Чем заняться в Петербурге с 14 по 20 декабря

Опера «Лоэнгрин», Берлинская опера

00:15

Берлинская опера на 30 дней открыла доступ к видеозаписи оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» в постановке Каликсто Бийето, дирижер — Маттиас Пинчер. В ролях — Рене Папе, Роберто Аланья, Вида Микнявичюте и Екатерина Губанова.

Опера «Призраки Версаля», Метрополитен-опера

3:30

Метрополитен-опера на 23 часа открыла доступ к опере Джона Корильяно «Призраки Версаля» в постановке Колина Грэма, дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Тереза Стратас, Хокан Хагегорд, Джино Килико, Рене Флеминг, Мэрилин Хорн и Грэм Кларк.

Спектакль «Апрель», Театр ЦЕХЪ

19:00

Режиссер Кирилл Люкевич и художник Саша Конакова придумали уличный спектакль «Апрель» по песням Виктора Цоя. Это постановка без «четвертой стены»: зрители становятся полноценными участниками действия.

Онлайн-встреча с Людмилой Улицкой

19:00

Продолжается онлайн-марафон в поддержку фонда «Антон тут рядом». В понедельник про конец света поговорят писательница Людмила Улицкая и журналист Катерина Гордеева. Участие можно принять бесплатно или за пожертвование. Подробности здесь.

Балет «Танцпол», «Балет Москва» (на сцене «Балтийского дома»)

19:00

В рамках фестиваля Dance Open в понедельник покажут работу «Танцпол» в хореографии Йеруна Вербрюггена, которую бельгиец создал специально в честь двадцатилетия труппы «Балет Москва». В основе сюжета — бесконечные американские танцмарафоны эпохи Великой депрессии.

Спектакль «Бесприданница», Театр им. Ленсовета

19:00

В спектакле Дмитрия Луговкина все друг друга любят любовью искренней и страстной. Правда, каждый понимает это чувство по-своему, наполняя содержанием, соответствующим собственным представлениям о нем. В итоге все сплетается в один внушительных размеров эмоциональный клубок, который разрубит только трагический финал. Авторы постараются вовлечь и зрителей в процесс борения разнонаправленных страстей героев.

Сериал «Первые ласточки: Zависимые»

Продолжение украинской подростковой драмы в стиле «13 причин почему». Во втором сезоне играют те же актеры, что и в первом, но на этот раз других персонажей, хотя и со схожими проблемами: от абьюза до наркозависимости.

С 14 декабря

Сериал «Хрупкие создания»

Продюсер «Близких друзей» Майкл Макленнан создал потенциальный хит: драму про конкуренцию и амбиции учениц престижной балетной академии. Главную героиню Невию играет Кайли Джефферсон — она танцовщица и в реальной жизни.

С 14 декабря (все серии)

Сериал «Пенниуорт»

Второй сезон проекта про юность дворецкого Бэтмена. В продолжении британский джентльмен Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон) вновь сражается с Обществом Воронов и зловещим лордом Харвудом (Джейсон Флеминг).

С 14 декабря