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Чем заняться в Петербурге с 19 по 25 октября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и чему учиться на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: фильмы из программы «Кинотавра» «Доктор Лиза», «Конференция» и «Глубже!» в прокате, старт сериала «Шерлок в России» с Максимом Матвеевым в роли британского сыщика и фестиваль Context. Diana Vishneva.

Пн 19 октября Вт 20 октября Ср 21 октября Чт 22 октября Пт 23 октября Сб 24 октября Вс 25 октября

  • «Говорит Трумен Капоте»

  • Выставка «Твое сознание не знает границ»

Понедельник, 19 октября

Лекция Елены Новоселовой об эмоциях

19:30

Психолог, член Российской психотерапевтической лиги Елена Новоселова в лектории «Прямая речь» расскажет, как управлять эмоциями, чтобы они в наименьшей степени влияли на нашу продуктивность.  

Фестиваль Beat Weekend

С 14 октября в «Авроре» идет кинофестиваль Beat Weekend. Программа, как и всегда, впечатляет. Это и документальные биографии «В погоне за Бэнкси» и «Говорит Трумен Капоте», и культурологическое исследование о лягушонке Пепе «Ништяк, браток», и картина-признание «Любовь моя, Colette» о культовом парижском модном магазине, и многое другое. Подробности здесь.

По 21 октября        

Фестиваль «Бумфест»

В Петербурге продолжается ежегодный фестиваль комиксов «Бумфест». Так, до 31 октября можно посетить экспозицию по мотивам «Войны Алана» Эмманюэля Гибера, «Араба будущего» Риада Саттуфа и «Полуночной земли» Юлии Никитиной. Это выставка художников Данилы Корогодского, Алины Исмаиловой и Льва Васильева. Кураторы — Мария Слоева и Артем Томилов. Вход свободный по регистрации.

До 31 октября

Выставка Юлии Вирко и Антона Гельфанда «Твое сознание не знает границ», «Севкабель Порт» (Кабельный цех)

Выставка двух молодых художников с зарубежным арт-образованием приехала в индустриальное пространство «Севкабель Порта» из московского «Винзавода» и представляет собой инсталляцию-лабиринт: между ярко-желтых конструкций прячется живопись по мотивам снов и фантазий, а также графика, коллажи и  видеоарт.  Настоящее путешествие в бессознательное!

До 15 ноября

  •  «Безприданница»

  • Фильм «Фрида: Да здравствует жизнь!

Вторник, 20 октября

Опера «Севильский цирюльник», Метрополитен-опера

2:30  

Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Севильскому цирюльнику» Россини в постановке Бартлетта Шера, дирижер — Маурицио Бенини. В ролях — Петер Маттеи, Джойс ДиДонато, Хуан Диего Флорес, Джон Дель Карло и Джон Релья.

Спектакль «Безприданница», «Школа драматического искусства» (фестиваль «Балтийский дом»)

19:00

 «Безприданница» (да именно такое написание, как во времена Островского!) — совместный проект продюсера Леонида Робермана и Лаборатории Дмитрия Крымова. Это продолжение серии спектаклей Крымова по русской классике. Лариса (Мария Смольникова), Паратов (Георгий Токаев) и даже Харита Игнатьевна Огудалова (Сергей Мелконян) тут жертвы не только друг друга, но и поп-культуры, поэтому один из центральных образов постановки — киноэкран. 

Лекции ученых из цикла и «Разберем на атомы»

19:30

Бесплатный проект Информационного центра атомной энергии «Разберем на атомы» 20 октября проведет в офлайне (в кафе «Книги и кофе») три лекции. Так, Никита Иванов, инженер-проектировщик «Атомпроекта» расскажет, расскажет про реакторы. Молекулярный генетик Дмитрий Мадера проведет ликбез о редактировании генома. А социальный психолог Лариса Марарица (СПбГУ, ВШЭ) развенчает мифы об изменении поведения людей из-за соцсетей. Регистрация здесь.

Фильм «Фрида: Да здравствует жизнь!»

Еще один документальный фильм о Фриде Кало. На этот раз итальянский – поэтому при участии Азии Ардженто. Здесь также есть исторические реконструкции и съемки родной для художницы Мексики.

С 20 октября

  • Иосиф Бродский

Среда, 21 октября

Опера «Веселая вдова», Метрополитен-опера

2:30

В течение 23 часов можно посмотреть оперу Франца Легара «Веселая вдова» в постановке Сюзан Строман, дирижер — Эндрю Дэвис. Партии иполняют Рене Флеминг, Келли О’Хара, Натан Ганн, Алек Шрэдер и Томас Аллен.

Кинопрограмма фестиваля Context. Diana Vishneva

Параллельная программа фестиваля Context. Diana Vishneva подготовлена совместно с командой Beat Film. Зрители увидят в Доме кино фильмы «Бит темного города» про Балтимор, «Маги Марен: время действия» (про ученицу Бежара) и «Посреди» — как работает хореограф Анна Тереза де Кеерсмакер.

С 21 по 23 октября

Лекция «Утопия Иосифа Бродского»

18:00

В библиотеке имени Лермонтова в среду историк, литератор и соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин расскажет о бессмертии наследия своего друга Иосифа Бродского. Чтобы попасть на встречу, нужно получить бесплатный пригласительный билет на абонементе библиотеки.

Лекция «Археология Меншиковского дворца»

19:00

На бесплатной лекции в библиотеке Маяковского (наб. Фонтанки, 46) 21 октября археолог Илья Федоров расскажет про Меншиковский дворец.

Лекция «Бактерии на службе человеку»

19:30

В среду в центре «Архэ» стартует онлайн-цикл «Бактерии на службе человеку». Мария Летарова, научный сотрудник ФИЦ Биотехнологии РАН, расскажет, что сейчас известно науке о бактериях. Трансляция здесь

Спектакль «Воздух», «Севкабель Порт» (фестиваль Context. Diana Vishneva)

20:00

В среду в «Севкабель Порту» на  VIII Международном фестивале современной хореографии Context. Diana Vishneva покажут работу Ольги Лабовкиной. Она выросла в большую форму из миниатюры, созданной для Конкурса молодых хореографов смотра.  

Кинофестиваль «Влюбленные в кино»

На Лендоке пройдет фестиваль документального и игрового кино о сохранении культурного наследия «Влюбленные в искусство». Откроет его картина режиссера Юлии Бобковой «Станиславский. Жажда жизни». Вся программа здесь.

С 21 по 24 октября

  • Фильм «Глубже!»

  • Фильм «Черный дрозд» 

Четверг, 22 октября

Опера «Так поступают все женщины», Метрополитен-опера

2:30

На 23 часа откроется доступ к опере Моцарта «Так поступают все женщины» в постановке Фелима Макдермотта, дирижер — Дэвид Робертсон. В ролях — Аманда Маджески, Серена Мальфи, Келли О’Хара, Бен Блисс, Адам Плахетка и Кристофер Мальтман.

Спектакль «Ромео и Джульетта», Российский академический молодежный театр (фестиваль «Балтийский дом»)

19:00

Ученик Сергея Женовача Егор Перегудов ставит пьесу Шекспира не как лав-стори о юных влюбленных. Это высказывание о роковой невозможности чувств как таковых: к себе, своей семье и любому ближнему. В ролях — Денис Фомин, Анастасия Волынская, Михаил Шкловский, Виктор Панченко, Ирина Низина, Тарас Епифанцев и другие.

Лекция «Эволюция и мозг»

19:00

На бесплатной онлайн-лекции проекта «Сколтех в Архэ» 22 октября расскажут, когда у людей появился интеллект и почему наш мозг таков, какой он есть. Спикер — Филипп Хайтович, профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколковского института науки и технологий. Регистрация здесь

Концерт «Папин Олимпос»

20:00

19-летние музыканты уже успели выступить на «Стереолете»-2020 и в передаче «Вечерний Ургант». В четверг они сыграют концерт в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту».

Выставка «История развития мультимедиа искусства. Ленинград–Санкт-Петербург. 1986-2001», ЦСИ им. Сергея Курехина

Хрестоматия русского медиа-искусства от времен техно-сквота на Фонтанке, Параллельного кино и некрореалистов до Новой Академии Тимура Новикова и инженерного театра «АХЕ». Мамышев-Монро на Пиратском телевидении и Новые композиторы, которые все еще в строю и устраивают перформансы чуть ли не каждую неделю в обновленном «Лендоке». Идейный вдохновитель выставки — главная городская медиа-дива 1990-х и 2000-х Ольга Тобрелутс. 

С 22 октября по 22 ноября

Кинофестиваль AMFEST

Фестиваль американского независимого кино в этом году вновь проходит в «Авроре». В программе — «Черный дрозд» со Сьюзан Сарандон, драма «Мир грядущий» с Кейси Аффлеком, «Девять дней» Эдсона Оды, «Цена победы» со звездой «Острых козырьков» Джо Коулом и полудокументальная картина «Сладкая жизнь».

С 22 по 25 октября

Фильм «Мой сосед Тоторо»

Трогательный мультфильм Хаяо Миядзаки про девочку Мэй, ее сестру Сацуки, Котобус и лесного духа Тоторо в октябре выйдет в повторный прокат (ура!).  

С 22 октября

Фильм «Глубже!»

Еще один октябрьский релиз фильма, премьера которого прошла на сентябрьском «Кинотавре». Комедийная мелодрама Михаила Сегала («Кино про Алексеева») рассказывает о молодом режиссере (Александр Паль), который попадает в порноиндустрию и находит там национальную русскую идею.

С 22 октября

Фильм «Король Стейтен-Айленда»

Очередная комедия Джадда Апатоу («40-летний девственник», «Девушка без комплексов») про героя-инфантила. На этот раз это 24-летний Скотт, который бьет на себе портаки (неудачные тату), не хочет взрослеть и позволить матери быть счастливой с другим мужчиной после смерти отца.

С 22 октября

Фильм  «Доктор Лиза»

Байопик погибшей в 2016-м Елизаветы Глинки, в котором ее играет Чулпан Хаматова. Фильм Оксаны Карас, рассказывающий историю одного дня из жизни Доктора Лизы, получил приз зрительских симпатий на минувшем «Кинотавре».  

С 22 октября

Фильм «Черный дрозд» 

Мелодрама с целой россыпью звезд от Сьюзан Сарандон, Кейт Уинслит и Мии Васиковска до Сэма Нила – умирающая от рака мать собирает семью летом, чтобы в последний раз, несмотря на неподходящий сезон, отметить всем вместе Рождество.

С 22 октября

Фильм «Спайс бойз»

Кровавый слэшер с завязкой в стиле «Экстаза» Ноэ от белорусского режиссера Владимира Зинкевича («Качели»). Мальчишник на даче превращается в резню, когда жених и его друзья решают принять запрещенные вещества.   

С 22 октября

Фильм «Дедушка НЕлегкого поведения» 

Семейная комедия с Робертом де Ниро и юным Оаксом Фигли про противостояние бумеров и зумеров. Самое удивительное в фильме, пожалуй, как в России решили локализовать его название и то, что в США он прошел чуть ли не успешнее «Довода»  

С 22 октября

Фильм «Конференция»

Драма Ивана И. Твердовского — художественное осмысление захвата террористами заложников на мюзикле «Норд-Ост». Здесь важнее даже не сама трагедия, а то, как с посттравматическим синдромом вообще справляются в России и насколько важна память поколений.

С 22 октября

Сериал «Шерлок в России»

Максим Матвеев в роли Шерлока преследует Джека Потрошителя до Петербурга. Вместо доктора Ватсона у него в Российской Империи сразу несколько помощников: тоже медик Карцев (Владимир Мишуков) и учительница Софья (Ирина Старшенбаум). За детективную часть отвечал Олег Маловичко, автор «Метода», за визуальное решение – оператор «Троцкого», того же «Метода» и «Триггера» Николай Богачев. 

С 22 октября   

  • Выставка Gipsy Vova «Веселые картинки»

  • Спектакль «Ночной писатель»

Пятница, 23 октября

Опера «Золушка», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Золушке» Россини, дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Чечилия Бартоли, Рамон Варгас, Алессандро Корбелли и Симоне Алаймо.

Спектакль «Ночной писатель», БДТ им. Г.А. Товстоногова (Каменоостровский театр)

19:00

Премьера «Ночного писателя» состоялась в декабре прошлого года в рамках фестиваля имени его постановщика – Яна Фабра. Спектакль стал первой режиссерской работой в России знаменитого бельгийца. Играли его в Фанерном театре на Фонтанке, но с этого сезона постоянная прописка будет на второй сцене — в Каменноостровском театре — и показывают его в новой редакции. Основой «Писателя» стали дневниковые записи, которые велись преимущественно в ночное время.

Концерт «Танцы минус»

20:00

В пятницу в «Космонавте» группа Вячеслава Петкуна отметит день рождения. «Танцам минус» — 25 лет, поэтому, не сомневаемся, будут все главные хиты музыкантов.

Опера «Фиделио», фестиваль Garsington Opera

20:30

Портал OperaVision покажет видеозапись спектакля, выпущенного летним оперный фестивалем Garsington Opera — «Фиделио» Людвига ван Бетховена. Постановка — Питера Мамфорда, дирижер — Дуглас Бойд.

До 22 апреля

Выставка Gipsy Vova «Веселые картинки», Arts square gallery

Всего на один уикенд буржуазную галерею напротив Русского музея оккупирует Вова Цыган — художник, который имеет культовый статус у аудитории телеграм-канала «Богема Питерская». Ему, кажется, все равно где делать выставки: хоть в заброшенном особняке, хоть прямо на улице. Стрит-арт, электронная музыка, эстетика спальных районов — набор тегов, которым описывают его экспрессивные работы с татуированными девушками в балаклавах, Юрием Шевчуком или аллюзией на полотно Леонардо да Винчи. «Веселые картинки» — советская, российская и зарубежная художественно-ироничная подборка работ, которая раскрывает простые вещи под другим углом. Сам угол при этом выбирает зритель.

С 23 по 25 октября

Лекция «Как устроен балет»

Фестиваль Context. Diana Vishneva и проект Arzamas запустили цикл «Как устроен балет» на примере спектакля Пермского театра оперы и балета «Шахерезада» Алексея Мирошниченко, в котором заглавную партию исполняет Диана Вишнева.

Лекция «Никаких NO: Театр, который не закончился»

На портале БДТdigital доступна видеозапись лекции театроведа Алексея Платунова «Никаких NO: Театр, который не закончился» — рассказ о культовом «Театре NO99», независимом театре, который режиссеры Семпер и Оясоо создали в Таллине и который стал легендой. 

  • Дмитрий Крымов

Суббота, 24 октября

Опера «Фальстаф», Метрополитен-опера

2:30

В течение 23 часов можно посмотреть оперу Джузеппе Верди «Фальстаф» в постановке Франко Дзеффирелли, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Пол Плишка, Мирелла Френи, Барбара Бонни и Мэрилин Хорн.

Спектакль «Все тут.», «Школа современной пьесы» (фестиваль «Балтийский дом»)

19:00

Канвой для спектакля Дмитрия Крымова стали его воспоминания о собственном прошлом и жизни его семьи. Среди прототипов персонажей – режиссер Анатолий Эфрос, театральный критик Наталья Крымова, завлит театра на Малой Бронной Нонна Скегина и сам Крымов. Впрочем, формально «Все тут.» (да, точка нужна) основан на пьесе Уайлдера «Наш городок». 

Спектакль «Ночной писатель», БДТ им. Г.А. Товстоногова (Каменоостровский театр)

19:00

Премьера «Ночного писателя» состоялась в декабре прошлого года в рамках фестиваля имени его постановщика – Яна Фабра. Спектакль стал первой режиссерской работой в России знаменитого бельгийца. Играли его в Фанерном театре на Фонтанке, но с этого сезона постоянная прописка будет на второй сцене — в Каменноостровском театре — и показывают его в новой редакции. Основой «Писателя» стали дневниковые записи, которые велись преимущественно в ночное время.

Концерт «Пошлой Молли»

20:00

Рок-звезды с украинскими корнями выступят в субботу в «А2» с новым альбомом. Без слэма, пиротехники и мощного шоу точно не обойдется.  

Концерт Дельфина

20:00

24 октября Дельфин выступит в клубе «Космонавт» с программой с многообещающим названием «Лучшее». Ретроспективные треки прозвучат в новых версиях — иначе самому Андрею Лысикову было бы скучно.  

Концерт The Retuses

20:00

В клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» в субботу сыграет группа Миши Родионова The Retuses. Проект много раз менял формат (вплоть до соловерсии), сейчас это пять человек, музыкальные эксперименты и импровизации.

Перфоманс «Пиратское TV», Лендок

23:00

Субботний перформанс на Лендоке посвящен первому независимому ТВ на постсоветском пространстве — видео-арту Новых художников и Мамышева-Монро, пародирующему телевизионные каналы.

  • Сериал «Ферзевый гамбит»

Воскресенье, 25 октября

Опера «Граф Ори», Метрполитен-опера

2:30

На 23 часа доступна опера Россини «Граф Ори» в постановке Бартлетта Шера, дирижер — Маурицио Бенини. В ролях — Хуан Диего Флорес, Диана Дамрау, Джойс ДиДонато, Стефан Дегу, Микеле Пертузи и Сюзанн Ресмарк.

Кинопоказ документального фильма «Миша Маркер/Личный протест в питерском стрит-арте»

17:00

Миша Маркер — автор знаменитых стрит-арт работ вроде растянутого под мостом постера «ставьте лайки, подписывайтесь на канал» или аллюзии на фильм «Три билборда...» «Нам билбордов не хватит спрашивать». Фильм — откровенный разговор с питерским уличным художником, который таковым себя не считает. Личный протест в городском пространстве, признание в любви, ода Путину и влияние карантина на стрит-арт. После кинопоказа в ивент-пространстве FERMA BENUA пройдет паблик-ток художника Маркера и режиссера фильма Павла Никифорова.

Сериал «Ферзевый гамбит»

Драматический мини-сериал основан на одноименном романе Уолтера Тевиса. Большеглазая Аня Тейлор-Джой играет в нем шахматистку-вундеркинда с наркотической зависимостью, которая борется за статус гроссмейстера и со своими пагубными привычками.

С 25 октября, выйдут все серии

Елена Анисимова,
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