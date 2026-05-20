Премьера в БДТ! Ученица Могучего Лиза Дороничева представит спектакль по «Синей птице» Метерлинка

«Счастье» — восстановленная версия постановки Александринского театра, впервые показанной в 2011-м.
5, 6 и 7 июня на Основной сцене БДТ им. Товстоногова пройдут премьерные показы постановки «Счастье». Режиссер Лиза Дороничева, выпускница режиссерской мастерской Андрея Могучего в РГИСИ, восстановила спектакль своего мастера по мотивам пьесы «Синяя птица» Мориса Метерлинка. Как и в изначальной версии 2011 года, на сцену выйдут артисты Павел Юринов и Юлия Марченко.
По сюжету накануне Нового года в дом обычного-необычного семейства залетела птица, которая изменила привычный ход вещей. Брат и сестра Тильтиль и Митиль отправляются в путешествие, где реальность переплетается со сном, а границы мира стираются. В пути герои взрослеют и учатся постигать реальность сердцем, а не умом.
Премьера «Счастья» в постановке Андрея Могучего состоялась 26 марта 2011 года на сцене Александринского театра. В оригинальном спектакле Павел Юринов играл Тильтиля, Юлия Марченко — Фрекен Свет и Царицу Ночи.
В новой версии Павел сыграет Папу, а Юлия вернется к прежним ролям. В постановке занята большая часть труппы БДТ, в том числе актриса Карина Разумовская, заслуженные артисты Анатолий Петров, Дмитрий Воробьев, Татьяна Аптикеева и Василий Реутов.
Постановщица Лиза Дороничева сотрудничает с БДТ с 2021 года. Среди ее работ — спектакль «Лицом к стене» по пьесе Мартина Кримпа, инклюзивный проект «Не зря. Прикосновение», созданный с участием незрячих артистов, а также постановка «Дети солнца» по пьесе Максима Горького на Сцене «Мельников» (Театр на Бронной).
«БДТ благодарит Александринский театр за поддержку идеи восстановить спектакль и помощь в реализации этого проекта. Такое взаимодействие двух больших театров абсолютно уникально. Многие зрители скучали по "Счастью" и сожалели, что спектакль больше не играется. Мы решили, что эта история не должна оставаться в прошлом, а должна продолжать жить на сцене.
Конечно, это не будет точным копированием постановки 2011 года. «Счастье» в БДТ впитает новые чувства и переживания сегодняшнего дня. Также нам очень важно, что режиссером восстановления стала ученица Андрея Могучего Лиза Дороничева. <...>
Постановка на сцене БДТ даст возможность тем, кто посмотрел спектакль, будучи еще ребенком, пересмотреть его во взрослом возрасте и теперь уже привести своих детей. Мне кажется, что это замечательно, что "Счастье" возвращается», — говорит директор БДТ Татьяна Архипова.
Мир спектакля вдохновлен детскими рисунками, пластилиновыми человечками, фантастическими образами и существами. Над визуальным воплощением истории о синей птице работали художник Александр Шишкин, художник по свету Константин Удовиченко и видеохудожник Алексей Бычков.
«Счастье» вернется на сцену 5 и 6 июня в 19:00, 7 июня в 18:00 на набережной Фонтанки, 65. Билеты в продаже на сайте театра.
6+
