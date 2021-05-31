Почему «Круэлла» — один из лучших фильмов этого года? Хотя и «антидиснеевский»

В российских кинотеатрах 3 июня засияют красный, черный и белый цвета — в прокат выйдет «Круэлла», новый фильм режиссера Крейга Гиллеспи («Ларс и настоящая девушка», «Тоня против всех»). Будущую злодейку-ненавистницу далматинцев (сюжет именно о ней) исполнила Эмма Стоун. «Собака.ru» попросила киножурналиста Дмитрия Барченкова рассказать, почему «Круэлла» вышла фильмом «антидиснеевским», а на пути диснеевской принцессы неожиданно встретились абьюз, детские травмы и токсичность на рабочем месте.
Когда слышишь имя Крэуллы Де Виль (или «Стервеллы» — как это имя переводили в российских 2000-х), то неизбежно вспоминаешь милую песенку с отнюдь не милым содержанием: «Уж лучше быть бы ей за тысячу миль! Живых существ стирает взглядом в пыль…» Она звучала в уже культовом мультфильме Disney «101 далматинец» и прочно ассоциировалась с главной злодейкой серии — Круэллой. Позже Круэлла в исполнении актрисы Гленн Клоуз появилась и в киноадаптации сюжета про захват собак. Но путь героини давался лишь полунамеками: почему она из Эстеллы превратилась в Круэллу, отчего такая «злобная»? И вот спустя 25 лет после премьеры фильма, во времена очевидного роста эмпатии, Disney выпускает трагическую историю, которая оказывается еще и настолько мощной, что перебивает все диснеевские вайбы. Несмотря даже на весь юмор, который в ленте, конечно же, имеется, «Круэлла» — детское кино лишь номинально.
Казалось бы, перед нами типичная история диснеевской принцессы: девочка потеряла маму (трагическое событие происходит в первые минуты фильма), хочет стать известной дизайнеркой, но в исполнении мечты вынуждена пройти не самый приятный путь: так скажем, из грязи в князи в Британии 1970-х, где царит жуткое расслоение населения. Тут тебе и Золушка, а если вглядеться в сюжет повнимательнее, и Белоснежка. К этому каркасу из волшебной сказки внезапно прибавляется еще пара уже не детских литературных сюжетов: в противоборстве доброй Эстеллы (так зовут героиню Стоун первоначально) и мстительной Круэллы (ее альтер-эго) отчетливо читаются и «Добрый человек из Сезуана» Бертольда Брехта, и «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда» Роберта Стивенсона. Но даже эти поклоны взрослой «классике», пусть и выглядят несколько оторванными от сказочных вайбов, все равно оставляют «Круэллу» в диснеевской гавани.
А превращают же фильм в «антидиснеевский» несколько тем (о них чуть позже), которые, вероятно, продиктованы бэкграундом авторов. Режиссером «Круэллы» на поздних этапах был назначен Крейг Гиллеспи. Вы, наверняка, видели его «Ларса и настоящую девушку» с Райаном Гослингом или «Тоню против всех» с Марго Робби. В последней ленте абьюзивная мать пыталась выбить из дочери талант к фигурному катанию. Среди шести сценаристов (сюжет несколько раз был переписан) особенно ярко красуются имена Алин Брош МакКенна и Тони МакНамары. Первая адаптировала для киноэкрана роман «Дьявол носит Prada» — книгу о не самых корректных рабочих отношениях. Второй же подарил нам хлесткие, ернические «Фаворитку» Йоргоса Лантимоса и «Великую» с Эль Фаннинг — сюжеты о захвате власти и борьбе за нее между сильными женщинами.
«Круэлла» будто бы вбирает в себя весь этот опыт и демонстрирует не столько путь диснеевской принцессы, сколько историю влияния детских травм, а также абьюза на рабочем месте на психическое состояние женщины; поиск баланса между бунтарством против стареющих держателей привилегий и падением в безумие.
Взрослая Эстелла долгое время винит себя в смерти добродушной матери. Героиня несколько раз приходит в место, о котором они с мамой мечтали, — к фонтану (к слову, похожий был и в «Дьявол носит Prada») в Риджентс-парке в Лондоне. Там она разговаривает сама с собой, общается с выдуманным образом ее матери, который, преломляясь в воде, становится своего рода неправильной, молчаливой версией психотерапевта.
На эту травму ложится и то, с чем общество активно пытается бороться сейчас, — абьюз на рабочем месте. В поисках исполнения мечты Эстелла устраивается в модный дом влиятельной Баронессы (Эмма Томпсон). Начальница превращает ее быт в рабочий ад, который, к слову, не так просто и распознается. Подобные отношения долгое время воспринимались нормой — и Эстелла в этом смысле не исключение. Токсичность начальницы будто бы проникает в нее, а вскрытие некоторых фактов из их общего прошлого и вовсе заставляет стать антигероиню на путь мести: «Крушить, мстить, разрушать!» — заявляет Круэлла, пока снимающая ее камера невыносимо, для до этого ровного кадра дерзко трясётся.
О довольно серьезных проблемах фильм «Круэлла» говорит с драйвом и задором, даже в некотором роде панково. Образы главной героини напоминают костюмы мстительницы из комиксов: они словно мрачные, опьяняющие вспышки на улицах Лондона 1970-х. А город здесь создается не только безупречным стилем, но еще и панк-музыкой: I Wanna Be Your Dog, Come Together и другими саунд-приметами времени.
«Круэлла — это будущее» — слетает с газетных заголовков в фильме. И, возможно, будущее не только ретро-Лондона, в котором позже развернется война травмированной женщины и далматинцев, но и студии Disney, которая сегодня зашла на темную тропу и в рамках детского кино. Как отразится борьба двух Эмм на диснеевский канон — пока сложно сказать. Что «Круэлла» — пусть и провокационный, но все же очевидный успех, — можно заявлять смело!
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