Айгель Гайсина из группы АИГЕЛ: «Подрядчик Нью-Йорка обратился ко мне, чтобы я наговорила объявление о коронавирусе»

АИГЕЛ ассоциируется с ритмически сложными, ироничными стихами на русском языке. В 2020-м вы внезапно выпускаете альбом на татарском. Почему?

На татарском языке пишется совсем по-другому, я могу писать о тех вещах и таким образом, как на русском языке невозможно. Русский язык несет в себе огромную историю поэзии, литературы, песен. Ты наслушан, насмотрен и не хочешь повторяться. Песня «Ул» («Сын», эпическое сказание матери о рождении и жизни сына. — Прим. ред.) на русском языке невозможна: «Һәй-һәй, әтием, Дәү үсә тәтиең, ни, әни, әнием, Дәү үсә нәниең»(«Эй, эй, папочка, Подрастает твоя лапочка, Эй, эй, мамочка, Подрастает твой малыш») — как это петь на русском? В нем о многом уже не скажешь без иронии, а татарский язык «чище», на нем нет пост- и метамодерна, нет этого всего. Это чистый канал смысла. Говоришь на нем все, что хочешь сказать, не боясь прозвучать высокопарно. У меня была личная драма с разрывом, я поняла, что о каких-то сентиментальных переживаниях писать как обычно не получается, наступила какая-то немота. А на татарском языке — я «в домике».

Вы родились в Набережных Челнах, промышленном центре Татарстана, русский — ваш родной язык. Как вы учили татарский?

Раньше в республиканских школах было две татарские группы: для носителей, которые изучают его углубленно — так его учила я, и для русских детей, которые изучают татарский как иностранный. Сейчас в Татарстане местный язык стал факультативом по выбору, и школа уделяет ему всего два часа в неделю. Моя дочь учит его в кружке. То есть люди моего возраста и нынешние 20-летние дали классный буст татарскому языку. А тем, кому сейчас 10, не так повезет.