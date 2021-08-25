Диана Вишнева, «Русские сезоны», молодые хореографы и кино: гид по фестивалю Context

Параллельная программа

Как и всегда, Context приготовил спин-офф основной программы. В списке – мастер-классы для танцовщиков, лаборатории по театральному звуку и фотографии. В отдельный поток традиционно выведены кинопоказы – в коллаборации с Beat Film Festival. В афишу попали новинки 2020 и 2021 года. Абсолютные маст-си: большое интервью с хореографом-легендой Твайлой Тарп – она ставила для Михаила Барышникова, работала на Бродвее с Бобом Диланом, а в кино – с Милошом Форманом, – байопик об афроамериканце Алвине Эйли, который первым вывел на сцену пластику, музыку и культуру «своей» Америки, и запись сенсационной версии барочной оперы Рамо «Галантные Индии», где на сцене Оперы Бастилии танцуют брейк-данс и хип-хоп. Кроме этого, фестиваль дебютирует в качестве издателя и выпускает книгу социолога и теоретика танца Габриэлы Кляйн «Танцтеатр Пины Бауш: искусство перевода» – о методе великого хореографа.