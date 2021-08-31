AdVita проведет благотворительный забег «Айда, Пушкин» ко Всемирному дню донора костного мозга

Благотворительный забег в этом году традиционно костюмированный, его тема — писатели и герои русской литературы. Символом забега является Александр Сергеевич Пушкин, на этот раз к нему добавились два новых персонажа — Агния Барто (с зайкой!) и Сергей Есенин. Можно выбрать свою виртуальную команду, которую возглавляет один из писателей — и бежать целую неделю.

Пробежать можно совершенно любую дистанцию. В фонде AdVita предлагают выбрать привычные дистанции в 3 и 5 километров, но можно и свободную. Забег будет проходить с 19 по 26 сентября. Место для бега и приятную компанию участники выбирают самостоятельно. Факт преодоления дистанции необходимо будет зафиксировать с помощью любимого фитнес-трекера, а для детей достаточно фотофиксации.

Благотворительный сбор составляют средства от продажи билетов. Стоимость детских билетов 500 рублей, взрослых — 700. В слот входит номер бегуна, фирменная медаль забега, пакет онлайн-тренировок от бегового партнера. Все средства, собранные в рамках забега, будут направлены на типирование образцов крови потенциальных доноров костного мозга и, тем самым, увеличение российского регистра. В 2019 году сбор благотворительного забега «Айда, Пушкин» составил 1 279 033 рубля. Благодаря этому российский регистр потенциальных доноров костного мозга увеличился на 85 человек.

Зарегистрироваться на забег можно уже сейчас по ссылке.