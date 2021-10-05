Крымов, Коршуновас и Гинкас: 9 главных спектаклей фестиваля «Балтийский дом»

«Петерс» (16+), «Старый дом»

В прошлом сезоне спектакль «Идиот» главного режиссера новосибирского театра «Старый дом» Андрея Прикотенко был одним из самых обсуждаемых в профессиональной среде. В новом —про постановки Прикотенко, кажется, будут говорить уже все и везде. В августе прошла премьера на сцене «БалтДома», в декабре запланирован выпуск «Серотонина» в «Приюте комедианта». А в октябре на фестиваль привозят его «Петерса», в основе которого рассказ Татьяны Толстой, — печальную история об одиноком неудачнике, не способном совершить самые банальные действия (например, свернуть язык трубочкой) и тоскующем по настоящей жизни, но не готовым к столкновению с реальностью.

Исполняющий заглавную роль Анатолий Григорьев за все два часа и 45 минут произносит минимум реплик, остальное же время безмолвствует, но делает это так впечатляюще, что смотреть получается только на него.

10 октября, 19:00, Большая сцена театра «Балтийский дом»