Pompeya и Therr Maitz выступят на шестом сезоне фестиваля «Ленинградские мосты»

В этом году даты проведения мероприятия немного перенесли: вместо августа концерты пройдут с 3 по 5 сентября. На всех площадках фестиваля действует бесплатный вход для всех посетителей. В этом году помимо молодых музыкантов на сцене выступят Pompeya, Therr Maitz, Passmurny, Artemiev, «Обе Две», Tequilajazzz, Vas’, VLNY и другие. Полностью увидеть расписание фестиваля можно здесь.

В прошлом году на Банковском, Итальянском, Мало-Конюшенном мостах и в «Севкабель Порту» выступали Сергей Сироткин, группа «Аффинаж», исполнитель Zoloto и другие.

«Собака.ru» поговорила с актером, музыкантом и продюсером опенэйра Дмитрием Караневским о том, как его готовили «Ленинградские мосты» и почему он принципиально остается бесплатным для слушателей.