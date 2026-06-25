Актрисе Александре Дроздовой назначили 200 часов работ за удар ножом в грудь Ильи Деля

Актрисе Театра комедии имени Акимова Александре Дроздовой вынесли приговор по делу об ударе ножом в грудь ее возлюбленного, актера Ильи Деля. Дроздову приговорили к 200 часов обязательных работ и освободили от наказания в связи с примирением с потерпевшим.

Несчастный случай произошел в апреле 2025 года. Илья Дель пришел в квартиру Александры — по ее словам, нетрезвый, — и актриса отмахнулась от него ножом, испугавшись за себя и маленькую дочь. Деля увезли в реанимацию, а Дроздову отправили под домашний арест.

После ранения Дель настоял, что его травма — несчастный случай, а в финале судебных разбирательств актеры признавались друг другу в любви. Дроздовой вменяли статью об умышленном причинении вреда здоровью, но 25 июня суд признал ее виновной в причинении тяжкого вреда по неосторожности. Эксперты пришли к выводу, что Дель схватил девушку за руки, когда у нее был нож, потянул на себя, и оба упали так, что нож попал в грудь артиста. Доказательств прямого умысла обвинение не представило.