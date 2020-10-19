Чем заняться в Петербурге с 19 по 25 октября

Опера «Так поступают все женщины», Метрополитен-опера

2:30

На 23 часа откроется доступ к опере Моцарта «Так поступают все женщины» в постановке Фелима Макдермотта, дирижер — Дэвид Робертсон. В ролях — Аманда Маджески, Серена Мальфи, Келли О’Хара, Бен Блисс, Адам Плахетка и Кристофер Мальтман.

Спектакль «Ромео и Джульетта», Российский академический молодежный театр (фестиваль «Балтийский дом»)

19:00

Ученик Сергея Женовача Егор Перегудов ставит пьесу Шекспира не как лав-стори о юных влюбленных. Это высказывание о роковой невозможности чувств как таковых: к себе, своей семье и любому ближнему. В ролях — Денис Фомин, Анастасия Волынская, Михаил Шкловский, Виктор Панченко, Ирина Низина, Тарас Епифанцев и другие.

Лекция «Эволюция и мозг»

19:00

На бесплатной онлайн-лекции проекта «Сколтех в Архэ» 22 октября расскажут, когда у людей появился интеллект и почему наш мозг таков, какой он есть. Спикер — Филипп Хайтович, профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколковского института науки и технологий. Регистрация здесь.

Концерт «Папин Олимпос»

20:00

19-летние музыканты уже успели выступить на «Стереолете»-2020 и в передаче «Вечерний Ургант». В четверг они сыграют концерт в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту».

Выставка «История развития мультимедиа искусства. Ленинград–Санкт-Петербург. 1986-2001», ЦСИ им. Сергея Курехина

Хрестоматия русского медиа-искусства от времен техно-сквота на Фонтанке, Параллельного кино и некрореалистов до Новой Академии Тимура Новикова и инженерного театра «АХЕ». Мамышев-Монро на Пиратском телевидении и Новые композиторы, которые все еще в строю и устраивают перформансы чуть ли не каждую неделю в обновленном «Лендоке». Идейный вдохновитель выставки — главная городская медиа-дива 1990-х и 2000-х Ольга Тобрелутс.

С 22 октября по 22 ноября

Кинофестиваль AMFEST

Фестиваль американского независимого кино в этом году вновь проходит в «Авроре». В программе — «Черный дрозд» со Сьюзан Сарандон, драма «Мир грядущий» с Кейси Аффлеком, «Девять дней» Эдсона Оды, «Цена победы» со звездой «Острых козырьков» Джо Коулом и полудокументальная картина «Сладкая жизнь».

С 22 по 25 октября

Фильм «Мой сосед Тоторо»

Трогательный мультфильм Хаяо Миядзаки про девочку Мэй, ее сестру Сацуки, Котобус и лесного духа Тоторо в октябре выйдет в повторный прокат (ура!).

С 22 октября

Фильм «Глубже!»

Еще один октябрьский релиз фильма, премьера которого прошла на сентябрьском «Кинотавре». Комедийная мелодрама Михаила Сегала («Кино про Алексеева») рассказывает о молодом режиссере (Александр Паль), который попадает в порноиндустрию и находит там национальную русскую идею.

С 22 октября

Фильм «Король Стейтен-Айленда»

Очередная комедия Джадда Апатоу («40-летний девственник», «Девушка без комплексов») про героя-инфантила. На этот раз это 24-летний Скотт, который бьет на себе портаки (неудачные тату), не хочет взрослеть и позволить матери быть счастливой с другим мужчиной после смерти отца.

С 22 октября

Фильм «Доктор Лиза»

Байопик погибшей в 2016-м Елизаветы Глинки, в котором ее играет Чулпан Хаматова. Фильм Оксаны Карас, рассказывающий историю одного дня из жизни Доктора Лизы, получил приз зрительских симпатий на минувшем «Кинотавре».

С 22 октября

Фильм «Черный дрозд»

Мелодрама с целой россыпью звезд от Сьюзан Сарандон, Кейт Уинслит и Мии Васиковска до Сэма Нила – умирающая от рака мать собирает семью летом, чтобы в последний раз, несмотря на неподходящий сезон, отметить всем вместе Рождество.

С 22 октября

Фильм «Спайс бойз»

Кровавый слэшер с завязкой в стиле «Экстаза» Ноэ от белорусского режиссера Владимира Зинкевича («Качели»). Мальчишник на даче превращается в резню, когда жених и его друзья решают принять запрещенные вещества.

С 22 октября

Фильм «Дедушка НЕлегкого поведения»

Семейная комедия с Робертом де Ниро и юным Оаксом Фигли про противостояние бумеров и зумеров. Самое удивительное в фильме, пожалуй, как в России решили локализовать его название и то, что в США он прошел чуть ли не успешнее «Довода»

С 22 октября

Фильм «Конференция»

Драма Ивана И. Твердовского — художественное осмысление захвата террористами заложников на мюзикле «Норд-Ост». Здесь важнее даже не сама трагедия, а то, как с посттравматическим синдромом вообще справляются в России и насколько важна память поколений.

С 22 октября

Сериал «Шерлок в России»

Максим Матвеев в роли Шерлока преследует Джека Потрошителя до Петербурга. Вместо доктора Ватсона у него в Российской Империи сразу несколько помощников: тоже медик Карцев (Владимир Мишуков) и учительница Софья (Ирина Старшенбаум). За детективную часть отвечал Олег Маловичко, автор «Метода», за визуальное решение – оператор «Троцкого», того же «Метода» и «Триггера» Николай Богачев.

С 22 октября