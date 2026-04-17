Театр на Васильевском открывает фестиваль LOFT с премьерой по мотивам фильма Данелии, гостевыми спектаклями Габриа и Савельева

12 постановок покажут на пяти площадках с 18 по 26 апреля.

Спектакль Гомельского драматического театра «Преступление и наказание»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Гомельского драматического театра

Спектакль Гомельского драматического театра «Преступление и наказание»

18 апреля в Театре на Васильевском начинается VII Театральный фестиваль LOFT. Труппы из Петербурга и Ленобласти, Москвы, Перми, Красноярска, Минска и Гомеля представят 12 спектаклей на пяти площадках.

Международный фестиваль LOFT стартовал в 2019 году. Аббревиатура расшифровывается как «Ленинградский областной фестиваль театров». Профессиональные театральные команды, лауреаты и дипломанты творческих смотров показывают свои спектакли без конкурсной основы.

В этом году программу откроет премьерный спектакль Театра на Васильевском «Я шагаю по Москве». Постановку Руслана Нанавы по киносценарию Геннадия Шпаликова для одноименного фильма Георгия Данелии покажут 18 и 19 апреля. На сцену выйдут студенты мастерской Романа Смирнова в РГИСИ: Софья Фомичева, Алексей Тимофеев, Марфа Агеева, Даниил Семишкур, Светлана Гончарова, Эвелина Миролюбова, Кирилл Андреев и Даниил Томалинцев.

Сразу по две работы привезут Белорусский государственный молодежный театр и московское пространство «Внутри». Минчане 21 апреля представят постановку хореографа Александры Буяльской «Хрупкость», а 22-го — «Цветы для Элджернона» Егора Равинского по пьесе Елены Иоос, основанной на романе Дэниела Киза.

В гостевом репертуаре «Внутри» — спектакли Саввы Савельева «Зеркало» и «Помпеи». «Помпеи» в Петербурге играют впервые, в труппе — режиссер Савельев, артисты Павел Табаков и Ирина Старшенбаум.

«Помпеи»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Пространства «Внутри»

«Помпеи»

«Помпеи»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Пространства «Внутри»

«Помпеи»

25 апреля на Сцене «Стачка» (площадка Театра на Васильевском на Площади Стачек) покажут спектакль Романа Габриа «Преступление и наказание», поставленный в Гомельском областном драматическом театре. Постановка, где сюжет Достоевского переносится в 1990-е годы, посвящена режиссеру Алексею Балабанову.

ПРОГРАММА LOFT-2026

18 и 19 апреля, Театр на Васильевском ПРЕМЬЕРА: «Я шагаю по Москве»

21 апреля, Театр на Васильевском «Хрупкость» (Белорусский государственный молодёжный театр)

21 апреля, Сцена «Стачка» «Датский магазин лопат» (Пермский академический Театр-Театр)

22 апреля, Театр-фестиваль «Балтийский дом» «Цветы для Элджернона» (Белорусский государственный молодёжный театр)

22 апреля, Тосненский дворец культуры «Ночь ее откровений»

23 апреля, Театр на Васильевском «Варшавская мелодия» (Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель»)

23 апреля, Сцена «Стачка» «Я такое дерево» (Красноярский драматический театр имени Пушкина)

24 апреля, Театр на Васильевском «Тень» (Театр драмы и кукол «Святая крепость», г. Выборг)

25 апреля, Сцена «Стачка» «Преступление и наказание» (Гомельский областной драматический театр)

25 апреля, Театр на Васильевском «Зеркало» (Пространство «Внутри»)

26 апреля, Театр на Васильевском «Помпеи» (Пространство «Внутри»)

26 апреля, Тихвин, Дворец культуры имени Римского-Корсакова «Пять вечеров» (Московский областной ТЮЗ)

Подробное расписание фестиваля и билеты доступны на сайте Театра на Васильевском.

18+

