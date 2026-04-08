Павел Табаков и Ирина Старшенбаум сыграют в гастрольных спектаклях Саввы Савельева в Петербурге

25 и 26 апреля в Театре на Васильевском покажут два спектакля Саввы Савельева, поставленных в московском театре Пространство «Внутри». На сцену выйдет сам режиссер, а также артисты Павел Табаков и Ирина Старшенбаум. В программе гастролей — петербургская премьера постановки «Помпеи» с полифонией эпох и музыкой композитора, бывшего солиста группы «Корни» Павла Артемьева.

Действие «Помпей» разворачивается параллельно в четырех измерениях: в 2026 в России, в Помпеях 79 года в день извержения Везувия, там же в 1908, а также в Москве 2116 года. В каждом времени три героя перерождаются вновь: дочь римского сенатора — в Ленина, Максим Горький — в продюсера сериалов, а римский поэт — в московского курьера. Персонажи раз за разом ищут любовь и наступают на одни и те же грабли. В спектакле заняты Ирина Старшенбаум, Савва Савельев, Павел Табаков и Владимир Майзингер.