AdVita проведет благотворительный забег «Айда, Пушкин» ко Всемирному дню донора костного мозга

В сентябре фонд AdVita, который помогает детям и взрослым с онкологическими диагнозами, проведет четвертый благотворительный забег «Айда, Пушкин». Приуроченный ко Всемирному дню донора костного мозга, он впервые состоится в онлайн-формате — бежать можно целую неделю в любой точке мира.
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Фото: Shutterstock.com
Благотворительный забег в этом году традиционно костюмированный, его тема — писатели и герои русской литературы. Символом забега является Александр Сергеевич Пушкин, на этот раз к нему добавились два новых персонажа — Агния Барто (с зайкой!) и Сергей Есенин. Можно выбрать свою виртуальную команду, которую возглавляет один из писателей — и бежать целую неделю.
Пробежать можно совершенно любую дистанцию. В фонде AdVita предлагают выбрать привычные дистанции в 3 и 5 километров, но можно и свободную. Забег будет проходить с 19 по 26 сентября. Место для бега и приятную компанию участники выбирают самостоятельно. Факт преодоления дистанции необходимо будет зафиксировать с помощью любимого фитнес-трекера, а для детей достаточно фотофиксации.
Благотворительный сбор составляют средства от продажи билетов. Стоимость детских билетов 500 рублей, взрослых — 700. В слот входит номер бегуна, фирменная медаль забега, пакет онлайн-тренировок от бегового партнера. Все средства, собранные в рамках забега, будут направлены на типирование образцов крови потенциальных доноров костного мозга и, тем самым, увеличение российского регистра. В 2019 году сбор благотворительного забега «Айда, Пушкин» составил 1 279 033 рубля. Благодаря этому российский регистр потенциальных доноров костного мозга увеличился на 85 человек.
Зарегистрироваться на забег можно уже сейчас по ссылке.
Алла Райская
Административный директор фонда AdVita:
Для нас забег — это не только классное мероприятие, но и возможность привлечь внимание к проблемам наших подопечных. Трансплантация костного мозга — шанс на спасение для тысяч людей с различными онкологическими и гематологическими диагнозами. Фонд AdVita оплачивает типирование потенциальных доноров, чтобы увеличить этот шанс для каждого пациента.
Пока отечественный регистр гораздо меньше, чем зарубежные базы. Но он уже показал свою эффективность: в передовом российском НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой в 2020 году 77% неродственных трансплантаций было проведено от российских доноров. Это невероятный успех нашей медицины, вклад в который сделали жертвователи фонда AdVita, в том числе участники забега прошлых лет.
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