Театр на Васильевском открывает фестиваль LOFT с премьерой по мотивам фильма Данелии, гостевыми спектаклями Габриа и Савельева

12 постановок покажут на пяти площадках с 18 по 26 апреля.
Спектакль Гомельского драматического театра «Преступление и наказание»
18 апреля в Театре на Васильевском начинается VII Театральный фестиваль LOFT. Труппы из Петербурга и Ленобласти, Москвы, Перми, Красноярска, Минска и Гомеля представят 12 спектаклей на пяти площадках.
Международный фестиваль LOFT стартовал в 2019 году. Аббревиатура расшифровывается как «Ленинградский областной фестиваль театров». Профессиональные театральные команды, лауреаты и дипломанты творческих смотров показывают свои спектакли без конкурсной основы.
В этом году программу откроет премьерный спектакль Театра на Васильевском «Я шагаю по Москве». Постановку Руслана Нанавы по киносценарию Геннадия Шпаликова для одноименного фильма Георгия Данелии покажут 18 и 19 апреля. На сцену выйдут студенты мастерской Романа Смирнова в РГИСИ: Софья Фомичева, Алексей Тимофеев, Марфа Агеева, Даниил Семишкур, Светлана Гончарова, Эвелина Миролюбова, Кирилл Андреев и Даниил Томалинцев.
Сразу по две работы привезут Белорусский государственный молодежный театр и московское пространство «Внутри». Минчане 21 апреля представят постановку хореографа Александры Буяльской «Хрупкость», а 22-го — «Цветы для Элджернона» Егора Равинского по пьесе Елены Иоос, основанной на романе Дэниела Киза.
В гостевом репертуаре «Внутри» — спектакли Саввы Савельева «Зеркало» и «Помпеи». «Помпеи» в Петербурге играют впервые, в труппе — режиссер Савельев, артисты Павел Табаков и Ирина Старшенбаум.
25 апреля на Сцене «Стачка» (площадка Театра на Васильевском на Площади Стачек) покажут спектакль Романа Габриа «Преступление и наказание», поставленный в Гомельском областном драматическом театре. Постановка, где сюжет Достоевского переносится в 1990-е годы, посвящена режиссеру Алексею Балабанову.
ПРОГРАММА LOFT-2026
18 и 19 апреля, Театр на Васильевском ПРЕМЬЕРА: «Я шагаю по Москве»
21 апреля, Театр на Васильевском «Хрупкость» (Белорусский государственный молодёжный театр)
21 апреля, Сцена «Стачка» «Датский магазин лопат» (Пермский академический Театр-Театр)
22 апреля, Театр-фестиваль «Балтийский дом» «Цветы для Элджернона» (Белорусский государственный молодёжный театр)
22 апреля, Тосненский дворец культуры «Ночь ее откровений»
23 апреля, Театр на Васильевском «Варшавская мелодия» (Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель»)
23 апреля, Сцена «Стачка» «Я такое дерево» (Красноярский драматический театр имени Пушкина)
24 апреля, Театр на Васильевском «Тень» (Театр драмы и кукол «Святая крепость», г. Выборг)
25 апреля, Сцена «Стачка» «Преступление и наказание» (Гомельский областной драматический театр)
25 апреля, Театр на Васильевском «Зеркало» (Пространство «Внутри»)
26 апреля, Театр на Васильевском «Помпеи» (Пространство «Внутри»)
26 апреля, Тихвин, Дворец культуры имени Римского-Корсакова «Пять вечеров» (Московский областной ТЮЗ)
Подробное расписание фестиваля и билеты доступны на сайте Театра на Васильевском.
