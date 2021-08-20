Pompeya и Therr Maitz выступят на шестом сезоне фестиваля «Ленинградские мосты»

В Санкт-Петербурге пройдет шестой сезон фестиваля современной музыки. Сценами для артистов и музыкантов становятся легендарные мосты: Банковский, Итальянский и Мало-Конюшенный. Также у фестиваля появилась новая локация. Она будет расположена в Ленполиграфмаше на Петроградской стороне.
-
Фого: группа Pompeya
В этом году даты проведения мероприятия немного перенесли: вместо августа концерты пройдут с 3 по 5 сентября. На всех площадках фестиваля действует бесплатный вход для всех посетителей. В этом году помимо молодых музыкантов на сцене выступят Pompeya, Therr Maitz, Passmurny, Artemiev, «Обе Две», Tequilajazzz, Vas’, VLNY и другие. Полностью увидеть расписание фестиваля можно здесь.
В прошлом году на Банковском, Итальянском, Мало-Конюшенном мостах и в «Севкабель Порту» выступали Сергей Сироткин, группа «Аффинаж», исполнитель Zoloto и другие.
«Собака.ru» поговорила с актером, музыкантом и продюсером опенэйра Дмитрием Караневским о том, как его готовили «Ленинградские мосты» и почему он принципиально остается бесплатным для слушателей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.