Чем заняться в Петербурге с 13 по 19 сентября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на это неделе. Только маст-хэвы: гастроли Tanztheater Wuppertal Пины Бауш в Александринке, премьера проекта «Флора» в Эрмитаже и спектакля «Ничто. Nihil» в театре Fulcro, фильм Дени Вильнева «Дюна» в прокате, а также сериал Авдотьи Смирновой об Александре Вертинском.
Понедельник, 13 сентября
Лаборатория «Urban sense»
С 13 сентября на Новой сцене Александринского театра стартует тактильная лаборатория «Вибрации города» от программы «Urban sense». Ее подготовили режиссер Александр Копосов и художница Ася Копосова из инклюзивного театра «Дети тишины», а также куратор Ульяна Тряпичкина. За восемь встреча (занятия до 5 октября) исследователи обещают показать Петербург таким, каким вы его еще никогда не воспринимали. Подробнее здесь.
Лекция «“Элитная” Миллионная, “депрессивный” Обводный — и Охта, “встающая с колен”: где на самом деле в Петербурге лучшая недвижимость?»
19:30
В лектории по краеведению в Новой Голландии автор блога о Петербурге и недвижимости Александр Минаков расскажет, за какими районами будущее, какие помещения востребованы, а также что следует учесть, если вы хотите жить в старом фонде. Вход свободный, но по регистрации.
Сериал «Вертинский»
К старту съемок масштабный проект Авдотьи Смирновой про богемного шансонье Александра Вертинского был готов еще в 2014 году, но из-за финансовых сложностей процесс немного затянулся. Итоговая премьера, впервые в практике «Первого канала», будет сначала на сторонней онлайн-платформе Kion (в нецензурированной версии, на ТВ проект пойдет в варианте для более консервативной аудитории и с рейтингом «12+»). В судьбе Вертинского множество поворотов вполне драматических — он покинул Россию в 1919-м, добился популярности в Константинополе, Париже и Нью-Йорке, а в разгар Второй мировой войны, в 1943-м, вернулся на родину. Но для создателей байопика было важнее всего показать, как доброта, абсолютное принятие других, легкий характер и, конечно, удача помогают прожить по-настоящему счастливую жизнь. Главную роль сыграл Алексей Филимонов («Жить», «Большая поэзия»), сценарий Авдотья Смирнова писала вместе со своей постоянной соавтором Анной Пармас при участии историка Джона Шемякина.
С 13 сентября, Kion
Сериал «Сцены из супружеской жизни»
HBO сняли мини-сериал по мотивам знаменитой мелодрамы Ингмара Бергмана о кризисе семейных отношений и близости, несмотря на развод. Главные роли в ремейке играют Оскар Айзек и Джессика Честейн, уже изображавшие супругов в «Самом жестоком годе», а действие перенесли в США и в наши дни. Премьера, кстати, была на только что закончившемся Венецианском кинофестивале.
С 13 сентября, HBO, «Амедиатека»
Сериал «Американская ржавчина»
Экранизация одноименного романа Филиппа Майера со звездой «Службы новостей» Джеффом Дэниелсом в главной роли. Начальник полиции Дел Харрис в захолустном и депрессивном городе в Пенсильвании из так называемого «ржавого пояса» США расследует убийство, в котором подозревают сына его возлюбленной. Сравнений с недавней «Мейр из Исттаун» проекту продюсера Дэна Футтермана («Охотник на лис», «Капоте») избежать точно не удастся.
С 13 сентября, Showtime, «Амедиатека»
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Выставка «Заземление»
Вторник, 14 сентября
Выставка «Заземление»
Поддержанная международным фестивалем Ars Electronica выставка от магистратуры по art&science университета ИТМО проходит одновременно на двух площадках — в Центральном музее почвоведения им. В.В. Докучаева и в их «флагманском» пространстве AIR. Это 19 работ от авторов из восьми стран — их размышления и исследования на тему почвы, которую тут можно не только увидеть, но и послушать и даже попробовать (работа masharu «Музей съедобной земли»). Вход свободный. Подробности и публичная программа здесь.
Лекции к гастролям Tanztheater Wuppertal
К гастролям Tanztheater Wuppertal Пины Бауш в Александринском театре куратор и продюсер Ника Пархомовская прочтет лекции о великом хореографе, методах ее работы, а также отношении к гендеру и разнообразию в ее танцевальных постановках. Подробнее о лекциях читайте здесь.
Ретроспектива Юрия Норштейна
Великому советскому и российскому мультипликатору Юрию Борисовичу Норштейну 15 сентября исполняется 80 лет, а накануне юбилея на «Лендоке» покажут его лучшие картины: от «Сказки сказок» и «Ежика в тумане» до «25-e – первый день», «Лисы и Зайца» и других.
Спецпоказ фильма «Сюзанна Андлер»
19:00
За два дня до официального релиза экранизацию романа Маргерит Дюрас с Шарлоттой Генсбур в заглавной роли покажут в Доме кино. Мелодраму на специальном сеансе представит кинокритик журнала «Искусство кино» Максим Ершов.
Лекция «Искусственный интеллект на службе архива»
19:30
Председатель Архивного комитета Петербурга Петр Тищенко прочтет в Новой Голландии лекцию о том, как современные технологии помогают хранить истории города и его жителей, можно ли обучить нейросеть распознавать старославянский и есть ли ценность у семейных архивов, кроме мемориальной. ход свободный, но по регистрации.
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Fulcro
Среда, 15 сентября
Спектакль «Ничто. Nihil», Fulcro
На основе трех текстов Владимира Маяковского («Облако в штанах», «Человек» и трагедия «Владимир Маяковский») режиссер Дарья Шамина вместе с актерами Сергеем Горошко и Анастастией Гордымановой исследуют две темы — жестокость и процесс перехода от субъекта к объекту. Причем в первом случае спектр очень широк — от направленной на себя лично до распространения на весь мир. Действие, понятное дело, развернется на территории завода «Степан Разин», чья богатая история способна создать еще один, дополнительный контекст. По ходу спектакля пространство будет неоднократно меняться — от огромного (в полторы тысячи квадратных метров!) цеха до маленькой комнаты. Премьерные показы — 15, 16, 17 сентября.
Спектакль «Город Эн», МДТ — Театр Европы
Режиссер Борис Павлович дебютирует на Камерной сцене МДТ инсценировкой романа (который иногда еще называют повестью) Леонида Добычина. Текст построен как серия дневниковых записей юного героя. Через призму частной жизни Добычин смотрит на события большой истории — в романе упоминаются дело Дрейфуса, русско-японская война и революция 1905 года, убийство министра внутренних дел Плеве и великого князя Сергея Александровича и так далее. Театральную форму, конгениальную модернистской литературной форме, в которой изложена история взросления подростка, к тому же не слишком склонного к рефлексии и оценке внешнего мира, режиссер Павлович ищет вместе со своей постоянной командой — художником Ольгой Павлович, художником по свету Станиславом Свистуновичем и композитором Романом Столяром.
Выставка «Египет в Эрмитаже. Мумия меняет имя»
Эрмитажная выставка на первом этаже Зимнего дворца стала результатом недавних исследований египетской коллекции музея. Оказалось, что хранившаяся в коллекции под именем Бабат мумия не женская, как считалось раньше, а мужская. Магистральная версия, что на самом деле это жрец Пакеш. Помимо самой мумии, на выставке показывают внутренние и внешние саркофаги, фотографии результатов компьютерной томографии, а также трехмерную реконструкцию результатов сканирования.
С 15 сентября по 12 декабря
Фестиваль «Utroo: Клуб "Завтра/к"»
С 15 сентября в Петербурге стартует веганский ресторанный фестиваль, организованный телеграм-каналом Utroo. Он проходит уже в четвертый раз. Темой этого года стали завтраки. В течение месяца в семи ресторанах города («Мечтатели», Atlas bistro, Grecco, Tureckiy bistro, «Merula на Невском», Bilbao и «Мойка, 3»), а также в 22 кафе сети «Британские пекарни» будет специальное меню из утренних блюд, приготовленных без использования продуктов животного происхождения. Например, это томаты со страчателлой из кешью, маш с растительным мясом и томатами, хашбраун из тыквы с авокадо, сметаной из тофу и чили-персиком, шакшука из баклажанов с болгарским перцем и веганский брауни.
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Спектакль «Полнолуние»
Четверг, 16 сентября
Спектакль «Полнолуние», Александринский театр
Гастроли Tanztheater Wuppertal в Петербурге — одно из главных событий нового сезона. Труппа приезжает в наш город впервые и привозит один из последних спектаклей хореографа Пины Бауш (1940-2009). «Полнолуние» (2006) нередко называют элегией воды, и это действительно чистая поэзия. Тонкая, смелая, изящная, остроумная, живая. А еще это один из самых красивых спектаклей Пины Бауш, в котором вода – полноправное действующее лицо балета. Она здесь источник жизни, с ее помощью можно очистить душу и буквально выплеснуть сильные эмоции. Спектакль построен как серия сольных номеров: пластически прекрасных, завораживающе сексуальных и энергетически мощно заряженных. Показы будут 16, 17 и 18 сентября.
Проект «Флора»
С 16 сентября в Эрмитаже стартуют показы проекта «Флора» — синтеза живописи, литературы и перфомансов. Приглашенные авторы пишут о шедеврах из коллекции музея эссе, композиторы и хореографы на их основе придумывают свои работы — в результате получается тотальная коллаборация и синергия чуть ли не всех видов искусства. Тексты для проекта писали, например, Татьяна Толстая, Евгений Водолазкин, Мартин Поллак и Виктор Мартинович. Режиссер постановки — Жаклин Корнмюллер. Подробнее о проекте читайте здесь.
Офф-программа премии «Прорыв»
В рамках петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» на Новую сцену Александринки привезут сразу три постановки. Это «Неважно себя чувствую» — вселенная Хармса в версии Алексея Забегина и Владимира Антипова, идущая в «Ельцин-центре» (16 сентября). «Дни победы» Псковского театра драмы им Пушкина в постановке Веры Поповой — записанные и обработанные драматургом Ксенией Степанычевой истории ветеранов фронта и тыла Великой Отечественной (18 сентября). А также «Свидетельские показания» — спектакль Семена Серзина по пьесе Дмитрия Данилова (тоже для Псковского театра). Подробности здесь.
«Николай Лапшин. Выставка к 130-летию художника»
В KGallery с четверга стартует выставка ленинградского пейзажиста, классика 1930-40-х Николая Лапшина — это воздушные акварели с открыточными видами города. Большая часть работ ранее не выставлялась, поэтому широкой публика не слишком знакома.
С 16 сентября по 31 октября
Концерт Евы Польны
20:00
Несколько раз перенесенный концерт Евы Польны в рамках фестиваля Roof Fest, кажется, все-таки будет — но не на крыше с видом на Финский залив, а в зале, но у него же — на «Тинькофф Арене». Петербургская дива дрим-попа споет не только хиты «Гостей из будущего», ее новые песни выходят с завидной регулярностью. Например, в начале года — сингл «Невозможное».
Фильм «Молчание ягнят»
Многие культовые фильмы из сегодняшнего дня смотрятся винтажным свидетельством ушедшей эпохи, вызывающим разве что ностальгию, но уж точно не саспенс. Но триллер с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом, который выпускают в России в повторный прокат, не устарел ничуть и смотрится все также захватывающе. По крайней мере, вопросов, почему же картина собрала большую пятерку «Оскаров» (лучший фильм, режиссура, мужская и женская роль, а также адаптированный сценарий), точно не возникает.
С 16 сентября
Фильм «Дюна»
Философский сай-фай с Тимоти Шаламе, Зендеей, Ребеккой Фергюсон и Оскаром Айзеком — один из самых ожидаемых фильмов года. Экранизацию культового романа Фрэнка Герберта (в 1984-м с этим текстом не особенно справился даже сам Дэвид Линч) должны были выпустить в 2020-м, но она не только переехала на 2021-й, но и поссорила ее режиссера Дени Вильнева с компанией Warner Bros. — тот не оценили решение студии выпустить картину одновременно в кино и на платформе HBO Max. В итоге в США прокат стартует все же 3 сентября, а цифровая премьера будет лишь в конце октября.
С 16 сентября
Фильм «Узники страны призраков»
Николас Кейдж продолжает сниматься в арт-триллерах — на этот раз первом англоязычном фильме японца Сиона Соно, участвовавшем в конкурсе «Сандэнса». Это смесь антиутопии, вестерна и самурайского истерна, в которой его герой в обмен на дарованную после неудачного ограбления свободу помогает найти Губернатору его пропавшую внучку (София Бутелла).
С 16 сентября
Фильм «Мотель "Нигде"»
Комедийное мокьюментари с St Vincent впервые показали на фестивале «Сандэнс». Это история о том, как о певице якобы снимает документальный фильм ее лучшая подруга Кэрри Браунштейн. Но реальная жизнь Энни Кларк (настоящее имя St Vincent) с игрой в «скрэббл» после концертов кажется им слишком скучной. Тогда они добавляют в историю немного драмы.
С 16 сентября
Фильм «Сюзанна Андлер»
Буржуазная мелодрама с Шарлоттой Генсбур — экранизация не менее буржуазного одноименного романа Маргерит Дюрас. Его героиня Сюзанна Андлер на морском побережье выбирает между свободой (но нестабильностью) с молодым любовником и устроенной жизнью с нелюбимым мужем-миллионером, который ей тоже изменяет.
С 16 сентября
Сериал «Проект „Анна Николаевна“»
Продолжение комедийного сай-фая про идеального полицейского (потому что она андроид). Во втором сезоне провинциальную команду подполковника Галузо переведут на службу в Москву, а помогать им сориентироваться в большом городе поможет Анна Николаевна Королькевич, ставшая прототипом робота из первого сезона. Другими словами, актриса Зоя Бербер вернется в сериал, равно как и Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров, Маруся Климова и многие другие.
С 16 сентября, «КиноПоиск HD»
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«Утреннее шоу»
Пятница, 17 сентября
Балет «Конек-Горбунок»
В Михайловском театре идут премьерные показы (17 и 18 сентября) балета Родиона Щедрина «Конек-Горбунок». Это версия в хореографии Александра Радунского, который первым взялся за эту партитуру для Большого театра. Именно к ней обратился приглашенный балетмейстер Михайловского Михаил Мессерер. Главные партии в балете репетировали Анжелина Воронцова, Иван Васильев, Иван Зайцев, Виктор Лебедев, Анастасия Соболева, Никита Четвериков и другие. Дирижер — Павел Сорокин.
Концерт Леонида Федорова
19:30
Следующий камерный концерт (других пока не бывает или они очень сложно согласуются) Леонид Федоров даст в Social Club на улице Рубинштейна. Какие именно песни он будет исполнять — пока сюрприз. Но выбор большой: в 2020-м вышел и новый альбом его родного «АукцЫона», и проекта «Блейк», созданного Федоровым совместно с израильским музыкантом Игорем Крутоголовым.
Концерт I am waiting for you last summer
20:00
Группа I am waiting for you last summer отмечает свое 10-летие праздничным концертом в Петербурге — в клубе «Морзе». Как подарок музыканты обещают сыграть трек-лист из пожеланий фанатов — голосовать можно в соцсетях пост-панк бэнда.
Спецпоказ фильма «Контакт»
20:30
В «Родине» в пятницу покажут не самый популярный (если сравнивать, скажем, с «Форрестом Гампом») фильм Роберта Земекиса «Контакт» — об ожидании связи со внеземными цивилизациями. Главные роли в нем играют Джоди Фостер и Мэттью Макконехи.
Сериал «Утреннее шоу»
Флагманский проект Apple TV+, с которого стриминг стартовал, возвращается со вторым сезоном. В нем Алекс (Дженнифер Энистон) и Брэдли (Риз Уизерспун) будут наблюдать, как меняется канал UBA (и весь мир) после скандала из-за сексуальных домогательств. К касту присоединятся Джулианна Маргулис в роли ведущей новостей Лоры Питерсон, Грета Ли в образе Стеллы Бак – нового члена правления и многие другие, а среди главных тем сезона — эпидемия коронавируса и расизм.
С 17 сентября, Apple TV+
Сериал «Сексуальное просвещение» («Половое воспитание»)
Самый обаятельный сериал об отношениях, сексе, взрослении и принятии другого вернется с уже третьим сезоном. Отис (Эйса Баттерфилд) продолжит консультировать школьников по интимным вопросам, Мэйв (Эмма Маккей) вновь сменит имидж, а учебное заведение — директора. В касте тоже изменения — новичками проекта станут Джемайма Керк, Джейсон Айзекс и небинарный певец из Судана Дуа Сале.
С 17 сентября, Netflix
Сериал «Утраченный символ»
Детективный триллер основан на романе профессионала книжных теорий заговоров Дэна Брауна, это приквел его «Кода да Винчи». Профессор Гарварда Роберт Лэнгдон (тут его играет Эшли Цукерман) перед выступлением в Капитолии узнает, что его наставника похитили и тяжело ранили — на месте преступления осталась отсеченная рука. Он начинает вести собственное расследование, кто и зачем это сделал. Спродюсировал сериал среди прочих Рон Ховард («Игры разума»).
С 17 сентября, Peacock, more.tv
Сериал «Харперы»
Анимационная комедия от продюсера «Южного Парка» Брэда Нили рассказывает о деструктивной семье Харпер. Ее глава Дебби зарабатывает деньги, муж-домохозяин и контрол-фрик Фредди следит за детьми-двойняшками: жизнерадостной оптимисткой Олли и интровертом-интеллектуалом Тоддом. Когда Дебби все же теряет работу, Харперы вынуждены из экономии перебраться в доставшийся по наследству ветхий викторианский особняк.
С 17 сентября, Paramount+, more.tv
Суббота, 18 сентября
Спектакль «Αντιγόνη или Я / Мы Антигона», «Балтийский дом»
28 лет назад Владимир Бортко поставил софокловского «Царя Эдипа», а теперь возвращается на театральную сцену с историей про его дочь, но сочиненную уже французом Жаном Ануем в оккупированном Париже в 1943 году. На роль Креона в труппе театра «Балтийский дом» артиста соответствующего темперамента и дарования не нашлось, поэтому из Александринки выписали Петра Семака. Антигону сыграет Александра Мамкаева. Сюжет про юную девушку, которая отказывается подчиняться приказу царствующего дяди и даже под угрозой смерти стремится исполнить нравственный долг, сегодня обретает массу дополнительных смыслов. Присутствующая в названии отсылка к двухгодичной давности резонансному делу журналиста Голунова непрозрачно намекает на всеобщую солидаризацию — кого с кем придется решать самостоятельно. Тем более, что на следующий после премьеры день выбор придется делать уже не в театре, а в реальности.
Фестиваль St. Fields
Как и другие большие музыкальные события, фестиваль St. Fields перенесен — пока ориентировочно на ноябрь или декабрь этого года. Но приквел все же обещают провести 18 сентября в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту»: с участием Shortparis, «CоH» и OXY.
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«Марево любви»
Воскресенье, 19 сентября
Спектакль «Марево любви», театр «Суббота»
Главный режиссер «Субботы» Андрей Сидельников поставил спектакль, соединив пьесы двух драматургов — современного Клима и Мариво, родом из эпохи Просвещения. «Марево любви» прореживается многочисленными духовными практиками, героини ходят в камуфляже и с автоматами, герои – все в белом, в сценографии (художник Николай Слободяник) преобладают сто оттенков красного. Сюрреализм происходящего довершает музыкальный подбор — от «Дельтаплана» Валерия Леонтьева и «Миллиона алых роз» Аллы Пугачевой до расслабляющих и актуальных композиций. К финалу в тумане любви утопают не только персонажи, но и зрители.
Выставка «Павел Сергеевич Строганов. Итальянское путешествие»
В Строгановском дворце Русского музея показывают 60 рисунков графа Павла Сергеевич Строганова — правнука знаменитого коллекционера и мецената Александра Сергеевича Строганова. То, что это именно он автор этих итальянских пейзажей (все работы были созданы в его путешествии 1839-1841 годов), удалось установить не так давно. Как именно — на выставке тоже рассказывается.
До 15 ноября
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