Чем заняться в Петербурге с 27 сентября по 3 октября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на это неделе. Только маст-хэвы: гала-концерт в честь юбилея Анны Нетребко в Мариинском театре, спектакль «Ничто. Nihil» от театра Fulcro с Сергеем Горошко, спецпоказ «Разжимая кулаки» с Кирой Коваленко и боди-хоррор «Титан», победивший на Каннском кинофестивале, в прокате.
Выставка Марии Кошенковой «Bodegones.2021»
Понедельник, 27 сентября
Инсталляция-префоманс «Повтори мое имя»
Проект идет одновременно на двух площадках: в Петербурге в «Севкабель Порту», в Москве во «Флаконе». По его условиям в прозрачную комнату с роботом на три дня помещен человек, за которым наблюдают зрители. Как поведут себя перформер и перформерка, выключенные из повседневного контекста, точны не знают даже сами организаторы этого арт-эксперимента. Подробности здесь.
С 27 по 29 сентября
Лаборатория «Urban sense»
С 27 сентября на Новой сцене Александринского театра стартует тактильная лаборатория «Вибрации города» от программы «Urban sense». Ее подготовили режиссер Александр Копосов и художница Ася Копосова из инклюзивного театра «Дети тишины», а также куратор Ульяна Тряпичкина. За восемь встреча (занятия до 12 октября) исследователи обещают показать Петербург таким, каким вы его еще никогда не воспринимали. Подробнее здесь.
Выставка Марии Кошенковой «Bodegones.2021»
Marina Gisich Gallery начинает выставочный сезон сразу двумя проектами. Первый — объекты из стекла живущей в Копенгагене художницы Марии Кошенковой, отсылающие к испанским натюрмортам XVI-XVII веков. Это тоже своего рода «мертвая природа» — пойманные моменты застывания пластичной структуры.
До 7 ноября
Лекция «Типовые проекты Ленинграда: жильё завтрашнего дня»
19:30
Историк советской архитектуры, основатель Музея типовой архитектуры Ленинграда, редактор сайта «Домофото», краевед и экскурсовод Дмитрий Гусаров расскажет на лекции в Новой Голландии, как в нашем городе появилась серийная застройка. Вход свободный, но по регистрации.
Сериал «Семья черной мафии»
Рэпер 50 Cent спродюсировал мини-сериал о братьях Деметриусе и Терри Фленори, создавших одну из самых известных преступных наркогруппировок в истории США. Бонусы проекта — эпизодические роли у Снуп Догга и Эминема (он играет Белого парня Рика, о котором снят фильм 2018 года).
С 27 сентября, Starz, «Амедиатека»
«Марево любви»
Вторник, 28 сентября
Выставка «Великолепный Мариенгоф: человек без футляра»
17:00
Во вторник в библиотеке имени Чехова стартует выставка о полузабытом поэте и писателе начала ХХ века Анатолии Мариенгофе. Покажут прижизненные издания его текстов, в том числе с его автографами. На открытии выступит Захар Прилепин — как автор книги «Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи». А в среду отрывки из автобиографии Мариенгофа прочтет актер Молодежного театра на Фонтанке Роман Нечаев.
С 28 сентября по 6 ноября
Опера «Христофор Колумб», Концертный зал Мариинского театра
19:00
Оперу «Христофор Колумб» композитор Альберто Франкетти написал в 1892 году — к 400-летию открытия Америки. В репертуарах театров мира она настоящая редкость. Впервые целиком в России (хотя и в концертной версии) «Колумба» покажут в Мариинском театре. В заглавной партии выступит баритон Владимир Мороз. Дирижер — Альвизе Казеллати.
Спектакль «Марево любви», театр «Суббота»
Главный режиссер «Субботы» Андрей Сидельников поставил спектакль, соединив пьесы двух драматургов — современного Клима и Мариво, родом из эпохи Просвещения. «Марево любви» прореживается многочисленными духовными практиками, героини ходят в камуфляже и с автоматами, герои – все в белом, в сценографии (художник Николай Слободяник) преобладают сто оттенков красного. Сюрреализм происходящего довершает музыкальный подбор — от «Дельтаплана» Валерия Леонтьева и «Миллиона алых роз» Аллы Пугачевой до расслабляющих и актуальных композиций. К финалу в тумане любви утопают не только персонажи, но и зрители.
Лекция «Снятся ли андроидам эротические сны?»
19:30
Руководитель лаборатории «Машинное обучение», доцент факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Андрей Фильченков прочтет в Новой Голландии лекцию о том, сможет ли искусственный интеллект нас полюбить и чем чреваты романтические отношения с нейросетями. Вход свободный по регистрации.
Сергей Горошко
Среда, 29 сентября
Спектакль «Ничто. Nihil», Fulcro
На основе трех текстов Владимира Маяковского («Облако в штанах», «Человек» и трагедия «Владимир Маяковский») режиссер Дарья Шамина вместе с актерами Сергеем Горошко и Анастастией Гордымановой исследуют две темы — жестокость и процесс перехода от субъекта к объекту. Причем в первом случае спектр очень широк — от направленной на себя лично до распространения на весь мир. Действие, понятное дело, развернется на территории завода «Степан Разин», чья богатая история способна создать еще один, дополнительный контекст. По ходу спектакля пространство будет неоднократно меняться — от огромного (в полторы тысячи квадратных метров!) цеха до маленькой комнаты. Премьерные показы — 29 и 30 сентября.
Концерт Даниила Трифонова и Валерия Гергиева
18:00
В среду в Концертном зале Мариинского театра выступит лауреат конкурса имени Чайковского, номинат «Грэмми» и один из самых многообещающих молодых пианистов мира Даниил Трифонов. В программе — Концерт для фортепиано с оркестром си-бемоль мажор Бетховена и «Весна священная» Стравинского.
Концерт «Песни Элиота»
19:00
В Social Club в среду пройдет презентация проекта «Песни Элиота» — результата коллаборации петербургского музыканта и композитора Руст Позюмского с московской мультижанровой певицей Алисой Тен. В эклектичном альбоме соединяются барокко, джаз и этника со стихами Томаса Элиота. В одной из композиций, кстати, звучит голос самого поэта — редкая запись начала ХХ века. Ему аккомпанирует мультиинструменталист Владимир Волков.
Лекция «Архитектурные «вандализмы» дореволюционного Петербурга»
19:30
Экскурсовод проекта «Петербург глазами инженера» Александра Дадацкая прочтет в пространстве «Tele2 Art Space» лекцию о том, как менялась архитектура города в ХХ веке и почему она была враждебно настроена к наследию XVIII — начала XIX века. Вход свободный.
Фильм «Титан»
Четверг, 30 сентября
Спецпоказ «Разжимая кулаки»
19:00
В четверг режиссер Кира Коваленко — выпускница мастерской Александра Сокурова в Нальчике — лично представит на «Лендоке» свой фильм «Разжимая кулаки». Картина-победитель каннского «Особого взгляда» вышла в прокат на прошлой неделе — с 25 сентября.
Лекция «Оперный спектакль: правила игры»
19:30
В лектории журнала «Театр» в Новой Голландии куратор, критик и режиссер Дмитрий Ренанский расскажет на конкретных примерах, как устроен оперный спектакль — покажут фрагменты работ Дмитрия Чернякова, Ромео Кастеллуччи, Петера Конвичного и других. Вход свободный, но по регистрации.
Лекция «Белый Выборг – архитектура финского функционализма»
19:30
Экскурсовод «Петербурга глазами инженера» и наставник «Школы гидов» Наталья Пугачева расскажет пространстве «Tele2 Art Space» про архитектуру Выборга — не только о библиотеке авторства Алвара Аалто, но и работах его современника Уно Ульберга. Вход свободный.
Фильм «Титан»
Победитель Каннского кинофестиваля этого года — бодрый и хулиганский боди-хоррор Жюлии Дюкурно. После аварии, в которую главная героиня Алекса попала в детстве, ей в голову вшивают титановую пластину. 15 лет спустя она работает стриптизершей, беременеет от секса с автомобилем и испытывает приступы неконтролируемой агрессии из-за гормональных перестроек.
С 30 сентября
Фильм «Герда»
Герда — сценический псевдоним юной студентки соцфака Леры, которая вечерами танцует в клубе, чтобы прокормить себя и маму. Та тяжело переживает уход мужа к другой женщине и спит сутками, чтобы отключиться от реальности. За роль в фильме Натальи Кудряшовой («Пионеры-герои») на фестивале в Локарно играющая в нем главную роль Анастасия Красовская получила «Золотого леопарда» как лучшая актриса. А еще — картина понравилась Гаспару Ноэ, о чем он написал режиссеру в инстаграме.
С 30 сентября
Анна Нетребко
Пятница, 1 октября
Гала-концерт Анны Нетребко
19:00
Оперная дива номер один в мире Анна Нетребко отметит юбилей (18 сентября певице исполнилось 50 лет) масштабным гала-концертом в Мариинском театре. Точная программа пока неизвестна, но это и не столь важно — в любом репертуаре ее сопрано звучит просто блестяще.
Финальные концерты Rainy Hot Culture Days Jazzfest
19:30, 21:00
Заключительные концерты джазового фестиваля Rainy Hot Culture Days будут на Новой сцене Александринского театра. Первым тут выступит петербургский джазовый септет с оммажем американскому джазовому контрабасисту и композитору Чарльзу Мингусу. Их сменит трио пианиста Дмитрия Илугдина — музыканты недавно выпустили свой третий студийный альбом «My Story», который и презентуют.
Концерт Manizha
20:00
В пятницу в «Морзе» должна выступить соул-дива и наша кавер-герл Manizha. Правда, не отменят ли концерт из-за штрафа (из-за несогласованного в итоге сольника певицы Луны, который все же прошел), пока не ясно. Но мы надеемся, что ковидные ограничения нас не разлучат, ведь на прошлой неделе у Manizha вышел отличный совместный видеоальбом с Кириллом Рихтером.
Спектакль «Стыдно быть несчастливым»
20:00
У проекта «Невидимый театр» актера и режиссера Семена Серзина появилась своя площадка «Невидимый центр» — команда арендовала помещение на Кожевенной линии, 34. Это событие вместе с уже пятым сезоном они отметят показом спектакля-квартирника по мотивам дневников Александра Володина «Стыдно быть несчастливым». Билеты на новоселье здесь.
Вчеринка Plur
В пятницу в клубе Blank пройдет вечеринка из серии Plur — вдохновленной расцветом рейв-культуры. В лайн-апе — французский диджей и продюсер Bours?, одессит Gael, москвичи PTU и Roma Ptashenko, нижегородец Low Tape и многие другие. Подробности здесь.
Суббота, 2 октября
Спектакль «немножко СЛИШКОМ одиноко», БТК
Маленькая Сара Швардт очень хотела сниматься в кино, для чего обратилась за протекцией к одной из главных детских писательниц — Астрид Линдгрен. С кастингом не сложилось, зато все получилось с перепиской, которая продлилась несколько десятков лет. Уже взрослой Сара собрала уникальную корреспонденцию в удивительную книгу «Ваши письма я храню под матрасом. Переписка». Спектакль Петра Чижова, поставленный по ней, вырос из эскиза, показанного два года назад на фестивале «БТК-лаб». Юная героиня (Саре было 12 лет, когда началась переписка) задает взрослой писательнице заковыристые вопросы не в поиске конкретных и все объясняющих ответов, а потому что хочет быть услышанной и принятой. Чего по-прежнему хотят тысячи детей и подростков.
Лекция Аси Казанцевой «Зачем нужны друзья»
19:00
В Концертном зале у Финляндского вокзала популяризатор науки и нейробиолог Ася Казанцева расскажет, почему человек стремится к обществу других людей и какие эволюционные механизмы за это отвечают. Речь пойдет в том числе о гормонах, которые вырабатываются при общении с близкими. Подробности и билеты здесь.
Концерт «Психеи»
20:00
Альт-рок-группа, чей успех пришелся на нулевые, отметит 25-летие концертом в «Морзе» (если его не отменят в последний момент, что сейчас часто случается). Музыканты не только сыграют все хиты за четверть века, но и презентуют новый релиз «Видения».
Эрнест Нургали
Воскресенье, 3 октября
Вечер современной хореографии
Центральное событие каждого фестиваля Context Дианы Вишневой – это смотр финалистов Конкурса молодых хореографов. Команда решила его трансформировать в вечер в Каменоостровском театре: по плану участники и победители прошлых лет теперь будут создавать более масштабные работы. В IX сезоне фестиваля одноактные спектакли поставят Эрнест Нургали, Анна Щеклеина и Ольга Лабовкина – хореографы, которые уже несколько лет не сходят с орбиты бренда.
«Литейный local fest»
Фестиваль добрососедства локальных институций и проектов вокруг Литейного проспекта на этот раз пройдет в пространстве «Флигель» — как часть «Недели Северных стран». Обещают лекции, ярмарку и даже акцию «Художник и дворник», посвященную проблеме отношения к стрит-арту в городе. Подробности и регистрация здесь.
Лекция «Старые фильмы на большом экране. Зачем смотреть и как показывать?»
16:00
В киноклуб журнала «Сеанс» в Новой Голландии руководитель проекта «Иноекино» Алексей Бажин и кинокритик Никита Смирнов расскажут, почему в 2021 году в афише кинотеатров стало так много ре-релизов и зачем нужен повторный прокат. Вход свободный по регистрации.
Спецпоказ двух серий «Ивана Грозного»
16:30, 18:50
В «Авроре» покажут сразу две серии отреставрированной копии фильма «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна. Картины выходят в прокат при поддержке журнала «Искусство кино» и «Мосфильма».
Концерт памяти Гии Канчели
В Александринском театре пройдет вечер памяти композитора фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза!». Первое отделение откроется российской премьерой документальной картины «Гия Канчели: Я не любил кларнет». Его сняла режиссер Ольга Антимони еще при жизни маэстро. Во втором отделении Полина Осетинская и Юлиан Милкис исполнят программу «Миниатюры для кларнета и фортепиано — музыка театра и кино».
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