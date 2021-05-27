На Крестовском острове пройдут первые спортивные игры для домашних животных — с выступлениями ЛАУД, Тоси Чайкиной и Николая Дроздова

В «олимпийской деревне» фестиваля каждый пушистый друг найдет активность для себя. Для кошек организуют «Мяусбург» с мяу-караоке, соревнованиям по лежанию на диване и огромной когтеточкой, для собак «Вуфштадт» с зоной для док-дайвинга, аджилити и курсинга, для грызунов откроется «хамстервиль» с полосой препятствий. Также на фестивале будет работать маркет, где можно найти обновки от молодых проектов для хвостика, и благотворительная ярмарка, где каждый делающий сможет помочь приютам или найти нового друга.

Также в рамках фестиваля выступит Николай Дроздов — он приедет в Петербург, чтобы поддержать участников Petshop Days, провести лекцию и ответить на вопросы. Запланированы и музыкальные выступления. В лайн-апе лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» трио ЛАУД, Клава Кока и певица Тося Чайкина.

Фестиваль Petshop Days пройдет 5 и 6 июня в петербургском Приморском парке Победы на Крестовском острове. Вход свободный по предварительной регистрации.