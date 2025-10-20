Михаил Боярский объявил о завершении своей «драматической карьеры»

Актер театра и кино Михаил Боярский рассказал о завершении драмкарьеры на творческой встрече в Театре Ленсовета.

«Нет, я не снимаюсь. Я закончил свою драматическую карьеру… Я много работал, больше полувека. Когда я все это успел сделать? Не понимаю. Много или мало? Мне 76 лет в декабре будет. Все, что мог, я совершил. Я, как и Алиса Бруновна, закончил драматическую карьеру. Я с ней часто перезваниваюсь, встречаюсь, и на нее ориентируюсь. Актерская жизнь отчасти похожа на спортивную. Не прыгнешь выше того, что прыгал раньше. Да и раньше-то не высоко... Ну хорошо, высоко. Но профессия не стоит на месте. Преподавать… Нет, не смогу. А вот общественная работа — это с удовольствием. Например, поддержать "Зенит"…», — поделился Боярский.

Худрук театра и жена Боярского Лариса Луппиан уточнила, что актер продолжает играть в двух спектаклях и иногда снимается в кино: «Его карьера как артиста, который играет большие роли, завершена. Он работает в театре, играет в двух спектаклях. Он иногда снимается, если его приглашают. Играет что-то небольшое».

Напомним, в марте 2023 года актер уже заявлял о своем намерении уйти со сцены из-за здоровья. Боярский отметил, что не смог до конца восстановиться после коронавируса: «Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу».

Михаил Боярский родился в 1949 году в театральной семье. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и с 1972 года служил в Театре имени Ленсовета.

Напомним, ранее в БДТ сняли с репертуара спектакль «Лето одного года». Решение завершить показ было принято Алисой Бруновной и Олегом Валериановичем.