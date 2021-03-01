Чем заняться в Петербурге с 1 по 8 марта

Опера «Валькирия», Метрополитен-опера

3:30

Постановка Отто Шенка с Хильдегард Беренс, Джесси Норман, Кристой Людвиг, Гэри Лэйксом, Джеймсом Моррисом и Куртом Моллем. Дирижер — Джеймс Ливайн. Запись доступна 23 часа.

«Симон Бокканегра» с Пласидо Доминго

19:00

В четверг Симона Боккнегра в одноименной опере Верди споет Пласидо Доминго — знаменитый тенор перешел к баритоновым партиям. Дирижировать в этот вечер будет давний друг испанского музыканта — Валерий Гергиев. В главных партиях выступят также Татьяна Сержан (Амелия), Станислав Трофимов (Фиеско), Роман Бурденко (Паоло) и Глеб Перязев (Пьетро).

Спектакль «Комитет Грустящего Божества»

19:30

На площадке Дома-музея Ф.И. Шаляпина «театр post» представит новую работу Дмитрия Волкострелова (сорежиссер — Алена Старостина) по тексту обладателя «Золотой маски» прошлого года Павла Пряжко. В 2019-м Волкострелов уже делал его читку на фестивале «Любимовка», теперь это полноценная версия с видео-артом Ивана Николаева.

Концерт ARTEMIEV

20:00

В четверг в «Космонавте» свой позитивный (во всех смыслах) альбом «+(плюс)» представит группа ARTEMIEV Паши Артемьева. Но, конечно, любимые поклонниками инди-поп-бэнда песни «Виды» и «Держи меня» тоже будут.

Выставка «Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве»

В Мраморном дворце Русского музея в четверг стартует выставка художников-миллениалов, которым плюс-минус 30 лет. В экспозиции настоящая эклектика: от живописи Покраса Лампаса и Леонида Цхэ до пиксель-арта Ивана Тузова и переосмысления новых технологий Егором Крафтом.

С 4 марта по 14 июня

Выставка Бориса Смелова «Угол зрения»

В KGallery покажут работы ленинградского фотохудожника-нон-конформиста Бориса Смелова — патриарха андеграундной фотографии и мастера светописи. Это 40 снимков из собрания Вадима Егорова, многие из которых экспонируются впервые.

С 4 марта по 2 апреля

Выставка «Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век»

В честь 40-летия Ленинградского рок-клуба в Галерейном флигеле Шереметевского дворца будет экспозиция, он состоит из нескольких частей, но в ее основе — работы фотографа Валентина Барановского, снимавшего музыкантов на концертах и в неформальной обстановке.

С 4 марта по 19 апреля

Фильм «Любовное настроение»

Великая красота медитативной мелодрамы Вонг Кар-Вая про эфемерность памяти вернется на большие экраны в начале марта — весной, как никогда, хочется влюбиться. Соседи Су (Мэгги Чун) и Чоу (Тони Люн Чу Вай) догадываются, что их часто пропадающие в командировках супруги изменяют им друг с другом.

С 4 марта

Фильм «Райя и последний дракон»

В преддверии 8 марта Disney выпускает анимационный проект про азиатский фантазийный мир с заглавным женским персонажем — жаждущие спасения принцессы в башнях устаревший паттерн. Храбрая воительница с советским именем Райя пытается отыскать последнего водяного дракона Сису, чтобы с его помощью победить могущественного врага.

С 4 марта

Фильм «Белый снег»

Снятый Николаем Хомерики («Сказка про темноту», «Ледокол») и оператором Федором Ляссом («Хардкор», «Оттепель») байопик лыжницы Елены Вяльбе — про ее путь к триумфу на чемпионате мира в Норвегии в 1997 году. Тогда она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

С 4 марта

Фильм «Рашн Юг»

Ромком по сценарию команды авторов во главе с Жорой Крыжовниковым — наивный студент Артем (Семен Трескунов) влюбляется в красавицу Ксюшу (Стася Милославская). Правда, у нее уже есть два поклонника — моряк (Риналь Мухаметов) и полицейский̆ (Александр Метелкин).

С 4 марта

Фильм «Гуляй, Вася! Свидание на Бали»

В конце прошлого года Роман Каримов выпустил продолжение «Неадекватных людей» — свой опус магнум о сложностях взросления. А уже в начале марта релиза дождался еще один сиквел — комедии «Гуляй, Вася!». Действие, как легко догадаться по названию, теперь будет на Бали, а в касте все те же: Любовь Аксенова, Роман Курцын, Борис Дергачев и Вера Кинчева.

С 4 марта

Фильм «Пара из будущего»

И еще одна русская комедия, которую решили пустить в прокат перед мартовскими праздниками — ромком автора «Огня» и «Я худею» Алексея Нужного про несчастливую вместе женатую пару (Сергей Бурунов и Мария Аронова). Они получают шанс все исправить — попасть в прошлое на 20 лет назад в тот день, когда решили стать семьей.

С 4 марта

Сериал «Я не шучу», премьера

Миссис Мейзел по-русски — комедийный сериал про 49-летнюю Лену, которая выступает со стендапами в клубах Москвы. Материал, как и у любой хороший комик, она берет из собственной жизни: у нее двое детей от разных мужей, кризис среднего возраста, собака и натянутые отношения с экс-свекровью. Главную роль играет стендапер Елена Новикова, она же написала сценарий вместе с Александром Незлобиным.

С 4 марта, «КиноПоиск HD»

Сериал «Лагерь „Коралл“: Юные годы Губки Боба», премьера

Приквел истории про тех, кто обитает на дне океана. Мультсериал выйдет на стриминге Paramount+ одновременно с цифровой премьерой полного метра —мультфильма «Губка Боб в бегах».

С 4 марта, Paramount+