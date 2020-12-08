«Урал Опера Балет», легендарный балет «Анюта» танцмарафон: гид по фестивалю Dance Open

Один из главный танц-смотров России Dance Open проводит свой офлайн-сезон-2020 с 10 до 16 декабря. Традиционные весенние показы были заменены почти двухмесячной онлайн-программой, а сейчас фестиваль привозит лучшие отечественные компании: «Урал Опера Балет», Пермский театр оперы и балета и культовый «Балет Москва». Все – в разные годы обладатели Золотых масок.