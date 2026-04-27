Встреча с Михаилом Боярским пройдет в Театре имени Ленсовета

23 мая Театр имени Ленсовета приглашает на встречу с актером театра и кино, певцом и телеведущим Михаилом Боярским. В Театральной гостиной «Персона» он вспомнит ленинградское детство в артистической среде, учебу в театральном институте, поступление в труппу Игоря Владимирова. Также Боярский расскажет о личностях, которые повлияли на его становление: от Алисы Фрейндлих до Анатолия Равиковича.

На прошлой встрече в Ленсовета осенью 2025 года актер рассказал, что завершил драматическую карьеру:

«Я много работал, больше полувека. Когда я все это успел сделать? Не понимаю. Много или мало? Мне 76 лет в декабре будет. Все, что мог, я совершил. Я, как и Алиса Бруновна, закончил драматическую карьеру. Я с ней часто перезваниваюсь, встречаюсь, и на нее ориентируюсь. Актерская жизнь отчасти похожа на спортивную. Не прыгнешь выше того, что прыгал раньше. Да и раньше-то не высоко... Ну хорошо, высоко. Но профессия не стоит на месте. Преподавать… Нет, не смогу. А вот общественная работа — это с удовольствием. Например, поддержать "Зенит"…», — поделился артист.

Худрук театра и жена Боярского Лариса Луппиан уточняла, что он продолжает играть в двух спектаклях и иногда снимается в кино: «Его карьера как артиста, который играет большие роли, завершена. Он работает в театре, играет в двух спектаклях. Он иногда снимается, если его приглашают. Играет что-то небольшое».

Личный разговор на майской встрече дополнят мультимедиа. На экране покажут фотографии из спектаклей и фрагменты фильмов с Боярским.

Мероприятие стартует 23 мая в 15:00 на Владимирском проспекте, 12. Билеты в продаже на сайте театра.

16+