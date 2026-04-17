Театр на Васильевском открывает фестиваль LOFT с премьерой по мотивам фильма Данелии, гостевыми спектаклями Габриа и Савельева

18 апреля в Театре на Васильевском начинается VII Театральный фестиваль LOFT. Труппы из Петербурга и Ленобласти, Москвы, Перми, Красноярска, Минска и Гомеля представят 12 спектаклей на пяти площадках.

Международный фестиваль LOFT стартовал в 2019 году. Аббревиатура расшифровывается как «Ленинградский областной фестиваль театров». Профессиональные театральные команды, лауреаты и дипломанты творческих смотров показывают свои спектакли без конкурсной основы.

В этом году программу откроет премьерный спектакль Театра на Васильевском «Я шагаю по Москве». Постановку Руслана Нанавы по киносценарию Геннадия Шпаликова для одноименного фильма Георгия Данелии покажут 18 и 19 апреля. На сцену выйдут студенты мастерской Романа Смирнова в РГИСИ: Софья Фомичева, Алексей Тимофеев, Марфа Агеева, Даниил Семишкур, Светлана Гончарова, Эвелина Миролюбова, Кирилл Андреев и Даниил Томалинцев.

Сразу по две работы привезут Белорусский государственный молодежный театр и московское пространство «Внутри». Минчане 21 апреля представят постановку хореографа Александры Буяльской «Хрупкость», а 22-го — «Цветы для Элджернона» Егора Равинского по пьесе Елены Иоос, основанной на романе Дэниела Киза.

В гостевом репертуаре «Внутри» — спектакли Саввы Савельева «Зеркало» и «Помпеи». «Помпеи» в Петербурге играют впервые, в труппе — режиссер Савельев, артисты Павел Табаков и Ирина Старшенбаум.