Чем заняться в Петербурге с 13 по 19 сентября

Спектакль «Полнолуние», Александринский театр

Гастроли Tanztheater Wuppertal в Петербурге — одно из главных событий нового сезона. Труппа приезжает в наш город впервые и привозит один из последних спектаклей хореографа Пины Бауш (1940-2009). «Полнолуние» (2006) нередко называют элегией воды, и это действительно чистая поэзия. Тонкая, смелая, изящная, остроумная, живая. А еще это один из самых красивых спектаклей Пины Бауш, в котором вода – полноправное действующее лицо балета. Она здесь источник жизни, с ее помощью можно очистить душу и буквально выплеснуть сильные эмоции. Спектакль построен как серия сольных номеров: пластически прекрасных, завораживающе сексуальных и энергетически мощно заряженных. Показы будут 16, 17 и 18 сентября.

Проект «Флора»

С 16 сентября в Эрмитаже стартуют показы проекта «Флора» — синтеза живописи, литературы и перфомансов. Приглашенные авторы пишут о шедеврах из коллекции музея эссе, композиторы и хореографы на их основе придумывают свои работы — в результате получается тотальная коллаборация и синергия чуть ли не всех видов искусства. Тексты для проекта писали, например, Татьяна Толстая, Евгений Водолазкин, Мартин Поллак и Виктор Мартинович. Режиссер постановки — Жаклин Корнмюллер. Подробнее о проекте читайте здесь.

Офф-программа премии «Прорыв»

В рамках петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» на Новую сцену Александринки привезут сразу три постановки. Это «Неважно себя чувствую» — вселенная Хармса в версии Алексея Забегина и Владимира Антипова, идущая в «Ельцин-центре» (16 сентября). «Дни победы» Псковского театра драмы им Пушкина в постановке Веры Поповой — записанные и обработанные драматургом Ксенией Степанычевой истории ветеранов фронта и тыла Великой Отечественной (18 сентября). А также «Свидетельские показания» — спектакль Семена Серзина по пьесе Дмитрия Данилова (тоже для Псковского театра). Подробности здесь.

«Николай Лапшин. Выставка к 130-летию художника»

В KGallery с четверга стартует выставка ленинградского пейзажиста, классика 1930-40-х Николая Лапшина — это воздушные акварели с открыточными видами города. Большая часть работ ранее не выставлялась, поэтому широкой публика не слишком знакома.

С 16 сентября по 31 октября

Концерт Евы Польны

20:00

Несколько раз перенесенный концерт Евы Польны в рамках фестиваля Roof Fest, кажется, все-таки будет — но не на крыше с видом на Финский залив, а в зале, но у него же — на «Тинькофф Арене». Петербургская дива дрим-попа споет не только хиты «Гостей из будущего», ее новые песни выходят с завидной регулярностью. Например, в начале года — сингл «Невозможное».

Фильм «Молчание ягнят»

Многие культовые фильмы из сегодняшнего дня смотрятся винтажным свидетельством ушедшей эпохи, вызывающим разве что ностальгию, но уж точно не саспенс. Но триллер с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом, который выпускают в России в повторный прокат, не устарел ничуть и смотрится все также захватывающе. По крайней мере, вопросов, почему же картина собрала большую пятерку «Оскаров» (лучший фильм, режиссура, мужская и женская роль, а также адаптированный сценарий), точно не возникает.

С 16 сентября

Фильм «Дюна»

Философский сай-фай с Тимоти Шаламе, Зендеей, Ребеккой Фергюсон и Оскаром Айзеком — один из самых ожидаемых фильмов года. Экранизацию культового романа Фрэнка Герберта (в 1984-м с этим текстом не особенно справился даже сам Дэвид Линч) должны были выпустить в 2020-м, но она не только переехала на 2021-й, но и поссорила ее режиссера Дени Вильнева с компанией Warner Bros. — тот не оценили решение студии выпустить картину одновременно в кино и на платформе HBO Max. В итоге в США прокат стартует все же 3 сентября, а цифровая премьера будет лишь в конце октября.

С 16 сентября

Фильм «Узники страны призраков»

Николас Кейдж продолжает сниматься в арт-триллерах — на этот раз первом англоязычном фильме японца Сиона Соно, участвовавшем в конкурсе «Сандэнса». Это смесь антиутопии, вестерна и самурайского истерна, в которой его герой в обмен на дарованную после неудачного ограбления свободу помогает найти Губернатору его пропавшую внучку (София Бутелла).

С 16 сентября

Фильм «Мотель "Нигде"»

Комедийное мокьюментари с St Vincent впервые показали на фестивале «Сандэнс». Это история о том, как о певице якобы снимает документальный фильм ее лучшая подруга Кэрри Браунштейн. Но реальная жизнь Энни Кларк (настоящее имя St Vincent) с игрой в «скрэббл» после концертов кажется им слишком скучной. Тогда они добавляют в историю немного драмы.

С 16 сентября

Фильм «Сюзанна Андлер»

Буржуазная мелодрама с Шарлоттой Генсбур — экранизация не менее буржуазного одноименного романа Маргерит Дюрас. Его героиня Сюзанна Андлер на морском побережье выбирает между свободой (но нестабильностью) с молодым любовником и устроенной жизнью с нелюбимым мужем-миллионером, который ей тоже изменяет.

С 16 сентября

Сериал «Проект „Анна Николаевна“»

Продолжение комедийного сай-фая про идеального полицейского (потому что она андроид). Во втором сезоне провинциальную команду подполковника Галузо переведут на службу в Москву, а помогать им сориентироваться в большом городе поможет Анна Николаевна Королькевич, ставшая прототипом робота из первого сезона. Другими словами, актриса Зоя Бербер вернется в сериал, равно как и Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров, Маруся Климова и многие другие.

С 16 сентября, «КиноПоиск HD»