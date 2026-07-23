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Театр

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Премьер Мариинского театра Александр Сергеев станет куратором лабораторий в рамках премии имени Майи Плисецкой

По итогам лаборатории экспертный совет выберет команду, которая получит возможность создать полноценный одноактный спектакль. Его премьера также пройдет в Петербурге и Москве, а торжественная церемония вручения премии состоится весной 2027 года!

Стартовал прием заявок на первую премию имени Майи Плисецкой. Художественным руководителем проекта стал премьер Мариинского театра, хореограф и лауреат «Золотого софита» Александр Сергеев.

Новая премия создает площадку для рождения новых произведений. В рамках конкурса сформируют шесть творческих команд из хореографов, композиторов, модельеров (художников по костюмам) и артистов балета. В течение двух месяцев они будут работать в Петербурге под руководством ведущих мастеров, а осенью 2026 года представят собственные балетные новеллы в Петербурге и Москве.

В состав экспертного совета вошли: прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина, экс-этуаль Мариинского театра Дарья Павленко, прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова, заслуженный артист России Андрей Меркурьев, балетмейстер-репетитор Большого театра Ян Годовский, композитор Эльмир Низамов и хореограф Иван Кузнецов.

Александр Сергеев
Александр Сергеев

премьер Мариинского театра

«Наша цель — открытие новых имен, которые уже завтра будут принимать активное участие в жизни и развитии музыкального театра».

Кураторами проекта так же выступят худрук премии Александр Сергеев, председатель правления Союза композиторов Петербурга Антон Танонов и дизайнер, руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ Леонид Алексеев.

Подать заявку на участие можно до 15 августа на сайте проекта.

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