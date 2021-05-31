Уикенд в Петербурге с 31 мая по 6 июня

Фильм «Тихое место 2»

Продолжение триллера Джона Красински про недалекое будущее, в котором нельзя издавать звуки — иначе настигнут монстры. Семья Эббот (в сокращенном составе после событий первой части) отправится на этот раз во внешний мир, где все еще сложнее и опаснее. Фильм с Эмили Блант должен был выйти еще в прошлом году, но релиз перенесли из-за пандемии.

С 3 июня

Фильм «Круэлла»

Приквел «101 далматинца» с Эммой Стоун в роли демонической злодейки с умопомрачительными туалетами — Круэллы де Вил. Ее версию одобрила и Гленн Клоуз, сыгравшая в фильме 1998 года, — она стала исполнительным продюсером картины, а режиссером — Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех»). Действие происходит в Лондоне 1970-х — на заре панк-культуры и эстетики.

С 3 июня

Фильм «Итальянские каникулы»

Пока реальные поездки на побережье Италии все еще под вопросом, в прокат выходит комедия от актерского трио Альдо, Джакомо и Джованни Поретти и режиссера Массимо Венье (вместе они делали картины «Трое мужчин и нога», «Такова жизнь», «Три придурка и удача» и многие другие). Юмор на этот раз построен на ошибках при бронировании. Один и тот же дом снимают на каникулы сразу три семьи разного социального статуса.

С 3 июня

Фильм «Мейнстрим»

Внучка Фрэнсиса Копполы Джиа сняла назидательную сатирическую драмеди про видеоблогеров и героев-однодневок с Майей Хоук — дочерью Итана Хоука и Умы Турман в главной роли. Та играет снимающую ролики на пару кликов и просмотров Фрэнк. Неожиданно она заливает на YouTube видео с одетым в костюм крысы Линком (Эндрю Гарфилд), которое становится вирусным.

С 3 июня

Фильм «Папа»

В прокат выходит показанная на «Артдокфесте» в 2020-м невероятно нежная и личная картина Валерии Гай Германики — документальная история про ее 91-летнего отчима Александра Брауна, который ее вырастил и воспитал. Она уговаривает его после недавней смерти мамы лететь с ней, ее мужем и двумя детьми на море в Италию. Мотивы Валерии очевидны и трогательны: на пленке мы уже никогда не станем старше и потому не умрем.

С 3 июня

Концерт «От классики до рока»

Общедоступная часть ПМЭФ — концерт на Дворцовой площади, посвященный медикам и волонтерам. Вход на него бесплатный, но по QR-коду: желающие послушать Диану Арбенину и симфонический оркестр театра Петруцелли из города Бари должны зарегистрироваться заранее.

Лекция «Может ли язык быть сексистским?»

19:30

Выпускница кафедры логики СПбГУ Оксана Гончаренко расскажет, как в языке зашифрованы устаревшие практики и патриархальные стереотипы. Ее лекция основана на работе исследователей Меррилл Хинтикки и Яакко Хинтикки. Вход свободный по регистрации.

Концерт «МолОт-ансамбль»

20:00

Петербургская формация «МолОт-ансамбль» в проекте «Летний театр в Бутылке» Новой Голландии сыграет музыку российских и американских композиторов-минималистов. Например, «Русские тупики» Настасьи Хрущевой и пьесы Стива Райха.

Спектакль «Я шагаю по Москве», «Невидимый театр»

Независимое объединение «Невидимый театр» режиссера Семена Серзина в спектакле-концерте по дневникам сценариста-шестидесятника Геннадия Шпаликова доказывает, что бывает все на свете хорошо. Правда, в чем дело поймешь сразу — в невероятной энергии брата Семена, актера Евгения Серзина, который и играет главную (и единственную) роль.