Гузеева, Паль и «Глубокая глотка»: 10 фильмов про порно

«Глубже!», реж. Михаил Сегал (2020)

Мастер литературных сценариев режиссер Михаил Сегал возвращается к эстетике его же «Рассказов» — одна общая идея прокручивается с разных сторон и комически преломляется в наборе ситуаций. Режиссера-неудачника (Александр Паль) выгоняют из Главного театра страны, но он находит себя (а заодно и национальную русскую идею) в «глубоком порно». Это «как Тарковский, только интересно». Шутки про подлинность проживания на сцене, искусство и театральные школы тоже будут. А еще пародии на Павла Дурова (Семен Трескунов), экс-министра Мединского (Игорь Верник), ведущих госканалов (Сергей Бурунов), а также Игорь Угольников снова (как и в «Рассказах») в роли президента, читающего классику.