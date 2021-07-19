Чем заняться в Петербурге с 19 по 25 июля

Выставка «maK?aBre_LoOp», «Вода под мостом», МИСП

В МИСП одновременно стартуют сразу две выставки молодых петербургских художников – финалистов проекта поддержки и развития современного искусства «INTERVAL». Их выбрало жюри от Ирины Актугановой и Павла Пригары до Ивана Чечота.

В «maK?aBre_LoOp» куратор Ирина Аксенова объединила работы Анны Слобожаниной, Димы Жарова, Саши Зубрицкой, Анны Мартыненко и Василиссы Саврасовой в единый завораживающий «танец смерти». В «Воде под мостом» участников гораздо больше (от группы BIOROBOTY019 до Алены Беговой). Кураторы Анна Заведий и Артур Константинов буквально перевели идиому water under the bridge, хотя прекрасно знают, что она о прошлом, которое должно оставаться в прошлом. Про ценность в моменте и отобранные ими инсталляции, скульптуры, фото и объекты.

До 1 августа

Спецпоказ фильмов «Гунда» и «Акварель»

18:00 и 20:00, 19:00 и 21:10

В «Авроре» и на «Ленфильме» в честь 60-летия документалиста Виктора Косаковского покажут два его последних фильма. «Гунда» — трогательная и бескомпромиссная история свиньи и ее новорожденных поросят (а еще куриц и коров). «Акварель» — завораживающая ода воде, снятая 96 кадров в секунду (вместо привычных нам 24-х).

Сериал «Власть в ночном городе. Книга третья: юность Кэнена»

Еще один спин-офф криминального сериала «Власть в ночном городе» (в сентябре вышла часть о Тарике «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак»). Один из его исполнительных продюсеров по-прежнему 50 Cent, а сосредоточится история теперь на персонаже, которого он когда-то сыграл — на Кэнене Старке. Правда, так как это приквел, его роль тут исполняет юный Мекай Кертис.

С 19 июля, Starz, «Амедиатека»

Сериал «100-футовая волна»

Режиссер главного документального гилти плеже прошлого года — «Короля тигров» — Крис Смит теперь взялся за историю не менее эпичную. В шестисерийном проекте он рассказывает про серфингиста Гаррета Макнамару — как сквозь все возможные тернии тот воплощал мечту о покорении стофутовой волны. Продюсером стал Джо Льюис, получивший «Эмми» за «Дрянь».

С 19 июля, HBO Max, «Амедиатека»