Чем заняться в Петербурге с 30 августа по 5 сентября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на это неделе. Только маст-хэвы: фестивали «День Д» и «Ленинградские мосты», выставка арт-дуэта The Bounty Killart в Эрарте, а также хореографический спектакль «FN» на танц-смотре «Context. Diana Vishneva».
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Сериал «Патриот»
Понедельник, 30 августа
Встреча с Валерием Панюшкиным
19:00
В «Буквоеде» на Невском, 46 писатель и журналист Валерий Панюшкин представит свою новую книгу — сборник рассказов «Девочка, Которая Выжила», а также ответит на все вопросы читателей. Вход свободный, но количество мест ограничено.
Лекция «Добрососедство как образ жизни: пример Коломны»
19:30
В лекторий по краеведению в Новой Голландии о своем опыте горизонтальной инициативы расскажут участники неформального объединения «Добрососедство Коломны». Проект возник из чата в телеграме, а сейчас на их счету уже 1,5 тонны собранного вторсырья, сотни посаженных растений, несколько засеянных газонов, совместные праздники и экскурсии. Вход свободный по регистрации.
Сериал «Патриот»
Ситком возвращается со вторым сезоном — к главному герою, выпускнику академии ФСБ Сани Кучина, в борьбе за порядок в его родному городе присоединится его сослуживица Айза. Ее появление не оценит жена «патриота» — на этом будет строиться большинство гэгов проекта.
С 30 августа, ТНТ, Premier
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Сериал «Убийства в одном здании»
Вторник, 31 августа
Выставка Лизы Извозчиковой
В пространстве NoMER (на Невском, 47) показывают живопись Лизы Извозчиковой — идеолога кафе «Бейрут» и в прошлом владелицы бара «Продукты». В своих работах Лиза продолжает традиции иерусалимской школы: она училась в в Jerusalem Studio School художника Исраэля Хершберга. Вход свободный в часы работы пространства.
До 26 октября
Онлайн-встреча с Людмилой Улицкой
19:00
Импринт «Редакция Елены Шубиной» в этом году переиздает самые известные романы Людмилы Улицкой. Уже вышли «Даниэль Штайн, переводчик» и «Казус Кукоцкого», впереди — «Искренне ваш Шурик». О своих книгах и не только Людмила Евгеньевна поговорит с читателями в онлайне. Трансляция будет в группе «Буквоеда» во «ВКонтакте».
Лекция «Компьютерное зрение: от исследований к индустрии»
19:30
Научный сотрудник лаборатории машинного обучения Университета ИТМО Наталья Ханжина расскажет в Новой Голландии, что такое компьютерное зрение, а также с какими сложностями и почему сталкиваются инженеры. Вход свободный по регистрации.
Сериал «Убийства в одном здании»
Детективная комедия с неожиданным трио из Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта — они играют сыщиков-любителей, которые вместе расследуют убийство, произошедшее в их роскошном доме на Манхэттене. В касте также главный «англичанин в Нью-Йорке» — Стинг.
С 31 августа, Hulu
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Фильм «Нефутбол»
Среда, 1 сентября
Выставка «Смирись и пой»
Еще две недели в галерее Anna Nova будет идти выставка петербургских художниц Ольги Шаповаловой и Лады Учаевой, организованная платформой INTERVAL. Это их размышления о феминизме и традиционном консервативном укладе через призму фольклора. Например, работа с круговой надписью «Ты терпи», выполненная старославянским шрифтом. Куратор проекта — Настя Скворцова.
До 11 сентября
Фильм «Нефутбол»
Автор сериала «257 причин, чтобы жить» и фильма «Елки лохматые» Максим Свешников снял мелодраму о женской футбольной команде. Спортсменок тут играют Любовь Аксенова, Юлия Топольницкая, Полина Ауг, Алина Алексеева, тренера — Егор Корешков.
С 1 сентября
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Спектакль «FN», Juri Sederenko
Четверг, 2 сентября
Спектакль «FN», Новая сцена Александринского театра
19:00
Открывает фестиваль «Context. Diana Vishneva» эстонский Театр танца «Fine 5» – с работой-вербатимом. В основе сюжета – карантинные записи и дневники танцовщиков. Их рефлексии, размышления и экзистенциальные рассуждения смешались в студии с хореографическими импровизациями и стали спектаклем «FN»: в нем труппа ищет ответы на вопросы о том, каково нашему разуму в информационном потоке и как отзывается на него тело, как слушать себя сегодня и приспосабливаться к постоянно меняющейся норме. Подробнее обо всех спектаклях читайте в нашем гиде.
Спектакль «Синьор из высшего общества», Театр им. Ленсовета
19:00
В четверг, пятницу и субботу в театре им. Ленсовета показывают премьеру — спектакль профессионала комедий Дамира Салимзянова. На этот раз он поставил пьесу Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи 1956 года — историю трогательного плута синьора Папагатто, завсегдатая светских сборищ. Его играет актер Семен Стругачев.
Презентация книги «Пина Бауш. Обнажение телесного присутствия»
19:00
На Новой сцене Александринского театра в специальной программе к спектаклю «Полнолуние» Танцтеатра «Вупперталь Пины Бауш» пройдет презентация книги «Пина Бауш. Обнажение телесного присутствия». Лекцию о хореографе прочтет Вита Хлопова, научный редактор издания и всей серии Garage Dance. Вход свободный, но по регистрации.
Лекция «Феминистские эпистемологии в театре»
19:30
В лекторий журнала «Театр» в Новой Голландии исследовательница и кураторка образовательных и художественных проектов Марина Исраилова расскажет на конкретных примерах, как в спектаклях выглядит феминистская эпистемология (то есть размышление о самом размышлении). Вход свободный по регистрации.
Концерт «Сегодняночью»
20:00
Двор бара Union с летних концертов планомерно переходит на меланхоличные осенние — первым в новом сезоне станет выступление героев инди-рока нулевых, группы «Сегодняночью». Они споют свои по-хорошему олдскульные хиты про кофе и сигареты, бойцовых рыб и проданные истории.
Спецпоказ фильма «Ангел»
20:00
В «Третьем месте» кинопрокатная компания «Про:взгляд» покажет спродюсированный Альмодоваром фильм «Ангел». Это вольный байопик аргентинского преступника Карлоса Робледо Пуча. До того, как попасть в тюрьму в возрасте 20 лет, он убил 11 человек и совершил около 40 ограблений. «Ангелом» его прозвали СМИ — за конвенционально привлекательную внешность.
Фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Первый фильм Marvel Studios о супергерое азиатского происхождения рассказывает историю мастеру боевых искусств Шан-Чи. Ему, по традиции жанра, предстоит сражаться с призраками из прошлого, изучая таинственную организацию «Десять колец».
Со 2 сентября
Фильм «После. Глава 3»
Это уже третья часть эротической подростковой мелодрамы про Хардина и Тессу, основанная на беллетристских бестселлерах Анны Тодд . К касту из неизменных Хиро Файнса-Тиффина и Джозефин Лэнгфорд присоединится Мира Сорвино и Стивен Мойер.
Со 2 сентября
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ВИА «Пролетарское танго»
Пятница, 3 сентября
Фестиваль «День Д»
В этом году посвященный Сергею Довлатову праздник получится особенно масштабным — писателю в этом году исполнилось бы 80 лет. На фестивале Лев Лурье, Кира Долинина, Дмитрий Травин и Никита Елисеев прочтут лекции в Новой Голландии, у фокстерьера Глаши появится памятник, а художники во главе со стрит-артистом Стасом Багсом нарисуют легальные граффити под мостом Бетанкура. А еще в программе — субботник, Рюмочный ход, кинопоказы и экскурсии. Подробнее обо всем здесь.
С 3 по 5 сентября
Фестиваль «Ленинградские мосты»
Музыкальный опенэйр уже по традиции пройдет на Банковском, Итальянском и Мало-Конюшенном мостах, новой площадкой этого года станет «Ленполиграфмаш». В программе выступление ВИА «Пролетарское танго», Pompeya, Therr Maitz, Artemiev, «Обе Две», Tequilajazzz и многих других. Вход свободный, а полный лайн-ап здесь.
С 3 по 5 сентября
Спецпоказ фильма «Шрек»
19:00
Анимационный хит компании «Dream works» вышел в далеком 2001 году. В честь 20-летия история зеленого огра Шрека, прекрасной принцессы Фионы, помощника-осла и злодея-лорда Фаркуада вернется на один день на большой экран. Спецпоказ в «Родине» будет на языке оригинала и с субтитрами.
Концерт Gruppa Skryptonite
20:00
Чтобы выйти из творческого ступора в хип-хопе рэпер Скриптонит выкрутился, собрав в ансамбль музыкантов, с которыми выступал на живых концертах. В апреле 2019 года его Gruppa Skryptonite даже выпустила отдельный альбом «Solitude» — с бэнгерами вроде песни «Podruga». Состоится ли концерт, доподлинно неизвестно. Но об отмене официальный аккаунт группы и самой площадки пока не сообщают.
Выставка «The Bounty Killart. Взгляд из будущего: раскопки луккского храма XXI века»
Итальянский арт-дуэт The Bounty Killart в своих ироничных скульптурах смешивает образы из античной мифологии с привычками современников: их Венеры непременно со смартфонами, а Зевсы играют на электрогитарах. Для выставки в Эрарте работы Гвальтеро Якопо Маркьоретто и Диониджи Бьолатти объединили в одну концепцию — якобы все это артефакты из древнего храма XXI века, который археологи обнаружили тысячелетие спустя. Подробнее здесь.
С 3 сентября по 9 января
Вечеринка «Клуба» в «К-30»
22:00
Проект «Клуб» возродится на один вечер в «К-30» — с большим шоукейсом его резидентов: от основателя Sasha Tsereteli до Chronic preview, Ganyushkin, Katsura, Kubrakov, Nick Gavrilov, Sariim, Sergei German и Unbroken dub.
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Фильм «Яблоки»
Суббота, 4 сентября
Концерт «Барто»
20:00
Электро-панки в этом году празднуют 15-летие — по этому поводу (на самом деле и без него) дуэт «Барто» споет в клубе MOD все свои классические блокбастеры: от «90-ые», «Готов» и «НННН» и до «КГБ».
Кинопоказ спектакля «Бесы Достоевского»
20:30
В рамках проекта «Золотая маска в кино» в «Авроре» покажут недавнюю премьеру Константина Богомолова — запись спектакля «Бесы Достоевского». В главных ролях там сам Константин Богомолов, а также Никита Ефремов, Елена Морозова, Александра Ребенок, Игорь Миркурбанов и другие.
День греческого кино
В Доме кино в субботу международный кинопроект «Greekkino» устроит День греческого кино — с национальными танцами, песнями и блюдами. Покажут три фильма — картину «Враг Мой» Йоргоса Цемберопулоса, «Вечность и один день» Тео Ангелопулоса и «Щепотку перца» Тассоса Булметиса.
Фильм «Яблоки»
Спродюсированная Кейт Бланшетт греческая картина про странную эпидемию, что вдруг охватывает Афины. Люди внезапно начинают терять память, среди них и главный герой — Арис. В клинике ему предлагают создать личность заново, так как восстановить прежнюю якобы невозможно.
С 4 сентября
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Иван Вырыпаев, фото: Стас Левшин
Воскресенье, 5 сентября
Спектакль «Максим! Аплодисменты!»
15:00
В воскресенье в «Севкабель Порту» театр-цирк «Монгольфьери» покажет постановку с участием детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Это история про супергероев, которые на самом деле рядом с нами. Вход свободный по регистрации. А после спектакля будут цирковые мастер-классы для всех желающих. Подробнее здесь.
Спектакль «Люблю», «Цехъ»
19:30
Театр «Цехъ» открывает сезон первой в России постановкой достаточно редкой пьесы Ивана Вырыпаева — «Чему я научился у змеи». Она про немецкого корабельного доктора Генриха Вальца. В 1940-е он оказывается вдали от родной Германии, переживающей военную диктатуру и нацизм. В главных ролях — Александра Мамкаева, Анастасия Гирева, Андрей Сунцов и Александр Лушин.
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