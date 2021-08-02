Чем заняться в Петербурге со 2 по 8 августа

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: опера «Лакме» в Мариинском театре, концерты Леонида Федорова и OQJAV, а также фильмы «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и «На последнем дыхании» в прокате и турнир по петанку.
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Алексей Шишкин
Понедельник, 2 августа
Выставка «Vanishing Points»
В MYTH Gallery стартовала выставка финалистов конкурса INTERVAL Александра Веревкина и Алины Кугуш. Вынесенная в заглавие «Vanishing Points» — это несуществующая в реальности точка, в которой в перспективе «сходятся» параллельные прямые. Так и художники не были знакомы между собой до совместной экспозиции, работают в разной эстетике (у Веревкина — фото, у Кугуш — видео и графика), но все же куратор Анастасия Котылева попыталась нащупать что-то их объединяющее.
До 13 сентября
Лекция «До модерна: петербургские дома до «строительного бума» 1890-1910 гг. И почему им не досталось любви»
19:30
В лектории по краеведению в «Павильоне» Новой Голландии блогер и участник объединения «Гэнгъ» Алексей Шишкин вернет архитектуре Петербурга периода до модерна былое величие. На его взгляд, здания 1890-1910 годов часто недооценивают. Вход свободный по регистрации.
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«Любить»
Вторник, 3 августа
Лекция «Очень странные вещи. Во что верят люди 21-го века?»
18:30
Во вторник в проекте «Открытая гостиная» библиотеки имени Лермонтова религиовед Никита Образцов расскажет, в какие странные вещи верят современные люди и почему так сложно искоренить магическое сознание. Вход свободный, но просят зарегистрироваться.
Спецпоказ фильма «Любить»
19:00
Фильм Михаила Калика из нескольких новелл — классика советской «новой волны». Перед сеансом на «Ленфильме» о картине и ее значении (там есть, например, документальные вставки, где среди прочих на вопрос о любви отвечает отец Александр Мень) расскажет киновед и историк кино Петр Багров.
Лекция «Наука года. Самые яркие научные открытия — 2021»
19:30
В лектории университета ИТМО в Новой Голландии обозреватель сайта «Тайга.инфо» и редактор альманаха metkere.com Илья Кабанов расскажет про главные научные достижения первой половины 2021 года: от древних организмов, которые ожили после вечной мерзлоты, до искусственного интеллекта. Вход свободный по регистрации.
Перформанс «Большой сон»
20:00
В «Севкабель Порту» во вторник пройдет перфоманс «Большой сон» — это часть международного проекта «Карта снов». За внетелесные переживания бодрствования и его противоположности в петербургской версии отвечают владеющая горловым пением тувинская певица Сайнхо Намчылак, скульптор Павел Игнатьев и музыкант Дмитрий Шубин. Вход свободный по регистрации.
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«Жвалы»
Среда, 4 августа
Выставка «В гармонии с красным: туркмены»
В Этнографическом музее стартовала выставка о важности всех оттенков алого и красного в туркменской традиции. Показывают ковры, дверные занавесы, торбы, сумки, полосы для крепления юрты и костюмы, покрашенные с помощью корня марены. Подробнее о выставке здесь.
До 23 января
Спецпоказ фильма «Время печали еще не пришло»
19:30
Как дань памяти актеру и музыканту Петру Мамонову в «Авроре» покажут абсурдистский фильм «Время печали еще не пришло» 1995 года. Его снял Сергей Сельянов — после этой картины он больше не выступал как режиссер, сосредоточившись на продюсировании.
Спецпоказ фильма «Жвалы»
20:00
Еще совсем недавно фильм Квентина Дюпье («Оленья кожа») был в прокате, но сейчас куда вероятнее поймать «Жвалы» на спецпоказе. Это, как и всегда у Дюпье, абсурдистская комедия. Ее главные герои дрессируют гигантскую муху, чтобы она помогла им ограбить банк.
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Фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
Четверг, 5 августа
Фильм-лекция «Дюрер. В фокусе»
18:00
В «Манеже» в четверг покажут второй фильм-лекцию из серии «Дюрер. В фокусе», где о немецком художнике рассказывают под музыку Владимира Мартынова. Это подготовка к выставке гравюр, которая в декабре откроется в Эрмитаже. На вопросы о Дюрере ответят сокураторы экспозиции Светлана Мурашкина и Наталья Сэпман. Вход свободный по регистрации.
Опера «Лакме»
19:00
Шедевр Делиба — настоящий бенефис для колоратурных сопрано. Партию дочери индийского брахмана Лакме в четверг споет Антонина Весенина. Опера пока идет в полусценическом варианте, но даже мизансцены у француженки Изабель Парсьо-Пьери вышли невероятно красочными.
Концерт Леонида Федорова
20:00
Бессменный лидер «АукцЫона» и автор большинства текстов группы Леонид Федоров в четверг выступит в камерном клубе «Время N» на Биржевой линии. На лайвах он практикует любой жанр, кроме скучного, а что именно будет исполняться (всегда виртуозно!) на этот раз — шансон 1920-х или, скажем, авант-джаз — не так уж и важно.
Фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
Одна из главных кинотеатральных ставок Warner Bros. этого лета — «Отряда самоубийц: Миссия навылет» с Марго Робби и Идрисом Эльбой (в оригинале к названию фильма просто прибавили артикль «The» по сравнению с почти одноименной картиной 2016 года). Продюсер Питер Сафран рассказывает, что у них получилось что-то вроде микса «Грязной дюжины» и «Стражей Галактики». Режиссер Джеймс Ганн же настаивает, что к «Отряду самоубийц» Дэвида Эйра история имеет косвенное отношение: она ей не противоречит, но нет, это не сиквел. По-прежнему в центре сюжета — узники тюрьмы Белль Рив, в которой набирают отвязных и легко взаимозаменяемых бойцов для суперсекретного проекта.
С 5 августа
Фильм «На последнем дыхании»
Классика французской «новой волны», дебютный фильм Жан-Люка Годара выходит в повторный прокат (в советской России, впрочем, как такового релиза и не было). Вам по-настоящему повезло, если историю про подражающего нуар-героям Хамфри Богарта Мишеля (Жан-Поль Бельмондо) и продающую на улицах Парижа газету «Нью-Йорк геральд трибюн» смешную девчонку Патрицию (Джин Сиберг) вы увидите впервые. Впрочем, пересматривать фильм на большом экране со всеми его «ААА-ИИИ-УУУ» не меньшая радость.
С 5 августа
Фильм «Полночь на злаковом поле»
Детективный триллер с Брюсом Уиллисом, Эмилем Хиршем и Меган Фокс основан на реальной истории поимки маньяка Роберта Бенджамина Роудса в Техасе в 1990 году. Снял фильм Рэндолл Эмметт — профессионал второсортных картин, которые создаются сразу в расчете на VOD-сервисы и вербуют голливудских звезд для привлечения аудитории. Обычно он, правда, выступает как продюсер.
С 5 августа
Фильм «Я создан для тебя»
Робот-бойфренд Том должен предугадывать все желания своей владелицы Альмы, но она устроена куда сложнее, чем статистическое большинство женщин. Комедийная мелодрама режиссера Марии Шрадер напоминает по сюжетной канве фильм Марюса Вайсберга «(НЕ)идеальный мужчина» с Егором Кридом, но тут тот же прием воплощен куда тоньше и изящнее. Это просто дружественный к зрителю способ без высоколобых метафор поговорить про важные антропологические вещи. Поэтому картина не только участвовала в конкурсе Берлинале, но и принесла сыгравшей Альму Марен Эггерт «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль.
С 5 августа
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Выставка Мэттью Брандта «Таинственный лес»
Пятница, 6 августа
Выставка Мэттью Брандта «Таинственный лес»
В Эрарте в пятницу открывается выставка американского фотографа и художника Мэттью Брандта, чьи работы есть в том числе в коллекции Метрополитен-музея и Национальной художественной галереи в Вашингтоне. В своем творчестве он соединяет снимки, скульптуру, ксилографию и металлоконструкции. Например, он добавляет при проявке в фото серебро, озерную воду и частицы пыли. Специально для экспозиции в Петербурге Брандт создал серию, для которой снимал растения под Петербургом.
С 6 августа по 5 декабря
Спектакль «Марево любви»
19:00
В театре «Суббота» продолжаются премьерные показы спектакля «Марево любви». В его основе — вычурная пьеса Пьера Мариво «Торжество любви», переработанная современным драматургом Климом. Поставил историю о блужданиях в поисках чувств и их обретении Андрей Сидельников.
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«Кто подставил кролика Роджера»
Суббота, 7 августа
Экодни
13:00
В кластере «Третье место» в субботу и воскресенье пройдет их совместный экологический фестиваль с мастерской вещей из переработанного пластика и вторичных материалов 99recycle. Это будет серия лекций и мастер-классов — например, как переплавить полиэтилен в яркие постеры, а не собирать пакеты с пакетами. Подробности и программа здесь.
Ретроспектива Александра Сокурова
На «Ленфильме» продолжается ретроспектива режиссера Александра Сокурова — в честь его 60-летия. На этой неделе покажут две картины (это своеобразная дилогия): в субботу — фильм «Мать и сын» 2001 года, в воскресенье — «Отец и сын» 2003 года. Это истории о настоящей привязанности и сути любви.
Спецпоказ фильма «Кто подставил кролика Роджера»
19:00
Детективная комедия Роберта Земекиса — один из первых опытов в истории кино, когда реальные актеры играют вместе с нарисованными анимационными. На один день картина 1988 года вернется на большие экраны — на языке оригинала и с субтитрами.
Концерт Максим Тесли
19:00
В клубе MOD продолжаются андеграундные поэтические вечера. Так, на прошлой неделе тут читал свои стихи лидер «ПТВП» Леха Никонов, на этой его сменит автор текстов для групп «Щенки», «Он Юн» и «Сестры» Максим Тесли. Это будет презентация сборника «Где купить табак в Кингисеппе».
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Вадик Королев
Воскресенье, 8 августа
Открытый турнир по петанку «Петербургская марсельеза»
11:00
В воскресенье в «Севкабель Порту» пройдет Второй открытый чемпионат Петербурга по петанку в одиночном разряде (тет-а-тет). Тех, кто собирается участвовать впервые, предупреждают, что на отборочном этапе надо сыграть 4-5 игр. Подробнее здесь.
Лекция «Канны-2021. Об открытиях Круазет в разгар третьей волны»
16:00
В воскресенье в киноклубе журнала «Сеанс» в Новой Голландии кинокритик Зинаида Пронченко расскажет о главных фильмах, событиях, героях и тенденциях минувшего Каннского кинофестиваля. Вход свободный по регистрации.
Спектакль «12 стульев. Фан-фикшн»
17:00, 20:00
Режиссер Никита Славич поставил в Театральном музее иммерсивную версию «12 стульев»: с блинами, песнями, играми и призраком Остапа Бендера (куда без него). Все пересказы граничат со спойлерами, поэтому просто рекомендуем не пропускать спектакль — он посвящен грандиозной выставке о зрелищных искусствах в период НЭПа, которая сейчас тут проходит. Подробности и билеты здесь.
Концерт OQJAV
19:00
В воскресенье в клубе Union выступит группа OQJAV — в полном составе музыканты во главе с Вадиком Королевым не давали концерты в Петербурге с зимы (хотя у них и был лайв на «Стереолете»). А значит— быть странным танцам под «Прости-прощай», а также «Джеку» и «Взрослым» — хором всем залом.
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