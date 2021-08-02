Чем заняться в Петербурге со 2 по 8 августа

Фильм-лекция «Дюрер. В фокусе»

18:00

В «Манеже» в четверг покажут второй фильм-лекцию из серии «Дюрер. В фокусе», где о немецком художнике рассказывают под музыку Владимира Мартынова. Это подготовка к выставке гравюр, которая в декабре откроется в Эрмитаже. На вопросы о Дюрере ответят сокураторы экспозиции Светлана Мурашкина и Наталья Сэпман. Вход свободный по регистрации.

Опера «Лакме»

19:00

Шедевр Делиба — настоящий бенефис для колоратурных сопрано. Партию дочери индийского брахмана Лакме в четверг споет Антонина Весенина. Опера пока идет в полусценическом варианте, но даже мизансцены у француженки Изабель Парсьо-Пьери вышли невероятно красочными.

Концерт Леонида Федорова

20:00

Бессменный лидер «АукцЫона» и автор большинства текстов группы Леонид Федоров в четверг выступит в камерном клубе «Время N» на Биржевой линии. На лайвах он практикует любой жанр, кроме скучного, а что именно будет исполняться (всегда виртуозно!) на этот раз — шансон 1920-х или, скажем, авант-джаз — не так уж и важно.

Фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Одна из главных кинотеатральных ставок Warner Bros. этого лета — «Отряда самоубийц: Миссия навылет» с Марго Робби и Идрисом Эльбой (в оригинале к названию фильма просто прибавили артикль «The» по сравнению с почти одноименной картиной 2016 года). Продюсер Питер Сафран рассказывает, что у них получилось что-то вроде микса «Грязной дюжины» и «Стражей Галактики». Режиссер Джеймс Ганн же настаивает, что к «Отряду самоубийц» Дэвида Эйра история имеет косвенное отношение: она ей не противоречит, но нет, это не сиквел. По-прежнему в центре сюжета — узники тюрьмы Белль Рив, в которой набирают отвязных и легко взаимозаменяемых бойцов для суперсекретного проекта.

С 5 августа

Фильм «На последнем дыхании»

Классика французской «новой волны», дебютный фильм Жан-Люка Годара выходит в повторный прокат (в советской России, впрочем, как такового релиза и не было). Вам по-настоящему повезло, если историю про подражающего нуар-героям Хамфри Богарта Мишеля (Жан-Поль Бельмондо) и продающую на улицах Парижа газету «Нью-Йорк геральд трибюн» смешную девчонку Патрицию (Джин Сиберг) вы увидите впервые. Впрочем, пересматривать фильм на большом экране со всеми его «ААА-ИИИ-УУУ» не меньшая радость.

С 5 августа

Фильм «Полночь на злаковом поле»

Детективный триллер с Брюсом Уиллисом, Эмилем Хиршем и Меган Фокс основан на реальной истории поимки маньяка Роберта Бенджамина Роудса в Техасе в 1990 году. Снял фильм Рэндолл Эмметт — профессионал второсортных картин, которые создаются сразу в расчете на VOD-сервисы и вербуют голливудских звезд для привлечения аудитории. Обычно он, правда, выступает как продюсер.

С 5 августа

Фильм «Я создан для тебя»

Робот-бойфренд Том должен предугадывать все желания своей владелицы Альмы, но она устроена куда сложнее, чем статистическое большинство женщин. Комедийная мелодрама режиссера Марии Шрадер напоминает по сюжетной канве фильм Марюса Вайсберга «(НЕ)идеальный мужчина» с Егором Кридом, но тут тот же прием воплощен куда тоньше и изящнее. Это просто дружественный к зрителю способ без высоколобых метафор поговорить про важные антропологические вещи. Поэтому картина не только участвовала в конкурсе Берлинале, но и принесла сыгравшей Альму Марен Эггерт «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль.

С 5 августа