Премьера! Александринский театр представит спектакль «Последний год» по роману Тынянова о Грибоедове

Новый спектакль Кобелева «Последний год», вслед за романом Тынянова, повествует в том числе о тех, кто окружал Грибоедова в 1820-е годы. Фигурируют Александр Пушкин и Иван Крылов, философ Петр Чаадаев, критик Фаддей Булгарин, император Николай I, граф Нессельроде и другие герои эпохи.

Юрий Тынянов — один из создателей «формального метода» в литературоведении. С середины 1920-х он писал исторические романы и повести, среди которых «Кюхля», «Подпоручик Киже», «Восковая персона» и неоконченный «Пушкин». Петербургский автор создавал модернистскую прозу с неожиданными метафорами и монтажными решениями, более свойственными киноискусству.

Вместе со сценами из романа в спектакле прозвучат отрывки из пьес Грибоедова «Горе от ума» и «Грузинская ночь», стихи Пушкина и Евгения Баратынского. В репетициях участвуют артисты Игорь Волков, Александр Лушин, Елена Немзер, Александр Чевычелов, Иван Трус, Иван Ефремов, Андрей Матюков, Игорь Мосюк, Олеся Соколова, Мария Лопатина, Сергей Еликов, Дмитрий Бутеев, Дмитрий Белов, Валерий Степанов, Мария Медведева, Иван Жуков, Тимур Акшенцев, Никита Войтюк, Любовь Яковлева, Анна Пожидаева, Матвей Пташный, Анна Величко и Борис Луконин. Точный состав исполнителей станет известен накануне премьеры.