Премьера! Александринский театр представит спектакль «Последний год» по роману Тынянова о Грибоедове

В программе спецсобытий к первым показам — лекции Якова Гордина и Юрия Сапрыкина!
9, 10 и 11 октября на основной сцене Александринского состоится премьера спектакля Никиты Кобелева «Последний год» по роману Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара». В основе сюжета — последние месяцы жизни писателя Александра Грибоедова. Роль литератора в постановке репетирует артист Виктор Шуралев.
Режиссер спектакля Никита Кобелев окончил мастерскую Олега Кудряшова в ГИТИСе. В Александринском театре он ставил «Тварь» по одноименной пьесе Валерия Семеновского, «Воскресение» по роману Льва Толстого (с Тихоном Жизневским в роли князя Нехлюдова!), спектакль «Екатерина и Вольтер» по переписке императрицы Екатерины II и философа-просветителя, а также сценическую адаптацию пьесы Максима Горького «На дне». В 2025-м на Новой сцене Александринки прошла премьера его работы «Козинцев. Гоголиада» о нереализованном проекте кинематографиста Григория Козинцева по «Петербургским повестям» Николая Васильевича Гоголя.
Новый спектакль Кобелева «Последний год», вслед за романом Тынянова, повествует в том числе о тех, кто окружал Грибоедова в 1820-е годы. Фигурируют Александр Пушкин и Иван Крылов, философ Петр Чаадаев, критик Фаддей Булгарин, император Николай I, граф Нессельроде и другие герои эпохи.
Юрий Тынянов — один из создателей «формального метода» в литературоведении. С середины 1920-х он писал исторические романы и повести, среди которых «Кюхля», «Подпоручик Киже», «Восковая персона» и неоконченный «Пушкин». Петербургский автор создавал модернистскую прозу с неожиданными метафорами и монтажными решениями, более свойственными киноискусству.
Вместе со сценами из романа в спектакле прозвучат отрывки из пьес Грибоедова «Горе от ума» и «Грузинская ночь», стихи Пушкина и Евгения Баратынского. В репетициях участвуют артисты Игорь Волков, Александр Лушин, Елена Немзер, Александр Чевычелов, Иван Трус, Иван Ефремов, Андрей Матюков, Игорь Мосюк, Олеся Соколова, Мария Лопатина, Сергей Еликов, Дмитрий Бутеев, Дмитрий Белов, Валерий Степанов, Мария Медведева, Иван Жуков, Тимур Акшенцев, Никита Войтюк, Любовь Яковлева, Анна Пожидаева, Матвей Пташный, Анна Величко и Борис Луконин. Точный состав исполнителей станет известен накануне премьеры.
К премьере в Александринском театре подготовили сопроводительную программу. 5 октября в 19:00 на Новой сцене состоится лекция писателя Якова Гордина «Декабристский контекст романа Юрия Тынянова "Смерть Вазир-Мухтара"» (вход свободный, нужна регистрация). В афише 10 октября — творческая встреча с режиссером Никитой Кобелевым. 18 октября с лекцией о романе Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» выступит журналист, директор по развитию Музея ОБЭРИУ Юрий Сапрыкин.
«Последний год» покажут 9, 10 и 11 октября, а после — 6 и 7 ноября в 19:00 на площади Островского, 6а. Билеты на спектакль и детали параллельной программы доступны на сайте театра.
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