Экс-этуаль Мариинского театра Дарья Павленко исполнит партию Карениной в экспериментальном мультижанровом спектакле «До поезда осталось»

Минималистичная танц-драма на классический литературный сюжет проведет Анну «от холодного керамического мира Каренина к наполненным чувствами отношениям с Вронским и потере самой себя».
27 и 28 сентября на сцене Электротеатра Станиславского состоится премьера экспериментальной пластической драмы «До поезда осталось» на стыке контемпорари, перформанса и совриска. Спектакль в постановке режиссера Ирины Михеевой — выпускницы лондонских University of the Arts и LAMDA — создан по мотивам финала «Анны Карениной» Льва Толстого. Он исследует путь распада личности героини, ее трансформацию, изнанку светской жизни, роковую страсть и разрыв семейных связей. «До поезда осталось» — не иллюстрация романа, а визуально-танцевальная притча о цене освобождения из «золотой клетки».
Премьеру представят: экс-этуаль Мариинского театра, артистка Танцтеатра Пины Бауш (и кавер-герл Cобака.ru!) Дарья Павленко и Владислав Лантратов — премьер Большого театра. Драматургия строится на химии дуэта: пространство Вронского постепенно вторгается в мир Карениной.
Режиссер:
В этой постановке нам важно было показать не просто историю Анны Карениной, а ее внутренний разлом — этот мучительный путь «зтуда-сюда» между двумя мирами: трепетным и живым миром Вронского и скованным, «зфарфоровым» миром, в котором остался Серёжа. Ни один из них не становится для нее домом, и именно в этом противоречии рождается ее трагедия. Мы сознательно уходим от буквальности — вместо слов здесь тело, вместо декораций — метафоричные образы, чтобы зритель мог заново пережить знакомый сюжет, пропустив его через себя.
Исполнительница партии Анны Карениной:
Тема Карениной сопровождает меня всю карьеру, в том числе в Мариинском театре. Эта роль бездонна и неисчерпаема — вызов для артиста. В особенности с проектом Иры Михеевой, потому что «До поезда осталось» — не балетный спектакль и не драма в привычном смысле. Ближе всего — эстетика поздней Пины Бауш: где танец выражает не технику, а драматизм. Я в этом вижу очень перспективное развитие театрального жанра, какое-то смешение.
Мир Карениной — это стерильная, фарфоровая скорлупа. Я в начале спектакля, как та безумно красивая антикварная фарфоровая кукла в серванте: платье с идеальными оборками, красивая внешность. В общем, конфетка… Но без жизни внутри. А с появлением Вронского эта оболочка трескается — и вырывается настоящая Анна со всей разрушительной страстью.
Несмотря на литературную основу, в спектакле почти нет реплик (вплоть до самого конца — трагической исповеди Карениной). Все сюжетные повороты — экзистенциальный кризис, разрыв с сыном, саморазрушение — передаются языком контепморари. Хореограф Ольга Лабовкина (победитель конкурса Context. Diana Vishneva-2017) реализует принцип «тело как текст»: в основе движений — эмоциональные импульсы, импровизация и взаимодействие с декорациями. Пластика наследует эстетику поздних работ Пины Бауш (Kontakthof, «Синяя борода») и передает сложные психологические и философские концепции без вербального нарратива. Основой движения становятся эмоциональные импульсы, импровизация и непосредственный контакт с декорациями.
«Чтобы передать уязвимое состояние Карениной, в каждой сцене присутствует физический надлом, ограничение и неудобство. Хотя в постановке участвуют балетные артисты, пластическое решение не строится исключительно на их умениях и сильных сторонах — в спектакле зритель увидит звезд балета в непривычном формате постановки», — рассказывают в пресс-релизе.
Ключ к понимаю драматургии спектакля — сценография и костюмы выпускницы мастерской Дмитрия Крымова в ГИТИСе (и автора художественного решения для «Маленьких трагедии» в БДТ и «Мамлеева» в театре «Практика») Кати Эрдэни. Художница развивает арку Карениной, наглядно показывая переход от фарфорового мира героини к полному эмоций пространству Вронского. Сценография «передает психофизическое состояние героини через эмоциональные и интуитивные визуальные метафоры».
Музыкальное сопровождение — электроника с элементами классических инструментов — дело рук композитора Ильи Дягеля, автора музыки и саунд-дизайна для театра и контемпорари-номеров, фестивального кино и другого.
После показов в Москве спектакль планируют привезти и в Петербург. Ориентир — декабрь 2025 года.
