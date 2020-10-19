«Собака.ru» составила программу, что смотреть и чему учиться на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: фильмы из программы «Кинотавра» «Доктор Лиза», «Конференция» и «Глубже!» в прокате, старт сериала «Шерлок в России» с Максимом Матвеевым в роли британского сыщика и фестиваль Context. Diana Vishneva.
Чем заняться в Петербурге с 19 по 25 октября
Понедельник, 19 октября
Лекция Елены Новоселовой об эмоциях
19:30
Психолог, член Российской психотерапевтической лиги Елена Новоселова в лектории «Прямая речь» расскажет, как управлять эмоциями, чтобы они в наименьшей степени влияли на нашу продуктивность.
Фестиваль Beat Weekend
С 14 октября в «Авроре» идет кинофестиваль Beat Weekend. Программа, как и всегда, впечатляет. Это и документальные биографии «В погоне за Бэнкси» и «Говорит Трумен Капоте», и культурологическое исследование о лягушонке Пепе «Ништяк, браток», и картина-признание «Любовь моя, Colette» о культовом парижском модном магазине, и многое другое. Подробности здесь.
По 21 октября
Фестиваль «Бумфест»
В Петербурге продолжается ежегодный фестиваль комиксов «Бумфест». Так, до 31 октября можно посетить экспозицию по мотивам «Войны Алана» Эмманюэля Гибера, «Араба будущего» Риада Саттуфа и «Полуночной земли» Юлии Никитиной. Это выставка художников Данилы Корогодского, Алины Исмаиловой и Льва Васильева. Кураторы — Мария Слоева и Артем Томилов. Вход свободный по регистрации.
До 31 октября
Выставка Юлии Вирко и Антона Гельфанда «Твое сознание не знает границ», «Севкабель Порт» (Кабельный цех)
Выставка двух молодых художников с зарубежным арт-образованием приехала в индустриальное пространство «Севкабель Порта» из московского «Винзавода» и представляет собой инсталляцию-лабиринт: между ярко-желтых конструкций прячется живопись по мотивам снов и фантазий, а также графика, коллажи и видеоарт. Настоящее путешествие в бессознательное!
До 15 ноября
Вторник, 20 октября
Опера «Севильский цирюльник», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Севильскому цирюльнику» Россини в постановке Бартлетта Шера, дирижер — Маурицио Бенини. В ролях — Петер Маттеи, Джойс ДиДонато, Хуан Диего Флорес, Джон Дель Карло и Джон Релья.
Спектакль «Безприданница», «Школа драматического искусства» (фестиваль «Балтийский дом»)
19:00
«Безприданница» (да именно такое написание, как во времена Островского!) — совместный проект продюсера Леонида Робермана и Лаборатории Дмитрия Крымова. Это продолжение серии спектаклей Крымова по русской классике. Лариса (Мария Смольникова), Паратов (Георгий Токаев) и даже Харита Игнатьевна Огудалова (Сергей Мелконян) тут жертвы не только друг друга, но и поп-культуры, поэтому один из центральных образов постановки — киноэкран.
Лекции ученых из цикла и «Разберем на атомы»
19:30
Бесплатный проект Информационного центра атомной энергии «Разберем на атомы» 20 октября проведет в офлайне (в кафе «Книги и кофе») три лекции. Так, Никита Иванов, инженер-проектировщик «Атомпроекта» расскажет, расскажет про реакторы. Молекулярный генетик Дмитрий Мадера проведет ликбез о редактировании генома. А социальный психолог Лариса Марарица (СПбГУ, ВШЭ) развенчает мифы об изменении поведения людей из-за соцсетей. Регистрация здесь.
Фильм «Фрида: Да здравствует жизнь!»
Еще один документальный фильм о Фриде Кало. На этот раз итальянский – поэтому при участии Азии Ардженто. Здесь также есть исторические реконструкции и съемки родной для художницы Мексики.
С 20 октября
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Иосиф Бродский
Среда, 21 октября
Опера «Веселая вдова», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу Франца Легара «Веселая вдова» в постановке Сюзан Строман, дирижер — Эндрю Дэвис. Партии иполняют Рене Флеминг, Келли О’Хара, Натан Ганн, Алек Шрэдер и Томас Аллен.
Кинопрограмма фестиваля Context. Diana Vishneva
Параллельная программа фестиваля Context. Diana Vishneva подготовлена совместно с командой Beat Film. Зрители увидят в Доме кино фильмы «Бит темного города» про Балтимор, «Маги Марен: время действия» (про ученицу Бежара) и «Посреди» — как работает хореограф Анна Тереза де Кеерсмакер.
С 21 по 23 октября
Лекция «Утопия Иосифа Бродского»
18:00
В библиотеке имени Лермонтова в среду историк, литератор и соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин расскажет о бессмертии наследия своего друга Иосифа Бродского. Чтобы попасть на встречу, нужно получить бесплатный пригласительный билет на абонементе библиотеки.
Лекция «Археология Меншиковского дворца»
19:00
На бесплатной лекции в библиотеке Маяковского (наб. Фонтанки, 46) 21 октября археолог Илья Федоров расскажет про Меншиковский дворец.
Лекция «Бактерии на службе человеку»
19:30
В среду в центре «Архэ» стартует онлайн-цикл «Бактерии на службе человеку». Мария Летарова, научный сотрудник ФИЦ Биотехнологии РАН, расскажет, что сейчас известно науке о бактериях. Трансляция здесь.
Спектакль «Воздух», «Севкабель Порт» (фестиваль Context. Diana Vishneva)
20:00
В среду в «Севкабель Порту» на VIII Международном фестивале современной хореографии Context. Diana Vishneva покажут работу Ольги Лабовкиной. Она выросла в большую форму из миниатюры, созданной для Конкурса молодых хореографов смотра.
Кинофестиваль «Влюбленные в кино»
На Лендоке пройдет фестиваль документального и игрового кино о сохранении культурного наследия «Влюбленные в искусство». Откроет его картина режиссера Юлии Бобковой «Станиславский. Жажда жизни». Вся программа здесь.
С 21 по 24 октября
Четверг, 22 октября
Опера «Так поступают все женщины», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа откроется доступ к опере Моцарта «Так поступают все женщины» в постановке Фелима Макдермотта, дирижер — Дэвид Робертсон. В ролях — Аманда Маджески, Серена Мальфи, Келли О’Хара, Бен Блисс, Адам Плахетка и Кристофер Мальтман.
Спектакль «Ромео и Джульетта», Российский академический молодежный театр (фестиваль «Балтийский дом»)
19:00
Ученик Сергея Женовача Егор Перегудов ставит пьесу Шекспира не как лав-стори о юных влюбленных. Это высказывание о роковой невозможности чувств как таковых: к себе, своей семье и любому ближнему. В ролях — Денис Фомин, Анастасия Волынская, Михаил Шкловский, Виктор Панченко, Ирина Низина, Тарас Епифанцев и другие.
Лекция «Эволюция и мозг»
19:00
На бесплатной онлайн-лекции проекта «Сколтех в Архэ» 22 октября расскажут, когда у людей появился интеллект и почему наш мозг таков, какой он есть. Спикер — Филипп Хайтович, профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколковского института науки и технологий. Регистрация здесь.
Концерт «Папин Олимпос»
20:00
19-летние музыканты уже успели выступить на «Стереолете»-2020 и в передаче «Вечерний Ургант». В четверг они сыграют концерт в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту».
Выставка «История развития мультимедиа искусства. Ленинград–Санкт-Петербург. 1986-2001», ЦСИ им. Сергея Курехина
Хрестоматия русского медиа-искусства от времен техно-сквота на Фонтанке, Параллельного кино и некрореалистов до Новой Академии Тимура Новикова и инженерного театра «АХЕ». Мамышев-Монро на Пиратском телевидении и Новые композиторы, которые все еще в строю и устраивают перформансы чуть ли не каждую неделю в обновленном «Лендоке». Идейный вдохновитель выставки — главная городская медиа-дива 1990-х и 2000-х Ольга Тобрелутс.
С 22 октября по 22 ноября
Кинофестиваль AMFEST
Фестиваль американского независимого кино в этом году вновь проходит в «Авроре». В программе — «Черный дрозд» со Сьюзан Сарандон, драма «Мир грядущий» с Кейси Аффлеком, «Девять дней» Эдсона Оды, «Цена победы» со звездой «Острых козырьков» Джо Коулом и полудокументальная картина «Сладкая жизнь».
С 22 по 25 октября
Фильм «Мой сосед Тоторо»
Трогательный мультфильм Хаяо Миядзаки про девочку Мэй, ее сестру Сацуки, Котобус и лесного духа Тоторо в октябре выйдет в повторный прокат (ура!).
С 22 октября
Фильм «Глубже!»
Еще один октябрьский релиз фильма, премьера которого прошла на сентябрьском «Кинотавре». Комедийная мелодрама Михаила Сегала («Кино про Алексеева») рассказывает о молодом режиссере (Александр Паль), который попадает в порноиндустрию и находит там национальную русскую идею.
С 22 октября
Фильм «Король Стейтен-Айленда»
Очередная комедия Джадда Апатоу («40-летний девственник», «Девушка без комплексов») про героя-инфантила. На этот раз это 24-летний Скотт, который бьет на себе портаки (неудачные тату), не хочет взрослеть и позволить матери быть счастливой с другим мужчиной после смерти отца.
С 22 октября
Фильм «Доктор Лиза»
Байопик погибшей в 2016-м Елизаветы Глинки, в котором ее играет Чулпан Хаматова. Фильм Оксаны Карас, рассказывающий историю одного дня из жизни Доктора Лизы, получил приз зрительских симпатий на минувшем «Кинотавре».
С 22 октября
Фильм «Черный дрозд»
Мелодрама с целой россыпью звезд от Сьюзан Сарандон, Кейт Уинслит и Мии Васиковска до Сэма Нила – умирающая от рака мать собирает семью летом, чтобы в последний раз, несмотря на неподходящий сезон, отметить всем вместе Рождество.
С 22 октября
Фильм «Спайс бойз»
Кровавый слэшер с завязкой в стиле «Экстаза» Ноэ от белорусского режиссера Владимира Зинкевича («Качели»). Мальчишник на даче превращается в резню, когда жених и его друзья решают принять запрещенные вещества.
С 22 октября
Фильм «Дедушка НЕлегкого поведения»
Семейная комедия с Робертом де Ниро и юным Оаксом Фигли про противостояние бумеров и зумеров. Самое удивительное в фильме, пожалуй, как в России решили локализовать его название и то, что в США он прошел чуть ли не успешнее «Довода»
С 22 октября
Фильм «Конференция»
Драма Ивана И. Твердовского — художественное осмысление захвата террористами заложников на мюзикле «Норд-Ост». Здесь важнее даже не сама трагедия, а то, как с посттравматическим синдромом вообще справляются в России и насколько важна память поколений.
С 22 октября
Сериал «Шерлок в России»
Максим Матвеев в роли Шерлока преследует Джека Потрошителя до Петербурга. Вместо доктора Ватсона у него в Российской Империи сразу несколько помощников: тоже медик Карцев (Владимир Мишуков) и учительница Софья (Ирина Старшенбаум). За детективную часть отвечал Олег Маловичко, автор «Метода», за визуальное решение – оператор «Троцкого», того же «Метода» и «Триггера» Николай Богачев.
С 22 октября
Пятница, 23 октября
Опера «Золушка», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Золушке» Россини, дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Чечилия Бартоли, Рамон Варгас, Алессандро Корбелли и Симоне Алаймо.
Спектакль «Ночной писатель», БДТ им. Г.А. Товстоногова (Каменоостровский театр)
19:00
Премьера «Ночного писателя» состоялась в декабре прошлого года в рамках фестиваля имени его постановщика – Яна Фабра. Спектакль стал первой режиссерской работой в России знаменитого бельгийца. Играли его в Фанерном театре на Фонтанке, но с этого сезона постоянная прописка будет на второй сцене — в Каменноостровском театре — и показывают его в новой редакции. Основой «Писателя» стали дневниковые записи, которые велись преимущественно в ночное время.
Концерт «Танцы минус»
20:00
В пятницу в «Космонавте» группа Вячеслава Петкуна отметит день рождения. «Танцам минус» — 25 лет, поэтому, не сомневаемся, будут все главные хиты музыкантов.
Опера «Фиделио», фестиваль Garsington Opera
20:30
Портал OperaVision покажет видеозапись спектакля, выпущенного летним оперный фестивалем Garsington Opera — «Фиделио» Людвига ван Бетховена. Постановка — Питера Мамфорда, дирижер — Дуглас Бойд.
До 22 апреля
Выставка Gipsy Vova «Веселые картинки», Arts square gallery
Всего на один уикенд буржуазную галерею напротив Русского музея оккупирует Вова Цыган — художник, который имеет культовый статус у аудитории телеграм-канала «Богема Питерская». Ему, кажется, все равно где делать выставки: хоть в заброшенном особняке, хоть прямо на улице. Стрит-арт, электронная музыка, эстетика спальных районов — набор тегов, которым описывают его экспрессивные работы с татуированными девушками в балаклавах, Юрием Шевчуком или аллюзией на полотно Леонардо да Винчи. «Веселые картинки» — советская, российская и зарубежная художественно-ироничная подборка работ, которая раскрывает простые вещи под другим углом. Сам угол при этом выбирает зритель.
С 23 по 25 октября
Лекция «Как устроен балет»
Фестиваль Context. Diana Vishneva и проект Arzamas запустили цикл «Как устроен балет» на примере спектакля Пермского театра оперы и балета «Шахерезада» Алексея Мирошниченко, в котором заглавную партию исполняет Диана Вишнева.
Лекция «Никаких NO: Театр, который не закончился»
На портале БДТdigital доступна видеозапись лекции театроведа Алексея Платунова «Никаких NO: Театр, который не закончился» — рассказ о культовом «Театре NO99», независимом театре, который режиссеры Семпер и Оясоо создали в Таллине и который стал легендой.
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Дмитрий Крымов
Суббота, 24 октября
Опера «Фальстаф», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу Джузеппе Верди «Фальстаф» в постановке Франко Дзеффирелли, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Пол Плишка, Мирелла Френи, Барбара Бонни и Мэрилин Хорн.
Спектакль «Все тут.», «Школа современной пьесы» (фестиваль «Балтийский дом»)
19:00
Канвой для спектакля Дмитрия Крымова стали его воспоминания о собственном прошлом и жизни его семьи. Среди прототипов персонажей – режиссер Анатолий Эфрос, театральный критик Наталья Крымова, завлит театра на Малой Бронной Нонна Скегина и сам Крымов. Впрочем, формально «Все тут.» (да, точка нужна) основан на пьесе Уайлдера «Наш городок».
Спектакль «Ночной писатель», БДТ им. Г.А. Товстоногова (Каменоостровский театр)
19:00
Премьера «Ночного писателя» состоялась в декабре прошлого года в рамках фестиваля имени его постановщика – Яна Фабра. Спектакль стал первой режиссерской работой в России знаменитого бельгийца. Играли его в Фанерном театре на Фонтанке, но с этого сезона постоянная прописка будет на второй сцене — в Каменноостровском театре — и показывают его в новой редакции. Основой «Писателя» стали дневниковые записи, которые велись преимущественно в ночное время.
Концерт «Пошлой Молли»
20:00
Рок-звезды с украинскими корнями выступят в субботу в «А2» с новым альбомом. Без слэма, пиротехники и мощного шоу точно не обойдется.
Концерт Дельфина
20:00
24 октября Дельфин выступит в клубе «Космонавт» с программой с многообещающим названием «Лучшее». Ретроспективные треки прозвучат в новых версиях — иначе самому Андрею Лысикову было бы скучно.
Концерт The Retuses
20:00
В клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» в субботу сыграет группа Миши Родионова The Retuses. Проект много раз менял формат (вплоть до соловерсии), сейчас это пять человек, музыкальные эксперименты и импровизации.
Перфоманс «Пиратское TV», Лендок
23:00
Субботний перформанс на Лендоке посвящен первому независимому ТВ на постсоветском пространстве — видео-арту Новых художников и Мамышева-Монро, пародирующему телевизионные каналы.
Воскресенье, 25 октября
Опера «Граф Ори», Метрполитен-опера
2:30
На 23 часа доступна опера Россини «Граф Ори» в постановке Бартлетта Шера, дирижер — Маурицио Бенини. В ролях — Хуан Диего Флорес, Диана Дамрау, Джойс ДиДонато, Стефан Дегу, Микеле Пертузи и Сюзанн Ресмарк.
Кинопоказ документального фильма «Миша Маркер/Личный протест в питерском стрит-арте»
17:00
Миша Маркер — автор знаменитых стрит-арт работ вроде растянутого под мостом постера «ставьте лайки, подписывайтесь на канал» или аллюзии на фильм «Три билборда...» «Нам билбордов не хватит спрашивать». Фильм — откровенный разговор с питерским уличным художником, который таковым себя не считает. Личный протест в городском пространстве, признание в любви, ода Путину и влияние карантина на стрит-арт. После кинопоказа в ивент-пространстве FERMA BENUA пройдет паблик-ток художника Маркера и режиссера фильма Павла Никифорова.
Сериал «Ферзевый гамбит»
Драматический мини-сериал основан на одноименном романе Уолтера Тевиса. Большеглазая Аня Тейлор-Джой играет в нем шахматистку-вундеркинда с наркотической зависимостью, которая борется за статус гроссмейстера и со своими пагубными привычками.
С 25 октября, выйдут все серии
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