»
Ученика престижного лицея Андрея Филиппова задерживают на несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального. Учителя во главе с директрисой к утру должны получить ответ, кто еще был с ним.
В дебютной пьесе Олега Маслова режиссер Иосиф Райхельгауз разглядел рифму с «Дорогой Еленой Сергеевной» Эльдара Рязанова. Правда, здесь пострадавшим поначалу оказывается школьник, а не те, кто учат его разумному, доброму и светлому. Допрос превращается в психологический триллер, на финише которого выяснится все и всё не то, чем казались на старте.
К слову, бешеный хворост — реально существующее растение, больше известное как рододендрон желтый или азалия. Оно одинаково вредно для людей и животных, но источает душистый аромат и обладает изысканной красотой. Так и в жизни: люди, внешне приятные и обходительные, на поверку могут сильно отличаться от сложившегося представления о них. В главных ролях — Татьяна Васильева и Валерия Ланская.
12 октября, 19:00, Основная сцена Молодежного театра на Фонтанке
«Макбет» (18+), Театр Сардинии и Компания «Театроперсона»
Спектакль итальянского режиссера Алессандро Серра — одно из главных событий «БалтДома»-2021. Шекспировскую пьесу перевели на сардинский диалект, а все роли, как и в достославные времена королевы Елизаветы I, играют исключительно мужчины. Действие, разумеется, тоже перемещается на остров в Тирренском море, а Серра использует обширный культурный багаж этого места, насыщая канонический текст ритуалами, песнопениями, масками и традициями.
12 октября, 19:00, Большая сцена театра «Балтийский дом»
«Мой отец» (16+), Независимый театральный проект (Каунас, Литва)
Режиссер Александрас Рубиновас в моноспектакле расскажет историю своего отца — Станиславоса Рубиноваса, которому было 11 лет, когда началась Великая Отечественная война. Сюжет со счастливым финалом, идя к которому зрители узнают каково это — три года скрываться в лесах Западной Беларуси, живя в самими вырытой землянке, добывая еду от случая к случаю и пребывая в неизменном состоянии ужаса и страха. Сквозь частную историю выживания проступает большая история — оккупации и трагедии Холокоста. А историческая память здесь сплетается с личной и культурной.
13 октября, 19:00, Малая сцена театра «Балтийский дом»
«Последняя лента Крэппа» (18+), МТЮЗ
Спектакль по пьесе Беккета однажды уже приезжал на «БалтДом» и единственную роль в нем играл Юозас Будрайтис, находившийся на сцене от начала и до конца в гордом одиночестве.
В начале мтюзовской постановки сперва появляется режиссер Кама Гинкас с приветственным словом. Его прерывает актер Игорь Ясулович, возникающий в белом флигельном пространстве с пачкой бумажных страниц в руках. Недолго «пободавшись», режиссер отступает, предоставляя сцену исполнителю.
Игорь Ясулович пробует разные способы существования, постепенно открывая артистическую кухню выстраивания роли, в итоге получается спектакль «о творении сценического произведения, фиксации неуловимого — актерской игры».
13 и 14 октября, 20:00, пространство «91 комната» театра «Балтийский дом»
«Смерть Тарелкина» (16+), «Балтийский дом»
Премьера этого спектакля состоялась под финал прошлого сезона, но театр по уже сложившейся традиции включает свои постановки в афишу фестиваля. Тем более, что режиссер «Тарелкина» — Оскарас Коршуновас. Жанр спектакля авторы определяют, как «футуристическую кибертрагикомедию», Тарелкина-Копылова играет актриса Анна Щетинина, по сцене под видом копыловских отпрысков разгуливают монструозные создания, а обещанный оммаж Всеволоду Мейерхольду и его «Смерти Тарелкина» образца 1922 года реализуется, прежде всего, в сценографии и костюмах героев. Подробнее о спектакле мы рассказывали здесь.
16 октября, 19:00, Большая сцена театра «Балтийский дом»
«Отелло» (18+), Театр Оскараса Коршуноваса / Городской театр Вильнюса
Эта постановка для Оскараса Коршуноваса уже седьмая в его послужном шекспировском списке. Начал он, к слову, со «Сна в летнюю ночь». Затем были «Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой» и «Миранда» — этакий спин-офф «Бури».
В «Отелло» литовский постановщик во-первых, на заглавную роль взял темнокожую актрису, во-вторых, собирается порассуждать о расизме, колониализме и патриархате, а заодно высветлить подлинное содержание трагедии и артикулировать тему личной свободы, прежде задвигаемой в самый дальний угол.
18 октября, 19:00, Большая сцена театра «Балтийский дом»
«Двое» (16+), Проект продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы
В 1943 году друг всех детей и отец всех народов Сталин делегирует выдающегося режиссера и актера, а также председателя Еврейского антифашистского комитета Соломона Михоэлса в Штаты для сбора средств в помощь Советскому Союзу. Состоятельные еврейские граждане Америки жертвуют немыслимую сумму — 33 миллиона долларов. Одним из благотворителей был и Чарльз Спенсер Чаплин, лично увидевшийся с Михоэлсом. Встреча эта длилась, согласно разным источникам, не более двух минут. Но Дмитрию Крымову этого оказалось достаточно, чтобы создать собственную театральную фантазию, изобретательный визуальный театр, в котором преобладает сновидческая логика. Разумеется, не обойдется без любимых режиссером Крымовым кукол. Хотя Михоэлс и Чаплин будут сыграны и в живом плане — Максимом Виторганом и Розой Хайруллиной.
19 и 20 октября, 19:00, Большая сцена театра «Балтийский дом»
ХХХI Международной театральный фестиваль «Балтийский дом» проходит с 6 по 20 октября. Подробная программа и билеты здесь.
Текст: Наталия Эфендиева
Фото: предоставлены пресс-службой «Балтийского дома»
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