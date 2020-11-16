Чем заняться в Петербурге со 16 по 22 ноября

Спектакль «Братья Карамазовы», МДТ — Театр Европы

19:00

Пожалуй, самая ожидаемая премьера последних двух сезонов. Лев Додин уже работал с последним романом Достоевского: в 1983 году вместе с Аркадием Кацманом и Андреем Андреевым поставил «Братьев» в Учебном театре ЛГИТМИКа. Спустя тридцать с лишним лет художественный руководитель МДТ вернулся к этому тексту. Все время до премьеры, которую назначали на минувший апрель, репетиции шли в обстановке строжайшей секретности. Не рассеялась она и после того, как под влиянием пандемии пришлось перенести даты. Единственное, в чем уж точно можно не сомневаться, эта работа Льва Додина, как и все предыдущие, станет событием.

Опера «Ангел-истребитель», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к опере Томаса Адеса «Ангел-истребитель» в постановке Тома Кернса, дирижер — Томас Адес. В ролях — Одри Луна, Аманда Эчалас, Салли Мэтьюз, Софи Беван, Элис Кут, Кристин Райс, Йестин Дэвис, Джозеф Кайзер и Кристиан ван Хорн.

Сериал «Перевал Дятлова»

Недавно правоохранительные органы России поставили точку во всех мистических версиях, что же случилось с советскими туристами из группы Дятлова. Но, нам на радость, это не помешало команде «Эпидемии» — Валерий Федорович, Евгений Никишов и Павел Костомаров — снять сериал о тех событиях с Петром Федоровым в роли следователя КГБ.

С 16 ноября

Спектакль «Женитьба», Александринский театр

20:00

Фестиваль «Петербургские театральные сезоны» проведет трансляцию спектакля а «Женитьба» Александринского театр. Ее поставил художественный руководитель Валерий Фокин по одноименной комедии Николая Гоголя. Для просмотра надо зарегистрироваться.

Опера «Анна Болейн», Венская опера

22:00

Венская опера покажет запись оперы Гаэтано Доницетти «Анна Болейн» в постановке Эрика Дженовезе, дирижер — Эвелино Пидо. Партии исполняют Анна Нетребко, Элина Гаранча, Ильдебрандо Д’Арканджело, Франческо Мели, Елисавета Кульман. Видео будет доступно еще сутки.

Выставка «Спрятанное в лесах / Caché dans les bois», AIR

В галерее AIR (Биржевая линия, 16) до воскресенья можно посмотреть выставка техноискусства. Художники от Ольги Киселевой до Стаса Багса изучают природное в цифровую эпоху. Вход свободный, но необходима регистрация.

До 22 ноября

Выставка «Николай Рерих. В поисках Шамбалы»

В корпусе Бенуа Русского музея идет выставка художника и мыслителя Николая Рериха. Всего около 80 красочных работ, в основном, написанных в Индии — то, что надо в сером ноябрьском Петербурге.

До 9 марта