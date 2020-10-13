С 14 по 21 октября в Петербурге проходит ежегодный кинофестиваль Beat Weekend. «Собака.ru» изучила программу 2020-го и рассказывает, какие картины (арт+фэшн! Капоте! Бэнкси!), паблик-токи и вечеринки (да-да!) точно не стоит пропускать.
Гид: Что смотреть и кого слушать на Beat Weekend-2020
Кино
«В погоне за Бэнкси»
Где: «Аврора», «Формула кино Галерея»
Когда: 14, 17, 18, 20 октября
Режиссеры Аурелия Рувье и Шеймас Хэйли, несмотря на анонсированные в заглавии фильма намерения, гонятся не за самим Бэнкси — самым известным в мире уличным художником, сохраняющим анонимность. Гораздо больше их интересует мифология вокруг него. Поэтому им не так важно, скрывается ли за псевдонимом основатель Massive Attack Роберт Дель Ная или кто угодно другой. Деконструкция мифа убьет очарование. Куда важнее им показать, как его работы-блокбастеры действуют на зрителей: от высказываний о несправедливости политического мироустройства до остроумных трюков вроде самоуничтожающейся картины, проданной перед тем на «Сотбис» за 1,4 миллиона фунтов.
«Говорит Трумен Капоте»
Где: «Аврора», Лендок, «Формула кино Галерея»
Когда: 15, 16, 19, 20 октября
Автор «Завтрака у Тиффани» и «Хладнокровного убийства» Трумен Капоте выстраивал финал своей жизни по драматургическим законам: где литературный провал и остракизм со стороны экс-друзей из нью-йоркской элиты сочетался с литрами алкоголя, валиума горстями и танцами в «Студии 54». Трагедия одиночества в толпе и саморазрушения во всей их полноте. Об этом, а еще о романе (или мистификации) «Услышанные молитвы», детстве без матери, комплексах из-за внешности и гомосексуальности Капоте тактично, но точно рассказывает режиссер Эбс Берноу.
«По волнам: Искусство звука в кино»
Где: «Аврора», «Формула кино Галерея»
Когда: 15, 17, 19, 21 октября
Режиссер фильма Мидж Костин не понаслышке (сложно удержаться от каламбура) знает про звук. Она работала звукорежиссером на картинах Джона Уотерса и Тони Скотта и даже несколько раз была номинантом «Оскара». В своем дебюте Костин исследует чуть ли не всю историю саунд-дизайна: от первых записей голоса или рыка в «Кинг Конге» до вертолетной атаки под Вагнера из «Апокалипсиса сегодня» и экшн-сцен в «Звездных войнах». Помогают ей в рассказе Дэвид Линч, Джордж Лукас, Кристофер Нолан, Стивен Спилберг и София Коппола.
«Марта Купер: История о граффити»
Где: «Аврора», «Формула кино Галерея»
Когда: 15, 16, 18, 20 октября
Культовый фотограф уличного искусства Марта Купер начинала в 1970-е — хрупкая брюнетка снимала городские трущобы для The New York Post и заинтересовалась работами стрит-художников. После был сделавший ее знаменитой альбом Subway Art (для которого она, кстати, не могла найти издателя — никто не верил в проект о леттеринге на вагонах метро), мотопробег из Бангкока в Лондон и многочисленные выставки. Сейчас Марте 77 лет, хотя у нее нет свода правил, как у Павла Дурова, о сохранении молодости, по крайней мере из фильма, кажется, что рецепт – это делать только то, что нравится без компромиссов и самообманов.
«Colette, любовь моя»
Где: «Аврора», «Формула кино Галерея»
Когда: 16, 17, 18, 20 октября
Тотальное признание в любви закрывшемуся три года назад парижскому концепт-стору Colette. В нем тяжелый люкс миксовали с современным искусством и работами молодых дизайнеров, а Канье Уэст спешил туда сразу из аэропорта, минуя пункты вроде Эйфелевой башни или Елисейских полей. О своих чувствах рэпер, проповедник и политик расскажет лично вместе с Фарреллом Уильямсом, художником Kaws, дизайнером Вирджилом Абло и многими другими. Свидетельства создательниц концепт-стора Колетт Руссо и ее дочери Сары Андельман, конечно, тоже будут.
«Книготорговцы»
Где: «Аврора», «Формула кино Галерея»
Когда: 16, 17, 21 октября
Уходящая натура всегда оставляет щемящее чувство. Тем ценнее зафиксировать ее, пока она еще с нами и попытаться сохранить. В фильме «Книготорговцы» собран коллективный портрет букинистов Нью-Йорка — очаровательных чудаков, эксцентриков, фанатиков и настоящих знатоков. Они отчаянно пытаются выжить в мире цифровых технологий и крупных торговых сетей.
«Ништяк, браток»
Где: «Аврора», «Формула кино Галерея»
Когда: 15, 19, 21 октября
Художник Мэтт Фьюри рисовал комикс про Лягушонка Пепе с середины 2000-х. Тот был милым бездельником, любившим повторять «Ништяк, браток» (Feels Good Man). Но в эпоху Web 2.0 образ с MySpace стал мемом, который подхватили ультраправые. Дебютный фильм Артура Джонса пытается понять, как же это все случилось и дает слово Фьюри, который по-отечески пытается доказать, что его Пепе был про другое и ни в чем не виноват. 15 октября картину представит главный редактор сообщества «Лентач» Тарас Сычев.
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«Colette, любовь моя»
Дискуссии
«Художники улиц: между заявкой на славу, рынком и гражданской позицией»
Где: «Аврора»
Когда: 14 октября
После показа фильма «В погоне за Бэнкси» в среду участники арт-группы «Явь», а также исследователи уличного искусства Мария Удовыдченко и Дмитрий Пиликин расскажут, как соблюсти баланс между востребованностью и своими принципами (и возможен ли он вообще).
«Поиск того самого звука: об одном из самых интересных этапов кинопроизводства»
Где: «Формула кино Галерея»
Когда: 15 октября
После показа фильма «По волнам: Искусство звука в кино» о самых необычных звуковых находках в истории кинематографа расскажут звукооформитель «Ленфильма» Сергей Фигнер и преподаватели Санкт-Петербургской школы нового кино Дмитрий Васильев и Иван Гусаков.
«10 идей Collette, которые пригодятся тем, кто придумывает бренд или сам хочет им стать»
Где: «Аврора»
Когда: 16 октября
Фэшн-эксперты города во главе с директором отдела моды и искусства «Собака.ru» Ксенией Гощицкой расскажут, как сделать, чтобы бренд заработал. Встреча приурочена к показу фильма «Colette, моя любовь».
«Редкие книги: прошлое и будущее, форма и содержание»
Где: «Аврора»
Когда: 17 октября
После показа фильма «Книготорговцы» совладельцы независимых книжных Петербурга Михаил Иванов («Подписные издания») и Любовь Беляцкая («Все свободны») обсудят, какие книги и почему становятся предметами коллекционирования.
«Комиксы и интернет. Мемы и не только»
Где: «Аврора»
Когда: 19 октября
После второго показа фильма «Ништяк, браток» о мемах с культурологических и политических позиций порассуждают знатоки субкультуры. Среди гостей — Степан Шмытинский, главный редактор издательства «КомФедерация», которое выпустило на русском комикс Мэтта Фьюри «Пацанский клуб».
«Ускользающая реальность уличных субкультур»
Где: «Аврора»
Когда: 20 октября
После сеанса фильма «Марта Купер: История о граффити» 20 октября про уличное искусство и его эволюцию поговорят фотограф SelOne, граффити-райтер Николай Супер и художник Стас Багс.
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«Говорит Трумен Капоте»
Вечеринки
Вечеринка в честь показа фильма Говорит Трумен Капоте»
Где: Лендок
Когда: 16 октября
После сеанса на Лендоке там же пройдет вечеринка. Органзиторы обещают атмосферу «Студии 54». За музыку отвечает Андрей Кимбар.
Вечеринка друзей Beat Weekend
Где: «Мачты»
Когда: 17 октября
В «Мачтах» в «Севкабель Порту» на вечеринке друзей Beat Weekend за диджейским пультом будет Кирилл Сергеев (ака Kito Jempere) и его музыканты-единомышленники.
Вечеринка Beat x Au Pont Rouge
Где: Social Club
Когда: 18 октября
В Social Club состоится вечеринка-обсуждение фильма «Colette, любовь моя». В ней участвуют исполнительный директор универмага Au Pont Rouge Екатерина Павлова и соосновательница агентства Lunar Hare, редакционный директор The Blueprint Александра Перепелкина.
Билеты и полное расписание здесь.
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