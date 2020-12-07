Чем заняться в Петербурге с 7 по 13 декабря

«Собака.ru» составила программу, что смотреть на этой неделе. Только маст-хэвы: Анна Нетребко поет Татьяну Ларину в Мариинском театре, выставка-блокбастер Рафаэля в Эрмитаже, а также старт фестивалей Dance Open и Open Look.
Понедельник, 7 декабря
Опера «Тоска», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Джакомо Пуччини «Тоска» в постановке Тито Гобби 1978 года, дирижер — Джеймс Конлон. В ролях — Лучано Паваротти, Ширли Верретт и Корнелл Макнил.
Опера «Евгений Онегин», Мариинский театр
19:00
Татьяну в «Евгении Онегине» 7 декабря исполнит Анна Нетребко. Это ее петербургский дебют в этой партии. Евгения Онегина поет Алексей Марков. За дирижерским пультом – маэстро Валерий Гергиев.
Лекция Дмитрия Быкова «Защита Лужина от королевского гамбита»
19:30
В понедельник в лектории «Прямая речь» слушаем в онлайне лекцию Дмитрия Быкова о шахматах в книгах и сериалах. Фокус обещают на недавнем сериале «Ход королевы» (в оригинале The Queen’s Gambit — ферзевый гамбит) и романе Набокова «Защита Лужина».
Спектакль «Чайка», Тверской ТЮЗ (фестиваль «Радуга»)
19:30
В Петербурге продолжается театральный фестиваль «Радуга». В понедельник на Большой сцене ТЮЗа им. Брянцева покажут спектакль Тверского ТЮЗа «Чайка».
Спектакль «Юность без Бога», Шаубюне
20:00
Берлинский театр Шаубюне покажет запись спектакля Томаса Остермайера «Юность без Бога» по роману Эдена фон Хорвата. Видео будет доступно в течение 72 часов.
Сериал «Ваша честь»
Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон играет влиятельного и опытного судью из Нового Орлеана, чей сын сбегает с места аварии. Проект режиссера «Патрика Мелроуза» Эдварда Бергера — это адаптация израильской драмы.
С 7 декабря
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Роман Михайлов
Вторник, 8 декабря
Опера «Буря», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к записи оперы Томаса Адеса «Буря» в постановке Робера Лепажа, дирижер —сам ее автор Томас Адес. В ролях — Одри Луна, Изабель Леонард, Йестин Дэвис, Алек Шрэдер, Алан Ок, Саймон Кинлисайд, Уильям Бёрден и Тоби Спенс.
Выставка «Вещи», Anna Nova Gallery
Anna Nova Gallery осмысляет феномен собирания искусства в выставке из двух частных коллекций: Сергея Лимонова и Дениса Химиляйне. Экспозиция объединяет более 50 работ современных художников. Среди них — Влад Кульков, Александр Цикаришвили, Илья Федотов-Федоров, Егор Крафт, Александр Дашевский, Лиза Бобкова, Никита Селезнев и многие другие.
C 8 декабря по 6 февраля
Спектакль «Бал. Бесы», Казанский ТЮЗ (фестиваль «Радуга»)
17:00
Спектакль казанского ТЮЗа «Бал. Бесы» предназначен для взрослых зрителей. Во вторник постановку по Достоевскому покажут на Большой сцене ТЮЗа им. Брянцева в рамках фестиваля «Радуга».
Спектакль «Несолнечный город», БДТ им. Товстоногова
19:00
Премьера на малой сцене БДТ — постановка писателя и ученого Романа Михайлова по его же тексту. Рассказчики в этой постановке — Ольга Ванькова, Дмитрий Каргин, Алёна Кучкова, Глафира Лаврова, Александра Магелатова.
Спектакль «Чуш» Астафьева, или Все, что осталось после нашей экспедиции на родину автора», «Современник» (фестиваль «Радуга»)
20:00
На Новой сцене Александринского театра во вторник покажут в рамках «Радуги» спектакль «Чуш» Астафьева, или Все, что осталось после нашей экспедиции на родину автора» Виктора Рыжакова для «Современника».
Среда, 9 декабря
Выставка «К 150-летию Александра Бенуа», Михайловский замок Русского музея
В Михайловском замке Русского музея со среды открывается экспозиция из живописи и графики Александра Бенуа: покажут его редкие акварели, эскизы к балетам и книжные иллюстрации.
С 9 декабря по 9 марта
Выставка «Сесил Битон и культ звезд», Главный штаб Эрмитажа
В Главном штабе Эрмитажа со среды стартует выставка работ иконы стиля и фэшн-фотографа Сесила Битона, которые снимал Марлен Дитрих, Одри Хепберн и Твигги.
С 9 декабря по 14 марта
Фестиваль Open Look
Со среды на Новой сцене Александринского театра стартует XXII Международный фестиваль современного танца Open Look. Среди участников — три постановки-номинанта «Золотой маски» (в том числе «Лилит» кировской «Солянки»). Подробнее о программе здесь.
С 9 по 12 декабря
Опера «Доктор Атом», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера покажет запись оперы Джона Адамса «Доктор Атом» в постановке Пенни Вулкок, дирижер — Алан Гилберт. В ролях —Джеральд Финли, Саша Кук, Ричард Пол Финк и Томас Гленн. Запись останется в доступе на 23 часа.
Спектакль «Король Лир», Небольшой драматический театр (фестиваль «Радуга»)
15:00
Небольшой драматический театр на своей сцене в рамках «Радуги» покажет «Короля Лира» в постановке Льва Эренбурга. Режиссер увидел шекспировский текст как «кровавую клоунаду».
Лекция Александра Каплана «Взломать мозг человека. Возможно ли переселить сознание в компьютер?»
19:30
В среду в онлайне (в Москве — в офлайне) профессора МГУ, психофизиолог Александр Каплан расскажет, возможен ли симбиоз мозга и искусственного интеллекта и так ли далеки от реальности концепции из сайнс-фикшн.
Спектакль «Мещане», ТЮЗ им. Брянцева (фестиваль «Радуга»)
19:30
На закрытии фестиваля ТЮЗ им. Брянцева покажет свою постановку «Мещане». Этой пьесой Максим Горький дебютировал как драматург. Режиссер Елизавета Бондарь дебютировала с драмой в минувшем сентябре на большой тюзовской сцене.
Сериал «Мертвые души»
Режиссер Григорий Константинопольский вновь переосмысляет классику русской литературы. На этот раз — Гоголя. Чичикова в этой четырехсерийной адаптации играет Евгений Цыганов, Собакевича — Александр Робак, Манилова — Дмитрий Дюжев, Коробочку — Елена Коренева, Плюшкина — Михаил Ефремов.
С 9 декабря
Четверг, 10 декабря
Выставка «Линия Рафаэля», Эрмитаж
Ренессансный блокбастер года стартует в Эрмитаже с четверга. В Николаевском зале Зимнего Дворца откроется выставка Рафаэля — хедлайнера Высокого Возрождения и одного из самых сложных для экспонирования художников. Любовь к «принцу искусства» — одна из главных скреп Эрмитажа, но в этот раз он подошел к делу максимально смело: «Мадонна с Младенцем и святым Иоанном» будет выставлена вместе с совершенно разными художниками, от Пармиджанино до Пикассо и «Галы, моей Сикстинской Мадонны» Дали.
С 10 декабря по 28 марта
Фестиваль Dance Open
Фестиваль Dance Open в этому году пройдет и в офлайне: на сценах «Балтийского дома» и БКЗ «Октябрьский». Программа, несмотря на пандемию, получилась сильной: «Приказ короля» Вячеслава Самодурова от «Урал-балета» (свежий лауреат «Золотой маски»!), «Анюта» Пермского балета, «Танцпол» «Балета Москва» и гала-концерт всех звезд. Подробнее о программе здесь.
С 10 по 16 декабря
Опера «Питер Граймс», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Бенджамина Бриттена «Питер Граймс» в постановке Джона Дойла, дирижер — Дональд Ранниклс. В ролях — Энтони Дин Гриффи, Патриша Расетт и Энтони Майклс-Мур.
Опера «Набукко», Мариинский театр-2
19:00
На второй сцене Мариинского театра в четверг Пласидо Доминго споет заглавную партию в «Набукко». В концертном исполнении примут участие примадонны вердиевского репертуара Татьяна Сержан и Екатерина Семенчук. В образе военачальника Измаила (возлюбленного обеих героинь) предстанет тенор Сергей Скороходов, а в партии Захарии — Михаил Петренко.
Спектакль «Танго, упавшее в небо»
19:00
Большой театр кукол покажет в четверг первую взрослую премьеру сезона — «Танго, упавшее в небо» Руслана Кудашова. Пластический спектакль поставлен по авторскому сценарию самого главного режиссера БТК.
Спектакль «Ночной писатель», БДТ им. Г.А. Товстоногова (Каменоостровский театр)
19:00
Премьера «Ночного писателя» состоялась в декабре прошлого года в рамках фестиваля имени его постановщика – Яна Фабра. Спектакль стал первой режиссерской работой в России знаменитого бельгийца. Играли его в Фанерном театре на Фонтанке, но с этого сезона постоянная прописка будет на второй сцене — в Каменноостровском театре — и показывают его в новой редакции. Основой «Писателя» стали дневниковые записи, которые велись преимущественно в ночное время.
Концерт OQJAV
20:00
Группа OQJAV (Вадик Королев, Ярослав Тимофеев и Дмитрий Шугайкин) выступит в четверг в клубе «Морзе» с концертом-презентацией нового альбома «Кромешна» — идеальной квинтэссенции лиричной и не очень грусти.
Фильм «Назад в будущее»
Среди ре-релизов очередь дошла и до фантастической комедии Роберта Земекиса о перемещениях во времени и пространстве. Увидеть Марти, дока и DeLorean на большом экране — всегда радостно, к тому же сеансы планируются на языке оригинала с субтитрами.
С 10 декабря
Фильм «Серебряные коньки»
В новогодней сказке о любви дворянки и простолюдина в канун 1900 года (их играют юные Софья Присс и Федор Федотов) Петербург — полноценное действующее лицо. Съемки проходили в том числе в нетривиальных локациях и даже на замерзших каналах города. Получилось по-голливудски фантастично и по-хорошему наивно — кажется, это главный хит предпраздничного проката.
С 10 декабря
Фильм «Неадекватные люди 2»
Спустя 10 лет после выхода первой части — это был дерзкий полнометражный дебют режиссера Романа Каримова — историю отношений Виталия и Кристины зачем-то решили продолжить. Ингрид Олеринская и Илья Любимов вновь попробуют убедить зрителей, что никто не адекватен в этом безумном, безумном мире.
С 10 декабря
Фильм «Мужчина и женщина: Лучшие годы»
Продолжения можно снимать не только 10, но и 50 лет спустя. Клод Лелуш сделал еще один сиквел своего знаменитого фильма с Анук Эме и Жан-Луи Трентиньяном.
С 10 декабря
Фильм «Птица в клетке»
Один из первых фильмов, снятых во время пандемии COVID-19, посвящен (сюрприз-сюрприз) развитию опасного вируса. Прогноз в картине довольно пессимистичный — к 2024 году ничего так и не закончится. Одним из продюсеров «Птицы» выступил Майкл Бэй.
С 10 декабря
Фильм «ДНК»
Дива из «Пятого элемента» Майвенн Ле Беско сняла фильм про поиск идентичности — и сама сыграла в нем главную роль. Остальной каст не менее впечатляющий — это Фанни Ардан, Луи Гаррель и Марина Вакт.
С 10 декабря
Сериал «Алиса в Пограничье»
В японской экранизация манги «Алиса в Пограничье» трое молодых людей Арису (Кэнто Ямадзаки), Карубе (Кэйта Матида) и Чота (Юки Моринага) участвуют в игре на выживание в Токио. Снял сериал автор «Царства» Синсуке Сато.
С 10 декабря (все серии)
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«Увула»
Пятница, 11 декабря
Выставка Сергея Максимишина
Галерея Zerno поддерживает выход дополненного издания книги Сергея Максимишина «100 фотографий» экспозицией его работ — покажут те самые 100 снимков двукратного лауреата конкурса World Press Photo.
С 11 декабря до 16 января
Выставка Тани Рауш «ЭКО», Новый музей
В Новом музее Аслана Чехоева в пятницу стартует выставка исследовательницы иконописи, восстанавливавшей роспись Чесменской церкви, петербургской художницы Тани Рауш. Главные герои ее работ — дети.
С 11 декабря до 17 января
Опера «Ангел-истребитель», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Томаса Адеса «Ангел-истребитель» в постановке Тома Кернса, дирижер — сам автор Томас Адес. В ролях — Одри Луна, Аманда Эчалас, Салли Мэтьюз, Софи Беван, Элис Кут, Кристин Райс, Йестин Дэвис, Джозеф Кайзер и Кристиан ван Хорн.
Перфоманс Виталия Пушницкого в Marina Gisich Gallery
В честь 20-летия старейшей частной галереи Петербурга в ней проводят серию шестичасовых перформансов художников. Так, в пятницу его участником станет Виталий Пушницкий.
Спектакль« Отец», Театр «Суббота»
19:00
В театре «Суббота» — премьерные показы постановки по драме Августа Стриндберга. Молодой режиссер Сергей Азеев перенес действие в современность, доказывая нехитрый постулат: природа человека всегда остается неизменной.
Онлайн-лекция «Как создавался музей Александра Блока»
19:30
Экскурсовод Наталия Цендровская расскажет, как квартира Блока стала музеем. Проект затевался к столетию поэта, поэтому тогда еще были живы соседи, рассказавшие в том числе о его последних днях.
Спецпоказ фильма «ДНК»
19:30
Картину Майвенн Ле Беско, стартующую с 10 декабря в прокате, в пятницу можно увидеть на спецпоказе в Social Club — с вином и сыром. Представит картину кинокритик Олеся Трошина.
Концерт групп «Пасош» и «Увула»
20:00
В пятницу в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» пройдет презентация совместного альбома москвичей «Пасош» и петербуржцев «Увула» «Снова возвращаюсь домой».
Сериал «Дикарки»
Феминная версия классической сюжетной завязки про людей, попавших на необитаемый остров. Здесь это группа девушек, выживших в крушении самолета, у каждой из которых есть свои секреты. Шоураннером проекта стала сценаристка Сара Стрейчер, работавшая над первым сезоном «Сорвиголовы».
С 11 декабря
Суббота, 12 декабря
Выставка номинантов Премии Курехина
До воскресенья в Центре имени Курехина показывают работы номинантов Премии имени Сергея Курехина. Сама церемония и объявление лауреатов будут в этом году в конце декабря и в онлайне.
До 13 декабря
Спектакль« Отец», Театр «Суббота»
19:00
В театре «Суббота» — премьерные показы постановки по драме Августа Стриндберга. Молодой режиссер Сергей Азеев перенес действие в современность, доказывая нехитрый постулат: природа человека всегда остается неизменной.
Концерт группы «Ундервуд»
20:00
Авторы хитов про Гагарина и внимательную слежку за руками в честь 25-летия два дня подряд выступают в «Космонавте» (12 и 13 декабря). Песни из нового альбома «Дети портвейна» тоже будут.
Опера «Infinite Now», Opera Ballet Vlaanderen
Opera Ballet Vlaanderen в Антверпене показывает на портале OperaVision оперу Хаи Черновин в режиссуре Люка Персеваля. Дирижер — Титус Энгель. Запись будет доступна до 18 апреля.
Спектакль «Девочка Надя, чего тебе надо?», «Современник»
Театр «Современник» оставил в открытом доступе видеозапись спектакля «Девочка Надя, чего тебе надо?» в постановке Ивана Комарова. В основе — текст сценариста и поэта Геннадия Шпаликова.
Воскресенье, 13 декабря
Спектакль «Братья Карамазовы», МДТ — Театр Европы
19:00
Пожалуй, самая ожидаемая премьера последних двух сезонов. Лев Додин уже работал с последним романом Достоевского: в 1983 году вместе с Аркадием Кацманом и Андреем Андреевым поставил «Братьев» в Учебном театре ЛГИТМИКа. Спустя тридцать с лишним лет художественный руководитель МДТ вернулся к этому тексту. Все время до премьеры, которую назначали на минувший апрель, репетиции шли в обстановке строжайшей секретности. Не рассеялась она и после того, как под влиянием пандемии пришлось перенести даты. Итоговая версия получилась очень камерной — в ней нет ничего (и никого) лишнего. Подробнее о ней здесь.
Концерт «МолОт-ансамбль»
19:00
Петербургский «МолОт-ансамбль» в воскресенье представит в лофте дома-музея Шаляпинаа новую программу, посвященную грустным сказкам Андерсена. Музыку сочинили современные молодые композиторы — участники самого ансамбля.
Спектакль «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр», фестиваль документального театра BRUSFEST
Фестиваль документального театра BRUSFEST и Центр Вознесенского оставили в открытом доступе оперу для вокального ансамбля и драматической актрисы — «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр». Это работа композитора Анны Поспеловой и режиссера Филиппа Виноградова по автобиографической пьесе Элины Петровой. Музыкальный руководитель — Ольга Власова, в главной роли – Виктория Мирошниченко.
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