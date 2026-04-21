«Мастерская Петра Фоменко» приедет на летние гастроли в Петербург. В программе — «Бесприданница» с Цыгановым, «Волки и овцы» с Любимовым

В июле на главной сцене БДТ им. Товстоногова представят сразу два спектакля московского театра «Мастерская Петра Фоменко» по пьесам Александра Островского: «Бесприданница» и «Волки и овцы». Драму о лишенной приданого Ларисе (с Евгением Цыгановым в роли Карандышева!) покажут 19 и 20 июля. 22 и 23 июля в БДТ — комедия о погоне за имуществом в губернском городе, срежиссированная выпускницей мастерской Фоменко в ГИТИСе Ма Чжен Хун.

В «Бесприданнице» Валюса Тертелиса труппа отказывается от мелодраматизма, разухабистого купеческого быта, томных песен и «мохнатых шмелей». На «Золотой маске» 2009 года спектакль получил три номинации («Спектакль большой формы», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая мужская роль» — у Евгения Цыганова) и один приз — за «Лучшую женскую роль» Полины Агуреевой. В июле на сцену вновь выйдут Цыганов и Агуреева, а также Илья Любимов, Наталия Курдюбова, Владимир Топцов.

Комедия «Волки и овцы» об аферах с векселями с сентября 2023-го идет в обновленном составе. На гастролях в БДТ зрители увидят Наталию Курдюбову, Александра Моровова, Марию Андрееву, Екатерину Смирнову и Алексея Колубкова. Предприимчивого помещика Беркутова сыграет Илья Любимов.

Гастрольные спектакли пройдут 19, 20, 22 и 23 июля в 19:00 на набережной Фонтанки, 65. Билеты в продаже на сайте БДТ.

