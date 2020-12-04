На «Ленфильме» открывается проект-кинотеатр в честь 100-летия Тонино Гуэрры — режиссера, сценариста и соратника Федерико Феллини

В рамках проекта в киноцентре «Ленфильма» пройдут пять уникальных кинопоказов. 9 декабря на открытии фестиваля режиссер Андрей Хржановский представит свои мультфильмы «Лев с седой бородой» и «Долгое путешествие», герои которого созданы на основе рисунков Федерико Феллини. Это первый показ в России отреставрированной версии «Долгого путешествия» после мировой премьеры на Венецианском кинофестивале.

Также покажут трагикомедию Марио Моничелли «Казанова 70» (1965), «Брак по-итальянски» (1964) Витторио Де Сики, «Три брата» (1980) Франческо Рози и «Пыль времени» (2008) Тео Ангелополуса — одну из последних работ Гуэрра в кино.

9 декабря в фойе киностудии откроется выставка «И дни, когда шел снег» — аудиовизуальная инсталляция, озвученная голосами голосами Лоры и Тонино Гуэрра. В рамках выставки представят архивные фотографии, многие из которых будут показаны впервые. Куратор выставки — Ксения Зернина, художник экспозиции Полина Заславская, композитор Кирилл Широков, автор видеоинсталляции Юрий Элик.

Специально к проекту издательство «Порядок слов» выпустит календарь-каталог с редкими фотографиями Тонино Гуэрра и его друзей, представленными на выставке. А студия ремесел «Таволга», расположенная недалеко от места, где провел свое детство еще один друг Тонино Гуэрра — Андрей Тарковский, создала специальную «яблочную» серию сумок и футболок. Каждая сумка и футболка имеет уникальный дизайн, созданный самой природой, красоту которой превозносил Тонино Гуэрра.

Вход на все кинопоказы свободный, необходима предварительная регистрация по телефону +7 911 991 25 02. Подробнее о программе проекта можно посмотреть здесь.