Чем заняться в Петербурге с 30 августа по 5 сентября

Спектакль «FN», Новая сцена Александринского театра

19:00

Открывает фестиваль «Context. Diana Vishneva» эстонский Театр танца «Fine 5» – с работой-вербатимом. В основе сюжета – карантинные записи и дневники танцовщиков. Их рефлексии, размышления и экзистенциальные рассуждения смешались в студии с хореографическими импровизациями и стали спектаклем «FN»: в нем труппа ищет ответы на вопросы о том, каково нашему разуму в информационном потоке и как отзывается на него тело, как слушать себя сегодня и приспосабливаться к постоянно меняющейся норме. Подробнее обо всех спектаклях читайте в нашем гиде.

Спектакль «Синьор из высшего общества», Театр им. Ленсовета

19:00

В четверг, пятницу и субботу в театре им. Ленсовета показывают премьеру — спектакль профессионала комедий Дамира Салимзянова. На этот раз он поставил пьесу Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи 1956 года — историю трогательного плута синьора Папагатто, завсегдатая светских сборищ. Его играет актер Семен Стругачев.

Презентация книги «Пина Бауш. Обнажение телесного присутствия»

19:00

На Новой сцене Александринского театра в специальной программе к спектаклю «Полнолуние» Танцтеатра «Вупперталь Пины Бауш» пройдет презентация книги «Пина Бауш. Обнажение телесного присутствия». Лекцию о хореографе прочтет Вита Хлопова, научный редактор издания и всей серии Garage Dance. Вход свободный, но по регистрации.

Лекция «Феминистские эпистемологии в театре»

19:30

В лекторий журнала «Театр» в Новой Голландии исследовательница и кураторка образовательных и художественных проектов Марина Исраилова расскажет на конкретных примерах, как в спектаклях выглядит феминистская эпистемология (то есть размышление о самом размышлении). Вход свободный по регистрации.

Концерт «Сегодняночью»

20:00

Двор бара Union с летних концертов планомерно переходит на меланхоличные осенние — первым в новом сезоне станет выступление героев инди-рока нулевых, группы «Сегодняночью». Они споют свои по-хорошему олдскульные хиты про кофе и сигареты, бойцовых рыб и проданные истории.

Спецпоказ фильма «Ангел»

20:00

В «Третьем месте» кинопрокатная компания «Про:взгляд» покажет спродюсированный Альмодоваром фильм «Ангел». Это вольный байопик аргентинского преступника Карлоса Робледо Пуча. До того, как попасть в тюрьму в возрасте 20 лет, он убил 11 человек и совершил около 40 ограблений. «Ангелом» его прозвали СМИ — за конвенционально привлекательную внешность.

Фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Первый фильм Marvel Studios о супергерое азиатского происхождения рассказывает историю мастеру боевых искусств Шан-Чи. Ему, по традиции жанра, предстоит сражаться с призраками из прошлого, изучая таинственную организацию «Десять колец».

Со 2 сентября

Фильм «После. Глава 3»

Это уже третья часть эротической подростковой мелодрамы про Хардина и Тессу, основанная на беллетристских бестселлерах Анны Тодд . К касту из неизменных Хиро Файнса-Тиффина и Джозефин Лэнгфорд присоединится Мира Сорвино и Стивен Мойер.

Со 2 сентября