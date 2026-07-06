Вторая «Литургия Зеро» Фокина, премьера по роману Тынянова о Грибоедове: 17-й театральный фестиваль «Александринский» объявил программу

С 30 августа по 11 октября в Петербурге состоится 17-й международный театральный фестиваль «Александринский». В программу 2026 года вошли постановки из Ирана, Японии, Бразилии, Колумбии и Монголии, а также премьеры и хиты Александринского театра: от «Ревизора с продолжением» Валерия Фокина до «Устал рождаться и умирать» по роману нобелевского лауреата Мо Яня. Среди хайлайтов — первые показы новой версии фокинской «Литургии Зеро» и спектакля Никиты Кобелева «Последний год» по роману Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара».

Фестиваль «Александринский» запустили в 2006 году, к 250-летию Александринского театра. Программа объединяет традиции сцены с современными средствами выразительности, а показы из репертуара Александринки дополняют гостевыми спектаклями национальных театров. Помимо спектаклей, зрителей ждут лекции и кинопоказы.

17-й фестивальный сезон откроют 30 августа экскурсией-променадом «Театр, открытый городу». На 2 сентября планируют творческую встречу с Валерием Фокиным. Показы основной программы начнутся 4 сентября с фокинской постановки «Мейерхольд. Чужой театр» (на сцене с февраля 2024 года). В этот же день Монгольский академический театр драмы представит спектакль «Сын Тенгри» — на монгольском языке с русскими субтитрами.