Двойной юбилей Дианы Вишнёвой в БДТ: овации Алисы Бруновны Фрейндлих, труппа Context и «Стулья» Мориса Бежара!

Вчера Диана Вишнёва, героиня июльской обложки Собака.ru, отметила двойной юбилей — 50 лет и 30 на сцене. Торжество развернулось на подмостках БДТ!
Вечер открыла премьера постановки «Диана. Без слов» хореографа Павла Глухова в исполнении труппы Context. Это пластический спектакль-биография дивы из девяти танцевальных сцен и пролога — с авторской интерпретацией «Лебедя» Камиля Сен-Санса, куклой-галатеей от художников Театра Образцовой и музыкальным дуэтом Алексея Гориболя и Андрея Ефимовского.
Гранд-финалом стал выход Вишнёвой в культовых «Стульях» Мориса Бежара — пьеса Эжена Ионеско встречает вагнеровскую «Смерть Изольды». В дуэте с суперзвездой современного танца Жилем Романом, который также является главным хранителем наследия Бежара.
В зале собрались режиссеры Андрей Могучий и Александр Сокуров, актер Данила Козловский, хореограф Юрий Смекалов, звезды Мариинского театра Кимин Ким и Рената Шакирова, фэшн-дивы Юлия Матвиенко и Шорена Джинали. Алиса Бруновна Фрейндлих тоже была там — она сказала Диане много теплых слов, пожелала здоровья и счастья.
Сама Диана Вишнёва так говорит о юбилее в своем спецвыпуске ДИАНАZINE в Собака.ru:
«Для артиста юбилей — красивая и опасная ловушка. Тебя заставляют оглянуться, а во время танца оглядываться нельзя — упадешь. От тебя ждут подведения черты, а ты только разогрелся. Да и не хочется итогов. Жизненная энергия всегда остается, душа не стареет. Итог подводит тот, кто согласился уйти в архив. Я не ухожу».
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