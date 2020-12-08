«Урал Опера Балет», легендарный балет «Анюта» танцмарафон: гид по фестивалю Dance Open

Один из главный танц-смотров России Dance Open проводит свой офлайн-сезон-2020 с 10 до 16 декабря. Традиционные весенние показы были заменены почти двухмесячной онлайн-программой, а сейчас фестиваль привозит лучшие отечественные компании: «Урал Опера Балет», Пермский театр оперы и балета и культовый «Балет Москва». Все – в разные годы обладатели Золотых масок.
-
Балет «Приказ короля», хор. Вячеслав Самодуров
Фестиваль открывает вечер «Урал Интро». Программа одной из лучшей балетной компании России состоит из трех отделений. Начнут с отрывка из спектакля Вячеслава Самодурова «Приказ короля», отмеченного в этом году жюри Золотой маски как лучшая работа балетмейстера-хореографа и лучшая работа художника. Продолжат балетом Антона Симонова Brahms Party для девяти солистов, а завершат сочинением Джорджа Баланчина «Вальпургиева ночь».
-
Балет «Анюта», хор. Владимир Васильев
Вторым пунктом программы Dance Open значится недавняя премьера Пермского театра оперы и балета. Спектакль «Анюта», оммаж великой балерине XX века Екатерине Максимовой, создан по мотивам одноименного фильма 1982 года, где прима исполняла главную роль. Его перенес на уральскую сцену легенда эпохи советского большого балета и автор первоначальной хореографии Владимир Васильев.
-
Спектакль «Танцпол», хор. Йерун Вербрюгген
В рамках фестиваля в Петербург приезжает «Балет Москва». Компания покажет работу «Танцпол» в хореографии Йеруна Вербрюггена, которую бельгиец создал специально в честь двадцатилетия труппы. В основе сюжета бесконечные американские танцмарафоны эпохи Великой депрессии, светлая и темная сторона танца, его свет и тьма.
Закрывает офлайн-сезон фестиваля, как и всегда, гала звезд мирового балета, который соберет лучшие балерины и танцовщики.
XIX сезон фестиваля Dance Open пройдет с 10 по 16 декабря. Подробности и детали программы здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.