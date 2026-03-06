Каким получился спектакль «РЕВИЗОР с продолжением» Валерия Фокина в Александринском театре?

У гоголевской пьесы счастливая сценическая история. Комедия, написанная 190 лет назад, оказалась воистину бессмертной: ее ставили в императорской России, во времена СССР и в постсоветский период. На первых порах сюжет трактовали как водевиль, убирая на второй план сатирический посыл, заложенный Гоголем. В новой — то есть постреволюционной — истории отечественного театра значимыми стали две постановки: в 1921-м в МХТ своего «Ревизора» показал Константин Станиславский, отдав роль Хлестакова молодому Михаилу Чехову. В 1926-м — Всеволод Мейерхольд в ГосТИМе, где мнимого инспектора сыграл Эраст Гарин. Оба спектакля произвели фурор и чуть погодя вошли во все театральные учебники. Позже к гоголевскому тексту обращались Захава, Попов, Товстоногов, Плучек.

Валерий Фокин впервые поставил эту пьесу в 1980-м в Лодзи, в 1983-м — в «Современнике» с Валентином Гафтом и Василием Мищенко. Третий вариант появился в 2002-м, в год вступления режиссера в должность худрука Александринского театра. И, наконец, в пору двойного юбилея — 190-летия самой первой постановки и 100-летия мейерхольдовской — теперь уже президент театра представил четвертую версию. Ни революционным, ни инфернальным новый спектакль не назвать, как ни крути. Зато в нем язвительно и даже саркастически констатируются драматичные (хотя все еще хочется надеяться, нефатальные!) перемены в театре и не только.