В Петербурге пройдет Art weekend на 40 площадках с выставками, дискуссиями и арт-медиациями

Пока московские музеи и галереи находятся на грани закрытия на новую самоизоляцию, центр арт-жизни смещается в Петербург: 20 и 21 ноября во второй раз пройдет Art weekend — «день открытых дверей» городских галерей и арт-пространств, организованный командой местного филиала ГЦСИ и Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив. В Берлине такие «выходные с искусством» собирают до 30 тысяч человек, в прошлом году на петербургский пришло 7 тысяч.
Как это будет выглядеть? 40 площадок специально к событию открывают выставки и готовят арт-медиации, чтобы даже неискушенные в современном искусстве зрители чувствовали себя комфортно. Среди участников респектабельные галереи Anna Nova и Marina Gisich gallery, андреграундная 5-метровая галерея FFTN и арт-бункер Kunsthalle nummer sieben, art&science галерея ИТМО и Севкабель порт, а также бар с магазином печатнйо графики WöD, Мастерская Аникушина и Новая сцена Александринки. Кураторы подготовили карту с 7 маршрутами, разбитыми по районам города: от округи метро «Площадь Восстания» до Калининского района. Полный список на сайте Art weekend'а. Расписание арт-медиаций, лекций и прочих мероприятий на выставке тут.
Вишенка на пироге — специальные кураторские проекты в залах петербургских вузов, куда обычно не попадают «с улицы». В Готическом зале Академии Штиглица покажут перформативный проект московского художника Алексея Таруца, кроме того в залах Академии пройдет студенческая выставка «Учебный музей», в рамках которой художники исследуют о чем говорят музейные объекты зрителю и что они означают, лишаясь хронологической дистанции с настоящим.
Посещение всех простраснтв — строго в масках и по регистрации в соответствии с временными слотами.
Журнала «Собака.ru» — партнер третьей части программы Art weekend'a, это Дискуссионная площадка в атриуме «Ленполиграфмаша». Об образовании в сфере contemporary art, продвижении культурных проектов и развитии городской инфраструктуры расскажут представитель Art Basel в России Николай Палажченко, заместитель директора Пушкинского музея Илья Доронченков, «главный по современному искусству» в Эрмитаже Дмитрий Озерков, главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и другие специалисты. Дискуссионная площадка будет работать 20 и 21 ноября, расписание на сайте.
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