Почему «Круэлла» — один из лучших фильмов этого года? Хотя и «антидиснеевский»

Когда слышишь имя Крэуллы Де Виль (или «Стервеллы» — как это имя переводили в российских 2000-х), то неизбежно вспоминаешь милую песенку с отнюдь не милым содержанием: «Уж лучше быть бы ей за тысячу миль! Живых существ стирает взглядом в пыль…» Она звучала в уже культовом мультфильме Disney «101 далматинец» и прочно ассоциировалась с главной злодейкой серии — Круэллой. Позже Круэлла в исполнении актрисы Гленн Клоуз появилась и в киноадаптации сюжета про захват собак. Но путь героини давался лишь полунамеками: почему она из Эстеллы превратилась в Круэллу, отчего такая «злобная»? И вот спустя 25 лет после премьеры фильма, во времена очевидного роста эмпатии, Disney выпускает трагическую историю, которая оказывается еще и настолько мощной, что перебивает все диснеевские вайбы. Несмотря даже на весь юмор, который в ленте, конечно же, имеется, «Круэлла» — детское кино лишь номинально.

Казалось бы, перед нами типичная история диснеевской принцессы: девочка потеряла маму (трагическое событие происходит в первые минуты фильма), хочет стать известной дизайнеркой, но в исполнении мечты вынуждена пройти не самый приятный путь: так скажем, из грязи в князи в Британии 1970-х, где царит жуткое расслоение населения. Тут тебе и Золушка, а если вглядеться в сюжет повнимательнее, и Белоснежка. К этому каркасу из волшебной сказки внезапно прибавляется еще пара уже не детских литературных сюжетов: в противоборстве доброй Эстеллы (так зовут героиню Стоун первоначально) и мстительной Круэллы (ее альтер-эго) отчетливо читаются и «Добрый человек из Сезуана» Бертольда Брехта, и «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда» Роберта Стивенсона. Но даже эти поклоны взрослой «классике», пусть и выглядят несколько оторванными от сказочных вайбов, все равно оставляют «Круэллу» в диснеевской гавани.