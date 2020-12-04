Лиза Боярская, Аглая Тарасова, Юрий Колокольников и Максим Матвеев на премьере фильма «Серебряные коньки» в Петербурге

На исторической сцене Александринского театра состоялась премьера волшебного приключения для всей семьи «Серебряные коньки» производства «Централ Партнершип», ГК ГПМ КИТ, «Кинослово», Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова при участии телеканала «Россия 1».

На премьерный показ в Санкт-Петербург приехали создатели фильма: режиссер Михаил Локшин, продюсер Петр Ануров, актеры Юра Борисов, Кирилл Зайцев, Александра Ревенко, Юрий Колокольников, Алексей Гуськов.

Перенестись в Петербург рубежа XIX-XX вв. и оценить главное новогоднее киноприключение на большом экране пришли знаменитости Северной столицы: Елизавета Боярская и Максим Матвеев, Анна Озеркова, Юлия Матвиенко, Сэмми Джабраиль, а также специально приехавшие из Москвы Аглая Тарасова, Артем Михалков, Роман Прыгунов, Анна Шевчук, Екатерина Кононенко и Илья Тютенков, Сергей Корнихин.