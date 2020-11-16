Чем заняться в Петербурге со 16 по 22 ноября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: долгожданная премьера «Братьев Карамазовых» в постановке Льва Додина, сериал «Перевал Дятлова» от авторов «Эпидемии» и два главных катка города — в Новой Голландии и «Севкабель Порту».
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Елизавета Боярская играет Катерину Ивановну в «Братьях Карамазовых»
Понедельник, 16 ноября
Спектакль «Братья Карамазовы», МДТ — Театр Европы
19:00
Пожалуй, самая ожидаемая премьера последних двух сезонов. Лев Додин уже работал с последним романом Достоевского: в 1983 году вместе с Аркадием Кацманом и Андреем Андреевым поставил «Братьев» в Учебном театре ЛГИТМИКа. Спустя тридцать с лишним лет художественный руководитель МДТ вернулся к этому тексту. Все время до премьеры, которую назначали на минувший апрель, репетиции шли в обстановке строжайшей секретности. Не рассеялась она и после того, как под влиянием пандемии пришлось перенести даты. Единственное, в чем уж точно можно не сомневаться, эта работа Льва Додина, как и все предыдущие, станет событием.
Опера «Ангел-истребитель», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к опере Томаса Адеса «Ангел-истребитель» в постановке Тома Кернса, дирижер — Томас Адес. В ролях — Одри Луна, Аманда Эчалас, Салли Мэтьюз, Софи Беван, Элис Кут, Кристин Райс, Йестин Дэвис, Джозеф Кайзер и Кристиан ван Хорн.
Сериал «Перевал Дятлова»
Недавно правоохранительные органы России поставили точку во всех мистических версиях, что же случилось с советскими туристами из группы Дятлова. Но, нам на радость, это не помешало команде «Эпидемии» — Валерий Федорович, Евгений Никишов и Павел Костомаров — снять сериал о тех событиях с Петром Федоровым в роли следователя КГБ.
С 16 ноября
Спектакль «Женитьба», Александринский театр
20:00
Фестиваль «Петербургские театральные сезоны» проведет трансляцию спектакля а «Женитьба» Александринского театр. Ее поставил художественный руководитель Валерий Фокин по одноименной комедии Николая Гоголя. Для просмотра надо зарегистрироваться.
Опера «Анна Болейн», Венская опера
22:00
Венская опера покажет запись оперы Гаэтано Доницетти «Анна Болейн» в постановке Эрика Дженовезе, дирижер — Эвелино Пидо. Партии исполняют Анна Нетребко, Элина Гаранча, Ильдебрандо Д’Арканджело, Франческо Мели, Елисавета Кульман. Видео будет доступно еще сутки.
Выставка «Спрятанное в лесах / Caché dans les bois», AIR
В галерее AIR (Биржевая линия, 16) до воскресенья можно посмотреть выставка техноискусства. Художники от Ольги Киселевой до Стаса Багса изучают природное в цифровую эпоху. Вход свободный, но необходима регистрация.
До 22 ноября
Выставка «Николай Рерих. В поисках Шамбалы»
В корпусе Бенуа Русского музея идет выставка художника и мыслителя Николая Рериха. Всего около 80 красочных работ, в основном, написанных в Индии — то, что надо в сером ноябрьском Петербурге.
До 9 марта
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Портрет С.П. Дягилева с няней. Л.С.Бакст, 1906. Государственный Русский Музей
Вторник, 17 ноября
Спектакль «Братья Карамазовы», МДТ — Театр Европы
19:00
Пожалуй, самая ожидаемая премьера последних двух сезонов. Лев Додин уже работал с последним романом Достоевского: в 1983 году вместе с Аркадием Кацманом и Андреем Андреевым поставил «Братьев» в Учебном театре ЛГИТМИКа. Спустя тридцать с лишним лет художественный руководитель МДТ вернулся к этому тексту. Все время до премьеры, которую назначали на минувший апрель, репетиции шли в обстановке строжайшей секретности. Не рассеялась она и после того, как под влиянием пандемии пришлось перенести даты. Единственное, в чем уж точно можно не сомневаться, эта работа Льва Додина, как и все предыдущие, станет событием.
Опера «Дон Карлос», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа откроется доступ к записи оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос» в постановке Николаса Хайтнера. Дирижер — Янник Незе-Сеген.
Спектакль «Бешеные деньги», Театр комедии имени Акимова
20:00
Фестиваль «Петербургские театральные сезоны» покажет трансляцию спектакля Театра комедии имени Акимова «Бешеные деньги» в постановке Татьяны Казаковой. Для просмотра надо зарегистрироваться. Посмотреть трансляцию можно после регистрации.
Сериал «Темные начала»
Продолжение основанного на книгах Филипа Пулмана сериала про храбрую девочку Лире Белакве. В касте появится Эндрю Скотт, а его деймона озвучила Фиби Уоллер-Бридж.
С 17 ноября
Сериал «Большое небо»
Режиссер «Шерлока» Пол МакГиган снял криминальную драму про маньяка, похитившего двух сестер. За сценарий отвечает Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»), в касте — Кайли Банбери, Райан Филипп и Кэтрин Уинник.
С 17 ноября
Дискуссия «Fake news и постправда 2.0»
19:00
Во вторник журналист Роман Анин и преподаватель Европейского университета и СПбГУ Иван Микиртумов обсудят, как в СМИ проводят расследования и каким должен быть фактчекинг. Встреча пройдет офлайн в Social club. Регистрация здесь.
Выставка «В круге Дягилевом. Пересечение судеб», Шереметевский дворец
В рамках фестиваля «Дягилев PS» в Театральном музее в Шереметевском дворце открылась выставка портретов. Через картины Бакста, Липгарта и фото рассказывается, каким был сам великий импресарио Сергей Дягилев, а также его друзья и покровители.
До 12 февраля
Перфоманс «Сеанс одновременной игры», «Балет Москва»
Театр «Балет Москва» показывает проект, созданный на основе перформанса Анны Абалихиной «Сеанс одновременной игры». Он остался в открытом доступе после трансляции.
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Диана Вишнева
Среда, 18 ноября
Каток в Новой Голландии
С прошлых выходных в Новой Голландии заработал каток. В юбилейный, пятый, сезон здесь можно будет покататься под симфонические хиты большого кино и романтические песни советской эстрады, в перерывах согреваться трдельниками и какао, а после — отдыхать в удобных креслах на террасе. На льду гостей развлекают лесные чудища, придуманные командой Творческой Мануфактуры «ПТХ».
Опера «Фауст», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу Шарля Гуно «Фауст» в постановке Деза Макануффа, дирижер — Янник Незе-Сеген. В ролях — Йонас Кауфман, Марина Поплавская и Рене Папе.
Проект «Earlymusic. Сатиры, нимфы и кентавры»
19:00
Международный фестиваль проект Earlymusic представит театрально-музыкальный проект «Earlymusic. Сатиры, нимфы и кентавры» — работу на стыке театра, музыки и поэзии XVIII века. Андрей Решетин и Даниил Ведерников воспроизведут чтения XVIII века с аутентичной фонетикой языка.
Балет «Шахерезада», Context. Diana Vishneva
20:00
Фестиваль Context. Diana Vishneva проведет онлайн-премьеру одноактного балета Алексея Мирошниченко «Шахерезада» на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова. В главных партиях — Диана Вишнева и Марсело Гомес. Посмотреть перфоманс можно до 25 ноября.
Фестиваль датского кино Danish Wave
С 18 по 23 ноября в кинотеатре «Аврора» — фестиваль кино Дании. В программе — байопик посла Генрика Кауфманна «Наш человек в Америке», черная комедия «Своя ноша», готический триллер «Смола» и многое другое. Подробнее здесь.
Science Bar Hopping
18:30
Фестиваль научных лекций в барах Science Bar Hopping на этот раз пройдет онлайн. Десять ученых расскажут про звуковые волны и бактерии, свойства других планет, теромоядерные электространции и многое другое. Лекции будут в пяти виртуальных «барах», требуется регистрация.
Спектакль «Несолнечный город», БДТ им. Товстоногова
19:00
Премьера на малой сцене БДТ — постановка писателя и ученого Романа Михайлова по его же тексту. Рассказчики в этой постановке — Ольга Ванькова, Дмитрий Каргин, Алёна Кучкова, Глафира Лаврова, Александра Магелатова.
«Тиль Уленшпигель», Городской театр
19:00
Городской театр покажет первую офлайн-премьеру после возобновления работы. Начнут со спектакля по мотивам пьесы Григория Горина «Тиль», основанной на фламандском фольклоре о Тиль Уленшпигеле. Звучать будут как зонги, так и современная музыка. В референсах — картины Босха.
Лекция «Коллективные решения: мозг и сотрудничество»
19:30
Биолог Илья Колмановский в среду расскажет в онлайне, что такое «мудрость толпы» и как научиться принимать умные коллективные решения.
Спектакль «Рассказ о семи повешенных», РГИСИ
20:00
Международный фестиваль «Петербургские театральные сезоны» проведет онлайн-показ спектакля студентов РГИСИ «Рассказ о семи повешенных» по одноименной повести Леонида Андреева в постановке Анджея Бубеня.
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«Вечный свет»
Четверг, 19 ноября
Фильм «Вечный свет» / Lux Æterna
Ужасающе красивый видеоарт Гаспара Ноэ с участием блистательной Шарлотты Генсбур — признание в любви к музыке, кино и моде: фильм снять по заказу модного дома Yves Saint Laurent.
С 19 ноября
Фильм «Афера по-голливудски»
Комедийный боевик с Робертом Де Ниро, Морганом Фриманом, Томми Ли Джонсом, Эмилем Хиршем, Заком Браффом (и много кем еще) расскажет историю афериста-продюсера, задолжавшего крупную сумму мафиози.
С 19 ноября
Фильм «Преступный человек»
Худрук Московской школы нового кино Дмитрий Мамулия исследует границы вуайеризма, любопытства, невмешательства и опыта смотрения в драме о свидетеле убийства, который становится одержим увиденным преступлением.
С 19 ноября
Фильм «Колдовство: Новый ритуал»
Продолжение фильма 1990-х «Колдовство» с новыми юными ведьмами-школьницами. Но, увы, до харизмы Робин Танни, Файрузы Балк, Нив Кэмпбелл и Рэйчел Тру им далеко.
С 19 ноября
Фильм «Да, боже, да»
Драмеди в стиле «Американского пирога», но с более тонкими шутками, героиней женского пола в центре внимания и акцентом на религиозном воспитании.
С 19 ноября
Фильм «Бег»
Режиссер не самого удачного сериала «Водоворот» Андрей Загидуллин снял мистический детектив с Полиной Максимовой и Евгением Романцовым про легкоатлета-экстрасенса.
С 19 ноября
«Тиль Уленшпигель», Городской театр
19:00
Городской театр покажет первую офлайн-премьеру после возобновления работы. Начнут со спектакля по мотивам пьесы Григория Горина «Тиль», основанной на фламандском фольклоре о Тиль Уленшпигеле. Звучать будут как зонги, так и современная музыка. В референсах — картины Босха.
Концерт Квартета Константина Хазановича и Daniela Fanelli
19:00
На Новой сцене Александринки в четверг выступит Квартет Константина Хазановича с итальянской певицей Даниэлой Фанелли. Они исполнят хиты из Челентано, Рамазотти, Мина и других в джазовой обработке.
Показ фильма Даниила Зинченко «Тиннитус»
19:00
В четверг в Кинолаборатории в Доме Радио покажут фильм «Тиннитус» Даниила Зинченко. Он начинался как картина о «ритуальной электронике» из подмосковного Фрязино, но из-за гибели одного из героев вектор и взгляд изменился.
Выставка «PSOF_деформация»
В четверг в 24х4 gallery в «Бертгольд центре» стартует выставка, исследующая, кого можно считать творцом в эпоху TikTok. Кураторы — Виктор Кудряшов и Анастасия Бергалевич. Художники — PSOF (Михаил Басов при участии Юлии Писляк).
С 19 ноября по 24 декабря
Концерт «Ногу Свело!»
20:00
В четверг в «Космонавте» группа «Ногу Свело!» сыграет большой осенний концерт по заявкам. Сет-лист составили сами поклонники музыкантов — его можно изучить в соцсетях.
Спектакль «Мертвые души», театр имени Ленсовета
20:00
Фестиваль «Петербургские театральные сезоны» проведет показ спектакля театра имени Ленсовета «Мертвые души» по одноименной поэме Николая Гоголя в постановке Романа Кочержевского. Для просмотра нужно зарегистрироваться.
Опера «Русалка», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Русалке» Дворжака в постановке Отто Шенка, дирижер — Янник Незе-Сеген. В ролях — Рене Флеминг, Петр Бечала, Эмили Мэги, Долора Заджик и Джон Релья.
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Выставка «Маэстро Филип Трейси»
Пятница, 20 ноября
Выставка «Маэстро Филип Трейси», «Эрарта»
В Петербург возвращается выставка-блокбастер кутюрных шляп Филипа Трейси. Привезут сорок шесть работ дизайнера — почти полную ретроспективу творчества главного шляпника планеты: от головных уборов для дома Alexander McQueen до объектов из недавних клипов Леди Гаги Mаrry The Night и Stupid Love.
С 20 ноября
Фильм «Взаперти»
Триллер про гиперопеку от автора «Поиска» Аниш Чаганти: юную Хлою мать (Сара Полсон) пичкает множеством таблеток, обучает на дому и бережет от любых внешных контактов. Девочка начинает подозревать, что тут что-то не так.
С 20 ноября
Сериал «Озорные анимашки»
Культовая анимационная классика середины 1990-х про Пинки и Брейна, Якко, Вакко и Дот вернется при деятельном участии Стивена Спилберга. В следующем году уже запланирован выход второго сезона.
С 20 ноября (все серии)
Проект «Чтения со смыслом»
19:00
На Новой сцене Александринки пройдет встреча проекта «Чтения со смыслом». Актриса Елизавета Боярская и сама автор прочтут рассказы из нового сборника Ирады Берг «Всему свое время». Тема вечера «Жизненные обстоятельства». За роялем — пианистка Анастасия Теренкова.
Опера «Травиата», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Джузеппе Верди «Травиата2 в постановке Майкла Майера. Дирижер — Янник Незе-Сеген. В ролях — Диана Дамрау, Хуан Диего Флорес и Куинн Келси.
Спецпоказ фильма «Дочь рыбака»
19:30
В пятницу на «Ленфильме» пройдет предпремьерный показ фильма Юлдус Бахтиозиной «Дочь рыбака». С 26 ноября арт-картина выйдет в ограниченный прокат.
Опера «Мария Стюарт», Цюрихская опера
20:00
Цюрихская опера покажет оперу Гаэтано Доницетти «Мария Стюарт» в постановке Дэвида Олдена, дирижер — Энрике Маццола. В ролях — Саломе Джикия, Диана Дамрау, Паоло Фанале, Николя Тесте, Андре Курвиль.
Спектакль «Игроки», театр антрепризы имени Андрея Миронова
20:00
Фестиваль «Петербургские театральные сезоны» проведет показ спектакля театра имени Андрея Миронова «Игроки» по пьесе Николая Гоголя в постановке Антона Яковлева. Для просмотра нужно зарегистрироваться.
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Art weekend
Суббота, 21 ноября
Фестиваль Art weekend
В выходные в Петербург во второй раз пройдет Art weekend — «день открытых дверей» городских галерей и арт-пространств, организованный командой местного филиала ГЦСИ и Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив. 40 площадок специально к событию открывают выставки и готовят арт-медиации, чтобы даже неискушенные в современном искусстве зрители чувствовали себя комфортно. Журнал «Собака.ru» — партнер дискуссионной площадки в атриуме «Ленполиграфмаша». Об образовании в сфере contemporary art, продвижении культурных проектов и развитии городской инфраструктуры расскажут представитель Art Basel в России Николай Палажченко, заместитель директора Пушкинского музея Илья Доронченков, «главный по современному искусству» в Эрмитаже Дмитрий Озерков, главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и другие.
Каток в «Севкабель Порту»
С субботы в «Севкабель Порту» заработает «Каток у моря». В этом году он стал еще больше: 2 100 квадратных метров. В его центре будет волшебный лес, также появится зона с фудтраками. Полюбоваться на каток сверху (или сократить путь до набережной) можно с видового моста.
«Кинотанец. Weekend»
В выходные на Новой сцене Александринского театра — двухдневная резиденция от кураторов Дины Верютиной и Ники Пархомовской, включающая воркшоп по кинотанцу под руководством финского хореографа и режиссера Кати Каллио, лекцию и дискуссию о кинотанце, а также показ лучших работ. Подробнее здесь.
Опера «Диалоги кармелиток», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Франсиса Пуленка «Диалоги кармелиток» в постановке Джона Декстера, дирижер — Янник Незе-Сеген. В ролях — Изабель Леонард, Адриана Печонка, Эрин Морли, Карен Каргилл, Карита Маттила, Давид Портилло и Жан-Франсуа Лапуант.
Спектакль «Шторм, Бриз и Гладь», «Лицедеи»
18:00
Клоун-мим театр «Лицедеи» объединяют лирическую комедию, клоунаду и пантомиму в премьере «Шторм, Бриз и Гладь». В центре сюжета — классический любовный треугольник в духе Арлекин-Пьеро-Коломбина.
Премия NCA
18:00
В субботу в онлайне пройдет церемония награждения ежегодной премии NCA. Среди участников — The Hatters, Feduk, Фогель, Аффинаж, Krec и другие.
Спектакль «Русский народный Эдем», Камерный театр Малыщицкого
19:00
Камерный театр Малыщицкого выпускает уже вторую премьеру в нынешнем сезоне — спектакль главного режиссера Петра Шерешевского. «Русский народный Эдем» — постановка по пьесе ученицы Николая Коляды Светланы Баженовой.
Спектакль «Человек из Подольска», «Приют комедианта»
20:00
«Петербургские театральные сезоны» покажет в онлайне «Человека из Подольска». Пьесу Дмитрия Данилова ставят по всей стране. Эта версия в постановке Михаила Бычкова. В главной роли — Дмитрий Лысенков.
Концерт Super Collection Orchestra и «Интурист»
20:00
В субботу в Social club пройдет концерт-презентация двух групп: петербуржцев Super Collection Orchestra и москвичей «Интурист». Вместе музыканты устроят максимально разножанровый перфоманс: от джаза и рок-н-ролла до пост-панка.
Концерт Jane Air
20:00
В субботу группа Jane Air сыграет в родном Петербурге большой юбилейный концерт в честь десятилетия двойного альбома «Weekend Warriors». Это на нем вышли «Новый день», «Моя стая», «Королева Fake», «Мое сердце сейчас это открытая рана», «Не отпускай ее» и «Химическая революция».
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Юсиф Эйвазов
Воскресенье, 22 ноября
Опера «Турандот», Метрополитен-опера
2:30
Оперу Джакомо Пуччини в постановке Франко Дзеффирелли смотрим в воскресенье. Турандот – Кристин Герке, Калаф – Юсиф Эйвазов. Дирижер – Янник Незе-Сеген. Запись будет доступна до 1:30 23 ноября.
Спектакль «Шторм, Бриз и Гладь», «Лицедеи»
18:00
Клоун-мим театр «Лицедеи» объединяют лирическую комедию, клоунаду и пантомиму в премьере «Шторм, Бриз и Гладь». В центре сюжета — классический любовный треугольник в духе Арлекин-Пьеро-Коломбина.
Спектакль «Несолнечный город», БДТ им. Товстоногова
19:00
Премьера на малой сцене БДТ — постановка писателя и ученого Романа Михайлова по его же тексту. Рассказчики в этой постановке — Ольга Ванькова, Дмитрий Каргин, Алёна Кучкова, Глафира Лаврова, Александра Магелатова.
Спектакль «Русский народный Эдем», Камерный театр Малыщицкого
19:00
Камерный театр Малыщицкого выпускает уже вторую премьеру в нынешнем сезоне — спектакль главного режиссера Петра Шерешевского. «Русский народный Эдем» — постановка по пьесе ученицы Николая Коляды Светланы Баженовой.
Лекции «Театр как модель Вселенной»
На платформе Okko запустился образовательный проект из 12 лекций Ивана Вырыпаева. Цикл называется «Театр как модель Вселенной». В нем драматург и режиссер побеседует с приглашенными спикерами о сути театра.
Концерт-спектакль «Переворот», «Практика»
В интернете в честь юбилея Дмитрия Пригова выложили запись концерта Юрия Муравицкого и Мастерской Дмитрия Брусникина «Переворот» по его текстам.
Спектакль «Гамлет. Ширма», Большой театр кукол
20:00
Фестиваль «Петербургские театральные сезоны» проведет онлайн-показ спектакля Большого театра кукол — «Гамлет. Ширма» в постановке Руслана Кудашова. Для просмотра нужно зарегистрироваться.
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