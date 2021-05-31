Уикенд в Петербурге с 31 мая по 6 июня

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: выставки «Ау» в Музее стрит-арта и Александра Шишкина-Хокусая в Marina Gisich Gallery, фильмы «Тихое место 2» и «Круэлла», второй сезон сериала «Почему женщины убивают» и концерты Mujuice, Евы Польны и «Союза».
Понедельник, 31 мая
Концерт Джошуа Белла и Питера Дугана
20:00
В большом зале филармонии выступят скрипач Джошуа Белл и пианист Питер Дуган — в рамках XV Международный фестиваль «Музыкальная коллекция». Даже если вам кажется, что вы не знаете, кто такой Белл, скорее всего вы видели знаменитое вирусное видео, как он анонимно играл на скрипке Страдивари в метро Вашингтона. Он исполнит Бетховена, Равеля и Брамса.
Сериал «Подслушано»
Детективный триллер Ильи Куликова будут выкладывать по одной серии каждый день — до 4 июня. Это история подростков Юры, Джулс, Лики, Креста и Кости — они замечают, что начали пропадать их одноклассники и знакомые. Но взрослые объясняют это рациональными причинам вроде переезда в другой город.
С 31 мая, Kion
Вторник, 1 июня
Спецпоказ фильма «Мейнстрим»
19:00
За два дня до старта проката фильм Джии Копполы про видеоблогинг и его изнанку покажут в «Авроре». По сложившейся традиции прокатная компания A-one films после сеанса зовет всех на вечеринку в бар «Пиф-Паф».
Лекция «Герои инженерной архитектуры XX века»
19:30
Инженер-конструктор Антон Смирнов расскажет в «Павильоне» Новой Голландии о судьбе инноваторов в области легких конструкций: от Владимира Шухова, Фрая Отто и Пьера Луиджи Нерви до Ричарда Бакминстера Фуллера, Жана Пруве и Отмара Аммана. Вход свободный по регистрации.
«Душегубы»
Ретро- (и не только) детективы по мотивам преступлений реально существовавших маньяков продолжают множится. «Душегубы» — художественное осмысление истории «витебского душителя» Геннадия Михасевича. Впрочем, обещают, что сосредоточатся не на убийце, а тех кто занимался его поимкой — по сюжету это следователь Михаил Шахнович (Александр Самойленко) и столичный оперативник Леонид Ипатьев (Сергей Марин).
С 1 июня, «Амедиатека»
Среда, 2 июня
Выставка Александра Шишкина-Хокусая «Riva degli Schiavi», Marina Gisich Gallery
Работы художника и сценографа Александра Шишкина-Хокусая (это он придумал визуальную вселенную «Трех толстяков» в БДТ!) расположатся сразу на двух площадках Marina Gisich Gallery. Центром персональной экспозиции станет переосмысленная инсталляция «Riva degli Schiavi» («Набережная рабов») — проекта, который был в Павильоне России на Венецианской биенале в 2019 году. Подробнее здесь.
Со 2 июня по 25 июля
Конференция TEDxStPetersburg
На Новой сцене Александринского театра пройдет конференция TEDxStPetersburg, посвященная «Культурному коду». Это первое флагманское офлайн-мероприятие цикла с 2019 года. Среди спикеров — продюсер Александр Роднянский, музыкант Кирилл Иванов, писатель Дмитрий Глуховский и многие другие.
Выставка Саши Купаляна «Адамовым детям», «Севкабель Порт»
Московский художник Саша Купалян в конце мая расписал стены колоннады столичного «Музеона» — в честь дня рождения Третьяковской галереи. В Петербурге покажут его не менее масштабные, по крайне мере по замыслу, картины: они вдохновлены библейскими сюжетами о грехопадении и изгнании из рая.
С 2 по 21 июня
Концерты ЛСП
20:00
Коллектив белорусского рэпера Олега Савченко (ака ЛСП) два дня подряд выступает в «А2». Впрочем, концерты уже несколько раз переносили, поэтому фанатам остается только держать кулачки, надеясь, что они все же произойдут.
Концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов»
20:00
В среду Диана Арбенина и ее группа «Ночные снайперы» выступят на крыше с видом на Финский залив — в рамках юбилейного фестиваля ROOF FEST. На высоте песни про 31-ую весну и то, как катастрофически кого-то не хватает, звучат еще пронзительнее и роднее.
Четверг , 3 июня
Фильм «Тихое место 2»
Продолжение триллера Джона Красински про недалекое будущее, в котором нельзя издавать звуки — иначе настигнут монстры. Семья Эббот (в сокращенном составе после событий первой части) отправится на этот раз во внешний мир, где все еще сложнее и опаснее. Фильм с Эмили Блант должен был выйти еще в прошлом году, но релиз перенесли из-за пандемии.
С 3 июня
Фильм «Круэлла»
Приквел «101 далматинца» с Эммой Стоун в роли демонической злодейки с умопомрачительными туалетами — Круэллы де Вил. Ее версию одобрила и Гленн Клоуз, сыгравшая в фильме 1998 года, — она стала исполнительным продюсером картины, а режиссером — Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех»). Действие происходит в Лондоне 1970-х — на заре панк-культуры и эстетики.
С 3 июня
Фильм «Итальянские каникулы»
Пока реальные поездки на побережье Италии все еще под вопросом, в прокат выходит комедия от актерского трио Альдо, Джакомо и Джованни Поретти и режиссера Массимо Венье (вместе они делали картины «Трое мужчин и нога», «Такова жизнь», «Три придурка и удача» и многие другие). Юмор на этот раз построен на ошибках при бронировании. Один и тот же дом снимают на каникулы сразу три семьи разного социального статуса.
С 3 июня
Фильм «Мейнстрим»
Внучка Фрэнсиса Копполы Джиа сняла назидательную сатирическую драмеди про видеоблогеров и героев-однодневок с Майей Хоук — дочерью Итана Хоука и Умы Турман в главной роли. Та играет снимающую ролики на пару кликов и просмотров Фрэнк. Неожиданно она заливает на YouTube видео с одетым в костюм крысы Линком (Эндрю Гарфилд), которое становится вирусным.
С 3 июня
Фильм «Папа»
В прокат выходит показанная на «Артдокфесте» в 2020-м невероятно нежная и личная картина Валерии Гай Германики — документальная история про ее 91-летнего отчима Александра Брауна, который ее вырастил и воспитал. Она уговаривает его после недавней смерти мамы лететь с ней, ее мужем и двумя детьми на море в Италию. Мотивы Валерии очевидны и трогательны: на пленке мы уже никогда не станем старше и потому не умрем.
С 3 июня
Концерт «От классики до рока»
Общедоступная часть ПМЭФ — концерт на Дворцовой площади, посвященный медикам и волонтерам. Вход на него бесплатный, но по QR-коду: желающие послушать Диану Арбенину и симфонический оркестр театра Петруцелли из города Бари должны зарегистрироваться заранее.
Лекция «Может ли язык быть сексистским?»
19:30
Выпускница кафедры логики СПбГУ Оксана Гончаренко расскажет, как в языке зашифрованы устаревшие практики и патриархальные стереотипы. Ее лекция основана на работе исследователей Меррилл Хинтикки и Яакко Хинтикки. Вход свободный по регистрации.
Концерт «МолОт-ансамбль»
20:00
Петербургская формация «МолОт-ансамбль» в проекте «Летний театр в Бутылке» Новой Голландии сыграет музыку российских и американских композиторов-минималистов. Например, «Русские тупики» Настасьи Хрущевой и пьесы Стива Райха.
Спектакль «Я шагаю по Москве», «Невидимый театр»
Независимое объединение «Невидимый театр» режиссера Семена Серзина в спектакле-концерте по дневникам сценариста-шестидесятника Геннадия Шпаликова доказывает, что бывает все на свете хорошо. Правда, в чем дело поймешь сразу — в невероятной энергии брата Семена, актера Евгения Серзина, который и играет главную (и единственную) роль.
Пятница, 4 июня
Сериал «Почему женщины убивают»
Второй сезон яркой и эксцентричной драмеди будет про конец 1940-х, а к умопомрачительным костюмам добавятся еще и цветы: отчаянная и наивная домохозяйка будет пытаться попасть в элитный садовой клуб.
С 4 июня
Мюзикл «Дорогой мистер Смит»
19:00
Трехкратный обладатель «Золотой Маски» режиссер Алексей Франдетти на главные роли позвал также ее лауреатов — Ивана Ожогина и Юлию Дякину. На карантине поставила этот же мюзикл, только в инстаграме. Но офлайн-версия (4, 5 и 6 июня) будет, разумеется, отличаться. Сюжет интригующий и таинственный: юная Джуди Эббот большую часть жизни провела в приюте. Но однажды происходит невероятное: она получает от неведомого покровителя стипендию на учебу в престижном колледже. Взамен требуется лишь одно — регулярно посылать подробные отчеты о новой жизни. Правда, безответные.
Qatar Film Days
Чтобы попасть на серию показов фестивального кино стран Ближнего Востока и Северной Африки, достаточно зарегистрироваться. Программа сама обширная — от лирического документального фильма про жизнь в приграничных зонах военного конфликта «Ночное» до сатирической комедии «Должно быть, это рай».
С 4 по 6 июня
Mawaheb Music Festival
Еще одно событие, ставшее возможным в Петербурге благодаря ПМЭФ, — это музыкальный фестиваль Mawaheb, также посвященный культуре стран Ближнего востока и Северной Африки. В его программе, например, вечеринка в «Кузне» и концерт в капелле, на котором будут играть на кануне, ребабе, уде и дарбуке. Подробнее здесь.
Спецпоказ «Питер FM»
19:20
Ромком Оксаны Бычковой про то, как диджей Маша и архитектор Максим не могут встретиться в Петербурге — пожалуй, уже символ сезона белых ночей. В очередной раз пересматривать его лучше, конечно, на большом экране — в киноцентре «Родина».
Концерт «Союза»
Меланхоличные белорусы миксуют ретро-звук, вдохновленный бразильским фьюженом 1970-х, с вполне петербургскими проблемами: что же надеть, когда на улице дождь и снег, дома хочется сидеть и не делать ничего совсем. Они выступят в проекте «Летний театр в Бутылке» Новой Голландии.
Концерт Mujuice
20:00
Роман Литвинов (ака Mujuice) весной выпустил неоготический альбом «Melancholium». Мини-тур посвящен его презентации — после Петербурга (тут он выступает в «Морзе») концерт будет в Москве.
Концерт Евы Польны
20:00
Диву российского дрим-попа мы готовы слушать в любых форматах, но на крыше ROOF PLACE она звучит еще романтичнее: Ева Польна споет не только хиты «Гостей из будущего», ее новые песни выходят с завидной регулярностью. Например, в начале года — сингл «Невозможное».
Суббота, 5 июня
Выставка «Ау», Музей стрит-арта
В музее стрит-арта стартует главная экспозиция этого сезона — «Ау». Работы художников вдохновлены поисками себя, в том числе в прямом смысле: когда заблудился. Лес — еще одна опорная точка экспозиции куратора Майи Ковальски. Работы для проекта создали Никита Nomerz, Павел Отдельнов, Илья Мозги, Максим Трулов, Ксюша Ласточка, Иван Серый, Дмитрий Каштальян, Полина Осипова, BOMSE, Миша Vert, Иван Волков, Паша Бумажный, Виктор Забуга, Турбен, ТО «Затрещина» (Вадим Соболев, Павел Ермолаев), Дарья Правда, Дима Ретро, КМФ, Тигран Костан, Курил Что, 100% и PSOF. Подробнее здесь.
С 5 июня по 3 октября
Фестиваль Petshop Days
В Приморском парке Победы в выходные пройдет большой опен-эйр для владельцев кошек, собак и грызунов с лекцией-выступлением Николая Дроздова и концертами ЛАУД, Тоси Чайкиной и Клавы Коки. Вход свободный, но надо зарегистрироваться. Подробнее здесь.
Спецпоказ фильма «Восточная элегия»
16:00
В киноклуб журнала «Сеанс» в «Павильоне» Новой Голландии продюсер Алексей Неймышев расскажет, как происходит оцифровка и реставрация картин. После лекции покажут ремастеринг фильма Александра Сокурова «Восточная элегия». Вход свободный по регистрации.
Концерт Mussorgsky Jazz Orchestra
В джазовом оркестре Музыкального колледжа им. М. П. Мусоргского знают, что ротация важна в любых системах: хотя бэнд существует с 1980-х, в нем регулярно появляются новые молодые музыканты. Они выступят в проекте «Летний театр в Бутылке» Новой Голландии.
Концерт Перукуа
19:00
Австралийская певица уже выступала в России на фестивале «Усадьба-джаз». На этот раз свои гимны Земле и женскому началу она исполнит в Петербурге — в ДК Ленсовета.
Воскресенье, 6 июня
Фестиваль «Арлекин»
Театральный фестиваль для детей покажет более 18 постановок на разных площадках города — от «Зазеркалья» до «Балтийского дома». Начнут с лиричной «Где нет зимы» Яны Туминой — репертуарной постановки МДТ — Театр Европы. «Собака.ru» подробно писала о спектакле здесь.
С 6 по 15 июня
Спецпоказ фильма «Маржела: Своими словами»
18:30
Кинокомпания «Пионер» вновь выпускает в России документальный фильм о дизайнере — на этот раз о бельгийце Мартине Маржеле. Увидеть его можно почти за неделю до официального релиза — в «Авроре». Кстати, режиссер Райнер Хольцм до этого снял картину о Дрисе Ван Нотене.
Концерт Лоренцо Баньяти
20:00
В Петербурге продолжается фестиваль «Пианиссимо». Так, в воскресенье итальянский пианист Лоренцо Баньяти сыграет в «Эрмитаже» Брамса, Скрябина, Листа и Стравинского. На пятничный концерт Александра Болотина, увы, уже солд-аут.
Концерт «Касты»
20:00
Ростовская четверка летом отправляется в масштабный российский тур с презентацией альбома «Чернила осьминога», но все хиты (а за 20 лет это десятки песен) на концерте в «А2», конечно, тоже будут.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.