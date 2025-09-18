Илья Дель попал в реанимацию. У актера диагностирован перелом позвоночника

Актер Театра имени Ленсовета Илья Дель получил перелом позвоночника после падения из окна. Об этом сообщила художественный руководитель театра Лариса Луппиан. Она уточнила, что на момент происшествия Дель был в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказывает Театральная вешалка, Деля прооперировали в Мариинской больнице.

Актер Илья Дель попал в реанимацию после падения, которое случилось «на днях», сообщили «Фонтанке» в Театре имени Ленсовета. Ближайшие спектакли с участием актера будут заменены.

20 сентября Дель должен был выйти на сцену в роли Нехлюдова в «Воскресении» по Толстому — вместе него покажут «Ревизора».

Напомним, в апреле Илья Дель уже попадал в реанимацию после ножевого ранения, полученного в ходе семейного конфликта.