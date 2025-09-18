Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Илья Дель попал в реанимацию. У актера диагностирован перелом позвоночника

Он выпал из окна квартиры актрисы Александры Дроздовой, которая ранее в этом году ударила артиста ножом в грудь.

Актер Илья Дель: «Я романтический панк — в князе Мышкине это тоже просвечивает»

Актер Театра имени Ленсовета Илья Дель получил перелом позвоночника после падения из окна. Об этом сообщила художественный руководитель театра Лариса Луппиан. Она уточнила, что на момент происшествия Дель был в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказывает Театральная вешалка, Деля прооперировали в Мариинской больнице.

Актер Илья Дель попал в реанимацию после падения, которое случилось «на днях», сообщили «Фонтанке» в Театре имени Ленсовета. Ближайшие спектакли с участием актера будут заменены.

20 сентября Дель должен был выйти на сцену в роли Нехлюдова в «Воскресении» по Толстому — вместе него покажут «Ревизора».

Напомним, в апреле Илья Дель уже попадал в реанимацию после ножевого ранения, полученного в ходе семейного конфликта.

