Чем заняться в Петербурге с 27 сентября по 3 октября

Инсталляция-префоманс «Повтори мое имя»

Проект идет одновременно на двух площадках: в Петербурге в «Севкабель Порту», в Москве во «Флаконе». По его условиям в прозрачную комнату с роботом на три дня помещен человек, за которым наблюдают зрители. Как поведут себя перформер и перформерка, выключенные из повседневного контекста, точны не знают даже сами организаторы этого арт-эксперимента. Подробности здесь.

С 27 по 29 сентября

Лаборатория «Urban sense»

С 27 сентября на Новой сцене Александринского театра стартует тактильная лаборатория «Вибрации города» от программы «Urban sense». Ее подготовили режиссер Александр Копосов и художница Ася Копосова из инклюзивного театра «Дети тишины», а также куратор Ульяна Тряпичкина. За восемь встреча (занятия до 12 октября) исследователи обещают показать Петербург таким, каким вы его еще никогда не воспринимали. Подробнее здесь.

Выставка Марии Кошенковой «Bodegones.2021»

Marina Gisich Gallery начинает выставочный сезон сразу двумя проектами. Первый — объекты из стекла живущей в Копенгагене художницы Марии Кошенковой, отсылающие к испанским натюрмортам XVI-XVII веков. Это тоже своего рода «мертвая природа» — пойманные моменты застывания пластичной структуры.

До 7 ноября

Лекция «Типовые проекты Ленинграда: жильё завтрашнего дня»

19:30

Историк советской архитектуры, основатель Музея типовой архитектуры Ленинграда, редактор сайта «Домофото», краевед и экскурсовод Дмитрий Гусаров расскажет на лекции в Новой Голландии, как в нашем городе появилась серийная застройка. Вход свободный, но по регистрации.

Сериал «Семья черной мафии»

Рэпер 50 Cent спродюсировал мини-сериал о братьях Деметриусе и Терри Фленори, создавших одну из самых известных преступных наркогруппировок в истории США. Бонусы проекта — эпизодические роли у Снуп Догга и Эминема (он играет Белого парня Рика, о котором снят фильм 2018 года).

С 27 сентября, Starz, «Амедиатека»