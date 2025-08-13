Экс-этуаль Мариинского театра Дарья Павленко исполнит партию Карениной в экспериментальном мультижанровом спектакле «До поезда осталось»

Несмотря на литературную основу, в спектакле почти нет реплик (вплоть до самого конца — трагической исповеди Карениной). Все сюжетные повороты — экзистенциальный кризис, разрыв с сыном, саморазрушение — передаются языком контепморари. Хореограф Ольга Лабовкина (победитель конкурса Context. Diana Vishneva-2017) реализует принцип «тело как текст»: в основе движений — эмоциональные импульсы, импровизация и взаимодействие с декорациями. Пластика наследует эстетику поздних работ Пины Бауш (Kontakthof, «Синяя борода») и передает сложные психологические и философские концепции без вербального нарратива. Основой движения становятся эмоциональные импульсы, импровизация и непосредственный контакт с декорациями.

«Чтобы передать уязвимое состояние Карениной, в каждой сцене присутствует физический надлом, ограничение и неудобство. Хотя в постановке участвуют балетные артисты, пластическое решение не строится исключительно на их умениях и сильных сторонах — в спектакле зритель увидит звезд балета в непривычном формате постановки», — рассказывают в пресс-релизе.

Ключ к понимаю драматургии спектакля — сценография и костюмы выпускницы мастерской Дмитрия Крымова в ГИТИСе (и автора художественного решения для «Маленьких трагедии» в БДТ и «Мамлеева» в театре «Практика») Кати Эрдэни. Художница развивает арку Карениной, наглядно показывая переход от фарфорового мира героини к полному эмоций пространству Вронского. Сценография «передает психофизическое состояние героини через эмоциональные и интуитивные визуальные метафоры».

Музыкальное сопровождение — электроника с элементами классических инструментов — дело рук композитора Ильи Дягеля, автора музыки и саунд-дизайна для театра и контемпорари-номеров, фестивального кино и другого.

После показов в Москве спектакль планируют привезти и в Петербург. Ориентир — декабрь 2025 года.

12+