Чем заняться в Петербурге с 13 по 19 сентября

Балет «Конек-Горбунок»

В Михайловском театре идут премьерные показы (17 и 18 сентября) балета Родиона Щедрина «Конек-Горбунок». Это версия в хореографии Александра Радунского, который первым взялся за эту партитуру для Большого театра. Именно к ней обратился приглашенный балетмейстер Михайловского Михаил Мессерер. Главные партии в балете репетировали Анжелина Воронцова, Иван Васильев, Иван Зайцев, Виктор Лебедев, Анастасия Соболева, Никита Четвериков и другие. Дирижер — Павел Сорокин.

Концерт Леонида Федорова

19:30

Следующий камерный концерт (других пока не бывает или они очень сложно согласуются) Леонид Федоров даст в Social Club на улице Рубинштейна. Какие именно песни он будет исполнять — пока сюрприз. Но выбор большой: в 2020-м вышел и новый альбом его родного «АукцЫона», и проекта «Блейк», созданного Федоровым совместно с израильским музыкантом Игорем Крутоголовым.

Концерт I am waiting for you last summer

20:00

Группа I am waiting for you last summer отмечает свое 10-летие праздничным концертом в Петербурге — в клубе «Морзе». Как подарок музыканты обещают сыграть трек-лист из пожеланий фанатов — голосовать можно в соцсетях пост-панк бэнда.

Спецпоказ фильма «Контакт»

20:30

В «Родине» в пятницу покажут не самый популярный (если сравнивать, скажем, с «Форрестом Гампом») фильм Роберта Земекиса «Контакт» — об ожидании связи со внеземными цивилизациями. Главные роли в нем играют Джоди Фостер и Мэттью Макконехи.

Сериал «Утреннее шоу»

Флагманский проект Apple TV+, с которого стриминг стартовал, возвращается со вторым сезоном. В нем Алекс (Дженнифер Энистон) и Брэдли (Риз Уизерспун) будут наблюдать, как меняется канал UBA (и весь мир) после скандала из-за сексуальных домогательств. К касту присоединятся Джулианна Маргулис в роли ведущей новостей Лоры Питерсон, Грета Ли в образе Стеллы Бак – нового члена правления и многие другие, а среди главных тем сезона — эпидемия коронавируса и расизм.

С 17 сентября, Apple TV+

Сериал «Сексуальное просвещение» («Половое воспитание»)

Самый обаятельный сериал об отношениях, сексе, взрослении и принятии другого вернется с уже третьим сезоном. Отис (Эйса Баттерфилд) продолжит консультировать школьников по интимным вопросам, Мэйв (Эмма Маккей) вновь сменит имидж, а учебное заведение — директора. В касте тоже изменения — новичками проекта станут Джемайма Керк, Джейсон Айзекс и небинарный певец из Судана Дуа Сале.

С 17 сентября, Netflix

Сериал «Утраченный символ»

Детективный триллер основан на романе профессионала книжных теорий заговоров Дэна Брауна, это приквел его «Кода да Винчи». Профессор Гарварда Роберт Лэнгдон (тут его играет Эшли Цукерман) перед выступлением в Капитолии узнает, что его наставника похитили и тяжело ранили — на месте преступления осталась отсеченная рука. Он начинает вести собственное расследование, кто и зачем это сделал. Спродюсировал сериал среди прочих Рон Ховард («Игры разума»).

С 17 сентября, Peacock, more.tv

Сериал «Харперы»

Анимационная комедия от продюсера «Южного Парка» Брэда Нили рассказывает о деструктивной семье Харпер. Ее глава Дебби зарабатывает деньги, муж-домохозяин и контрол-фрик Фредди следит за детьми-двойняшками: жизнерадостной оптимисткой Олли и интровертом-интеллектуалом Тоддом. Когда Дебби все же теряет работу, Харперы вынуждены из экономии перебраться в доставшийся по наследству ветхий викторианский особняк.

С 17 сентября, Paramount+, more.tv