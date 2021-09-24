Манижа выпустила видеоальбом Russian Woman Show, записанный с Кириллом Рихтером

О песне «Самолеты»:

Каждый раз, когда я пою эту песню, задаюсь вопросом: «Как Алла Борисовна переживала одно предательство за другим, но никогда… не предавала себя?». Вы великая женщина, Алла Борисовна. Спасибо вам! Я горжусь тем, что могу исполнять эту песню. И сейчас она мне очень помогает выжить.

Спасибо Антону Севидову, что в свое время привел меня в «Гоголь-центр» и был со-автором новой аранжировки «Самолеты Улетают». Спасибо Кириллу Серебренникову за то, что раскрыл меня в спектакле «Наша Алла» и помог поверить в себя еще сильнее. И спасибо Кириллу Рихтеру за то, что с тобой я ощущаю истину музыки.