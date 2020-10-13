Гид: Что смотреть и кого слушать на Beat Weekend-2020

«Художники улиц: между заявкой на славу, рынком и гражданской позицией»

Где: «Аврора»

Когда: 14 октября

После показа фильма «В погоне за Бэнкси» в среду участники арт-группы «Явь», а также исследователи уличного искусства Мария Удовыдченко и Дмитрий Пиликин расскажут, как соблюсти баланс между востребованностью и своими принципами (и возможен ли он вообще).

«Поиск того самого звука: об одном из самых интересных этапов кинопроизводства»

Где: «Формула кино Галерея»

Когда: 15 октября

После показа фильма «По волнам: Искусство звука в кино» о самых необычных звуковых находках в истории кинематографа расскажут звукооформитель «Ленфильма» Сергей Фигнер и преподаватели Санкт-Петербургской школы нового кино Дмитрий Васильев и Иван Гусаков.

«10 идей Collette, которые пригодятся тем, кто придумывает бренд или сам хочет им стать»

Где: «Аврора»

Когда: 16 октября

Фэшн-эксперты города во главе с директором отдела моды и искусства «Собака.ru» Ксенией Гощицкой расскажут, как сделать, чтобы бренд заработал. Встреча приурочена к показу фильма «Colette, моя любовь».

«Редкие книги: прошлое и будущее, форма и содержание»

Где: «Аврора»

Когда: 17 октября

После показа фильма «Книготорговцы» совладельцы независимых книжных Петербурга Михаил Иванов («Подписные издания») и Любовь Беляцкая («Все свободны») обсудят, какие книги и почему становятся предметами коллекционирования.

«Комиксы и интернет. Мемы и не только»

Где: «Аврора»

Когда: 19 октября

После второго показа фильма «Ништяк, браток» о мемах с культурологических и политических позиций порассуждают знатоки субкультуры. Среди гостей — Степан Шмытинский, главный редактор издательства «КомФедерация», которое выпустило на русском комикс Мэтта Фьюри «Пацанский клуб».

«Ускользающая реальность уличных субкультур»

Где: «Аврора»

Когда: 20 октября

После сеанса фильма «Марта Купер: История о граффити» 20 октября про уличное искусство и его эволюцию поговорят фотограф SelOne, граффити-райтер Николай Супер и художник Стас Багс.