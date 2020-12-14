Чем заняться в Петербурге с 14 по 20 декабря

«Собака.ru» составила программу, что смотреть на этой неделе. Только маст-хэвы: второй сезон сериала «Обычная женщина» с Анной Михалковой, выставка Владимира Дубосарского в «Севкабель Порту» и концерт Zoloto в клубе «Морзе».
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Спектакль «Танцпол», хор. Йерун Вербрюгген
Понедельник, 14 декабря
Опера «Лоэнгрин», Берлинская опера
00:15
Берлинская опера на 30 дней открыла доступ к видеозаписи оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» в постановке Каликсто Бийето, дирижер — Маттиас Пинчер. В ролях — Рене Папе, Роберто Аланья, Вида Микнявичюте и Екатерина Губанова.
Опера «Призраки Версаля», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа открыла доступ к опере Джона Корильяно «Призраки Версаля» в постановке Колина Грэма, дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Тереза Стратас, Хокан Хагегорд, Джино Килико, Рене Флеминг, Мэрилин Хорн и Грэм Кларк.
Спектакль «Апрель», Театр ЦЕХЪ
19:00
Режиссер Кирилл Люкевич и художник Саша Конакова придумали уличный спектакль «Апрель» по песням Виктора Цоя. Это постановка без «четвертой стены»: зрители становятся полноценными участниками действия.
Онлайн-встреча с Людмилой Улицкой
19:00
Продолжается онлайн-марафон в поддержку фонда «Антон тут рядом». В понедельник про конец света поговорят писательница Людмила Улицкая и журналист Катерина Гордеева. Участие можно принять бесплатно или за пожертвование. Подробности здесь.
Балет «Танцпол», «Балет Москва» (на сцене «Балтийского дома»)
19:00
В рамках фестиваля Dance Open в понедельник покажут работу «Танцпол» в хореографии Йеруна Вербрюггена, которую бельгиец создал специально в честь двадцатилетия труппы «Балет Москва». В основе сюжета — бесконечные американские танцмарафоны эпохи Великой депрессии.
Спектакль «Бесприданница», Театр им. Ленсовета
19:00
В спектакле Дмитрия Луговкина все друг друга любят любовью искренней и страстной. Правда, каждый понимает это чувство по-своему, наполняя содержанием, соответствующим собственным представлениям о нем. В итоге все сплетается в один внушительных размеров эмоциональный клубок, который разрубит только трагический финал. Авторы постараются вовлечь и зрителей в процесс борения разнонаправленных страстей героев.
Сериал «Первые ласточки: Zависимые»
Продолжение украинской подростковой драмы в стиле «13 причин почему». Во втором сезоне играют те же актеры, что и в первом, но на этот раз других персонажей, хотя и со схожими проблемами: от абьюза до наркозависимости.
С 14 декабря
Сериал «Хрупкие создания»
Продюсер «Близких друзей» Майкл Макленнан создал потенциальный хит: драму про конкуренцию и амбиции учениц престижной балетной академии. Главную героиню Невию играет Кайли Джефферсон — она танцовщица и в реальной жизни.
С 14 декабря (все серии)
Сериал «Пенниуорт»
Второй сезон проекта про юность дворецкого Бэтмена. В продолжении британский джентльмен Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон) вновь сражается с Обществом Воронов и зловещим лордом Харвудом (Джейсон Флеминг).
С 14 декабря
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Спектакль «Утиная охота»
Вторник, 15 декабря
Опера «Самсон и Далила», Метрополитен-опера
3:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к опере Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила» в постановке Дарко Тресняка, дирижер — Марк Элдер. В ролях — Роберто Аланья, Элина Гаранча, Лоран Наури, Эльчин Азизов и Дмитрий Белосельский.
Спектакль «Утиная охота», Театр им. Ленсовета
19:00
Офлайн-премьерой «Утиной охоты» Театр им. Ленсовета открыл 87-й сезон. В роли Зилова – Виталий Куликов, поставил спектакль ученик Юрия Бутусова Роман Кочержевский
Фестиваль науки и технологий «Просто»
Шестидневный онлайн-фестиваль науки и технологий «Просто» стартует с 15 декабря. На нем ученые расскажут про нейробиологию, беспилотники, искусственный интеллект и квантовую физику. Участие бесплатное, регистрация и подробности здесь.
Перфомансы HUB, Marina Gisich Gallery
Старейшая contemporary art галерея города Marina Gisich gallery празднует 20-летие фестивалем перфомансов HUB. Каждый день весь декабрь в пространстве на Фонтанке, 121 художники от Виталия Пушницкого и Аси Маракулиной до Александра Шишкина-Хокусая и Тани Ахметгалиевой показывают, как и с чем они работают. За расписанием и стримами можно следить здесь.
До 31 декабря
Катки Петербурга
В Петербурге действует почти десяток открытых катков. «Собака.ru» собрала всю необходимую информацию о работе ледовых площадок в отдельном материале.
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Работа Ирины Дрозд, «Alvitr Art. Winter exhibition»
Среда, 16 декабря
Опера «Лоэнгрин», Метрополитен-опера
3:30
В течение 23 часов можно увидеть запись оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» в постановке Августа Эвердинга, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях: Эва Мартон, Питер Хофманн, Леони Ризанек, Джон Макарди и Лейф Роар.
Гала-концерт Dance Open, БКЗ «Октябрьский»
19:00
Закрывает офлайн-сезон фестиваля Dance Open, как и всегда, гала звезд мирового балета, который соберет лучших балерин и танцовщиков.
Спектакль «Не зря», Новая сцена Александринского театра
19:30
В среду на Новой сцене Александринского театра состоится последний показ спектакля «Не зря». Он был создан участниками проекта Фонда «ПРО АРТЕ» — «Особый театр. Театральная лаборатория для слепых и слабовидящих» и посвящен феномену зрения. В основу легли документальные истории артистов.
Спецпоказ фильма «Сентенция»
19:30
В среду (за день до официального релиза) на «Лендоке» покажут фильм Дмитрия Рудакова «Сентенция», посвященный автору «Колымских рассказов», писателю Варламу Шаламову.
Спецпоказ фильма «Go Fast. Go North»
20:00
В баре «Мачты» в «Севкабель Порту» показывают документальные картины о парусном спорте. Например, в эту среду это будет «Go Fast. Go North» о команде молодых яхстменов, которая отправилась в 750-мильную гонку Race to Alaska. Вход свободный.
Спектакль «Профессор Бернхарди», Шаубюне
20:00
Берлинский театр Шаубюне покажет запись спектакля Томаса Остермайера «Профессор Бернхарди» по пьесе Артура Шницлера (сценическая версия Томаса Остермайера и Флориана Борхмайера). Показ будет с английскими субтитрами. Посмотреть видео можно в течение 72 часов.
Фестиваль видеоарта «Видеоформа», Центр современного искусства им. Курехина
Программа VIII «Видеоформы» состоит из двух частей: выставки и кураторских скринингов, которые покажут в ЦСИ им. Сергея Курехина, а также серии лекций и обсуждений. Среди участников — художники Пьер Вильмен, Александра Аникина, Михаил Максимов, Мариус Эртельта, Клаудиус Дорнер и другие.
С 16 по 30 декабря
Выставка «Alvitr Art. Winter exhibition», ARTBOX
В новом арт-пространстве ARTBOX на Дивенской, 5 в среду стартует офлайн-выставка, подготовленная куратором Мариной Альвитр. По ее словам, это «не попытка рассказать какую-то концепцию, но лишь желание поделиться тем, что она увидела, поняла и приняла». Среди участников — Ирина Дрозд, Иван Плющ, Людмила Белова и другие художники.
С 16 декабря по 22 декабря
Сериал «Йоркширский потрошитель»
Мини-сериал Netflix в популярном жанре тру-крайм рассказывает историю так называемого «Йоркширского потрошителя». Тот убивал женщин, занимающихся проституцией, с середины 1970-х. Сам маньяк скончался совсем недавно — от пневмонии из-за Covid-19.
С 16 декабря (все серии)
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Сериал «Обычная женщина»
Четверг, 17 декабря
Опера «Троянцы», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Троянцам» Берлиоза в постановке Франчески Замбелло, дирижер — Фабио Луизи. В ролях — Дебора Войт, Сюзан Грэм, Брайан Химель и Дуэйн Крофт.
Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Лестница идиотов», БДТ им. Товстоногова
19:00
В БДТ им. Товстоногова начинаются показы третьей части спектакля-эпопеи Андрея Могучего. Билеты на прогон пока могут приобрести только студенты, но это означает, что и сама премьера уже совсем скоро.
Спецпоказ фильма «Петербургские театры»
19:30
На Новой сцене Александринского театра в четверг покажут документальный фильм «Петербургские театры» — это первая попытка показать на экране, как изменился театр в XXI веке. Художественный руководитель проекта — Алексей Герман-младший.
Сериал «Обычная женщина»
Продолжение сериала про сутенершу (Анна Михалкова), которая ведет двойную жизнь, сняла режиссер и сценарист Наталия Мещанинова («Красные браслеты», «Аритмия»). Первый сезон готовил частый соавтор Наталии Борис Хлебников.
С 17 декабря
Фильм «Обратная связь»
Сиквел «Громкой связи» — русской адаптации итальянского фильма «Идеальные незнакомцы». На этот раз сценарий полностью оригинальный, в главных ролях — снова «Квартет И», Ирина Горбачева и Мария Миронова.
С 17 декабря
Фильм «Реальные пацаны против зомби»
Вместо «Полицейского с Рублевки» в новогодний кинотеатральный прокат на этот раз ТНТ пустит фильм на основе другого их хитового сериала — «Реальных пацанов». Коляну предстоит спасти родную Пермь и возлюбленную Леру от зомби-вируса.
С 17 декабря
Фильм «Сентенция»
Фильм Дмитрия Рудакова рассказывает о последних днях автора «Колымских рассказов» Варлама Шаламова (Александр Рязанцев). В дом престарелых к нему приезжают двое журналистов, которые намерены добиться публикации его рукописей (Павел Табаков и Федор Лавров).
С 17 декабря
Фестиваль «Новое кино Китая»
С 17 по 21 декабря в кинотеатре «Аврора» в Петербурге стартует фестиваль китайского кино. На открытии покажут военную драму «Восемьсот» — самый кассовый фильм 2020-го в КНР. Также в программе мелодрама «Цветок, окропленный алым», анимационная лента «Белая змея», трагикомедия «Воздушный шарик» и спродюсированная Цзя Чжанкэ картина «Однажды все наладится».
Онлайн-лекция Льва Лурье «100 лет со дня окончания Гражданской войны»
19:00
В рамках онлайн-марафона в поддержку фонда «Антон тут рядом» историк и культуролог Лев Лурье прочтет лекцию о Гражданской войне. Участие можно принять бесплатно или за пожертвование. Подробности здесь.
Презентация книги Александра Пелевина «Покров-17»
19:30
Финалист «Нацбеста» Александр Пелевин представит в четверг в книжном магазине «Во весь голос» (Маяковского, 19) свой новый роман о закрытом городе «Покров-17». Вход свободный.
Спектакль «Фаза Зеркала», Pop-up театр
Семен Александровский уже создавал спектакли в барах, библиотеке, торговом центре и даже в Екатерининском парке Царского Села. Новую работу режиссера можно увидеть в номерах отеля. Героини постановки — пять женщин одного художника ХХ века. Их играют блистательные актрисы из разных театров Петербурга: Анна Алексахина, Лаура Пицхелаури, Алена Старостина, Уршула Малка и Анна Блинова. Драматург спектакля — Ася Волошина.
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Работы Владимира Дубосарского, выставка «Быль/Небыль», «Блуждающая галерея»
Пятница, 18 декабря
Опера «Франческа да Римини», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Риккардо Дзандонаи «Франческа да Римини» в постановке Пьеро Фаджони, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Рената Скотто, Пласидо Доминго и Корнелл Макнил.
Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Лестница идиотов», БДТ им. Товстоногова
19:00
В БДТ им. Товстоногова начинаются показы третьей части спектакля-эпопеи Андрея Могучего. Билеты на прогон пока могут приобрести только студенты, но это означает, что и сама премьера уже совсем скоро.
«Быль/Небыль», «Блуждающая галерея»
В «Севкабель Порту» кураторы Лиза Савина и Андрей Паршиков запускают цикл выставок «Стадия зеркала» в так называемой «Блуждающей галерее» (это отсылка к этапу развития ребенка по Лакану и буквальное прочтение будущих арт-прогулок по помещениям кластера: галерея будет в разных его локациях). Основная концепция — парная экспозиция уже известных художников с молодыми авторами. Начнут с поиска общих интонаций в работах Владимира Дубосарского и Мики Плутицкой.
С 18 декабря по 15 февраля
Новогодний pop-up маркет
Ежегодный маркет откроется в «Севкабель Порту» с 18 декабря и будет работать все каникулы — до 10 января. Он расположится рядом с «Катком у моря» — там развернется целая аллея с домиками, где можно будет купить горячую еду, елочные игрушки, посуду и другие подарки.
Сериал «Противостояние»
Хотя сам Стивен Кинг хвалит сериал «Эпидемия» Павла Костомарова, шоураннер Джош Бун экранизировал его роман про пандемию нового гриппа, который уничтожил почти все человечество. Среди выживших — герои Александра Скарсгарда, Вупи Голдберг, Эмбер Херд, Эзры Миллера, Хизер Грэм и даже Мэрилина Мэнсона.
С 18 декабря
Фестиваль Qatar Film Days online
С 18 декабря заработает Qatar Film Days — платформа с фильмами Ближнего Востока и Северной Африки. Кураторский отбор провела команда Beat Film Festival. Фильмом-открытия станет лента «Должно быть, это рай» Элии Сулеймана. Это самый титулованный палестинский режиссер, член жюри Каннского фестиваля и муж певицы Ясмин Хамдан — ливанской звезды-автора саундтрека к «Выживут только любовники» Джима Джармуша.
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Сериал «Эль Сид»
Суббота, 19 декабря
Опера «Борис Годунов», Метрополитен-опера
3:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к опере Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в постановке Стивена Уодсворта, дирижер — Валерий Гергиев. В ролях— Рене Папе, Екатерина Семенчук, Олег Балашов, Александр Антоненко, Евгений Никитин, Михаил Петренко и Владимир Огновенко.
Опера «Сельская честь», Мариинский-2
20:00
В субботу на Новой сцене Мариинского театра покажут премьеру оперы Пьетро Масканьи «Сельская честь». Режиссер постановки — француз Aрно Бернар — он же ставил здесь «Сицилийскую вечерню» Верди и «Девушку с Запада» Пуччини. В главных партиях — Татьяна Сержан, Ахмед Агади, Екатерина Сергеева, Алексей Марков, Елена Витман.
Дирижер – Валерий Гергиев.
Концерт Игоря Растеряева
20:00
Актер театра «Буфф» Игорь Растеряев выпустил легендарный видеоклип «Комбайнеры» 10 лет назад — и сразу после этого проснулся знаменитым. Концерт в «Космонавте» в субботу посвящен круглой дате — обещают неожиданные версии песен, хиты и участие приглашенных музыкантов.
Концерт SunSay
20:00
Половинка харьковского дуэта «5'nizza» Андрей Запорожец, он же «Сан», выступит в Петербурге со своим сольным проектом SunSay в Aurora concert club. Музыкант обещает особенную акустику.
Концерт «Сегодняночью»
20:00
Герои нулевых «Сегодняночью» дадут концерт в честь день рождения бессменного вокалиста Никиты Козлова и 20-летия самой группы в клубе «Время N» на Биржевой линии, 10.
Сериал «Эль Сид»
Для любителей испанского эпоса на Amazon Prime выходит сериал про Эль Сида — национальный герой страны прошел путь от пажа до воина. Его играет Хайме Лорэнте («Бумажный дом», «Элита»).
С 19 декабря
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Zoloto
Воскресенье, 20 декабря
Опера «Набукко», Метрополитен-опера
3:30
В течение 23 часов можно увидеть оперу Джузеппе Верди «Набукко» в постановке Элайджи Мошински, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Людмила Монастырская, Джейми Бартон, Пласидо Доминго, Дмитрий Белосельский и Рассел Томас.
Спектакль «Сказки Пушкина. Сказка о Царе Салтане», ТЮЗ им. Брянцева
18:00
В ТЮЗе — премьера красочной постановки Антона Оконешникова с живой музыкой по мотивом сказок Пушкина. Спектакль в итоге сделали не совсем для «юного зрителя» — возрастное ограничение 16 лет.
Концерт Mekbuda
19:00
Электронно-джазовый проект Mekbuda образовали музыканты The Great Revivers, The Vicious Seeds, Tundra Art Ensemble, True Flavas. В октябре у группы вышла виниловая пластинка на именитом калифорнийском лейбле Ubiquity Records, а в воскресенье они выступят в Opera Concert Club — в камерном формате для 50 человек.
Концерт Zoloto
20:00
Фронтмен Zoloto Владимир Золотухин пишет трогательные треки с цепляющими текстами про то, как чувствуешь все, что написано на вкладышах «Love is». А недавно у группы вышел новый альбом «Все вернется» с отличным кавером на одноименный поп-хит Шуры. Все это слушаем в воскресенье на концерте в клубе «Морзе» (пока про отмену ничего не сообщают).
Концерт «Сурганова и оркестр»
20:00
Певица Светлана Сурганова вместе со своей группой в воскресенье сыграют в Aurora concert club уже традиционный концерт «Новогодняя солянка». В соцсетях, кстати, принимаются заявки на трек-лист.
Фильм «Алиса. Волнение»
Документальную картину Дениса Клеблева о репетициях спектакля «Волнение» с Алисой Фрейндлих теперь можно увидеть на мультимедиа-платформе. Фильм показывали на фестивале «Послание к человеку».
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