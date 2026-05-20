Премьера в БДТ! Ученица Могучего Лиза Дороничева представит спектакль по «Синей птице» Метерлинка

5, 6 и 7 июня на Основной сцене БДТ им. Товстоногова пройдут премьерные показы постановки «Счастье». Режиссер Лиза Дороничева, выпускница режиссерской мастерской Андрея Могучего в РГИСИ, восстановила спектакль своего мастера по мотивам пьесы «Синяя птица» Мориса Метерлинка. Как и в изначальной версии 2011 года, на сцену выйдут артисты Павел Юринов и Юлия Марченко.

По сюжету накануне Нового года в дом обычного-необычного семейства залетела птица, которая изменила привычный ход вещей. Брат и сестра Тильтиль и Митиль отправляются в путешествие, где реальность переплетается со сном, а границы мира стираются. В пути герои взрослеют и учатся постигать реальность сердцем, а не умом.

Премьера «Счастья» в постановке Андрея Могучего состоялась 26 марта 2011 года на сцене Александринского театра. В оригинальном спектакле Павел Юринов играл Тильтиля, Юлия Марченко — Фрекен Свет и Царицу Ночи.

В новой версии Павел сыграет Папу, а Юлия вернется к прежним ролям. В постановке занята большая часть труппы БДТ, в том числе актриса Карина Разумовская, заслуженные артисты Анатолий Петров, Дмитрий Воробьев, Татьяна Аптикеева и Василий Реутов.