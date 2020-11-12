В Петербурге пройдет Art weekend на 40 площадках с выставками, дискуссиями и арт-медиациями

Пока московские музеи и галереи находятся на грани закрытия на новую самоизоляцию, центр арт-жизни смещается в Петербург: 20 и 21 ноября во второй раз пройдет Art weekend — «день открытых дверей» городских галерей и арт-пространств, организованный командой местного филиала ГЦСИ и Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив. В Берлине такие «выходные с искусством» собирают до 30 тысяч человек, в прошлом году на петербургский пришло 7 тысяч.

Как это будет выглядеть? 40 площадок специально к событию открывают выставки и готовят арт-медиации, чтобы даже неискушенные в современном искусстве зрители чувствовали себя комфортно. Среди участников респектабельные галереи Anna Nova и Marina Gisich gallery, андреграундная 5-метровая галерея FFTN и арт-бункер Kunsthalle nummer sieben, art&science галерея ИТМО и Севкабель порт, а также бар с магазином печатнйо графики WöD, Мастерская Аникушина и Новая сцена Александринки. Кураторы подготовили карту с 7 маршрутами, разбитыми по районам города: от округи метро «Площадь Восстания» до Калининского района. Полный список на сайте Art weekend'а. Расписание арт-медиаций, лекций и прочих мероприятий на выставке тут.