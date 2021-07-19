Чем заняться в Петербурге с 19 по 25 июля

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: Хибла Герзмава в Мариинском-2, бенефис Розы Хайруллиной на фестивале «Точка доступа», выставки молодых художников (сразу 4!) и второй сезон добродушной комедии «Тед Лассо».
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«Акварель»
Понедельник, 19 июля
Выставка «maK?aBre_LoOp», «Вода под мостом», МИСП
В МИСП одновременно стартуют сразу две выставки молодых петербургских художников – финалистов проекта поддержки и развития современного искусства «INTERVAL». Их выбрало жюри от Ирины Актугановой и Павла Пригары до Ивана Чечота.
В «maK?aBre_LoOp» куратор Ирина Аксенова объединила работы Анны Слобожаниной, Димы Жарова, Саши Зубрицкой, Анны Мартыненко и Василиссы Саврасовой в единый завораживающий «танец смерти». В «Воде под мостом» участников гораздо больше (от группы BIOROBOTY019 до Алены Беговой). Кураторы Анна Заведий и Артур Константинов буквально перевели идиому water under the bridge, хотя прекрасно знают, что она о прошлом, которое должно оставаться в прошлом. Про ценность в моменте и отобранные ими инсталляции, скульптуры, фото и объекты.
До 1 августа
Спецпоказ фильмов «Гунда» и «Акварель»
18:00 и 20:00, 19:00 и 21:10
В «Авроре» и на «Ленфильме» в честь 60-летия документалиста Виктора Косаковского покажут два его последних фильма. «Гунда» — трогательная и бескомпромиссная история свиньи и ее новорожденных поросят (а еще куриц и коров). «Акварель» — завораживающая ода воде, снятая 96 кадров в секунду (вместо привычных нам 24-х).
Сериал «Власть в ночном городе. Книга третья: юность Кэнена»
Еще один спин-офф криминального сериала «Власть в ночном городе» (в сентябре вышла часть о Тарике «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак»). Один из его исполнительных продюсеров по-прежнему 50 Cent, а сосредоточится история теперь на персонаже, которого он когда-то сыграл — на Кэнене Старке. Правда, так как это приквел, его роль тут исполняет юный Мекай Кертис.
С 19 июля, Starz, «Амедиатека»
Сериал «100-футовая волна»
Режиссер главного документального гилти плеже прошлого года — «Короля тигров» — Крис Смит теперь взялся за историю не менее эпичную. В шестисерийном проекте он рассказывает про серфингиста Гаррета Макнамару — как сквозь все возможные тернии тот воплощал мечту о покорении стофутовой волны. Продюсером стал Джо Льюис, получивший «Эмми» за «Дрянь».
С 19 июля, HBO Max, «Амедиатека»
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«Брат»
Вторник, 20 июля
Мюзикл «Дорогой мистер Смит»
19:00
Трехкратный обладатель «Золотой Маски» режиссер Алексей Франдетти на главные роли позвал также ее лауреатов — Ивана Ожогина и Юлию Дякину. На карантине он поставила этот же мюзикл, только в инстаграме. Но офлайн-версия (20 и 22 июля) будет, разумеется, отличаться. Сюжет интригующий и таинственный: юная Джуди Эббот большую часть жизни провела в приюте. Но однажды происходит невероятное: она получает от неведомого покровителя стипендию на учебу в престижном колледже. Взамен требуется лишь одно — регулярно посылать подробные отчеты о новой жизни. Правда, безответные.
Спецпоказы фильмов «Брат» и «Брат-2»
19:00
Дилогия Алексея Балабанова об антигерое своего времени Даниле Багрове на два дня (показы будут 20 и 21 июля) вернется на большие экраны Петербурга. Специальные сеансы пройдут в кинотеатре «Аврора».
Лекция «Применение геномных технологий для сохранения вымирающих видов животных»
19:30
В «Павильоне» Новой Голландии во вторник сотрудник научно-образовательного центра университета ИТМО Павел Добрынин расскажет, как новые технологии в генной инженерии помогают бороться с вымиранием редких видов животных. Вход свободный по регистрации.
Концерт Iamthemorning
19:30
В Social Club выступит прог-рок дуэт пианиста Глеба Колядина и вокалистки Марьяны Семкиной. Их третий альбом Lighthouse, вышедший на британском лейбле K-Scope, был несколько лет назад признан лучшим в своем жанре журналом Prog.
Концерт Mgzavrebi
20:00
Грузины Mgzavrebi вернутся в Петербург, чтобы выступить в клубе Aurora Concert Hall (ему вернули QR-коды). Лидер группы Гиги Дедаламазишвили обещает приготовить особую летнюю программу из по-настоящему зажигательных песен, для которых не нужен перевод на русский, чтобы считать все эмоции.
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«Прекрасная садовница»: «Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем»
Среда, 21 июля
Выставка Рафаэль Санти «Прекрасная садовница»: «Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем», Эрмитаж
На два месяца из парижского Лувра в Эрмитаж привезут настоящий шедевр, опознаваемый даже неофитами арта: «Прекрасную садовницу» Рафаэля (она же «Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем»). Картина должна были приехать еще на выставку «Линия Рафаэля. 1520–2020», посвященную пятисотлетию со дня смерти художника, но из-за таможенных сложностей процесс немного задержался. Это первый показ работы широкой публике после реставрации.
С 21 июля по 19 сентября
Выставка «12», One’s Mind
Коллективная выставка молодых художников из Уфы, Пензы, Красноярска, Ессентуков, Петербурга и Москвы характеризуется в духе стандартных пресс-релизных фраз как «изображение человека как главного действующего лица в социокультурном пространстве современного общества». И правда — со временем антропоцентризма Нового времени изменилось многое, но не концепции примата человеческого. Поэтому самый частый жанр тут портрет. Его всевозможные вариации (хотя и не исключительно) авторы от Артема Новоселова и Алены Гришко до Андрея Новикова и Павла Рогатова и продемонстрируют.
С 21 июля по 12 сентября
Лекция «Обыкновенный эйджизм: как стереотипы о старости работают против вас»
19:30
В лектории издания «Такие дела» в Новой Голландии в среду обсудят, как избежать эйджизма. Среди участниц — социолог Элла Панеях и соосновательница Young Old Lab Татьяна Дроздова. Модератор — руководитель проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь» Анна Арзамасова.Вход свободный по регистрации.
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Хибла Герзмава
Четверг, 22 июля
Лекция «Метаморфозы визуального театра»
19:30
Критик Дина Годер в четверг расскажет в «Павильоне» Новой Голландии на конкретных примерах, как менялось восприятие визуального в театре и при чем тут новые технологии. Вход свободный по регистрации.
Концерт Хиблы Герзмавы и Валерия Гергиева
20:30
В Мариинском-2 в четверг споет блистательная оперная дива Хибла Герзмава, сыгравшая певицу же в фильме Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Выступление пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра, дирижировать будет лично маэстро Валерий Гергиев. Программа более чем разнообразная: и драматические арии Норы и Дездемоны, и «Heia, heia!» Сильвы из оперетты «Королева чардаша».
Выставка «Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения», Корпус Бенуа
Игорь Грабарь известен не только как живописец-импрессионист, написавший «канонический» портрет Сергея Прокофьева, но и вдумчивый искусствовед — он автор первой многотомной истории русского искусства, а также монографий о Валентине Серове и Исааке Левитане. В Русском музее к его персональной экспозиции подошли основательно — это 120 картин из 13 музеев и частных собраний.
С 22 июля по 20 сентября
Выставка «Новая кожа: миф технологического тела», «Севкабель Порт»
Куратор конкурса Nova Art 8, организованного галереей Anna Nova, Снежана Кръстева (музей «Гараж») предложила художникам пофантазировать на тему новой экологической идентичности. Работы финалистов и покажут в «Севкабель Порту». Это, например, рассуждение Алисы Омельянцевой Spectrum Ghost Speculum о проникающих в тело человека медицинских инструментах, интерактивная инсталляции Кати Муравьевой и Петра Бардина «Диалоги» или видеоарт Ульяны Подкорытовой о мифическом чудище «Автограф Блэки».
С 22 июля по 22 августа
Фильм «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз»
Боевик одного из режиссеров «Обмани меня» Роберта Швентке — спин-офф франшизы «Бросок кобры» о самом загадочном члене специального отряда — Снейке Айзе. Его играет Генри Голдинг («Рождество на двоих», «Джентльмены»). Также в касте — Самара Уивинг, Урсула Корберо и Эндрю Кодзи.
С 22 июля
Фильм «Время»
Триллер М. Найта Шьямалана основан на философском французском графическом романе «Песчаный замок» Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса. По сюжету фильма (он немного отличается от комикса) семейная пара (их играют Гаэль Гарсиа Берналь и Вики Крипс) с двумя детьми оказывается на таинственном пляже, где время течет быстрее, чем мы привыкли.
С 22 июля
Фильм «Заппа»
Документальный фильм о Фрэнке Заппе снял Алекс Уинтер — Билл из наивной комедии 1980-х «Невероятные приключения Билла и Теда» (а Теда в ней сыграл Киану Ривз). В документальном фильме есть редкие кадры из архивов Заппы, а еще среди многих других в нем появляются, например, Дэвид Боуи, Пол МакКартни, Мик Джаггер и Элис Купер.
С 22 июля
Пятница, 23 июля
«Бенефис Розы Хайруллиной», Новая сцена Александринского театра
На фестивале «Точка доступа» с пятницы показывают перфомансы Розы Хайруллиной, деконструирующие ее образ актрисы. Сколько точно продлятся выступления, каждый день будет решаться ситуационно. Вход на них по билетам, но шесть дней (до 22 июля) идет открытая подготовка в фойе Новой сцены, куда может попасть любой желающий. Подробнее о фестивале и событии мы писали здесь.
С 23 по 25 июля
Спецпоказ фильма «Старикам тут не место»
19:00
В пятницу в «Родине» покажут «оскароносный» фильм братьев Коэн (4 статуэтки!) с Хавьером Бардемом, Томми Ли Джонсом и Джошем Бролином. Сеанс будет на английском языке с русскими субтитрами.
Концерт Саши Гагарина
19:30
Лидер группы «Сансара» Саша Гагарин выступит в камерном формате в Social Club — он споет в акустике новый альбом «Станция «Отдых», который выйдет только осенью. Еще обещают редкие песни и, конечно, хиты: от «Челки» и «Боуи» до «Облаков».
Сериал «Тед Лассо»
Продолжение неожиданно выстрелившего добродушного комедийного сериала про тренера по американскому футболу Теда (Джейсон Судейкис), который пытается добиться успеха в футболе же, но европейском, переехав из США в Великобританию. Проект получил премию Гильдии киноактеров США, три награды Critics' Choice Award и «Золотой глобус».
С 23 июля, Apple TV+
Сериал «Красный дерматин»
Продолжение сериала Алекса Пина («Бумажный дом»), который тематически перекликается с российскими «Чиками» — три проститутки Корал (Вероника Санчес), Джина (Яни Прадо) и Венди (Лали Эспосито) пытаются завязать, но у их сутенера с романтичным именем Ромео совсем другие планы на их будущее.
С 23 июля, Netflix
Сериал «Повелители вселенной»
Два года назад Netflix купил у Sony права на «Повелителей вселенной» — экранизацию серии игр от компании Mattel. И вот в конце июля разрабатывавшаяся с 2007-го анимационная франшиза все же должна появиться — с голосами Криса Вуда и Сары Мишель Геллар и автоматическим продлением на второй сезон.
С 23 июля, Netflix
Суббота, 24 июля
Спектакль «Степан Разин», «ВелесО»
В конно-драматическом театре Евгения Ткачука 24 и 25 июля — премьера. Сам актер вместе с лауреатом «Золотой маски», режиссером Николаем Дрейденом поставил историю бунтаря Степана Разина (по мотивам произведений поэта-футуриста Василия Каменского). Как и всегда у «ВелесО», спектакль будет иммерсивный и сайт-специфичный: идиллические пейзажи деревни Лепсари к этому точно располагают. А главные роли не только у людей, но и у лошадей. Подробности здесь.
Спектакль «12 стульев», Театральный музей
19:00
Режиссер Никита Славич поставил в Театральном музее иммерсивную версию «12 стульев»: с блинами, песнями, играми и призраком Остапа Бендера (куда без него). Все пересказы граничат со спойлерами, поэтому просто рекомендуем не пропускать спектакль — он посвящен грандиозной выставке о зрелищных искусствах в период НЭПа, которая сейчас тут проходит. Подробности и билеты здесь.
Гала-концерт балета
19:00
В субботу и воскресенье примы и премьеры Мариинского театра от Виктории Терешкиной, Екатерины Кондауровой и Олеси Новиковой до Кимин Кима и Владимира Шклярова покажут на исторической сцене лучшие балетные номера. Для настоящий фанатов танца лучше брать билеты на оба дня — программа 24 и 25 июля разнится.
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«Основной инстинкт»
Воскресенье, 25 июля
Спецпоказ фильма «Основной инстинкт»
18:20
За несколько дней до старта повторного проката (он с 29 июля) эротический триллер провокатора Пола Верховена покажут на специальном сеансе в «Авроре». Картину представит кинокритик Максим Заговора.
Концерт «Браво»
20:00
Единственный заявленный на июль концерт в клубе «А2» (которому вернули QR-коды) — выступление солнечной московской группы Евгения Хавтана. Про отмену пока не сообщают, а значит есть все шансы услышать вживую и «Черного кота» с «Желтыми ботинками», и «Любите девушки» с «Ветер знает».
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