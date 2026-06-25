Актрисе Александре Дроздовой назначили 200 часов работ за удар ножом в грудь Ильи Деля

Дель настоял на том, что возлюбленная травмировала его случайно.
Илья Дель
Актрисе Театра комедии имени Акимова Александре Дроздовой вынесли приговор по делу об ударе ножом в грудь ее возлюбленного, актера Ильи Деля. Дроздову приговорили к 200 часов обязательных работ и освободили от наказания в связи с примирением с потерпевшим.
Несчастный случай произошел в апреле 2025 года. Илья Дель пришел в квартиру Александры — по ее словам, нетрезвый, — и актриса отмахнулась от него ножом, испугавшись за себя и маленькую дочь. Деля увезли в реанимацию, а Дроздову отправили под домашний арест.
После ранения Дель настоял, что его травма — несчастный случай, а в финале судебных разбирательств актеры признавались друг другу в любви. Дроздовой вменяли статью об умышленном причинении вреда здоровью, но 25 июня суд признал ее виновной в причинении тяжкого вреда по неосторожности. Эксперты пришли к выводу, что Дель схватил девушку за руки, когда у нее был нож, потянул на себя, и оба упали так, что нож попал в грудь артиста. Доказательств прямого умысла обвинение не представило.
В сентябре 2025 года, через несколько месяцев после ранения, Дель выпал из окна квартиры Александры Дроздовой. Актер получил перелом позвоночника, перенес операцию и приостановил участие в спектаклях Театра имени Ленсовета, в труппе которого числился на тот момент, из-за реабилитации.
В конце марта мужчина перешел в труппу Театра имени Комиссаржевской. После новости об уходе Деля из Ленсовета худрук театра Лариса Луппиан рассказала, что роли артиста уже распределены между другими актерами. «Вот он сейчас лежал в больнице, и полгода мы мучились, вводили других артистов. Театр весь был, так сказать, поднят по команде тревога. А сейчас у нас уже другие артисты играют его роли. Ну, если вдруг там кто-то не сможет, будем Илью приглашать. Мы так договорились с ним», — отмечала она.
В Театре имени Комиссаржевской Дель репетирует спектакль под рабочим названием «Три мушкетера, или Подвески королевы» в постановке Романа Габриа. Актер появится на сцене в роли Королевского шута. Премьеру исторической эпопеи с костюмами Сергея Илларионова планируют на октябрь 2026 года.
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