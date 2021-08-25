Диана Вишнева, «Русские сезоны», молодые хореографы и кино: гид по фестивалю Context

В этом году фестиваль современной хореографии Context открывает театральный сезон раньше всех — девятый эпизод танц-смотра Дианы Вишневой стартует 29 августа и продлится до 4 октября. В программе — сплошь главные арт-тренды: вербатим, междисциплинарность, сайт-специфик, антиутопия и возвращение к корням. Бонусом к офлайн-показам, в которых примут участие компании из России, Испании и Эстонии, идут мастер-классы, кинопоказы и выпуск книги про великую Пину Бауш. Рассказываем про главные события Context. Diana Vishneva.
Документальный танец
Открывает фестиваль эстонский Театр танца «Fine 5» – с работой-вербатимом. В основе сюжета – карантинные записи и дневники танцовщиков. Их рефлексии, размышления и экзистенциальные рассуждения смешались в студии с хореографическими импровизациями и стали спектаклем «FN»: в нем труппа ищет ответы на вопросы о том, каково нашему разуму в информационном потоке и как отзывается на него тело, как слушать себя сегодня и приспосабливаться к постоянно меняющейся норме.
«FN», 2 сентября, Новая сцена Александринского театра
Сайт-специфик «Бумажный человек»
Танцовщик и хореограф, номинант «Золотой маски», финалист Конкурса молодых хореографов Context и обладатель первого в истории фестиваля Приза зрительских симпатий Павел Глухов регулярно сотрудничает с проектами Дианы Вишневой. В прошлом году он поставил хореографию для видеоэссе прима-балерины «2020». На IX Context Глухов покажет монолог, в котором исследует человека как антропологический вид, стирая культурные грани и коды. В Москве его пространством станет Пушкинский музей, в Петербурге – залы Эрмитажа.
«Бумажный человек», 6 сентября, Эрмитаж
Рафинированная классика
За традицию на Context-2021 отвечает обладатель Золотой маски Алексей Мирошниченко. В одном вечере соединили две его одноактные работы для Пермского театра: балет «Шут» Прокофьева и «Шахерезада» на музыку симфонической сюиты Римского-Корсакова. Оба – переосмысление репертуара «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Первый не ставили почти 90 лет, и хореограф восстановил его со своим текстом, но в «родных» декорациях и костюмах авангардиста Михаила Ларионова. Вторая постановка была создана специально для Дианы Вишневой и рассказывает историю любви и трагедии иранской императрицы Фарах Пехлеви – все в стиле сказочного Востока.
«Шут. Шахерезада», 9 и 10 сентября, Александринский театр
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Нурбек Батулла
Междисциплинарность
Имя Нурбека Батуллы появилось в повестке Context совсем недавно. Выпускник петербургской Театральной Академии вышел в финал Конкурса молодых хореографов в прошлом году, получив приз зрительских симпатий и награду как лучший танцовщик. Его пластику уже отмечало и жюри «Золотой маски»: в 2018-м он стал лауреатом в номинации «Балет-современный танец, мужская роль». В рамках Context Батулла покажет свой междисциплинарный проект «Nafs (Эго)», в котором объединил национальную музыку, современную хореографию, изобразительное искусство, каллиграфию и цифровые технологии. Сюжет отталкивается от древне-татарской поэмы «Кыйссаи Йосыф» («История Иосифа»), созданной на основе библейской и исламской легенде об Иосифе Прекрасном. Спектакль сопровождает пение и живая музыку перкуссии и ситар, а покажут его в пространстве «Севкабель Порт».
«Nafs (Эго)», 22 сентября, «Севкабель Порт»
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фото Alex Font
Испанская антиутопия
Команда Context уже привозила испанскую компанию «La Veronal»: в 2019 году они поместили свою работу в музейные пространства. На этот раз труппа хореографа Маркоса Морау остается в традиционном сценическом контексте, но консерваторами их все равно не назовешь. Футуристический спектакль «Pasionaria» – это антиутопия в духе Азимова и Тарковского. На фирменном ломанном языке Kova нам расскажут, как будут обстоять дела после торжества прогресса. Спойлер: так себе.
«Pasionaria», 4 октября, «Балтийский дом»
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Эрнест Нургали
Вечер современной хореографии
Центральное событие каждого Context – это смотр финалистов Конкурса молодых хореографов. Команда решила его трансформировать в вечер: по плану участники и победители прошлых лет теперь будут создавать более масштабные работы. В IX сезоне фестиваля одноактные спектакли поставят Эрнест Нургали, Анна Щеклеина и Ольга Лабовкина – хореографы, которые уже несколько лет не сходят с орбиты бренда. Но вместе с этим запускается программа Context Open – чтобы и дальше открывать новые имена.
Вечер современной хореографии, 3 октября, Каменноостровский театр
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Фильм Twyla Moves
Параллельная программа
Как и всегда, Context приготовил спин-офф основной программы. В списке – мастер-классы для танцовщиков, лаборатории по театральному звуку и фотографии. В отдельный поток традиционно выведены кинопоказы – в коллаборации с Beat Film Festival. В афишу попали новинки 2020 и 2021 года. Абсолютные маст-си: большое интервью с хореографом-легендой Твайлой Тарп – она ставила для Михаила Барышникова, работала на Бродвее с Бобом Диланом, а в кино – с Милошом Форманом, – байопик об афроамериканце Алвине Эйли, который первым вывел на сцену пластику, музыку и культуру «своей» Америки, и запись сенсационной версии барочной оперы Рамо «Галантные Индии», где на сцене Оперы Бастилии танцуют брейк-данс и хип-хоп. Кроме этого, фестиваль дебютирует в качестве издателя и выпускает книгу социолога и теоретика танца Габриэлы Кляйн «Танцтеатр Пины Бауш: искусство перевода» – о методе великого хореографа.
Текст: Ольга Угарова
Фото: предоставлены пресс-службой фестиваля
Фестиваль Context. Diana Vishneva с 29 августа по 4 октября.
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