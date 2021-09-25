В Петербурге прошел концерт Луны, который не согласовали с властями. Владельца клуба хотят привлечь к ответственности

Заявку на проведение концерта не согласовали «в связи с действующими эпидемическими ограничениями». При этом, по информации комитета, мероприятие прошло с рядом нарушений: люди не соблюдали социальную дистанцию и находились без масок, а также организаторы не установили партер. Теперь владельца площадки собираются привлечь к ответственности.

В комитете добавили, что один из руководителей клуба «Морзе» входит в состав экспертного совета при комитете по культуре Петербурга по вопросам работы отрасли в период действующих ограничительных мер и «обладает всей необходимой информацией об установленных запретах».