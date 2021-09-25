18+
  • Развлечения
  • Музыка
Музыка

В Петербурге прошел концерт Луны, который не согласовали с властями. Владельца клуба хотят привлечь к ответственности

В петербургском клубе «Морзе» на территории «Севкабель Порта» прошел концерт украинской певицы Луны, несмотря на то, что его не согласовали с властями. Об этом сообщили в городском комитете по культуре.

Фото: Shutterstock

Заявку на проведение концерта не согласовали «в связи с действующими эпидемическими ограничениями». При этом, по информации комитета, мероприятие прошло с рядом нарушений: люди не соблюдали социальную дистанцию и находились без масок, а также организаторы не установили партер. Теперь владельца площадки собираются привлечь к ответственности.

В комитете добавили, что один из руководителей клуба «Морзе» входит в состав экспертного совета при комитете по культуре Петербурга по вопросам работы отрасли в период действующих ограничительных мер и «обладает всей необходимой информацией об установленных запретах».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: