Почему «Круэлла» — один из лучших фильмов этого года? Хотя и «антидиснеевский»

О довольно серьезных проблемах фильм «Круэлла» говорит с драйвом и задором, даже в некотором роде панково. Образы главной героини напоминают костюмы мстительницы из комиксов: они словно мрачные, опьяняющие вспышки на улицах Лондона 1970-х. А город здесь создается не только безупречным стилем, но еще и панк-музыкой: I Wanna Be Your Dog, Come Together и другими саунд-приметами времени.

«Круэлла — это будущее» — слетает с газетных заголовков в фильме. И, возможно, будущее не только ретро-Лондона, в котором позже развернется война травмированной женщины и далматинцев, но и студии Disney, которая сегодня зашла на темную тропу и в рамках детского кино. Как отразится борьба двух Эмм на диснеевский канон — пока сложно сказать. Что «Круэлла» — пусть и провокационный, но все же очевидный успех, — можно заявлять смело!