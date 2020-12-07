Чем заняться в Петербурге с 7 по 13 декабря

Выставка «Линия Рафаэля», Эрмитаж

Ренессансный блокбастер года стартует в Эрмитаже с четверга. В Николаевском зале Зимнего Дворца откроется выставка Рафаэля — хедлайнера Высокого Возрождения и одного из самых сложных для экспонирования художников. Любовь к «принцу искусства» — одна из главных скреп Эрмитажа, но в этот раз он подошел к делу максимально смело: «Мадонна с Младенцем и святым Иоанном» будет выставлена вместе с совершенно разными художниками, от Пармиджанино до Пикассо и «Галы, моей Сикстинской Мадонны» Дали.

С 10 декабря по 28 марта

Фестиваль Dance Open

Фестиваль Dance Open в этому году пройдет и в офлайне: на сценах «Балтийского дома» и БКЗ «Октябрьский». Программа, несмотря на пандемию, получилась сильной: «Приказ короля» Вячеслава Самодурова от «Урал-балета» (свежий лауреат «Золотой маски»!), «Анюта» Пермского балета, «Танцпол» «Балета Москва» и гала-концерт всех звезд. Подробнее о программе здесь.

С 10 по 16 декабря

Опера «Питер Граймс», Метрополитен-опера

3:30

Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Бенджамина Бриттена «Питер Граймс» в постановке Джона Дойла, дирижер — Дональд Ранниклс. В ролях — Энтони Дин Гриффи, Патриша Расетт и Энтони Майклс-Мур.

Опера «Набукко», Мариинский театр-2

19:00

На второй сцене Мариинского театра в четверг Пласидо Доминго споет заглавную партию в «Набукко». В концертном исполнении примут участие примадонны вердиевского репертуара Татьяна Сержан и Екатерина Семенчук. В образе военачальника Измаила (возлюбленного обеих героинь) предстанет тенор Сергей Скороходов, а в партии Захарии — Михаил Петренко.

Спектакль «Танго, упавшее в небо»

19:00

Большой театр кукол покажет в четверг первую взрослую премьеру сезона — «Танго, упавшее в небо» Руслана Кудашова. Пластический спектакль поставлен по авторскому сценарию самого главного режиссера БТК.

Спектакль «Ночной писатель», БДТ им. Г.А. Товстоногова (Каменоостровский театр)

19:00

Премьера «Ночного писателя» состоялась в декабре прошлого года в рамках фестиваля имени его постановщика – Яна Фабра. Спектакль стал первой режиссерской работой в России знаменитого бельгийца. Играли его в Фанерном театре на Фонтанке, но с этого сезона постоянная прописка будет на второй сцене — в Каменноостровском театре — и показывают его в новой редакции. Основой «Писателя» стали дневниковые записи, которые велись преимущественно в ночное время.

Концерт OQJAV

20:00

Группа OQJAV (Вадик Королев, Ярослав Тимофеев и Дмитрий Шугайкин) выступит в четверг в клубе «Морзе» с концертом-презентацией нового альбома «Кромешна» — идеальной квинтэссенции лиричной и не очень грусти.

Фильм «Назад в будущее»

Среди ре-релизов очередь дошла и до фантастической комедии Роберта Земекиса о перемещениях во времени и пространстве. Увидеть Марти, дока и DeLorean на большом экране — всегда радостно, к тому же сеансы планируются на языке оригинала с субтитрами.

С 10 декабря

Фильм «Серебряные коньки»

В новогодней сказке о любви дворянки и простолюдина в канун 1900 года (их играют юные Софья Присс и Федор Федотов) Петербург — полноценное действующее лицо. Съемки проходили в том числе в нетривиальных локациях и даже на замерзших каналах города. Получилось по-голливудски фантастично и по-хорошему наивно — кажется, это главный хит предпраздничного проката.

С 10 декабря

Фильм «Неадекватные люди 2»

Спустя 10 лет после выхода первой части — это был дерзкий полнометражный дебют режиссера Романа Каримова — историю отношений Виталия и Кристины зачем-то решили продолжить. Ингрид Олеринская и Илья Любимов вновь попробуют убедить зрителей, что никто не адекватен в этом безумном, безумном мире.

С 10 декабря

Фильм «Мужчина и женщина: Лучшие годы»

Продолжения можно снимать не только 10, но и 50 лет спустя. Клод Лелуш сделал еще один сиквел своего знаменитого фильма с Анук Эме и Жан-Луи Трентиньяном.

С 10 декабря

Фильм «Птица в клетке»

Один из первых фильмов, снятых во время пандемии COVID-19, посвящен (сюрприз-сюрприз) развитию опасного вируса. Прогноз в картине довольно пессимистичный — к 2024 году ничего так и не закончится. Одним из продюсеров «Птицы» выступил Майкл Бэй.

С 10 декабря

Фильм «ДНК»

Дива из «Пятого элемента» Майвенн Ле Беско сняла фильм про поиск идентичности — и сама сыграла в нем главную роль. Остальной каст не менее впечатляющий — это Фанни Ардан, Луи Гаррель и Марина Вакт.

С 10 декабря

Сериал «Алиса в Пограничье»

В японской экранизация манги «Алиса в Пограничье» трое молодых людей Арису (Кэнто Ямадзаки), Карубе (Кэйта Матида) и Чота (Юки Моринага) участвуют в игре на выживание в Токио. Снял сериал автор «Царства» Синсуке Сато.

С 10 декабря (все серии)