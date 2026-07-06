Вторая «Литургия Зеро» Фокина, премьера по роману Тынянова о Грибоедове: 17-й театральный фестиваль «Александринский» объявил программу

Спектакли из Ирана, Японии, Бразилии, Колумбии и Монголии — на сцене Александринского театра с 30 августа.
«Литургия Зеро» (реж. Валерий Фокин)
С 30 августа по 11 октября в Петербурге состоится 17-й международный театральный фестиваль «Александринский». В программу 2026 года вошли постановки из Ирана, Японии, Бразилии, Колумбии и Монголии, а также премьеры и хиты Александринского театра: от «Ревизора с продолжением» Валерия Фокина до «Устал рождаться и умирать» по роману нобелевского лауреата Мо Яня. Среди хайлайтов — первые показы новой версии фокинской «Литургии Зеро» и спектакля Никиты Кобелева «Последний год» по роману Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара».
Фестиваль «Александринский» запустили в 2006 году, к 250-летию Александринского театра. Программа объединяет традиции сцены с современными средствами выразительности, а показы из репертуара Александринки дополняют гостевыми спектаклями национальных театров. Помимо спектаклей, зрителей ждут лекции и кинопоказы.
17-й фестивальный сезон откроют 30 августа экскурсией-променадом «Театр, открытый городу». На 2 сентября планируют творческую встречу с Валерием Фокиным. Показы основной программы начнутся 4 сентября с фокинской постановки «Мейерхольд. Чужой театр» (на сцене с февраля 2024 года). В этот же день Монгольский академический театр драмы представит спектакль «Сын Тенгри» — на монгольском языке с русскими субтитрами.
Репетиция спектакля «Последний год»
12 сентября состоится премьера второй редакции спектакля Валерия Фокина «Литургия Зеро». Постановку по мотивам романа Федора Достоевского «Игрок» впервые показали 10 ноября 2012-го. В новой версии на сцену вернется Эра Зиганшина, которая за роль Бабушки в «Литургии Зеро» получила премии «Золотая Маска» и «Золотой софит».
9, 10 и 11 октября на основной сцене Александринского представят новую постановку Никиты Кобелева «Последний год». Спектакль основан на романе Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», который рассказывает о позднем этапе жизни писателя Александра Грибоедова. Роль литератора репетирует артист Виктор Шуралев.
«Александринский» пройдет с 30 августа по 11 октября на сценах театра-организатора. Подробная программа и билеты доступны на сайте.
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