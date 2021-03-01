Чем заняться в Петербурге с 1 по 8 марта

«Собака.ru» составила программу, что смотреть (как онлайн так и офлайн!) и куда пойти в первую неделю календарной весны. Только маст-хэвы: Пласидо Доминго в Мариинском театре, выставка художников-миллениалов в Русском музее и Бориса Смелова в KGallery, а также концерт группы «АИГЕЛ» в клубе Aurora.
Понедельник, 1 марта
Опера «Трубадур», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Трубадуру» в постановке Дэвида Маквикара. Дирижер — Марко Армильято. Главные партии исполняют Анна Нетребко и Дмитрий Хворостовский.
Концерт Теодора Курентзиса
20:00
Весну дирижер Теодор Курентзис и его симфонический оркестр musicAeterna начнут концертом в Филармонии. Прозвучат «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси, «Гробница Куперена» Равеля и «Пульчинелла» Стравинского.
Фестиваль «Ребра Евы»
До 8 марта в Петербурге и Москве проходит фестиваль феминистского искусства. Самая интересная часть программы — лаборатория «Ничья», которая пройдет на площадке Театра Поколений. В нее входят не только лекции, но и панельные дискуссии от лидеров фем-театра в России. Подробнее здесь.
Сериал «Дылды», 2 сезон
Продолжение истории про сложные взаимоотношения волейбольного тренера Ковалева (Павел Деревянко) и его спортсменок. На этот раз ему надо завоевать симпатию дочери мэра, которая попадает в команду.
С 1 марта, СТС
Вторник, 2 марта
Опера «Дон Паскуале», Метрополитен-опера
3:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу Доницетти «Дон Паскуале» в постановке Джона Декстрера. Дирижер — Никола Решиньо. В ролях — Беверли Силлс, Альфредо Краус, Хокан Хагегорд и Габриэль Бакье.
Спецпоказ «Нос, или заговор "не таких"»
19:00
Во вторник за полторы недели до старта проката на «Ленфильме» покажут новый фильм Андрея Хржановского «Нос, или заговор "не таких"» — он не столько о части тела майора Ковалева, сколько о Гоголе, Шостаковиче и других пионерах и новаторах. Режиссер представит картину по видеосвязи.
Фестиваль «Книги. Кофе. Весна»
Со 2 по 7 марта в пятом павильоне «Ленфильма» пройдет первый масштабный книжный фестиваль после пандемии. Программа обширная — например, Евгений Водолазкин представит свой роман «Оправдание Острова», а Владимир Рекшан — мемуары о Ленинградском рок-клубе «Победитель Цой». Все в фестивале участвуют больше 50 издательств — от «Редакции Елены Шубиной» до «Олимп-Бизнес».
Сериал «Обломки»
Спецагенты Финола Джонс (Риэнн Стил) и Брайан Беневенти (Джонатан Такер) расследуют, как обломки космического корабля меняют жизнь на Земле. Спойлер: весьма значительно — например, люди начинают видеть давно умерших родственников.
Со 2 марта, «Амедиатека»
Среда, 3 марта
Опера «Фальстаф», Метрополитен-опера
3:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу Джузеппе Верди «Фальстаф» в постановке Франко Дзеффирелли, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Пол Плишка, Мирелла Френи, Барбара Бонни и Мэрилин Хорн.
Спецпоказ фильма «Супернова»
19:00
За неделю до релиза в кинотеатрах в «Авроре» покажут трогательный фильм с Колином Фертом и Стэнли Туччи о том, как сложно терять того, кого на самом деле любишь. Картину представит кинокритик Максим Заговора.
Онлайн-версия инсталляции «Я, Майя Плисецкая»
Галерея «ГРАУНД Солянка» выложила онлайн-версию тотальной инсталляции Марии Трегубовой «Я, Майя Плисецкая». Та была посвящена 95-летию великой балерины. Основой проекта стала одноименная автобиографическая книга.
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Кульков Влад, "Тропой паука". 2019. Холст, масло
Четверг, 4 марта
Опера «Валькирия», Метрополитен-опера
3:30
Постановка Отто Шенка с Хильдегард Беренс, Джесси Норман, Кристой Людвиг, Гэри Лэйксом, Джеймсом Моррисом и Куртом Моллем. Дирижер — Джеймс Ливайн. Запись доступна 23 часа.
«Симон Бокканегра» с Пласидо Доминго
19:00
В четверг Симона Боккнегра в одноименной опере Верди споет Пласидо Доминго — знаменитый тенор перешел к баритоновым партиям. Дирижировать в этот вечер будет давний друг испанского музыканта — Валерий Гергиев. В главных партиях выступят также Татьяна Сержан (Амелия), Станислав Трофимов (Фиеско), Роман Бурденко (Паоло) и Глеб Перязев (Пьетро).
Спектакль «Комитет Грустящего Божества»
19:30
На площадке Дома-музея Ф.И. Шаляпина «театр post» представит новую работу Дмитрия Волкострелова (сорежиссер — Алена Старостина) по тексту обладателя «Золотой маски» прошлого года Павла Пряжко. В 2019-м Волкострелов уже делал его читку на фестивале «Любимовка», теперь это полноценная версия с видео-артом Ивана Николаева.
Концерт ARTEMIEV
20:00
В четверг в «Космонавте» свой позитивный (во всех смыслах) альбом «+(плюс)» представит группа ARTEMIEV Паши Артемьева. Но, конечно, любимые поклонниками инди-поп-бэнда песни «Виды» и «Держи меня» тоже будут.
Выставка «Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве»
В Мраморном дворце Русского музея в четверг стартует выставка художников-миллениалов, которым плюс-минус 30 лет. В экспозиции настоящая эклектика: от живописи Покраса Лампаса и Леонида Цхэ до пиксель-арта Ивана Тузова и переосмысления новых технологий Егором Крафтом.
С 4 марта по 14 июня
Выставка Бориса Смелова «Угол зрения»
В KGallery покажут работы ленинградского фотохудожника-нон-конформиста Бориса Смелова — патриарха андеграундной фотографии и мастера светописи. Это 40 снимков из собрания Вадима Егорова, многие из которых экспонируются впервые.
С 4 марта по 2 апреля
Выставка «Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век»
В честь 40-летия Ленинградского рок-клуба в Галерейном флигеле Шереметевского дворца будет экспозиция, он состоит из нескольких частей, но в ее основе — работы фотографа Валентина Барановского, снимавшего музыкантов на концертах и в неформальной обстановке.
С 4 марта по 19 апреля
Фильм «Любовное настроение»
Великая красота медитативной мелодрамы Вонг Кар-Вая про эфемерность памяти вернется на большие экраны в начале марта — весной, как никогда, хочется влюбиться. Соседи Су (Мэгги Чун) и Чоу (Тони Люн Чу Вай) догадываются, что их часто пропадающие в командировках супруги изменяют им друг с другом.
С 4 марта
Фильм «Райя и последний дракон»
В преддверии 8 марта Disney выпускает анимационный проект про азиатский фантазийный мир с заглавным женским персонажем — жаждущие спасения принцессы в башнях устаревший паттерн. Храбрая воительница с советским именем Райя пытается отыскать последнего водяного дракона Сису, чтобы с его помощью победить могущественного врага.
С 4 марта
Фильм «Белый снег»
Снятый Николаем Хомерики («Сказка про темноту», «Ледокол») и оператором Федором Ляссом («Хардкор», «Оттепель») байопик лыжницы Елены Вяльбе — про ее путь к триумфу на чемпионате мира в Норвегии в 1997 году. Тогда она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.
С 4 марта
Фильм «Рашн Юг»
Ромком по сценарию команды авторов во главе с Жорой Крыжовниковым — наивный студент Артем (Семен Трескунов) влюбляется в красавицу Ксюшу (Стася Милославская). Правда, у нее уже есть два поклонника — моряк (Риналь Мухаметов) и полицейский̆ (Александр Метелкин).
С 4 марта
Фильм «Гуляй, Вася! Свидание на Бали»
В конце прошлого года Роман Каримов выпустил продолжение «Неадекватных людей» — свой опус магнум о сложностях взросления. А уже в начале марта релиза дождался еще один сиквел — комедии «Гуляй, Вася!». Действие, как легко догадаться по названию, теперь будет на Бали, а в касте все те же: Любовь Аксенова, Роман Курцын, Борис Дергачев и Вера Кинчева.
С 4 марта
Фильм «Пара из будущего»
И еще одна русская комедия, которую решили пустить в прокат перед мартовскими праздниками — ромком автора «Огня» и «Я худею» Алексея Нужного про несчастливую вместе женатую пару (Сергей Бурунов и Мария Аронова). Они получают шанс все исправить — попасть в прошлое на 20 лет назад в тот день, когда решили стать семьей.
С 4 марта
Сериал «Я не шучу», премьера
Миссис Мейзел по-русски — комедийный сериал про 49-летнюю Лену, которая выступает со стендапами в клубах Москвы. Материал, как и у любой хороший комик, она берет из собственной жизни: у нее двое детей от разных мужей, кризис среднего возраста, собака и натянутые отношения с экс-свекровью. Главную роль играет стендапер Елена Новикова, она же написала сценарий вместе с Александром Незлобиным.
С 4 марта, «КиноПоиск HD»
Сериал «Лагерь „Коралл“: Юные годы Губки Боба», премьера
Приквел истории про тех, кто обитает на дне океана. Мультсериал выйдет на стриминге Paramount+ одновременно с цифровой премьерой полного метра —мультфильма «Губка Боб в бегах».
С 4 марта, Paramount+
Пятница, 5 марта
Опера «Волшебная флейта», Метрополитен-опера
3:30
На 23 часа откроется доступ к опере Моцарта «Волшебная флейта» в постановке Джули Теймор, дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Голда Шульц, Кэтрин Льюик, Чарльз Кастроново, Маркус Верба, Кристиан ван Хорн и Рене Папе.
Выставка «Преображенная природа»
Пока в Мраморном дворце торжествует совриск, в Корпусе Бенуа Русского музей стартует консервативная выставка пейзажной живописи художников XIX-XX веков: от Айвазовского и Саврасова до Левитана.
С 5 марта по 21 июня
Спектакль «Мама», Театр им. Ленсовета (Малая сцена)
19:00
«Мама» – вторая часть драматургической трилогии Флориана Зеллера. Первая часть посвящена папе, последняя – сыну. Режиссер Илья Мощицкий пригласил на главные роли замечательных ленсоветовских актеров Анну Алексахину и Сергея Мигицко. Главная героиня обнаруживает себя в развалинах собственной жизни и решает переписать и изменить ее сценарий. Для чего необходимо отыскать утраченные мгновения счастья и нежности и попытаться вернуть их.
Концерт VLNY
19:00
Самарская инди-группа (авторы хита «Привет») в пятницу выступят в камерном клубе «Время N». Недавно, кстати, у VLNY вышел новый сингл — «Громче, чем слова».
Спектакль «Комитет Грустящего Божества»
19:30
На площадке Дома-музея Ф.И. Шаляпина «театр post» представит новую работу Дмитрия Волкострелова (сорежиссер — Алена Старостина) по тексту обладателя «Золотой маски» прошлого года Павла Пряжко. В 2019-м Волкострелов уже делал его читку на фестивале «Любимовка», теперь это полноценная версия с видео-артом Ивана Николаева.
Творческая встреча с Леонидом Парфеновым
В пятницу знаменитый журналист Леонид Парфенов выступит в Петербурге в ДК им. Ленсовета в формате творческого вечера. Он должен был пройти еще в прошлом году, но из-за пандемии его пришлось перенести — тем лучше, так как тем для острых высказываний стало еще больше.
Спектакль «Неизвестный друг»
20:00
В пятницу актриса Ксения Раппопорт и пианистка Полина Осетинская покажут в малом зале Филармонии постановку по мотивам рассказа Бунина «Неизвестный друг». В спектакле звучит музыка Чайковского, Рахманинова и Дебюсси.
Опера «Катя Кабанова», Венская опера
23:00
Венская опера показывает запись оперы Леоша Яначека «Катя Кабанова» по пьесе Островского «Гроза». Это постановке Андре Энгеля, дирижирует в ней Томаш Нетопил. Для просмотра нужно зарегистрироваться.
Суббота, 6 марта
Опера «Питер Граймс», Метрополитен-опера
3:30
На 23 часа откроется доступ к записи оперы Бенджамина Бриттена «Питер Граймс» в постановке Джона Дойла, дирижер — Дональд Ранниклс. Главные партии у Энтони Дин Гриффи, Патришам Расетт и Энтони Майклс-Мура.
Выставка «Балет. Когда художник становится зрителем»
Арт-проект NUNC выпускницы нью-йоркского Sotheby's Елизаветы Климко на праздничный уикенд откроет выставку в особняке Милютина — размышления художников о балете, танце и движении вообще. Покажут архивные фотографии модного дома Татьяны Парфеновой, балет-квест Юрия Смекалова, станковую живопись Павла Коломиеца, световую инсталляцию Елены Мусановой, проект в виртуальной реальности Фомы Попова и перформативный танец Екатерины Альтовой.
С 6 по 8 марта
Спектакль «Мама», Театр им. Ленсовета (Малая сцена)
19:00
«Мама» – вторая часть драматургической трилогии Флориана Зеллера. Первая часть посвящена папе, последняя – сыну. Режиссер Илья Мощицкий пригласил на главные роли замечательных ленсоветовских актеров Анну Алексахину и Сергея Мигицко. Главная героиня обнаруживает себя в развалинах собственной жизни и решает переписать и изменить ее сценарий. Для чего необходимо отыскать утраченные мгновения счастья и нежности и попытаться вернуть их.
Гала-концерт звезд мировой оперы
19:00
На сцене Михайловского театра в субботу соберутся звезды оперных сцен России и мира: от Аиды Гарифуллиной и Ильдара Абдразакова до Алексея Татаринцева и Василия Ладюка. Программа — тоже сплошь хиты из опер Верди, Доницетти и Чайковского.
Концерт «АИГЕЛ»
20:00
Дуэт «АИГЕЛ» поэтессы Айгель Гайсиной и электронщика Ильи Барамии на старте карьеры создавал из мрачной реальности ни на кого непохожий исповедальный хип-хоп. Сейчас это все те же сложносочиненные русские тексты со множеством метафор на общечеловеческие темы. Кроме того, Айгель пишет альбомы и на татарском языке. Концерт пройдет в клубе Aurora.
Концерт Варвары Визбор
20:00
Внучка Юрия Визбора и Ады Якушевой в субботу в клубе «Космонавт» исполнит как завораживающие каверы на песни дедушки и бабушки, так и новые треки, а также знакомые зрителям композиции с трех сольных альбомов «Земляника», «Варежка» и «Многоголосье».
Концерт The Retuses
20:00
В субботу московская инди-команда во главе с Михаилом Родионовым сыграет свой механхоличный фолк (то перепевая классиков отечественной поэзии, то сочиняя трепетные песни на английском) на концерте в клубе «Морзе».
Концерт Billy’s Band
20:00
В «А2» в честь своего 20-летия «отрываться по-питерски» будут главные алкоджаз-романтики города — группа Billy’s Band. Харизматичный лидер Билли Новик, саксофонист-виртуоз Михаил Жидких и обаятельный мультиинструменталист Андрей Рыжик сыграют все хиты бэнда за два десятка лет.
Спектакль «Неизвестный друг»
20:00
В субботу актриса Ксения Раппопорт и пианистка Полина Осетинская покажут в малом зале Филармонии постановку по мотивам рассказа Бунина «Неизвестный друг». В спектакле звучит музыка Чайковского, Рахманинова и Дебюсси.
Воскресенье, 7 марта
Опера «Русалка», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Русалке» Дворжака в постановке Отто Шенка, дирижер — Янник Незе-Сеген. В ролях — Рене Флеминг, Петр Бечала, Эмили Мэги, Долора Заджик и Джон Релья.
Онлайн-лекция «Ленинградский рок-н-ролл в воспоминаниях очевидцев: Артемий Троицкий»
16:00
В поддержку выставки «Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век» в Шереметевском дворце критик и продюсер Артемий Троицкий расскажет, как жила молодежь и музыканты в 1980-е и почему рок-клуб был так значим.
Балет «Кактусы», Шведский королевский балет
Шведский королевский балет показывает балет Александра Экмана «Кактусы» на музыку Йозефа Гайдна, Людвига ван Бетховена и Франца Шуберта. Запись доступна до 6 марта.
Понедельник, 8 марта
Опера «Сила судьбы», Метрополитен-опера
3:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу «Сила судьбы» Джузеппе Верди в постановке Джона Декстера дирижер —Джеймс Ливайн. В ролях — Леонтина Прайс, Джузеппе Джакомини, Лео Нуччи и Бональдо Джайотти.
Концерт группы «Сестра Петра»
19:00
Десять актрис из разных драмтеатров Петербурга соберутся 8 марта на сцене Social Club, чтобы исполнить самобытные каверы на «Ноль», «Кино», «Сплин», Джастина Тимберлейка и Адель. Это часть постановки «Volume#2» режиссера Театра им. Ленсовета Романа Кочержевского.
Балет «1234»
19:00
На второй сцене БДТ им. Товстоногова (Каменноостровский театр) покажут спектакль хореографа Юрия Смекалова на музыку Бхимы Юнусова. Среди танцовщиков, помимо самого Смекалова, Злата Ялинич, Владимир Варнава, Александр Челидзе и другие.
Балет «Фреска. Картина на стене»
Портал ARTE до 21 мая открыл доступ к балету Анжелена Прельжокажа «Фреска. Картина на стене». Он основан на китайской сказке XIII века. Над постановкой работал композитор Николя Годен, партии исполняют Юриэ Цугава, Жан-Шарль Жусни, Сержи Аморос Апарисио, Мариус Делькур и Антуан Дюбуа.
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