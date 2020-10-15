Гузеева, Паль и «Глубокая глотка»: 10 фильмов про порно

На следующей неделе в прокат выходит новый фильм автора «Рассказов» и «Кино про Алексеева» Михаила Сегала «Глубже!», в котором герой Александра Паля возводит порно в национальную идею России. «Собака.ru» рассказывает о немного театральной, но местами действительно смешной комедии и вспоминает еще 9 картин о съемках лент для взрослых.
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«Глубже!», реж. Михаил Сегал (2020)
Мастер литературных сценариев режиссер Михаил Сегал возвращается к эстетике его же «Рассказов» — одна общая идея прокручивается с разных сторон и комически преломляется в наборе ситуаций. Режиссера-неудачника (Александр Паль) выгоняют из Главного театра страны, но он находит себя (а заодно и национальную русскую идею) в «глубоком порно». Это «как Тарковский, только интересно». Шутки про подлинность проживания на сцене, искусство и театральные школы тоже будут. А еще пародии на Павла Дурова (Семен Трескунов), экс-министра Мединского (Игорь Верник), ведущих госканалов (Сергей Бурунов), а также Игорь Угольников снова (как и в «Рассказах») в роли президента, читающего классику.
«Ночи в стиле буги» / Boogie Nights, реж. Пол Томас Андерсон (1997)
Первый большой режиссерский успех Пола Томаса Андерсона — полнометражное продолжение его же короткого метра «История Дирка Дигглера». Дирк Дигглер — выдуманный порноактер, расцвет карьеры которого якобы приходится на 1970-е: эпоху сексуальной революции, первых гей-парадов и тотального раскрепощения. Впрочем, у него был и прототип в реальности — умерший в 43 года от СПИДа Джон Холмс, успевший при этом сняться в 500 порнофильмах. Дигглера играет Марк Уолберг, заменивший в дрим-касте Андерсона Леонардо ДиКаприо — тот предпочел «Титаник» (о чем, кстати, по его же словам пожалел).
«Зак и Мири снимают порно» / Zack and Miri Make a Porno, реж. Кевин Смит (2008)
Сентиментальный ромком матершинника и бесстыдника с нежным сердцем Кевина Смита про друзей и соседей — миловидную блондинку (Элизабет Бэнкс) и нелепого тюфяка (Сет Роген), которые решают снять порноверсию «Звездных войн» у себя в гараже, чтобы оплатить счета. Конечно, все, что только можно и нельзя, пойдет не так. Фильм, кстати, был запрещен для проката на территории Беларуси.
«Народ против Ларри Флинта» / The People vs. Larry Flynt, реж. Милош Форман (1996)
Скандальный и вольный байопик Ларри Флинта — эксцентричного создателя порножурнала «Hustler». Картина Милоша Формана не столько о самом Флинте (его играет Вуди Харрельсон), сколько о праве на свободу. Именно поэтому ее признали лучшей на Берлинале в 1997 году (фильм обошел тогда «Английского пациента» и «Ромео+Джульетта»). Но дальше ее ждал не самый теплый прием в США. Кинематографистов обвиняли в том, что женоненавистника с дурным вкусом изобразили жертвой буллинга и чуть ли не мучеником.
«Про уродов и людей», реж. Алексей Балабанов (1998)
В весенний ледоход в Петербурге появляется порнограф с Фаустовским именем Иоган (Сергей Маковецкий), чтобы снимать порки обнаженных девушек и пробраться в семью инженера Радлова, воспитывающего юную дочь Лизу (Динара Друкарова). Эстетскую драму про природу зла, пришествие совращающего невинные души и тела дьявола и вуайеризм кинематографа как такового Алексей Балабанов считал лучшей из своих работ. Также эта строгая по форме (но не содержанию) композиция любима критиками, но вот у массового зрителя культовой не стала.
«Лавлэйс» / Lovelace, реж. Роб Эпштейн и Джеффри Фридман (2013)
Режиссеры Роб Эпштейн и Джеффри Фридман посвятили байопик Линде Лавлэйс — актрисе чуть ли не самого популярного в поп-культуре порнофильма «Глубокая глотка» (чего стоят, например, шутки Вуди Аллена про бар-мицву по мотивам картины). Играет ее Аманда Сайфред. «Лавлэйс» состоит из двух частей — глянцевой истории успеха «девушки, любившей секс» и реальности с сексуальным и физическим насилием со стороны мужа, принуждением сниматься в порно и харрасментом медиамагнатов. Кстати, сама Линда впоследствии стала христианкой, феминисткой и активисткой движения против порнографии.
«Жесткач» / Hardcore, реж. Пол Шредер (1978)
Сценарист «Таксиста» Пол Шредер снял мрачный фильм про убитого горем отца-кальвиниста, разыскивающего несовершеннолетнюю дочь — школьница пропала во время экскурсии с классом. Расследование частного детектива приведет его в Калифорнию – девушка окажется втянута в порноиндустрию. Для Шредера оптика отца, ищущего блудную дочь, не случайна: это взгляд его, человека строгого воспитания, на расцвет порно в Америке 1970-х.
«Жесткое время», реж. Максим Пежемский (1996)
Максим Пежемский с Константином Мурзенко в середине 1990-х придумали бредовый комедийный сценарий про режиссера, который взял деньги на кино у бандитов. Чтобы отработать долг, тот вынужден согласиться снять порно. Самое забавное, что в касте фильма — сплошь нынешние звезды Первого канала: Иван Ургант и Лариса Гузеева. В роли режиссера — Алексей Серебряков.
«Соседка» / The Girl Next Door, реж. Люк Гринфилд (2004)
Мелодраматичная комедия в духе сериала «Половое воспитание» о школьниках, чьи гормоны бушуют и тем сильнее, что в дом по соседству вселяется 19-летняя порноактриса, пытающаяся завязать с кинокарьерой в фильмах для взрослых. С главным героем Меттью (Эмиль Хирш) у нее вспыхивают чувства, которым не могут помешать мелочи вроде карьеры сенатора, на которую тот нацелен.
«Хай, мамаша!» / Hi, Mom!, реж. Брайан Де Пальма (1970)
Странный (и тем самым прекрасный) фильм с Робертом Де Ниро в роли молодого порнографа Джона Рубина, который снимает скрытой камерой как оргии соседей, так и обычную жизнь Нью-Йорка, где свобода и самовыражение в самом начале 1970-х кажутся важнейшей ценностью.
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