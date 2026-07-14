Двойной юбилей Дианы Вишнёвой в БДТ: овации Алисы Бруновны Фрейндлих, труппа Context и «Стулья» Мориса Бежара!

Вечер открыла премьера постановки «Диана. Без слов» хореографа Павла Глухова в исполнении труппы Context. Это пластический спектакль-биография дивы из девяти танцевальных сцен и пролога — с авторской интерпретацией «Лебедя» Камиля Сен-Санса, куклой-галатеей от художников Театра Образцовой и музыкальным дуэтом Алексея Гориболя и Андрея Ефимовского.

Гранд-финалом стал выход Вишнёвой в культовых «Стульях» Мориса Бежара — пьеса Эжена Ионеско встречает вагнеровскую «Смерть Изольды». В дуэте с суперзвездой современного танца Жилем Романом, который также является главным хранителем наследия Бежара.